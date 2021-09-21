Industri perawatan kesehatan saat ini dibebani oleh biaya tinggi, volume yang sangat tinggi, dan peraturan yang ketat. Tekanan-tekanan ini dapat mengganggu kualitas dan urgensi perawatan pasien.
Upaya untuk mengurangi biaya diimbangi dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan pengalaman pasien dan memenuhi peraturan yang seringkali memerlukan dokumen dan pelaporan yang rumit.
Dalam organisasi perawatan kesehatan, banyak proses dan keputusan berulang bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Sebagai contoh, penerimaan dan tindak lanjut pasien, penagihan medis dan pemrosesan klaim, pembuatan laporan untuk dokter dan manajemen resep adalah beberapa tugas berulang yang umum dilakukan di semua organisasi perawatan kesehatan. Ini adalah salah satu faktor yang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk otomatisasi proses robotik (RPA) untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pasien.
Robotic process automation (RPA) adalah teknologi otomatisasi yang menggunakan perangkat lunak untuk meniru tugas back-office pekerja manusia, seperti mengekstrak data, mengisi formulir, dan memindahkan file. RPA menggabungkan API dan interaksi antarmuka pengguna (UI) untuk mengintegrasikan dan melakukan tugas berulang antara perusahaan dan aplikasi produktivitas. Dengan menerapkan skrip yang meniru proses manusia, alat RPA menyelesaikan eksekusi otonom dari berbagai tugas, aktivitas, dan transaksi di seluruh sistem peranti lunak yang tidak terkait.
Organisasi perawatan kesehatan beroperasi secara real-time, tanpa kelonggaran. Tugas-tugas yang rumit dan rentan kesalahan memperlambat proses dan berdampak pada segala hal, mulai dari struktur biaya hingga kepatuhan hingga pengalaman pasien. Perangkat lunak RPA meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang meningkatkan akurasi data dan pelaporan, serta memudahkan pengambilan keputusan secara lebih cepat. Hal ini berarti penghematan biaya dan pada akhirnya memungkinkan sumber daya digunakan di tempat yang paling membutuhkannya.
RPA mengotomatiskan tugas yang menggunakan data dan logika terstruktur , dan sering kali mengandalkan mesin aturan bisnis untuk mengotomatiskan keputusan berdasarkan aturan dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. RPA juga dapat mengelola set data yang tidak terstruktur, tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan jika bot terlebih dahulu mengekstrak data tersebut dan kemudian menggunakan kemampuan seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan pengenalan karakter optik (OCR) untuk menciptakan data terstruktur.
Solusi RPA, ketika digunakan bersama dengan kecerdasan buatan (AI), menciptakan otomatisasi cerdas (IA) (atau otomatisasi kognitif), yang bertujuan untuk meniru bakat dan tindakan manusia, sering kali melalui penggunaan bot.
Industri kesehatan melibatkan banyak interaksi yang sangat sensitif dengan pelanggan, tetapi juga mencakup banyak tugas yang memakan waktu, berulang, dan administratif yang tidak memerlukan pengetahuan khusus. RPA dapat menyediakan otomatisasi tugas di seluruh organisasi, mulai dari tugas-tugas di bagian depan hingga proses operasional, interaksi dengan pasien, dan pembayaran tagihan.
Menurut Gartner (tautan berada di luar ibm.com), “50% penyedia layanan kesehatan AS akan berinvestasi di RPA dalam tiga tahun ke depan.” Gartner melanjutkan, “Penyedia layanan kesehatan terjebak dalam situasi yang sangat sulit akibat penurunan pembayaran, peningkatan hasil perawatan, peningkatan pengalaman pasien, dan penguatan kualifikasi. Setiap teknologi yang diterapkan untuk membantu penyedia layanan ini meningkatkan kualitas layanan dan memperlancar operasional juga harus mengoptimalkan biaya.
Beberapa tantangan dalam perawatan kesehatan yang dapat diatasi dengan RPA meliputi:
Dengan tekad untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan operasi, menyederhanakan tugas, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pasien, organisasi kesehatan diposisikan untuk mendapatkan manfaat besar dari RPA.
Para pemimpin layanan kesehatan dapat menerapkan RPA untuk melakukan hal berikut:
Implementasi RPA yang sukses dalam perawatan kesehatan memerlukan pandangan ke depan holistik untuk menentukan di mana otomatisasi dapat memberikan manfaat, sumber daya apa yang tersedia untuk membantu proses dan apakah kemitraan dapat membantu mempercepat keahlian atau sumber daya.
Ada begitu banyak kegunaan untuk RPA dalam perawatan kesehatan. Berfokus pada beberapa kegunaan, khususnya yang dapat menghasilkan keuntungan finansial, adalah awal yang baik untuk organisasi mana pun.
Mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan alat RPA untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Generic Hospital X memiliki banyak biaya administrasi overhead dan menghubungkan 30% dari biaya tersebut untuk mengatasi kesalahan dan keterlambatan dalam proses manual. Rumah sakit perlu mengoptimalkan biaya dan sumber daya sehingga dapat menangani masuknya pasien yang lebih besar yang telah tumbuh secara eksponensial karena lonjakan COVID-19.
Rumah Sakit X mengevaluasi proses bisnisnya dan mengidentifikasi beberapa hal yang menimbulkan biaya lebih besar daripada yang lain:
Masing-masing proses ini melibatkan beberapa tugas manual yang memakan waktu dan menuntut akurasi untuk memastikan perawatan pasien yang berkualitas.
Menggunakan RPA, Hospital X dapat mengurangi ketergantungan manual dari setiap proses, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi, sehingga mengurangi biaya. Rumah sakit menangani setiap proses ini menggunakan RPA untuk mengotomatiskan tugas:
Ini hanyalah beberapa proses administrasi dalam lingkungan perawatan kesehatan yang mendapat manfaat dari penggunaan RPA untuk mengurangi intervensi manual, tugas yang berulang, dan kesalahan manusia yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya dan meningkatkan perawatan pasien serta pengalaman pasien.
