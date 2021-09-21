Tag
Penggunaan RPA yang Luar Biasa dalam Layanan Kesehatan

diterbitkan 21 September 2021
Industri perawatan kesehatan saat ini dibebani oleh biaya tinggi, volume yang sangat tinggi, dan peraturan yang ketat. Tekanan-tekanan ini dapat mengganggu kualitas dan urgensi perawatan pasien.

Upaya untuk mengurangi biaya diimbangi dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan pengalaman pasien dan memenuhi peraturan yang seringkali memerlukan dokumen dan pelaporan yang rumit.

Dalam organisasi perawatan kesehatan, banyak proses dan keputusan berulang bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Sebagai contoh, penerimaan dan tindak lanjut pasien, penagihan medis dan pemrosesan klaim, pembuatan laporan untuk dokter dan manajemen resep adalah beberapa tugas berulang yang umum dilakukan di semua organisasi perawatan kesehatan. Ini adalah salah satu faktor yang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk otomatisasi proses robotik (RPA) untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pasien.

 

Apa itu otomatisasi proses robotik (RPA)?

Robotic process automation (RPA) adalah teknologi otomatisasi yang menggunakan perangkat lunak untuk meniru tugas back-office pekerja manusia, seperti mengekstrak data, mengisi formulir, dan memindahkan file. RPA menggabungkan API dan interaksi antarmuka pengguna (UI) untuk mengintegrasikan dan melakukan tugas berulang antara perusahaan dan aplikasi produktivitas. Dengan menerapkan skrip yang meniru proses manusia, alat RPA menyelesaikan eksekusi otonom dari berbagai tugas, aktivitas, dan transaksi di seluruh sistem peranti lunak yang tidak terkait.

Nilai RPA

Organisasi perawatan kesehatan beroperasi secara real-time, tanpa kelonggaran. Tugas-tugas yang rumit dan rentan kesalahan memperlambat proses dan berdampak pada segala hal, mulai dari struktur biaya hingga kepatuhan hingga pengalaman pasien. Perangkat lunak RPA meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang meningkatkan akurasi data dan pelaporan, serta memudahkan pengambilan keputusan secara lebih cepat. Hal ini berarti penghematan biaya dan pada akhirnya memungkinkan sumber daya digunakan di tempat yang paling membutuhkannya.

RPA mengotomatiskan tugas yang menggunakan data dan logika terstruktur , dan sering kali mengandalkan mesin aturan bisnis untuk mengotomatiskan keputusan berdasarkan aturan dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. RPA juga dapat mengelola set data yang tidak terstruktur, tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan jika bot terlebih dahulu mengekstrak data tersebut dan kemudian menggunakan kemampuan seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan pengenalan karakter optik (OCR) untuk menciptakan data terstruktur.

Solusi RPA, ketika digunakan bersama dengan  kecerdasan buatan (AI), menciptakan  otomatisasi cerdas (IA) (atau otomatisasi kognitif), yang bertujuan untuk meniru bakat dan tindakan manusia, sering kali melalui penggunaan bot.

Contoh penggunaan apa dalam perawatan kesehatan yang dapat ditingkatkan dengan RPA, dan bagaimana caranya?

Industri kesehatan melibatkan banyak interaksi yang sangat sensitif dengan pelanggan, tetapi juga mencakup banyak tugas yang memakan waktu, berulang, dan administratif yang tidak memerlukan pengetahuan khusus. RPA dapat menyediakan otomatisasi tugas di seluruh organisasi, mulai dari tugas-tugas di bagian depan hingga proses operasional, interaksi dengan pasien, dan pembayaran tagihan.

Menurut Gartner (tautan berada di luar ibm.com), “50% penyedia layanan kesehatan AS akan berinvestasi di RPA dalam tiga tahun ke depan.” Gartner melanjutkan, “Penyedia layanan kesehatan terjebak dalam situasi yang sangat sulit akibat penurunan pembayaran, peningkatan hasil perawatan, peningkatan pengalaman pasien, dan penguatan kualifikasi. Setiap teknologi yang diterapkan untuk membantu penyedia layanan ini meningkatkan kualitas layanan dan memperlancar operasional juga harus mengoptimalkan biaya.

Beberapa tantangan dalam perawatan kesehatan yang dapat diatasi dengan RPA meliputi:

  • Entri data administratif: Data administratif hanyalah salah satu dari banyak jenis data yang ditemui dalam pengaturan perawatan kesehatan. Entri data administratif sering kali tidak memerlukan keterampilan khusus, tetapi ini adalah tugas yang bisa sangat berulang. Menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan suara dan pengenalan gambar, RPA dapat digunakan untuk mengambil input data dari berbagai sumber, beberapa di antaranya mungkin perlu dikonversi ke data terstruktur menggunakan bot. Data tersebut kemudian harus diinput ke dalam database atau repositori lain untuk digunakan oleh organisasi.
  • Proses digitalisasi dokumen: RPA dapat menggunakan pemrosesan dokumen cerdas (IDP) untuk menyiapkan dan menyerap dokumen—yang terkait dengan apa pun, mulai dari kesehatan hingga klaim asuransi—ke dalam repositori yang lebih besar untuk penyimpanan atau penggunaan.
  • Kelola dan jadwalkan janji temu pasien: Penjadwalan dan pengelolaan janji temu dapat diotomatisasi menggunakan bot RPA dan proses lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Anda juga dapat menjadwalkan, mengubah, membatalkan, atau memperbarui janji temu paten sesuai kebutuhan atau permintaan.
  • Penagihan dan pemrosesan: Penagihan dan pemrosesan klaim biasanya sangat berulang. Proses ini dapat diotomatisasi menggunakan RPA, dengan bot menangani manajemen klaim, termasuk pertanyaan lini pertama atau tindak lanjut.
  • Manajemen catatan: Industri perawatan kesehatan sangat diatur, membutuhkan protokol dan pelaporan yang sangat ketat sehubungan dengan catatan pasien, catatan medis, dan informasi sensitif lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan tergantung pada akurasi, konsistensi, dan perlindungan catatan, yang dapat diberikan RPA.
  • Pengendalian infeksi: RPA dapat digunakan untuk membantu profesional kesehatan melaksanakan protokol pengendalian infeksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    • Mengelola tugas triase
    • Protokol pelacakan dan penyaringan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan protokol CDC
    • Mengelola inventaris dan arus pasien
    • Memantau rencana perawatan pasien dan memperingatkan staf berdasarkan ambang data pasien
  • Komunikasi: Dalam perawatan kesehatan, seperti di industri apa pun, RPA dapat digunakan untuk mengotomatiskan komunikasi seperti tanggapan terhadap pertanyaan di situs web, panggilan lini pertama ke layanan pelanggan, pertanyaan administrator garis depan dan ledakan email kepada pasien, vendor, dan staf
  • Layanan pelanggan dan perawatan jarak jauh: RPA dan bot dapat digunakan untuk mengotomatiskan layanan pelanggan berulang dan aktivitas perawatan jarak jauh, dengan machine learning dan otomatisasi cerdas (IA) memberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan berulang dengan konsistensi dan kecepatan. RPA juga dapat digunakan dalam tindak lanjut untuk perawatan jarak jauh, mengikuti business rules untuk memberikan komunikasi spesifik pada langkah-langkah tertentu dalam rencana perawatan pasien.

Manfaat RPA dalam perawatan kesehatan

Dengan tekad untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan operasi, menyederhanakan tugas, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan meningkatkan pengalaman pasien, organisasi kesehatan diposisikan untuk mendapatkan manfaat besar dari RPA.

Para pemimpin layanan kesehatan dapat menerapkan RPA untuk melakukan hal berikut:

  • Mengurangi biaya administrasi perawatan kesehatan dengan mengotomatiskan tugas manual berulang yang membutuhkan waktu dan sumber daya.
  • Meningkatkan kecepatan proses, seperti triase, melalui otomatisasi tugas-tugas biasa.
  • Meningkatkan akurasi data, tugas, dan pelaporan dalam pengaturan klinis dan lainnya dengan mengurangi kesalahan manusia, memastikan konsistensi tugas dan keluaran dan memungkinkan organisasi untuk berhasil menerapkan praktik terbaik.
  • Meningkatkan produktivitas staf perawatan kesehatan dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang tidak memerlukan kecerdasan atau pemikiran manusia, membebaskan sumber daya untuk fokus pada kegiatan yang lebih kompleks.
  • Meningkatkan pengalaman pasien dengan perawatan yang lebih konsisten karena keputusan yang lebih akurat, pengurangan biaya, dan visibilitas yang lebih besar di seluruh catatan pasien.

Implementasi RPA yang sukses dalam perawatan kesehatan memerlukan pandangan ke depan holistik untuk menentukan di mana otomatisasi dapat memberikan manfaat, sumber daya apa yang tersedia untuk membantu proses dan apakah kemitraan dapat membantu mempercepat keahlian atau sumber daya.

Contoh penggunaan: Rumah Sakit menggunakan RPA untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi proses, dan meningkatkan pengalaman pasien

Ada begitu banyak kegunaan untuk RPA dalam perawatan kesehatan. Berfokus pada beberapa kegunaan, khususnya yang dapat menghasilkan keuntungan finansial, adalah awal yang baik untuk organisasi mana pun.

Mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan alat RPA untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Generic Hospital X memiliki banyak biaya administrasi overhead dan menghubungkan 30% dari biaya tersebut untuk mengatasi kesalahan dan keterlambatan dalam proses manual. Rumah sakit perlu mengoptimalkan biaya dan sumber daya sehingga dapat menangani masuknya pasien yang lebih besar yang telah tumbuh secara eksponensial karena lonjakan COVID-19.

Rumah Sakit X mengevaluasi proses bisnisnya dan mengidentifikasi beberapa hal yang menimbulkan biaya lebih besar daripada yang lain:

  • Otorisasi asuransi sebelumnya
  • Perkiraan biaya
  • Verifikasi asuransi dan penolakan manfaat
  • Manajemen klaim dan piutang usaha

Masing-masing proses ini melibatkan beberapa tugas manual yang memakan waktu dan menuntut akurasi untuk memastikan perawatan pasien yang berkualitas.

Menggunakan RPA, Hospital X dapat mengurangi ketergantungan manual dari setiap proses, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi, sehingga mengurangi biaya. Rumah sakit menangani setiap proses ini menggunakan RPA untuk mengotomatiskan tugas:

  • Otorisasi asuransi sebelumnya: Teknologi RPA dan AI digunakan untuk mengirim dan menindaklanjuti permintaan otorisasi sebelumnya untuk prosedur, berkomunikasi secara otomatis dengan pasien dan semua konstituen yang terlibat dan sering menjadwalkan prosedur. Karena pengajuan otorisasi asuransi bergantung pada pengodean yang tepat, teknologi AI dapat mengidentifikasi, dan terkadang menyelesaikan, inkonsistensi dalam pengiriman yang disebabkan oleh kesalahan manual. Persetujuan cakupan untuk tes khusus atau otorisasi untuk perawatan diminta secara elektronik, termasuk biaya untuk pasien, dan tanggapan dikomunikasikan melalui email.
  • Perkiraan biaya: Pasien diberi tahu tentang biaya prosedur dan perawatan di muka, dan rencana pembayaran dan upaya pengumpulan juga otomatis.
  • Verifikasi asuransi dan persetujuan atau penolakan manfaat: RPA digunakan untuk melacak dan meminta persetujuan pasien saat janji temu dibuat, dihadiri, atau dibatalkan. Informasi mengenai biaya yang ditanggung pasien, deductible/potongan premi, dan rincian cakupan lainnya dihasilkan secara otomatis, untuk memberikan visibilitas yang lebih jelas dan konsistensi sejak awal.
  • Manajemen klaim dan piutang: RPA, menggunakan bot dan teknologi AI, digunakan untuk mengelola alur kerja pemrosesan klaim. Ini termasuk komunikasi penolakan dan pengiriman ulang, dan prediksi pendapatan dan biaya berdasarkan riwayat. Pengumpulan pendapatan juga otomatis dengan alur kerja yang membantu memulihkan dana tanpa intervensi manual berulang.

Ini hanyalah beberapa proses administrasi dalam lingkungan perawatan kesehatan yang mendapat manfaat dari penggunaan RPA untuk mengurangi intervensi manual, tugas yang berulang, dan kesalahan manusia yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya dan meningkatkan perawatan pasien serta pengalaman pasien.

RPA dan IBM

Untuk mempelajari lebih lanjut, jelajahi RPA: Panduan pembeli tanpa berlebihan

