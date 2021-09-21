Ada begitu banyak kegunaan untuk RPA dalam perawatan kesehatan. Berfokus pada beberapa kegunaan, khususnya yang dapat menghasilkan keuntungan finansial, adalah awal yang baik untuk organisasi mana pun.

Mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan alat RPA untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Generic Hospital X memiliki banyak biaya administrasi overhead dan menghubungkan 30% dari biaya tersebut untuk mengatasi kesalahan dan keterlambatan dalam proses manual. Rumah sakit perlu mengoptimalkan biaya dan sumber daya sehingga dapat menangani masuknya pasien yang lebih besar yang telah tumbuh secara eksponensial karena lonjakan COVID-19.

Rumah Sakit X mengevaluasi proses bisnisnya dan mengidentifikasi beberapa hal yang menimbulkan biaya lebih besar daripada yang lain:

Otorisasi asuransi sebelumnya

Perkiraan biaya

Verifikasi asuransi dan penolakan manfaat

Manajemen klaim dan piutang usaha

Masing-masing proses ini melibatkan beberapa tugas manual yang memakan waktu dan menuntut akurasi untuk memastikan perawatan pasien yang berkualitas.

Menggunakan RPA, Hospital X dapat mengurangi ketergantungan manual dari setiap proses, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi, sehingga mengurangi biaya. Rumah sakit menangani setiap proses ini menggunakan RPA untuk mengotomatiskan tugas:

Perkiraan biaya: Pasien diberi tahu tentang biaya prosedur dan perawatan di muka, dan rencana pembayaran dan upaya pengumpulan juga otomatis.

Verifikasi asuransi dan persetujuan atau penolakan manfaat: RPA digunakan untuk melacak dan meminta persetujuan pasien saat janji temu dibuat, dihadiri, atau dibatalkan. Informasi mengenai biaya yang ditanggung pasien, deductible/potongan premi, dan rincian cakupan lainnya dihasilkan secara otomatis, untuk memberikan visibilitas yang lebih jelas dan konsistensi sejak awal.

Manajemen klaim dan piutang: RPA, menggunakan bot dan teknologi AI, digunakan untuk mengelola alur kerja pemrosesan klaim. Ini termasuk komunikasi penolakan dan pengiriman ulang, dan prediksi pendapatan dan biaya berdasarkan riwayat. Pengumpulan pendapatan juga otomatis dengan alur kerja yang membantu memulihkan dana tanpa intervensi manual berulang.

Ini hanyalah beberapa proses administrasi dalam lingkungan perawatan kesehatan yang mendapat manfaat dari penggunaan RPA untuk mengurangi intervensi manual, tugas yang berulang, dan kesalahan manusia yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya dan meningkatkan perawatan pasien serta pengalaman pasien.