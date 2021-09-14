Ketika memulai dengan teknologi RPA, banyak pemimpin keuangan mencari tugas yang paling rentan terhadap kesalahan manusia, menyebabkan hambatan alur kerja terbesar atau menciptakan inefisiensi yang mengarah pada layanan pelanggan dan keterlibatan karyawan yang buruk.

Berikut adalah lima area yang perlu dipertimbangkan menggunakan platform RPA, didukung oleh AI dan ML, untuk mengubah lembaga keuangan Anda.

1. Mendorong pertumbuhan berkelanjutan

Persaingan bank dan perusahaan jasa keuangan sangat ketat, terutama di dunia dengan suku bunga rendah dan inisiatif transformasi digital yang mahal. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan mengidentifikasi peluang penjualan silang untuk produk perencanaan keuangan baru. Di sinilah RPA berperan.

Dengan implementasi RPA, lembaga keuangan Anda dapat memiliki data perilaku pelanggan yang secara otomatis dikirim ke orang tertentu dalam organisasi. Model ML membantu mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori berdasarkan perilaku mereka, sehingga produk atau layanan yang paling menarik dapat direkomendasikan kepada mereka. Misalnya, bank tahu pelanggan mana yang mungkin paling tertarik untuk membuka jalur kredit baru.

2. Meningkatkan efisiensi operasional

Teknologi RPA menurunkan biaya operasional dengan mengotomatiskan tugas yang padat transaksi dan tindakan manual yang membutuhkan rekonsiliasi. Pekerja digital dapat mengambil dan menyusun data dari beberapa sistem back-office, merekonsiliasi jumlah (katakanlah, untuk pembayaran faktur atau jumlah yang ditagih) dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan jeda secara real-time. Misalnya, dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami, pekerja digital dapat menganalisis teks yang disertakan dengan faktur dan secara otomatis mengarahkan masalah ke tim yang benar.

3. Memperkuat pengalaman pelanggan

Konsumen saat ini memiliki lebih banyak pilihan untuk layanan keuangan, dan mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang dipersonalisasi, waktu pemrosesan yang cepat, dan dukungan yang responsif. Alat RPA dapat meningkatkan semua aspek pengalaman pelanggan, mulai dari orientasi awal hingga pembaruan akun. Nasabah baru dapat membuka rekening baru dan mengajukan permohonan produk tambahan dalam hitungan menit dengan validasi Know Your Customer (KYC) otomatis.

RPA juga membantu memberi tahu para pemangku kepentingan tentang peristiwa tertentu, seperti keluhan pelanggan tentang fitur perbankan mobile baru. Dengan ML, data tentang keluhan masa lalu yang serupa dapat disaring untuk memprediksi peluang peningkatan yang paling berdampak.

4. Melawan kejahatan keuangan

Untuk membantu mendeteksi dan mencegah penipuan, lembaga keuangan memerlukan teknologi keamanan siber yang tepat untuk pemeriksaan uji tuntas, penyaringan sanksi, serta pemantauan dan penyelidikan transaksi. RPA meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi penipuan. Pertama, bot RPA mengonfirmasi apakah data mematuhi pedoman anti pencucian uang (AML) federal. ML membantu dengan menganalisis varians untuk menyimpulkan mengapa hal itu mungkin terjadi dan untuk menandai setiap contoh potensi penipuan.

5. Mengelola kepatuhan terhadap peraturan

Untuk membatasi risiko denda peraturan dan kerusakan reputasi, lembaga keuangan dapat menggunakan RPA untuk memperkuat tata kelola proses keuangan. RPA membantu mengonsolidasikan data dari sistem atau dokumen tertentu untuk mengurangi proses bisnis manual yang terlibat dalam pelaporan kepatuhan. ML melangkah lebih jauh dengan memutuskan data apa yang mungkin perlu ditinjau oleh auditor, menemukannya dan menyimpannya di lokasi yang nyaman untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.