Selama bertahun-tahun, tim keuangan telah menggunakan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi tugas tertentu. Sekarang, mereka membawa RPA ke tingkat berikutnya dengan menggabungkannya dengan machine learning (ML). Faktanya, riset Gartner baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar 80% pemimpin keuangan telah menerapkan atau berencana untuk menerapkan RPA.
Otomatisasi keuangan dimulai pada 1990-an, ketika para peneliti MIT mengembangkan teknologi pengenalan karakter optik (OCR) untuk membaca bagian-bagian cek yang ditulis tangan dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Selain pemrosesan cek, bank dan perusahaan jasa keuangan saat ini menggunakan alat RPA untuk berinteraksi dengan berbagai aplikasi penting, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan platform manajemen hubungan pelanggan (CRM). Alat ini dapat memanipulasi data, memicu respons, dan berkomunikasi dengan sistem lain dengan cara yang sebelumnya membutuhkan interaksi manusia.
Solusi RPA terbaru menggunakan kemampuan terintegrasi dari kecerdasan buatan (AI) dan model ML untuk “meninjau” laporan, menandai potensi masalah, dan belajar dari pengalaman. Solusi RPA memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk fungsi keuangan, dan solusi ini bekerja tanpa gangguan untuk penghematan biaya yang besar.
Apa cara terbaik untuk mempertimbangkan menerapkan RPA di lembaga keuangan Anda sendiri? Artikel ini menguraikan lima contoh penggunaan RPA yang patut dilihat lebih dekat.
Digunakan di industri, otomatisasi proses robotik (RPA) mengacu pada penggunaan perangkat lunak kode rendah "bot" untuk menangani tugas-tugas pekerja manusia yang berulang dan memakan waktu—seperti pemrosesan faktur, entri data, pelaporan kepatuhan, dll. RPA merupakan bagian dari tren hiperotomatisasi yang lebih besar, yang memungkinkan organisasi beralih dari otomatisasi yang meniru tindakan manusia ke otomatisasi yang menggunakan data untuk mengoptimalkan proses keuangan secara menyeluruh.
Robot yang digunakan dalam RPA ideal untuk menangani sejumlah besar tugas berulang tanpa campur tangan manusia. Hal ini membebaskan karyawan untuk berfokus pada pekerjaan yang lebih bermakna, mulai dari membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menganalisis data untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, hingga mengubah ide-ide hebat menjadi produk keuangan baru.
Teknologi AI dan ML meningkatkan kekuatan RPA dengan melakukan hal berikut:
Sebagai contoh, katakanlah Anda menggunakan perangkat lunak RPA untuk membantu mengonsolidasikan data dari berbagai sumber tentang pembayaran pelanggan yang dijadwalkan masuk, bersama dengan faktur yang harus dibayar. ML dapat memprediksi kemungkinan bahwa setiap pelanggan akan melakukan pembayaran tepat waktu. Prediksi ini menginformasikan tindakan seperti mengurangi biaya administrasi, memperpanjang jangka waktu pembayaran pemasok, atau berinvestasi dalam peralatan baru. [1]
Ketika memulai dengan teknologi RPA, banyak pemimpin keuangan mencari tugas yang paling rentan terhadap kesalahan manusia, menyebabkan hambatan alur kerja terbesar atau menciptakan inefisiensi yang mengarah pada layanan pelanggan dan keterlibatan karyawan yang buruk.
Berikut adalah lima area yang perlu dipertimbangkan menggunakan platform RPA, didukung oleh AI dan ML, untuk mengubah lembaga keuangan Anda.
Persaingan bank dan perusahaan jasa keuangan sangat ketat, terutama di dunia dengan suku bunga rendah dan inisiatif transformasi digital yang mahal. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan mengidentifikasi peluang penjualan silang untuk produk perencanaan keuangan baru. Di sinilah RPA berperan.
Dengan implementasi RPA, lembaga keuangan Anda dapat memiliki data perilaku pelanggan yang secara otomatis dikirim ke orang tertentu dalam organisasi. Model ML membantu mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori berdasarkan perilaku mereka, sehingga produk atau layanan yang paling menarik dapat direkomendasikan kepada mereka. Misalnya, bank tahu pelanggan mana yang mungkin paling tertarik untuk membuka jalur kredit baru.
Teknologi RPA menurunkan biaya operasional dengan mengotomatiskan tugas yang padat transaksi dan tindakan manual yang membutuhkan rekonsiliasi. Pekerja digital dapat mengambil dan menyusun data dari beberapa sistem back-office, merekonsiliasi jumlah (katakanlah, untuk pembayaran faktur atau jumlah yang ditagih) dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan jeda secara real-time. Misalnya, dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami, pekerja digital dapat menganalisis teks yang disertakan dengan faktur dan secara otomatis mengarahkan masalah ke tim yang benar.
Konsumen saat ini memiliki lebih banyak pilihan untuk layanan keuangan, dan mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan yang dipersonalisasi, waktu pemrosesan yang cepat, dan dukungan yang responsif. Alat RPA dapat meningkatkan semua aspek pengalaman pelanggan, mulai dari orientasi awal hingga pembaruan akun. Nasabah baru dapat membuka rekening baru dan mengajukan permohonan produk tambahan dalam hitungan menit dengan validasi Know Your Customer (KYC) otomatis.
RPA juga membantu memberi tahu para pemangku kepentingan tentang peristiwa tertentu, seperti keluhan pelanggan tentang fitur perbankan mobile baru. Dengan ML, data tentang keluhan masa lalu yang serupa dapat disaring untuk memprediksi peluang peningkatan yang paling berdampak.
Untuk membantu mendeteksi dan mencegah penipuan, lembaga keuangan memerlukan teknologi keamanan siber yang tepat untuk pemeriksaan uji tuntas, penyaringan sanksi, serta pemantauan dan penyelidikan transaksi. RPA meningkatkan kecepatan dan akurasi deteksi penipuan. Pertama, bot RPA mengonfirmasi apakah data mematuhi pedoman anti pencucian uang (AML) federal. ML membantu dengan menganalisis varians untuk menyimpulkan mengapa hal itu mungkin terjadi dan untuk menandai setiap contoh potensi penipuan.
Untuk membatasi risiko denda peraturan dan kerusakan reputasi, lembaga keuangan dapat menggunakan RPA untuk memperkuat tata kelola proses keuangan. RPA membantu mengonsolidasikan data dari sistem atau dokumen tertentu untuk mengurangi proses bisnis manual yang terlibat dalam pelaporan kepatuhan. ML melangkah lebih jauh dengan memutuskan data apa yang mungkin perlu ditinjau oleh auditor, menemukannya dan menyimpannya di lokasi yang nyaman untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat.
IBM sedang membangun rangkaian kemampuan otomatisasi didukung AI yang paling komprehensif di industri ini. Dengan IBM Robotic Process Automation, perusahaan jasa keuangan seperti Credigy Solutions dapat mengotomatiskan lebih banyak tugas bisnis dan TI dalam skala besar dengan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional. Robot perangkat lunak, atau bot, dapat bertindak berdasarkan insight AI untuk menyelesaikan tugas tanpa jeda dan mempercepat transformasi digital.
