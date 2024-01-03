Pandemi COVID-19 mengungkapkan data yang mengganggu tentang ketidaksetaraan kesehatan. Pada tahun 2020, National Institute for Health (NIH) menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa orang kulit hitam Amerika meninggal karena COVID 19 pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang kulit putih Amerika, meskipun mereka merupakan persentase yang lebih kecil dari populasi. Menurut NIH, kesenjangan ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap perawatan, kurangnya kebijakan publik, dan beban komorbiditas yang tidak proporsional, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, dan penyakit paru-paru.

NIH lebih lanjut menyatakan bahwa antara 47,5 juta dan 51,6 juta orang Amerika tidak mampu pergi ke dokter. Ada kemungkinan besar bahwa komunitas yang secara umum kurang terlayani dapat menggunakan transformator generatif, terutama yang ditanam tanpa disadari dalam mesin pencari, untuk meminta nasihat medis. Tidak dapat dibayangkan bahwa orang akan pergi ke mesin pencari populer dengan agen AI tertanam dan bertanya, “Ayah saya tidak mampu membeli obat jantung yang diresepkan untuknya lagi. Apa yang tersedia di konter yang mungkin berfungsi sebagai gantinya?”

Menurut para peneliti di Long Island University, ChatGPT tidak akurat sebanyak 75% dari total penggunaannya dan menurut CNN chatbot bahkan terkadang memberikan saran yang berbahaya, seperti menyetujui kombinasi dua obat yang dapat memiliki efek samping yang serius.

Mengingat bahwa transformator generatif tidak memahami makna dan akan memiliki output yang salah, komunitas yang secara umum kurang terlayani yang menggunakan teknologi ini sebagai pengganti bantuan profesional, mungkin akan terluka pada tingkat yang jauh lebih besar daripada komunitas lain.