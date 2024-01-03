Pandemi COVID-19 mengungkapkan data yang mengganggu tentang ketidaksetaraan kesehatan. Pada tahun 2020, National Institute for Health (NIH) menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa orang kulit hitam Amerika meninggal karena COVID 19 pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang kulit putih Amerika, meskipun mereka merupakan persentase yang lebih kecil dari populasi. Menurut NIH, kesenjangan ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap perawatan, kurangnya kebijakan publik, dan beban komorbiditas yang tidak proporsional, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, dan penyakit paru-paru.
NIH lebih lanjut menyatakan bahwa antara 47,5 juta dan 51,6 juta orang Amerika tidak mampu pergi ke dokter. Ada kemungkinan besar bahwa komunitas yang secara umum kurang terlayani dapat menggunakan transformator generatif, terutama yang ditanam tanpa disadari dalam mesin pencari, untuk meminta nasihat medis. Tidak dapat dibayangkan bahwa orang akan pergi ke mesin pencari populer dengan agen AI tertanam dan bertanya, “Ayah saya tidak mampu membeli obat jantung yang diresepkan untuknya lagi. Apa yang tersedia di konter yang mungkin berfungsi sebagai gantinya?”
Menurut para peneliti di Long Island University, ChatGPT tidak akurat sebanyak 75% dari total penggunaannya dan menurut CNN chatbot bahkan terkadang memberikan saran yang berbahaya, seperti menyetujui kombinasi dua obat yang dapat memiliki efek samping yang serius.
Mengingat bahwa transformator generatif tidak memahami makna dan akan memiliki output yang salah, komunitas yang secara umum kurang terlayani yang menggunakan teknologi ini sebagai pengganti bantuan profesional, mungkin akan terluka pada tingkat yang jauh lebih besar daripada komunitas lain.
Dengan produk AI generatif baru saat ini, masalah kepercayaan, keamanan, dan peraturan tetap menjadi perhatian utama bagi para pemimpin C-suite yang mewakili perusahaan biofarmasi, sistem kesehatan, produsen perangkat medis, dan organisasi lainnya. Menggunakan AI generatif membutuhkan tata kelola AI, termasuk percakapan seputar contoh penggunaan yang sesuai dan batasan seputar keselamatan dan kepercayaan (lihat Cetak Biru AI AS untuk Deklarasi Hak AI dan UU AI Uni Eropa).
Mengkurasi AI secara bertanggung jawab adalah tantangan sosioteknik yang membutuhkan pendekatan holistik. Ada banyak elemen yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan orang, termasuk memastikan bahwa model AI Anda akurat, dapat diaudit, dapat dijelaskan, adil, dan melindungi privasi data orang. Dan inovasi kelembagaan dapat berperan untuk membantu.
Perubahan kelembagaan sering didahului oleh peristiwa bencana alam. Pertimbangkan perkembangan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, yang peran utamanya adalah memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan kosmetik aman untuk digunakan oleh publik. Meskipun akar badan pengawas ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1848, pemantauan keamanan obat-obatan baru menjadi perhatian langsung pada tahun 1937—tahun terjadinya bencana Elixir Sulfanilamide.
Diciptakan oleh perusahaan farmasi Tennessee yang disegani, Elixir Sulfanilamide adalah obat cair yang disebut-sebut dapat menyembuhkan radang tenggorokan dengan efektif. Toksisitas obat tersebut tidak diuji sebelum dipasarkan, suatu hal yang lazim pada saat itu. Hal ini ternyata merupakan kesalahan yang mematikan, karena obat mujarab tersebut mengandung dietilen glikol, bahan kimia beracun yang digunakan dalam zat antibeku. Lebih dari 100 orang meninggal akibat meminum ramuan beracun tersebut, yang kemudian membuat Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik FDA mewajibkan obat diberi label dengan petunjuk yang memadai untuk penggunaan yang aman. Tonggak penting dalam sejarah FDA ini memastikan bahwa dokter dan pasien mereka dapat sepenuhnya mempercayai kekuatan, kualitas, dan keamanan obat—sebuah jaminan yang kita terima begitu saja saat ini.
Demikian pula, inovasi kelembagaan diperlukan untuk memastikan hasil yang adil dari AI.
Penggunaan AI generatif dalam bidang kesehatan dan ilmu kehidupan (HCLS) membutuhkan jenis inovasi kelembagaan yang sama dengan yang diperlukan FDA selama bencana Elixir Sulfanilamide. Rekomendasi berikut ini dapat membantu memastikan bahwa semua solusi AI dapat mencapai hasil yang lebih adil dan merata bagi populasi yang rentan:
Kami percaya bahwa kita dapat dan harus belajar dari FDA untuk berinovasi secara institusional dalam pendekatan kami dalam mengubah operasi kami dengan AI. Perjalanan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dimulai dengan membuat perubahan sistemik yang memastikan AI lebih mencerminkan komunitas yang dilayaninya.
