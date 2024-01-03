Tag
Pandemi COVID-19 mengungkapkan data yang mengganggu tentang ketidaksetaraan kesehatan. Pada tahun 2020, National Institute for Health (NIH) menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa orang kulit hitam Amerika meninggal karena COVID 19 pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang kulit putih Amerika, meskipun mereka merupakan persentase yang lebih kecil dari populasi. Menurut NIH, kesenjangan ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap perawatan, kurangnya kebijakan publik, dan beban komorbiditas yang tidak proporsional, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes, dan penyakit paru-paru.

NIH lebih lanjut menyatakan bahwa antara 47,5 juta dan 51,6 juta orang Amerika tidak mampu pergi ke dokter. Ada kemungkinan besar bahwa komunitas yang secara umum kurang terlayani dapat menggunakan transformator generatif, terutama yang ditanam tanpa disadari dalam mesin pencari, untuk meminta nasihat medis. Tidak dapat dibayangkan bahwa orang akan pergi ke mesin pencari populer dengan agen AI tertanam dan bertanya, “Ayah saya tidak mampu membeli obat jantung yang diresepkan untuknya lagi. Apa yang tersedia di konter yang mungkin berfungsi sebagai gantinya?

Menurut para peneliti di Long Island University, ChatGPT tidak akurat sebanyak 75% dari total penggunaannya dan menurut CNN chatbot bahkan terkadang memberikan saran yang berbahaya, seperti menyetujui kombinasi dua obat yang dapat memiliki efek samping yang serius.

Mengingat bahwa transformator generatif tidak memahami makna dan akan memiliki output yang salah, komunitas yang secara umum kurang terlayani yang menggunakan teknologi ini sebagai pengganti bantuan profesional, mungkin akan terluka pada tingkat yang jauh lebih besar daripada komunitas lain.

Bagaimana kita bisa berinvestasi secara proaktif dalam AI untuk hasil yang lebih adil dan dapat dipercaya?

Dengan produk AI generatif baru saat ini, masalah kepercayaan, keamanan, dan peraturan tetap menjadi perhatian utama bagi para pemimpin C-suite yang mewakili perusahaan biofarmasi, sistem kesehatan, produsen perangkat medis, dan organisasi lainnya. Menggunakan AI generatif membutuhkan tata kelola AI, termasuk percakapan seputar contoh penggunaan yang sesuai dan batasan seputar keselamatan dan kepercayaan (lihat Cetak Biru AI AS untuk Deklarasi Hak AI dan UU AI Uni Eropa).

Mengkurasi AI secara bertanggung jawab adalah tantangan sosioteknik yang membutuhkan pendekatan holistik. Ada banyak elemen yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan orang, termasuk memastikan bahwa model AI Anda akurat, dapat diaudit, dapat dijelaskan, adil, dan melindungi privasi data orang. Dan inovasi kelembagaan dapat berperan untuk membantu.

Inovasi kelembagaan: Catatan sejarah

Perubahan kelembagaan sering didahului oleh peristiwa bencana alam. Pertimbangkan perkembangan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, yang peran utamanya adalah memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan kosmetik aman untuk digunakan oleh publik. Meskipun akar badan pengawas ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1848, pemantauan keamanan obat-obatan baru menjadi perhatian langsung pada tahun 1937—tahun terjadinya bencana Elixir Sulfanilamide.

Diciptakan oleh perusahaan farmasi Tennessee yang disegani, Elixir Sulfanilamide adalah obat cair yang disebut-sebut dapat menyembuhkan radang tenggorokan dengan efektif. Toksisitas obat tersebut tidak diuji sebelum dipasarkan, suatu hal yang lazim pada saat itu. Hal ini ternyata merupakan kesalahan yang mematikan, karena obat mujarab tersebut mengandung dietilen glikol, bahan kimia beracun yang digunakan dalam zat antibeku. Lebih dari 100 orang meninggal akibat meminum ramuan beracun tersebut, yang kemudian membuat Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik FDA mewajibkan obat diberi label dengan petunjuk yang memadai untuk penggunaan yang aman. Tonggak penting dalam sejarah FDA ini memastikan bahwa dokter dan pasien mereka dapat sepenuhnya mempercayai kekuatan, kualitas, dan keamanan obat—sebuah jaminan yang kita terima begitu saja saat ini.

Demikian pula, inovasi kelembagaan diperlukan untuk memastikan hasil yang adil dari AI.

5 langkah kunci untuk memastikan AI generatif mendukung komunitas yang dilayaninya

Penggunaan AI generatif dalam bidang kesehatan dan ilmu kehidupan (HCLS) membutuhkan jenis inovasi kelembagaan yang sama dengan yang diperlukan FDA selama bencana Elixir Sulfanilamide. Rekomendasi berikut ini dapat membantu memastikan bahwa semua solusi AI dapat mencapai hasil yang lebih adil dan merata bagi populasi yang rentan:

  1. Mengimplementasikan prinsip kepercayaan dan transparansi. Keadilan, penjelasan, dan transparansi adalah kata-kata besar, tetapi apa artinya dalam hal persyaratan fungsional dan nonfungsional untuk model AI Anda? Anda dapat mengatakan kepada dunia bahwa model AI Anda adil, tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda melatih dan mengaudit model AI untuk melayani populasi yang secara umum paling kurang terlayani. Untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas yang dilayaninya, AI harus memiliki output yang terbukti, dapat diulang, dijelaskan, dan dipercaya yang berkinerja lebih baik daripada manusia.
  2. Tunjuk individu untuk bertanggung jawab atas hasil yang adil dari penggunaan AI di organisasi Anda. Kemudian beri mereka kekuatan dan sumber daya untuk melakukan upaya yang serius. Verifikasi bahwa para pakar domain ini memiliki mandat yang didanai penuh untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena tanpa akuntabilitas tidak akan ada kepercayaan. Seseorang harus memiliki kekuatan, pola pikir, dan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk tata kelola.
  3. Memberdayakan para pakar domain untuk mengkurasi dan memelihara sumber data tepercaya yang digunakan untuk melatih model. Sumber data tepercaya ini dapat menawarkan landasan konten untuk produk yang menggunakan model bahasa besar (LLM) untuk memberikan variasi bahasa untuk jawaban yang datang langsung dari sumber tepercaya (seperti ontologi atau pencarian semantik).
  4. Mandat bahwa output dapat diaudit dan dapat dijelaskan. Misalnya, beberapa organisasi berinvestasi dalam AI generatif yang menawarkan saran medis kepada pasien atau dokter. Untuk mendorong perubahan kelembagaan dan melindungi semua populasi, organisasi HCLS ini harus tunduk pada audit untuk memastikan akuntabilitas dan kontrol kualitas. Output untuk model berisiko tinggi ini harus menawarkan keandalan tes-tes ulang. Output harus 100% akurat dan memerinci sumber data beserta bukti.
  5. Membutuhkan transparansi. Karena organisasi HCLS mengintegrasikan AI generatif ke dalam perawatan pasien (misalnya, dalam bentuk asupan pasien otomatis saat memeriksakan diri ke rumah sakit AS atau membantu pasien memahami apa yang akan terjadi selama uji klinis), mereka harus memberi tahu pasien bahwa model AI generatif sedang digunakan. Organisasi juga harus menawarkan metadata yang dapat ditafsirkan kepada pasien yang memerinci akuntabilitas dan keakuratan model, sumber data pelatihan untuk model, dan hasil audit dari model. Metadata juga harus menunjukkan bagaimana pengguna dapat memilih keluar dari menggunakan model itu (dan mendapatkan layanan yang sama di tempat lain). Ketika organisasi menggunakan dan menggunakan kembali teks yang dihasilkan secara sintetis dalam lingkungan perawatan kesehatan, orang harus diberi tahu tentang data apa yang telah dihasilkan secara sintetis dan apa yang tidak.

Kami percaya bahwa kita dapat dan harus belajar dari FDA untuk berinovasi secara institusional dalam pendekatan kami dalam mengubah operasi kami dengan AI. Perjalanan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dimulai dengan membuat perubahan sistemik yang memastikan AI lebih mencerminkan komunitas yang dilayaninya.

 

