Penggunaan AI dalam perekrutan sudah tersebar luas—satu studi menunjukkan 99% manajer perekrutan melaporkan penggunaan AI dalam proses perekrutan.1 Otomatisasi dapat secara efisien menangani banyak pekerjaan administrasi perekrutan yang memakan waktu, termasuk memposting lowongan pekerjaan, menyaring resume, menjadwalkan wawancara, dan banyak lagi. Dan alat yang lebih canggih muncul yang dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan alur kerja.

Alat otomatisasi ini terintegrasi dengan sistem pelacakan pelamar, CRM rekrutmen, dan platform media sosial untuk pengalaman yang lebih mulus. Dengan alat otomatisasi rekrutmen untuk mengurangi tugas manual, tim sumber daya manusia dan manajer perekrutan dapat fokus pada pekerjaan strategis tingkat yang lebih tinggi yang membutuhkan penilaian manusia yang bernuansa. Ketika digunakan secara efektif, otomatisasi dapat meningkatkan metrik perekrutan utama seperti waktu untuk merekrut dan biaya per perekrutan, dan membantu mengamankan kandidat terbaik untuk pekerjaan tersebut.