Setiap pengguna, aplikasi, dan proses dalam suatu organisasi membutuhkan beberapa tingkat akses untuk melakukan tugasnya. Seorang pengembang perlu mendorong kode ke repositori. Seorang petugas penagihan perlu mengakses catatan pembayaran. Layanan cadangan perlu membaca data dari basis data.

Di bawah prinsip hak istimewa paling sedikit, masing-masing entitas ini mendapatkan akses persis seperti yang dibutuhkan tugas-tugas tersebut dan tidak ada yang lain.

Pengembang dapat mendorong kode ke repositori tetapi tidak menerapkan kode ke produksi.

Petugas penagihan dapat membaca catatan pembayaran tetapi tidak dapat mengubahnya.

Layanan cadangan dapat menyalin data tetapi tidak mengubahnya.

Konsep ini kadang-kadang disebut akses hak istimewa terendah atau akses minimum. Ini berlaku untuk akun pengguna manusia dan identitas non-manusia (NHI) termasuk aplikasi, perangkat, akun layanan, kunci API , dan agen AI.

PoLP adalah komponen sentral dari manajemen identitas dan akses (IAM), yang merupakan kerangka kerja keamanan yang lebih luas yang mengatur siapa yang mendapatkan akses, apa yang dapat mereka lakukan dengannya, dan berapa lama. Dengan kata lain, IAM adalah sistem yang mempraktikkan PoLP.

PoLP juga merupakan salah satu mekanisme dasar keamanan zero-trust . Di bawah zero-trust, tidak ada pengguna, perangkat, atau aplikasi yang dipercaya secara default—bahkan di jaringan perusahaan. Sebaliknya, setiap permintaan akses dianalisis dan diberikan berdasarkan kasus per kasus. Permintaan yang sah diberikan akses PoLP dan tidak lebih. Dengan cara ini, PoLP dapat membantu organisasi menegakkan kepatuhan, menahan insiden keamanan, dan memperkuat postur keamanan mereka secara keseluruhan.