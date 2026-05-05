Prinsip hak istimewa paling sedikit (PoLP) adalah konsep keamanan informasi di mana pengguna, aplikasi, dan proses hanya menerima hak akses minimum yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas, untuk jumlah waktu minimum yang diperlukan, dan tidak lebih.
Setiap pengguna, aplikasi, dan proses dalam suatu organisasi membutuhkan beberapa tingkat akses untuk melakukan tugasnya. Seorang pengembang perlu mendorong kode ke repositori. Seorang petugas penagihan perlu mengakses catatan pembayaran. Layanan cadangan perlu membaca data dari basis data.
Di bawah prinsip hak istimewa paling sedikit, masing-masing entitas ini mendapatkan akses persis seperti yang dibutuhkan tugas-tugas tersebut dan tidak ada yang lain.
Konsep ini kadang-kadang disebut akses hak istimewa terendah atau akses minimum. Ini berlaku untuk akun pengguna manusia dan identitas non-manusia (NHI) termasuk aplikasi, perangkat, akun layanan, kunci API , dan agen AI.
PoLP adalah komponen sentral dari manajemen identitas dan akses (IAM), yang merupakan kerangka kerja keamanan yang lebih luas yang mengatur siapa yang mendapatkan akses, apa yang dapat mereka lakukan dengannya, dan berapa lama. Dengan kata lain, IAM adalah sistem yang mempraktikkan PoLP.
PoLP juga merupakan salah satu mekanisme dasar keamanan zero-trust . Di bawah zero-trust, tidak ada pengguna, perangkat, atau aplikasi yang dipercaya secara default—bahkan di jaringan perusahaan. Sebaliknya, setiap permintaan akses dianalisis dan diberikan berdasarkan kasus per kasus. Permintaan yang sah diberikan akses PoLP dan tidak lebih. Dengan cara ini, PoLP dapat membantu organisasi menegakkan kepatuhan, menahan insiden keamanan, dan memperkuat postur keamanan mereka secara keseluruhan.
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Kasus paling mudah untuk PoLP adalah skenario kredensial yang dikompromikan. Penyerang mendapatkan nama pengguna dan kata sandi yang valid, biasanya melalui email phishing ,pasar digital dark web atau malware infostealer. Kemudian, penyerang masuk ke sistem. Dari perspektif jaringan, ini terlihat seperti sesi normal dari pengguna yang sah.
Jika akun yang dikompromikan membawa hak istimewa yang berlebihan — akses ke sistem, basis data, dan berbagi file yang tidak pernah disentuh pengguna sebenarnya dalam pekerjaan sehari-hari — penyerang sekarang memiliki semua izin itu juga. Mereka dapat pindah secara lateral melintasi jaringan menuju target bernilai lebih tinggi dan informasi sensitif, seperti catatan keuangan, basis data pelanggan, dan kode sumber.
Gerakan lateral inilah yang dapat mengubah satu kata sandi yang dikompromikan menjadi pelanggaran data besar-besaran.
Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM®, pelanggaran yang dimulai dengan kredensial yang disusupi menelan biaya rata-rata 4,67 juta USD dan membutuhkan waktu sekitar 246 hari untuk menemukan dan menahan. Indeks Intelijen Ancaman IBM® X-Force menemukan bahwa akun yang dibajak terlibat dalam 32% dari serangan siber yang dianalisis.
Dengan membatasi akses yang dimiliki akun mana pun, prinsip hak istimewa paling sedikit membantu secara signifikan mengurangi radius ledakan serangan. Ini mengecilkan apa yang dapat dicapai penyerang dengan akun awal, membantu mencegah akses tidak sah ke sistem yang tidak terkait dan membatasi potensi kerusakan dari setiap pelanggaran tunggal.
Misalnya, bayangkan seorang peretas membobol akun analis pemasaran. Dengan hak istimewa paling sedikit, mereka mungkin mengakses beberapa dasbor di alat manajemen hubungan pelanggan (CRM), tetapi tidak lebih. Tanpa PoLP, akun yang sama mungkin masih memiliki akses ke basis data produksi, API internal, dan server file dari proyek yang berakhir beberapa bulan lalu. Ini serangan yang sama, tetapi dengan radius ledakan yang jauh lebih besar.
Identitas bukan manusia (NHI)—akun layanan, identitas beban kerja, bot, agen AI—sekarang menjadi mayoritas identitas di sebagian besar lingkungan perusahaan. Menurut salah satu perkiraan, jumlah identitas mesin melebihi identitas manusia dengan rasio 45:1.
Secara kolektif, NHIs mewakili permukaan serangan besar-besaran. Masing-masing merupakan kerentanan potensial jika izinnya tidak dicakupi dengan cermat. Lingkungan cloud, arsitektur akses jarak jauh dan proliferasi layanan perangkat lunak berarti bahwa ada jauh lebih banyak identitas yang meminta akses ke sistem penting daripada sebelumnya.
Menurut OWASP, pemberian hak yang berlebihan adalah salah satu dari 10 risiko teratas yang terkait dengan identitas non-manusia. Karena mereka merupakan bagian integral dari alur kerja inti (seperti siklus hidup DevOps dan cadangan sistem), NHI sering memiliki akses istimewa ke informasi sensitif. Dan untuk kepentingan membuat proses ini “hanya berfungsi,” organisasi sering memberi NHI hak istimewa yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan.
Risiko kebocoran kredensial adalah pertimbangan lain. Aplikasi dan perangkat tidak menggunakan kata sandi, tetapi mereka menggunakan kunci API, token OAuth , sertifikat, dan rahasia lainnya untuk mengautentikasi diri mereka sendiri. Rahasia ini dapat dicuri dan disalahgunakan dengan cara yang sama seperti kata sandi pengguna manusia, memungkinkan akses tidak sah dan gerakan lateral di seluruh sistem.
Tidak seperti pengguna manusia, NHI tidak dapat menggunakan autentikasi dua faktor—jadi satu kredensial yang dicuri seringkali hanya diperlukan untuk membajak akun. PoLP tidak mencegah pencurian kredensial, tetapi membatasi apa yang dapat dicapai oleh kredensial yang dicuri.
NHI sering dibiarkan aktif setelah aplikasi atau perangkat terkait ditarik — tidak dipantau, dengan izin penuh mereka tetap utuh. Faktanya, proses pemutusan hubungan kerja yang tidak tepat adalah risiko nomor satu yang terkait dengan NHIs menurut OWASP.
PolP membantu alamat risiko ini dengan memastikan bahwa setiap NHI beroperasi hanya dengan akses yang dibutuhkannya. Pembatasan ini dapat membantu membatasi kerusakan jika kredensial dicuri dan mengurangi eksposur ketika NHI pensiun.
PolP juga membantu menjaga terhadap ancaman orang dalam. Ancaman ini termasuk orang dalam yang jahat yang sengaja menyalahgunakan akses mereka dan karyawan yang bermaksud baik yang secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan dengan izin yang tidak mereka butuhkan dan bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka memilikinya.
Menurut laporan Laporan Biaya Pelanggaran Data, orang dalam yang jahat adalah vektor pelanggaran paling mahal, rata-rata 4,92 juta USD per insiden. Label harga ini lebih tinggi daripada phishing, ransomware , dan kredensial yang disusupi.
Biayanya sangat tinggi sebagian karena orang dalam sudah memiliki akses yang sah. Tidak ada perimeter untuk dilanggar atau login mencurigakan untuk ditandai. Ketika pengguna memiliki izin yang melampaui peran mereka, kerusakan yang dapat mereka lakukan—baik sengaja maupun tidak sengaja—hanya dibatasi oleh apa yang dapat mereka capai. PoLP membatasi jangkauan tersebut.
Beberapa standar peraturan dan kerangka kerja kepatuhan memperlakukan hak istimewa terkecil sebagai persyaratan dasar untuk membatasi akses ke data sensitif.
PoLP dimulai dengan postur default-tolak. Setiap pengguna, aplikasi, dan proses dimulai dengan akses nol. Izin hanya ditambahkan jika diperlukan. Izin dicakup untuk tugas tertentu atau peran yang ditentukan, bukan senioritas, kenyamanan, atau kriteria lain yang kurang relevan. Setiap pengguna hanya mendapatkan kumpulan hak akses minimum yang diperlukan pekerjaan mereka, seperti yang didokumentasikan dalam kebijakan akses formal yang ditetapkan oleh tim identitas dan keamanan.
Dalam praktiknya, ini berarti PoLP bisa menjadi granular.
Pertimbangkan sistem kontrol akses berbasis peran (RBAC). Di bawah standar RBAC, agen dukungan pelanggan mungkin diberikan akses luas ke sistem penagihan perusahaan. Dalam sistem RBAC yang beroperasi sesuai dengan prinsip hak istimewa terendah, agen yang sama mungkin menerima izin read-only secara default. Jika tiket tertentu memerlukan sesuatu seperti memperbarui informasi pelanggan, agen dapat meminta akses sementara untuk interaksi itu.
Prinsip hak istimewa paling sedikit berlaku di empat tahap siklus hidup akses.
Ketika seseorang bergabung dengan organisasi, pindah ke peran baru atau menyiapkan akun dengan sumber daya baru, mereka menerima tingkat akses dasar. Akses mungkin berbasis peran, berbasis atribut, atau disediakan sesuai permintaan tanpa izin tetap sama sekali, tergantung pada model akses yang digunakan.
Apa yang ditambahkan PoLP, terlepas dari modelnya, adalah bahwa akses harus selalu dicakup seminimal mungkin untuk peran atau tugas yang ada. Misalnya, analis keuangan baru di bank mungkin secara teknis memiliki akses ke berbagai alat pelaporan dan kumpulan data. Namun, di bawah PoLP, analis itu hanya menerima dasbor dan kumpulan data spesifik yang dibutuhkan pekerjaan mereka saat ini, bukan semua yang mungkin ditawarkan alat. Jika tanggung jawab mereka berubah atau diperluas, maka akses disesuaikan.
Ketika pengguna secara aktif menjalankan izin, mekanisme kontrol akses menegakkan batas yang ditetapkan selama penyediaan selama proses kerja normal.
Misalnya, analis keuangan yang disebutkan sebelumnya dapat menjalankan kueri pada kumpulan data yang disediakan untuk diakses, tetapi jika mereka mencoba membuka file di luar cakupannya, akses ditolak. Boundary yang ditetapkan pada saat penyediaan tetap berlaku.
Jika analis yang sama dibawa sementara ke proyek lain dan membutuhkan akses ke kumpulan data yang berbeda, mereka dapat kirim permintaan akses. Sistem IAM mengevaluasinya—memeriksa identitas, peran, konteks dan maksud—dan memberikan izin tambahan untuk durasi proyek tersebut. Setelah selesai, akses yang ditinggikan dicabut.
Tim identitas dan keamanan menjalankan audit berkala untuk memeriksa apakah izin dan kebijakan akses masih sesuai dengan tanggung jawab pengguna, konfigurasi jaringan, operasi bisnis, dan kriteria relevan lainnya. Ulasan ini dapat membantu menangkap berbagai masalah akses umum, seperti karyawan yang beralih tim tetapi mempertahankan semua izin lama mereka atau akun kontraktor yang tidak pernah dibatalkan.
Ketika akses tidak lagi diperlukan—karena seseorang meninggalkan perusahaan, mengubah tim, atau menyelesaikan tugas—izin dicabut. Akses yang masih tersisa pada akun lama atau yang terlupakan adalah kerentanan umum. Seringkali, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi pada mereka, membuat akun menjadi sasaran mudah bagi penyerang. Membatalkan penyediaan akun dengan benar membantu organisasi mengurangi permukaan serangan mereka dan mencegah akses tidak sah dari akun yang tidak aktif yang disusupi.
Prinsip hak istimewa terendah dan keamanan zero-trust tumpang tindih tetapi bukan hal yang sama. Zero trust adalah arsitektur keamanan siber yang dibangun sesuai dengan gagasan bahwa seseorang tidak boleh mempercayai dan selalu memverifikasi setiap permintaan akses, tidak peduli dari mana asalnya. Prinsip hak istimewa paling sedikit adalah model untuk berapa banyak akses untuk memberikan permintaan yang sah.
Zero trust menolak model perimeter lama, yang mengasumsikan bahwa semua yang ada di dalam firewall jaringan aman. Zero trust mengakui bahwa penyerang dapat melewati perimeter luar dan orang dalam dapat menyebabkan pelanggaran keamanan juga.
Di bawah zero-trust, tidak ada pengguna, perangkat, atau aplikasi yang dipercaya secara default, bahkan di jaringan perusahaan. Setiap permintaan akses dievaluasi berdasarkan identitas, perangkat, lokasi, dan pola perilaku. Bahkan setelah autentikasi, pengguna hanya mendapatkan akses minimum yang mereka butuhkan untuk apa yang mereka lakukan pada saat itu.
Dengan kata lain, zero-trust mengontrol kondisi untuk memberikan akses, sementara PoLP mengontrol ruang lingkup. Bersama-sama, mereka memungkinkan pendekatan pertahanan mendalam untuk manajemen manajemen akses.
Akses Just-in-Time (JIT) adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan PoLP. Prinsip ini sering dianggap sebagai ekspresi paling ketat dan paling rinci dari prinsip hak akses minimal karena sepenuhnya menghilangkan izin yang sudah ada. Ini berarti tidak menyediakan tingkat dasar akses dan pengelolaan di atasnya. Sebaliknya, JIT memberikan akses sesuai permintaan untuk tugas tertentu dan mencabutnya secara otomatis ketika tugas selesai.
Misalnya, insinyur basis data yang perlu menjalankan skrip migrasi pada basis data produksi tidak memiliki akses tetap ke sistem itu sama sekali. Sebaliknya, mereka akan meminta akses untuk jendela empat jam, mendapatkannya, menggunakannya dan kehilangannya. Tidak ada garis dasar dan tidak ada izin yang tersisa.
Untuk organisasi yang ingin menegakkan PoLP seketat mungkin, JIT seringkali merupakan pendekatan yang paling efektif. Jika tidak ada yang pernah memiliki akses tetap, tidak ada akun yang tidak aktif atau izin yang tersisa untuk dieksploitasi peretas. Namun, itu bisa datang dengan tantangan. Menyediakan segala sesuatu sesuai permintaan dapat menciptakan gesekan operasional, terutama untuk tugas-tugas rutin, dan mengintegrasikan JIT di seluruh sistem lama dan lingkungan cloud dapat menjadi rumit secara teknis.
Organisasi menerapkan PoLP melalui model kontrol akses, yang merupakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana izin ditetapkan, dikelola, dan ditinjau.
Dua model keamanan umum dalam implementasi PoLP: kontrol akses berbasis peran dan kontrol akses berbasis atribut.
Kontrol akses berbasis peran (RBAC) mengelompokkan izin ke dalam peran pengguna yang telah ditentukan sebelumnya—“analis keuangan,” “insinyur jaringan,” “teknisi meja bantuan”—dan menetapkan orang ke peran tersebut daripada mengonfigurasi izin secara individual untuk setiap pengguna. Struktur mencerminkan bagaimana sebagian besar organisasi sudah bekerja, dengan departemen, judul, dan garis pelaporan.
Meskipun RBAC lebih aman daripada banyak model akses lainnya, RBAC jarang mencapai hak istimewa paling sedikit saja. Sebaliknya, seringkali perlu digabungkan dengan kontrol lain seperti ulasan akses dan penyediaan JIT.
Misalnya, RBAC standar mungkin membuat satu set izin tetap untuk setiap peran, sementara RBAC dengan hak istimewa terendah mungkin menggunakan JIT alih-alih hak istimewa tetap.
Di mana RBAC menetapkan izin berdasarkan siapa pengguna, ABAC membuat keputusan berdasarkan serangkaian atribut yang lebih luas. Atribut dapat mencakup karakteristik pengguna (departemen, tingkat pekerjaan, lokasi), sumber daya (klasifikasi sensitivitas, tipe data), lingkungan (waktu hari, jaringan, jenis perangkat) dan tindakan yang diminta (baca, tulis, hapus).
Misalnya, kebijakan ABAC di perusahaan jasa keuangan mungkin memungkinkan analis untuk mengakses data transaksi sensitif hanya selama jam kerja, hanya dari laptop perusahaan yang dikelola dan hanya saat terhubung ke jaringan perusahaan. Analis yang sama yang mencoba mengambil data yang sama pada tengah malam dari telepon pribadi di wifi bandara akan diblokir.
Banyak implementasi PoLP menggunakan ABAC karena betapa sempitnya dapat mencakup keputusan akses dengan menggunakan kombinasi kompleks pengguna, sumber daya, konteks, dan tindakan. Dan banyak alat yang diandalkan PolP—seperti akses just-in-time—menggunakan beberapa bentuk ABAC untuk membuat keputusan akses.
Sementara model kontrol akses menentukan bagaimana izin harus disusun, alat IAM membantu menegakkan izin tersebut. Alat ini mengelola, memantau, dan mengontrol akses pengguna dalam skala besar di seluruh titik akhir lokal, pusat data, dan lingkungan cloud.
Alat manajemen akses istimewa (PAM) berfokus pada akun berisiko tertinggi: akun pengguna super, akun layanan, dan pengguna istimewa lainnya dengan hak administrator. Akun istimewa yang diretas dapat mengekspos seluruh konfigurasi sistem, basis data pengguna, dan kunci enkripsi, bukan hanya data satu orang.
Alat PAM mengatasi risiko ini dengan menyimpan kredensial istimewa di Vault terenkripsi, sesi pencatatan, dan menegakkan alur kerja persetujuan sehingga hak istimewa yang ditingkatkan selalu dikontrol, dipantau, dan terbatas waktu.
Misalnya, administrator basis data yang membutuhkan akses root untuk menjalankan operasi pemeliharaan tidak bisa masuk kapan pun mereka mau. Mereka harus meminta akses, mendapatkan persetujuan dan menyelesaikan pekerjaan mereka dalam jendela berjangka waktu.
Platform tata kelola dan administrasi identitas (IGA) mengikat manajemen akses ke siklus hidup karyawan. Mereka terhubung ke sistem SDM sehingga ketika seseorang bergabung dengan organisasi, pindah tim atau pergi, hak akses mereka menyesuaikan secara otomatis. Otomatisasi itu dapat membantu merampingkan penyediaan dan deprovisioning sekaligus mencegah creep hak istimewa.
Alur kerja IGA otomatis penting dalam organisasi besar di mana mengelola penyediaan dan deprovisioning dengan tangan adalah resep untuk overpermissioning dan akun yang belum pensiun.
Meskipun PoLP bisa mudah dicita-citakan, bisa lebih sulit untuk dipertahankan.
Privilege creep adalah penumpukan hak akses bertahap yang terjadi ketika pengguna mengubah peran, mengambil proyek sampingan, atau mengumpulkan izin sementara yang tidak ada yang ingat untuk dicabut.
Misalnya, seorang analis pemasaran pindah ke tim produk tetapi tetap memiliki akses ke drive bersama pemasaran dan dasbor analitik tim. Atau pengembang mendapatkan akses sementara ke basis data produksi untuk men-debug masalah pelanggan, dan akses sementara menjadi permanen melalui inersia.
Seiring waktu, akumulasi hak istimewa yang berlebihan ini membuat akun yang membengkak dengan akses yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan peran tunggal mana pun. Pengguna sendiri mungkin tidak menyadari apa yang dapat mereka capai.
Hak istimewa terkecil yang diambil terlalu jauh dapat menggiling pekerjaan hingga terhenti. Jika seorang karyawan harus mengajukan tiket dan menunggu dua hari untuk mendapatkan akses ke sistem yang mereka butuhkan untuk pekerjaan sore hari, mereka mungkin mencoba mencari solusi: meminjam kredensial rekan kerja, menggunakan akun layanan bersama atau beralih ke alat tanpa sanksi yang tidak memerlukan persetujuan TI. Solusi ini kemudian dapat menciptakan risiko keamanan yang lebih buruk daripada kebijakan akses yang sedikit lebih permisif.
Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data, AI bayangan—alat kecerdasan buatan yang tidak disetujui merupakan faktor dalam 20% pelanggaran.
AI Bayangan sebagian merupakan masalah hak istimewa yang paling sedikit. Ketika alat-alat yang disetujui terlalu terkunci atau terlalu lambat untuk diakses, orang mungkin tergoda untuk mengakali atau melewatinya.
Organisasi dapat membantu menyeimbangkan tuntutan ini dengan bekerja untuk membuat akses ke timur sesuai permintaan dan dengan cepat diberikan. Portal layanan mandiri, alur kerja persetujuan otomatis, dan akses tepat waktu dapat membantu menyediakan izin yang tepat selama tugas diperlukan.
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