Penyimpanan primer vs penyimpanan sekunder: Apa bedanya?

Apa yang dimaksud dengan penyimpanan primer?

Memori komputer diprioritaskan menurut seberapa sering memori tersebut diperlukan untuk digunakan dalam menjalankan fungsi operasi. Penyimpanan primer adalah sarana berisi memori primer (atau memori utama) yang merupakan memori kerja komputer dan komponen operasional utama. Memori utama atau primer disebut juga “penyimpanan utama” atau “memori internal.” Memori ini menyimpan data dalam jumlah yang relatif ringkas, yang dapat diakses komputer saat bekerja.

Karena sangat sering diakses, memori primer ini didesain untuk mencapai kecepatan pemrosesan yang lebih cepat daripada sistem penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer mencapai peningkatan kinerja ini dengan lokasi fisiknya pada motherboard komputer dan kedekatannya dengan unit pemrosesan pusat (CPU).

Dengan memiliki penyimpanan primer yang lebih dekat dengan CPU, akan lebih mudah untuk membaca dan menulis ke penyimpanan primer, selain mendapatkan akses cepat ke program, data, dan instruksi yang sedang digunakan dan disimpan di dalam penyimpanan primer.

Apa itu penyimpanan sekunder?

Memori eksternal juga dikenal sebagai memori sekunder dan melibatkan perangkat penyimpanan sekunder yang dapat menyimpan data secara persisten dan berkelanjutan. Karena dapat digunakan dengan pasokan daya yang dapat terputus, perangkat penyimpanan sekunder dikatakan menyediakan penyimpanan yang tidak mudah menguap.

Perangkat penyimpanan data ini dapat melindungi data dalam jangka panjang dan menciptakan catatan permanen mengenai prosedur operasi yang ada saat ini, untuk tujuan pengarsipan. Ini menjadikannya tempat penyimpanan yang sempurna untuk pencadangan data perumahan, mendukung upaya pemulihan bencana dan mempertahankan penyimpanan jangka panjang serta perlindungan data dari file penting.

Bagaimana memori komputer meniru memori manusia

Untuk lebih memahami perbedaan antara penyimpanan primer dan sekunder, pertimbangkan bagaimana manusia berpikir. Setiap hari, orang dibombardir secara psikologis oleh masuknya data dalam jumlah yang mengejutkan.

  • Kontak pribadi: Rata-rata orang Amerika membuat atau menerima 6 panggilan telepon per hari, serta mengirim atau menerima sekitar 32 SMS.
  • Data pekerjaan: Selain itu, kebanyakan orang juga terlibat dalam aktivitas kerja yang melibatkan data organisasi yang masuk melalui banyak arahan bisnis atau komunike.
  • Periklanan: Diperkirakan bahwa rata-rata orang terpapar sebanyak 10.000 iklan atau pesan sponsor per hari. Dengan mengurangkan 8 jam untuk tidur malam rata-rata, berarti satu orang terpapar pesan iklan setiap 5,76 detik saat mereka terjaga.
  • Berita: Angka paparan iklan tidak termasuk informasi berita yang disampaikan melalui media, yang kita terima dalam berbagai format. Dalam banyak program berita televisi saat ini, satu layar digunakan untuk menayangkan beberapa jenis informasi secara bersamaan. Misalnya, program berita mungkin menampilkan wawancara video dengan subjek berita, dan menggulir ke bagian bawah layar akan memberitakan judul berita sela, dan bagian bilah samping menampilkan info terbaru pasar saham.
  • Media sosial: Angka tersebut juga tidak memperhitungkan pengaruh media sosial yang terus berkembang dan meluas. Melalui situs media sosial, papan pesan, dan komunitas online, orang menyerap lebih banyak data.

Jelas bahwa banyak informasi yang masuk untuk diserap dan diproses. Sejak saat kita bangun hingga kembali tidur, pikiran kita memindai semua kemungkinan data ini, membuat serangkaian penilaian yang nyaris tak ada habisnya tentang informasi apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diabaikan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan itu bermuara pada utilitas. Jika pikiran merasakan bahwa informasi ini perlu diingat kembali, data tersebut akan diberikan urutan prioritas mental yang lebih tinggi.

Keputusan pemrioritasan ini terjadi dengan frekuensi yang sangat cepat sehingga pikiran kita terlatih untuk memasukkan data ini tanpa benar-benar menyadarinya, dan menyerahkannya pada pikiran manusia untuk menyortir bagaimana memori primer dan sekunder dialokasikan. Untungnya, pikiran manusia sangat mahir dalam mengelola banyak tugas sekaligus, seperti komputer modern.

Terdapat analogi yang tepat antara bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana memori komputer dikelola. Dalam pikiran manusia, memori jangka pendek seseorang lebih didedikasikan pada kebutuhan kognitif yang paling mendesak dan "saat ini". Ini mungkin termasuk data seperti kode akses yang digunakan untuk perbankan pribadi, waktu yang dijadwalkan untuk janji temu medis penting, atau informasi kontak klien bisnis saat ini. Dengan kata lain, ini adalah informasi prioritas tertinggi yang diantisipasi. Demikian pula, penyimpanan primer berkaitan dengan kebutuhan pemrosesan komputer yang paling mendesak.

Penyimpanan data sekunder, di sisi lain, menawarkan penyimpanan jangka panjang, seperti memori jangka panjang seseorang. Penyimpanan sekunder cenderung beroperasi dengan frekuensi yang lebih rendah dan mungkin membutuhkan daya pemrosesan komputer yang lebih besar untuk mengambil data yang sudah lama disimpan. Dengan cara ini, ia mencerminkan retensi dan pemrosesan yang sama dengan memori jangka panjang. Contoh memori jangka panjang untuk manusia dapat mencakup nomor surat izin mengemudi, fakta yang sudah lama disimpan, atau nomor telepon pasangan.

Memori yang digunakan dalam penyimpanan primer

Banyak bentuk memori penyimpanan primer yang mendominasi setiap diskusi tentang ilmu komputer:

  • Memori Akses Acak (RAM): Jenis memori yang paling penting, RAM menangani dan menampung berbagai proses utama, termasuk aplikasi sistem dan proses yang sedang dikelola komputer. Memori ini juga berfungsi sebagai semacam landasan peluncuran bagi file atau aplikasi.
  • Memori Hanya Baca (ROM): ROM memungkinkan pemirsa untuk melihat konten, tetapi tidak memungkinkan mereka untuk membuat perubahan pada data yang dikumpulkan. ROM adalah penyimpanan tidak menguap, karena datanya tetap ada bahkan saat komputer dimatikan.
  • Memori cache: Bentuk kunci lain dari penyimpanan data yang menyimpan data yang sering diambil dan digunakan. Memori cache memiliki kapasitas penyimpanan lebih kecil daripada RAM, tetapi lebih cepat dari RAM.
  • Register: Waktu akses data tercepat dicatat oleh register yang ada di dalam CPU dan menyimpan data untuk mencapai tujuan pemrosesan segera.
  • Memori flash: Memori flash menawarkan penyimpanan tidak menguap yang memungkinkan data untuk ditulis dan disimpan (serta ditulis dan disimpan kembali). Memori flash juga memungkinkan waktu akses yang cepat. Memori flash digunakan di ponsel pintar, kamera digital, stik memori universal serial bus (USB), dan flash drive.
  • Penyimpanan cloud: Penyimpanan cloud dapat beroperasi sebagai penyimpanan utama, dalam keadaan tertentu. Misalnya, organisasi yang menghosting aplikasi di pusat data mereka sendiri memerlukan beberapa jenis layanan cloud untuk tujuan penyimpanan.
  • Memori Akses Acak Dinamis (DRAM): Suatu jenis memori semikonduktor berbasis RAM, DRAM memiliki fitur yang menurunkan setiap bit data ke dalam sel memori yang menampung kapasitor dan transistor kecil. DRAM adalah memori tidak menguap berkat sirkuit penyegaran memori di dalam kapasitor DRAM. DRAM paling sering digunakan dalam membuat memori utama komputer.
  • Memori Akses Acak Statis (SRAM): Jenis lain dari memori semikonduktor berbasis RAM, arsitektur SRAM didasarkan pada sirkuit flip-flop yang mengunci untuk penyimpanan data. SRAM adalah penyimpanan yang mengorbankan datanya ketika daya dihilangkan dari sistem. Namun, ketika beroperasi, ia menyediakan pemrosesan yang lebih cepat daripada DRAM, yang sering mendorong harga SRAM naik. SRAM biasanya digunakan dalam memori cache dan register.

Memori yang digunakan dalam penyimpanan sekunder

Ada tiga bentuk memori yang biasa digunakan dalam penyimpanan sekunder:

  • Penyimpanan magnetik: Perangkat penyimpanan magnetik mengakses data yang ditulis ke dalam disk logam berputar yang mengandung medan magnet.
  • Penyimpanan optik: Jika perangkat penyimpanan menggunakan laser untuk membaca data dari disk logam atau plastik yang memiliki alur (seperti piringan hitam audio), maka perangkat tersebut dianggap sebagai penyimpanan optik.
  • Penyimpanan solid state: Perangkat penyimpanan solid state (SSS) digerakkan oleh sirkuit elektronik. Memori flash biasanya digunakan di perangkat SSS, meskipun beberapa menggunakan memori akses acak (RAM) dengan cadangan baterai. SSS menawarkan transfer data berkecepatan tinggi dan kinerja tinggi, meskipun biaya keuangannya jika dibandingkan dengan penyimpanan magnetik dan penyimpanan optik dapat terbukti mahal.

Jenis perangkat penyimpanan primer

Sumber daya penyimpanan ditetapkan sebagai penyimpanan primer sesuai dengan utilitas yang diterima dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Beberapa pengamat salah mengasumsikan bahwa penyimpanan primer bergantung pada ruang penyimpanan media penyimpanan tertentu, jumlah data yang terkandung dalam penyimpanan, atau arsitektur penyimpanan spesifiknya. Ini sebenarnya bukan tentang bagaimana penyimpanan dapat menyimpan informasi. Ini tentang utilitas yang diperkirakan dari media penyimpanan itu.

Melalui fokus berbasis utilitas ini, perangkat penyimpanan primer dapat memiliki berbagai bentuk:

Jenis perangkat penyimpanan sekunder

Meskipun sebagian bentuk memori sekunder berbasis internal, namun ada juga perangkat penyimpanan sekunder yang bersifat eksternal. Perangkat penyimpanan eksternal (disebut juga perangkat penyimpanan tambahan) dapat dengan mudah dicabut dan digunakan dengan sistem operasi lain, dan menawarkan penyimpanan yang tidak menguap:

  • HDD
  • Disket
  • Drive pita magnetik
  • Hard drive portabel
  • Solid-state drive berbasis flash
  • Kartu memori
  • Flash drive
  • Drive USB
  • DVD
  • CD-ROM
  • Disk Blu-ray
  • CD 

Data adalah sumber kehidupan dari setiap sistem komputer. Penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder masing-masing terlibat dalam pengelolaan arus data yang terus meningkat, tetapi melakukan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda. Penyimpanan primer menyangkut memungkinkan operasi komputer dengan mengelola file yang dibutuhkan secara aktif. Penyimpanan sekunder berkaitan dengan penyimpanan data secara permanen yang dianggap penting dan layak disimpan, tetapi mungkin tidak segera dibutuhkan.

Dan sekarang ada elemen baru yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan data ini: keamanan. Dengan semakin seringnya ancaman siber yang terus berkembang, sangat penting untuk memiliki penyimpanan data yang memiliki perlindungan data bawaan. Ketahui bagaimana Anda bisa mendapatkan penyimpanan yang dibutuhkan organisasi Anda, selain keamanan untuk menjaga data berharga tetap terlindungi secara berkelanjutan.

