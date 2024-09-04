Penyimpanan primer vs penyimpanan sekunder: Apa bedanya?

Memori komputer diprioritaskan menurut seberapa sering memori tersebut diperlukan untuk digunakan dalam menjalankan fungsi operasi. Penyimpanan primer adalah sarana berisi memori primer (atau memori utama) yang merupakan memori kerja komputer dan komponen operasional utama. Memori utama atau primer disebut juga “penyimpanan utama” atau “memori internal.” Memori ini menyimpan data dalam jumlah yang relatif ringkas, yang dapat diakses komputer saat bekerja.
Karena sangat sering diakses, memori primer ini didesain untuk mencapai kecepatan pemrosesan yang lebih cepat daripada sistem penyimpanan sekunder. Penyimpanan primer mencapai peningkatan kinerja ini dengan lokasi fisiknya pada motherboard komputer dan kedekatannya dengan unit pemrosesan pusat (CPU).
Dengan memiliki penyimpanan primer yang lebih dekat dengan CPU, akan lebih mudah untuk membaca dan menulis ke penyimpanan primer, selain mendapatkan akses cepat ke program, data, dan instruksi yang sedang digunakan dan disimpan di dalam penyimpanan primer.
Memori eksternal juga dikenal sebagai memori sekunder dan melibatkan perangkat penyimpanan sekunder yang dapat menyimpan data secara persisten dan berkelanjutan. Karena dapat digunakan dengan pasokan daya yang dapat terputus, perangkat penyimpanan sekunder dikatakan menyediakan penyimpanan yang tidak mudah menguap.
Perangkat penyimpanan data ini dapat melindungi data dalam jangka panjang dan menciptakan catatan permanen mengenai prosedur operasi yang ada saat ini, untuk tujuan pengarsipan. Ini menjadikannya tempat penyimpanan yang sempurna untuk pencadangan data perumahan, mendukung upaya pemulihan bencana dan mempertahankan penyimpanan jangka panjang serta perlindungan data dari file penting.
Untuk lebih memahami perbedaan antara penyimpanan primer dan sekunder, pertimbangkan bagaimana manusia berpikir. Setiap hari, orang dibombardir secara psikologis oleh masuknya data dalam jumlah yang mengejutkan.
Jelas bahwa banyak informasi yang masuk untuk diserap dan diproses. Sejak saat kita bangun hingga kembali tidur, pikiran kita memindai semua kemungkinan data ini, membuat serangkaian penilaian yang nyaris tak ada habisnya tentang informasi apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diabaikan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan itu bermuara pada utilitas. Jika pikiran merasakan bahwa informasi ini perlu diingat kembali, data tersebut akan diberikan urutan prioritas mental yang lebih tinggi.
Keputusan pemrioritasan ini terjadi dengan frekuensi yang sangat cepat sehingga pikiran kita terlatih untuk memasukkan data ini tanpa benar-benar menyadarinya, dan menyerahkannya pada pikiran manusia untuk menyortir bagaimana memori primer dan sekunder dialokasikan. Untungnya, pikiran manusia sangat mahir dalam mengelola banyak tugas sekaligus, seperti komputer modern.
Terdapat analogi yang tepat antara bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana memori komputer dikelola. Dalam pikiran manusia, memori jangka pendek seseorang lebih didedikasikan pada kebutuhan kognitif yang paling mendesak dan "saat ini". Ini mungkin termasuk data seperti kode akses yang digunakan untuk perbankan pribadi, waktu yang dijadwalkan untuk janji temu medis penting, atau informasi kontak klien bisnis saat ini. Dengan kata lain, ini adalah informasi prioritas tertinggi yang diantisipasi. Demikian pula, penyimpanan primer berkaitan dengan kebutuhan pemrosesan komputer yang paling mendesak.
Penyimpanan data sekunder, di sisi lain, menawarkan penyimpanan jangka panjang, seperti memori jangka panjang seseorang. Penyimpanan sekunder cenderung beroperasi dengan frekuensi yang lebih rendah dan mungkin membutuhkan daya pemrosesan komputer yang lebih besar untuk mengambil data yang sudah lama disimpan. Dengan cara ini, ia mencerminkan retensi dan pemrosesan yang sama dengan memori jangka panjang. Contoh memori jangka panjang untuk manusia dapat mencakup nomor surat izin mengemudi, fakta yang sudah lama disimpan, atau nomor telepon pasangan.
Banyak bentuk memori penyimpanan primer yang mendominasi setiap diskusi tentang ilmu komputer:
Ada tiga bentuk memori yang biasa digunakan dalam penyimpanan sekunder:
Sumber daya penyimpanan ditetapkan sebagai penyimpanan primer sesuai dengan utilitas yang diterima dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Beberapa pengamat salah mengasumsikan bahwa penyimpanan primer bergantung pada ruang penyimpanan media penyimpanan tertentu, jumlah data yang terkandung dalam penyimpanan, atau arsitektur penyimpanan spesifiknya. Ini sebenarnya bukan tentang bagaimana penyimpanan dapat menyimpan informasi. Ini tentang utilitas yang diperkirakan dari media penyimpanan itu.
Melalui fokus berbasis utilitas ini, perangkat penyimpanan primer dapat memiliki berbagai bentuk:
Meskipun sebagian bentuk memori sekunder berbasis internal, namun ada juga perangkat penyimpanan sekunder yang bersifat eksternal. Perangkat penyimpanan eksternal (disebut juga perangkat penyimpanan tambahan) dapat dengan mudah dicabut dan digunakan dengan sistem operasi lain, dan menawarkan penyimpanan yang tidak menguap:
Data adalah sumber kehidupan dari setiap sistem komputer. Penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder masing-masing terlibat dalam pengelolaan arus data yang terus meningkat, tetapi melakukan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda. Penyimpanan primer menyangkut memungkinkan operasi komputer dengan mengelola file yang dibutuhkan secara aktif. Penyimpanan sekunder berkaitan dengan penyimpanan data secara permanen yang dianggap penting dan layak disimpan, tetapi mungkin tidak segera dibutuhkan.
Dan sekarang ada elemen baru yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan data ini: keamanan. Dengan semakin seringnya ancaman siber yang terus berkembang, sangat penting untuk memiliki penyimpanan data yang memiliki perlindungan data bawaan. Ketahui bagaimana Anda bisa mendapatkan penyimpanan yang dibutuhkan organisasi Anda, selain keamanan untuk menjaga data berharga tetap terlindungi secara berkelanjutan.
