Penyimpanan primer vs penyimpanan sekunder: Apa bedanya?

Untuk lebih memahami perbedaan antara penyimpanan primer dan sekunder, pertimbangkan bagaimana manusia berpikir. Setiap hari, orang dibombardir secara psikologis oleh masuknya data dalam jumlah yang mengejutkan.

Kontak pribadi: Rata-rata orang Amerika membuat atau menerima 6 panggilan telepon per hari, serta mengirim atau menerima sekitar 32 SMS .

Selain itu, kebanyakan orang juga terlibat dalam aktivitas kerja yang melibatkan data organisasi yang masuk melalui banyak arahan bisnis atau komunike. Periklanan: Diperkirakan bahwa rata-rata orang terpapar sebanyak 10.000 iklan atau pesan sponsor per hari . Dengan mengurangkan 8 jam untuk tidur malam rata-rata, berarti satu orang terpapar pesan iklan setiap 5,76 detik saat mereka terjaga.

Angka paparan iklan tidak termasuk informasi berita yang disampaikan melalui media, yang kita terima dalam berbagai format. Dalam banyak program berita televisi saat ini, satu layar digunakan untuk menayangkan beberapa jenis informasi secara bersamaan. Misalnya, program berita mungkin menampilkan wawancara video dengan subjek berita, dan menggulir ke bagian bawah layar akan memberitakan judul berita sela, dan bagian bilah samping menampilkan info terbaru pasar saham. Media sosial: Angka tersebut juga tidak memperhitungkan pengaruh media sosial yang terus berkembang dan meluas. Melalui situs media sosial, papan pesan, dan komunitas online, orang menyerap lebih banyak data.

Jelas bahwa banyak informasi yang masuk untuk diserap dan diproses. Sejak saat kita bangun hingga kembali tidur, pikiran kita memindai semua kemungkinan data ini, membuat serangkaian penilaian yang nyaris tak ada habisnya tentang informasi apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diabaikan. Dalam kebanyakan kasus, keputusan itu bermuara pada utilitas. Jika pikiran merasakan bahwa informasi ini perlu diingat kembali, data tersebut akan diberikan urutan prioritas mental yang lebih tinggi.

Keputusan pemrioritasan ini terjadi dengan frekuensi yang sangat cepat sehingga pikiran kita terlatih untuk memasukkan data ini tanpa benar-benar menyadarinya, dan menyerahkannya pada pikiran manusia untuk menyortir bagaimana memori primer dan sekunder dialokasikan. Untungnya, pikiran manusia sangat mahir dalam mengelola banyak tugas sekaligus, seperti komputer modern.

Terdapat analogi yang tepat antara bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana memori komputer dikelola. Dalam pikiran manusia, memori jangka pendek seseorang lebih didedikasikan pada kebutuhan kognitif yang paling mendesak dan "saat ini". Ini mungkin termasuk data seperti kode akses yang digunakan untuk perbankan pribadi, waktu yang dijadwalkan untuk janji temu medis penting, atau informasi kontak klien bisnis saat ini. Dengan kata lain, ini adalah informasi prioritas tertinggi yang diantisipasi. Demikian pula, penyimpanan primer berkaitan dengan kebutuhan pemrosesan komputer yang paling mendesak.

Penyimpanan data sekunder, di sisi lain, menawarkan penyimpanan jangka panjang, seperti memori jangka panjang seseorang. Penyimpanan sekunder cenderung beroperasi dengan frekuensi yang lebih rendah dan mungkin membutuhkan daya pemrosesan komputer yang lebih besar untuk mengambil data yang sudah lama disimpan. Dengan cara ini, ia mencerminkan retensi dan pemrosesan yang sama dengan memori jangka panjang. Contoh memori jangka panjang untuk manusia dapat mencakup nomor surat izin mengemudi, fakta yang sudah lama disimpan, atau nomor telepon pasangan.