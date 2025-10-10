Server DNS primer mempertahankan sumber kebenaran utama untuk catatan DNS domain. Server DNS Resmi ini menyimpan salinan master file zona.

Jika administrator domain perlu memodifikasi file zona, perubahan tersebut dilakukan langsung ke zona utama server nama otoritatif. Kontrol akses diimplementasikan pada server utama untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat memberlakukan perubahan pada file zona.

Namun, server DNS sekunder terutama berfungsi dalam kapasitas cadangan—beraksi jika server utama tiba-tiba offline. Meskipun secara teknis benar bahwa server DNS primer dapat dioperasikan tanpa server DNS sekunder, praktik semacam itu sangat tidak dianjurkan.

Jika failover terjadi, server zona sekunder dapat masuk dan menangani lalu lintas kueri DNS tanpa harus mengorbankan jumlah waktu aktif yang signifikan. Tanpa server DNS sekunder, itu adalah satu titik kegagalan yang menunggu untuk terjadi.

Di luar fungsi penting itu, server DNS sekunder juga membantu dalam dua hal penting, yaitu penyeimbangan beban dan redundansi. Penyeimbangan beban membantu mengalihkan lalu lintas kueri sesuai kebutuhan untuk menciptakan jenis keseimbangan penggunaan sumber daya. Sementara itu, redundansi memastikan bahwa versi kebenaran yang andal terus ada, terlepas dari apa yang terjadi dengan server tertentu.

Bagi administrator sistem, menyiapkan server DNS primer dan sekunder bisa menjadi urusan yang menantang. Untungnya, banyak tutorial yang berguna dapat memandu personel saat mereka menerapkan server DNS, mengkonfigurasi server untuk operasi dan mengelola server untuk hasil yang optimal.

Perlu dicatat bahwa salah satu pengguna utama server DNS adalah aplikasi. Ketika aplikasi memerlukan sumber daya tertentu, aplikasi tersebut beroperasi seolah-olah mereka adalah kueri DNS yang mengurutkan sistem. Proses ini terdiri dari mengambil keuntungan dari server utama sambil menjaga server sekunder siap untuk tugas darurat jika server utama mengalami failover.