PaaS vs. iPaaS

Solusi PaaS menyediakan lingkungan pengembangan yang komprehensif di mana pengembang dapat merancang dan menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk contoh penggunaan internal dan pelanggan tanpa perlu mempertahankan infrastruktur yang mendasarinya. Sebaliknya, penyedia PaaS mengelola server, jaringan, penyimpanan, dan komponen TI terkait pemrograman lainnya di cloud, memungkinkan programmer perusahaan untuk fokus hanya pada pengembangan aplikasi.
Sementara itu, iPaaS adalah lapisan integrasi yang memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem untuk bertukar data dan fungsi di seluruh lingkungan on-premise, hybrid, dan multicloud. Solusi iPaaS sering menampilkan bidang kontrol terpadu di mana tim dapat merancang dan mengoptimalkan alur kerja, otomatisasi, dan pertukaran data. Solusi ini juga dilengkapi dengan alat manajemen siklus hidup API, kontrol tata kelola dan keamanan, serta kemampuan transformasi data tingkat lanjut.
Terlepas dari perbedaan mereka, baik PaaS maupun iPaaS merupakan bagian dari pergeseran yang berkembang menuju penerapan TI berbasis komputasi cloud. Secara tradisional, perusahaan menangani integrasi orkestrasi dan pengembangan aplikasi on premises, dengan server, penyimpanan data, sistem operasi, dan komponen lain yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Tetapi pendekatan ini dapat memerlukan banyak sumber daya dan rumit secara operasional, terutama karena organisasi menggunakan layanan mikro, nirserver, edge, IoT, dan kerangka kerja TI modern lainnya.
Untuk mengatasi masalah ini, bisnis makin beralih ke solusi layanan mandiri cloud native yang mendukung skalabilitas di seluruh sistem dan kelincahan tim, dan PaaS serta iPaaS adalah dua contoh yang paling jelas. Ukuran pasar untuk platform “sebagai layanan” diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 27,8% hingga 2030, menurut Riset Grand View.
Meskipun PaaS dan iPaaS memiliki tujuan dan kemampuan utama yang berbeda, keduanya memiliki beberapa fitur yang sama. Misalnya, platform PaaS sering menampilkan middleware bawaan (seperti antrean pesan, API gateway, dan fitur otomatisasi alur kerja), yang dapat mengubah data di seluruh waktu proses aplikasi platform, sistem operasi, dan komponen berbeda lainnya.
Namun, meskipun kemampuan integrasi PaaS terkait secara khusus dengan lingkungan pengembangan aplikasi, iPaaS memiliki cakupan yang lebih luas, yang memfasilitasi integrasi di seluruh ekosistem perusahaan yang lebih luas, termasuk database, sumber peristiwa, dan sistem lama.
Sebaliknya, karena iPaaS berfokus pada menghubungkan sumber data yang berbeda, fitur analitik, penyediaan, dan keamanan bawaannya terkait secara khusus dengan bidang integrasi dan tidak dapat menggantikan rangkaian alat yang berpusat pada pengembang PaaS.
Singkatnya, PaaS dan iPaaS bukanlah solusi yang bersaing: organisasi sering menggunakannya secara bersamaan, atau menggabungkannya dengan sistem lokal tradisional. Untuk lebih memahami bagaimana mereka bekerja bersama, mari kita lihat lebih dekat setiap solusi secara lebih terperinci.
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Solusi PaaS menyediakan lingkungan yang dapat diskalakan untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi, membebaskan sumber daya pengembangan sehingga programmer dapat fokus merancang dan menerapkan produk baru. Platform PaaS menangani tugas yang secara tradisional diberikan kepada tim sysadmin internal, termasuk penyediaan dan penskalaan sumber daya, manajemen database dan penyimpanan, serta keamanan (termasuk enkripsi, firewall, otorisasi, dan autentikasi).
Solusi PaaS sering menampilkan fitur bawaan kit pengembangan perangkat lunak (SDK), API, orkestrasi alur kerja, manajemen database, dan sistem pesan berbasis peristiwa. Sementara itu, integrasi berkelanjutan dan fitur pengiriman berkelanjutan (CI/CD) dapat mengotomatiskan pengujian, pembaruan, dan pembuatan versi, merampingkan penerapan dan mengurangi waktu ke pasar. Dengan sumber daya yang dihosting di cloud, tim DevOps dapat mengakses lingkungan pengembangan bersama dari lokasi mana pun. Terakhir, alat manajemen siklus hidup memungkinkan tim untuk memantau, memperbarui, dan menghentikan layanan setelah penerapan awal mereka.
Dalam hal kedalaman dan kompleksitas teknis, PaaS berada di antara dua rekan cloud utamanya: perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dan infrastruktur sebagai layanan (IaaS). SaaS membutuhkan jumlah pekerjaan paling sedikit dari pihak pengguna. Setelah berlangganan, mereka dapat segera mulai menggunakan layanan, dengan semua konfigurasi backend dan pemecahan masalah ditangani oleh vendor SaaS. Contoh aplikasi SaaS termasuk Salesforce, Slack, Dropbox dan Adobe Creative Cloud.
Atau, IaaS memvirtualisasi sumber daya TI organisasi, dengan penyedia layanan cloud menyediakan infrastruktur TI di luar lokasi, bahkan ketika organisasi yang berlangganan mengontrol cara sumber daya ini digunakan, dikonfigurasi, dan dipelihara. PaaS adalah perpaduan keduanya, memungkinkan tim DevOps untuk mengontrol data dan aplikasi mereka sendiri sementara vendor cloud menangani infrastruktur yang mendasarinya. Beberapa vendor cloud, seperti AWS dan IBM, menawarkan layanan IaaS dan PaaS, memungkinkan pelanggan memutuskan proses pengembangan mana yang ingin mereka kontrol dan mana yang ingin mereka serahkan kepada vendor.
Solusi PaaS sering kali cocok untuk organisasi yang membangun aplikasi yang diakses oleh pelanggan, yang mungkin sulit untuk diterapkan dan dikelola secara manual karena arsitektur multi-penyewa yang kompleks.
Misalnya, platform streaming mungkin perlu membangun dan memelihara kombinasi layanan internal dan pengguna, seperti mesin rekomendasi, alat pembuatan subtitle, analitik pemirsa, dan portal login. Secara tradisional, platform streaming dapat mengelola dan menskalakan setiap layanan secara individual. Dengan PaaS, layanan yang didukung dapat diakses dan dikonfigurasi melalui lingkungan pengembangan terpadu yang dihosting vendor, menyederhanakan penerapan dan standardisasi keamanan dan tata kelola.
Tetapi solusi PaaS tidak ideal untuk setiap contoh penggunaan:
iPaaS adalah rangkaian alat berbasis cloud yang memungkinkan berbagai sistem, aplikasi, database, dan komponen TI dan sumber data lainnya untuk berkomunikasi meskipun ada perbedaan arsitektur dan lingkungan. Solusi ini membantu meningkatkan konektivitas, menghilangkan silo data, dan menyederhanakan integrasi proses bisnis.
iPaaS menghadirkan kerangka kerja integrasi menyeluruh yang ringan, menggantikan (atau kadang-kadang bekerja bersama) solusi integrasi tradisional, seperti middleware on premises dan bus layanan perusahaan (ESB). Selain menangani pemetaan dan transformasi data, platform iPaaS menyediakan manajemen API, kontrol akses, dan dasbor, yang semuanya dapat diakses melalui bidang kontrol.
Solusi iPaaS dapat membantu memperluas fungsionalitas sistem lama dengan memungkinkan mereka terhubung (dan bekerja bersama) dengan aplikasi cloud modern. Keduanya juga cocok untuk arsitektur berbasis layanan mikro, di mana aplikasi digabungkan secara longgar (independen dan mandiri), sehingga memungkinkan tim untuk menggunakan dan menghubungkan layanan baru tanpa mengganggu alur kerja yang ada.
Akhirnya, solusi mendukung arsitektur berbasis peristiwa (di mana perubahan status yang telah ditentukan memicu otomatisasi) dan sinkronisasi (di mana aplikasi terus diperbarui dengan data real-time). Fitur-fitur ini membantu organisasi mempertahankan tampilan aliran data dan kinerja yang terpadu dan terkini.
Banyak solusi iPaaS bertujuan untuk merampingkan integrasi aplikasi dengan konektor yang dibangun sebelumnya dan alat serta templat pengembangan low-code dan no-code, yang memungkinkan pengembang warga untuk merancang atau mengonfigurasi integrasi tanpa keahlian pengodean. Organisasi juga dapat menggunakan platform iPaaS untuk merancang otomatisasi multi-langkah, mengurangi entri data manual dan mengaktifkan alur kerja berbasis agen, di mana AI bot dan identitas non-manusia (NHI) lainnya melakukan tindakan untuk manusia.
Misalnya, organisasi mungkin ingin menghubungkan platform manajemen hubungan pelanggan (CRM), e-commerce, dan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) sehingga data dan pesanan pelanggan secara otomatis tercermin dalam setiap sistem. Dengan iPaaS, tim dapat mengonfigurasi setiap integrasi melalui pustaka konektor atau tombol yang dibangun ke dalam UI platform.
Ketika tidak ada konektor yang dibangun sebelumnya yang tersedia, tim integrasi dapat membangunnya sendiri, dengan platform yang berbeda menawarkan berbagai tingkat dukungan untuk konektor khusus. Sebagai contoh, pengembang warga mungkin dapat menggunakan alat no-code atau low-code dari platform untuk merancang dan membangun integrasi sendiri, atau untuk melakukan beberapa pekerjaan integrasi sebelum meneruskannya ke tim pengembang. Kasus integrasi lainnya mungkin memerlukan sumber daya pengembang yang lebih luas, tergantung pada platform dan kompleksitas integrasi.
Harga bervariasi menurut platform tetapi dapat didasarkan pada penggunaan (volume panggilan API, misalnya) atau jumlah titik akhir atau konektor yang dikelola iPaas yang digunakan organisasi.
Namun, solusi iPaaS hadir dengan keterbatasan penting:
|iPaaS
|PaaS
|Pengguna utama
|Tim integrasi sistem (termasuk profesional TI, pengembang); integrator warga
|Tim DevOps dan pengembang non-profesional
|Contoh penggunaan utama
|Menghubungkan sumber data dan layanan yang berbeda di seluruh lingkungan dan arsitektur
|Menyediakan lingkungan yang aman dan fleksibel bagi pengembang untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi
|Fitur utama
|Konektor bawaan, orkestrasi API, mesin transformasi data, dan bidang kontrol terpusat
|Infrastruktur cloud, alur kerja pembuatan aplikasi, otomatisasi CI/CD, manajemen siklus hidup aplikasi, dan kontrol keamanan
|Apa yang diganti atau ditambah?
|Middleware lokal dan ESB (meskipun sistem ini mungkin masih digunakan bersama iPaaS untuk mengintegrasikan sistem lama dan melakukan fungsi khusus lainnya)
|Admin sistem tidak lagi bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur yang mendasarinya; mengalihkan fokus mereka ke dukungan pengembangan, keamanan dan kepatuhan, dan tugas bernilai tinggi lainnya
|Kedalaman teknis
|Alat low-code dan no-code membantu pengembang warga membangun dan mengelola integrasi
|Otomatisasi bawaan, tetapi pengodean masih diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
|Harga
|Berdasarkan penggunaan atau jumlah titik akhir atau konektor
|Model bayar sesuai penggunaan atau model tetap dengan berbagai tingkatan penggunaan
Perusahaan sering menggunakan PaaS dan iPaaS bersama-sama, dengan PaaS yang merampingkan aplikasi, layanan mikro, dan pengembangan API, sedangkan iPaaS menghubungkan layanan serta fungsi internal dan eksternal ke ekosistem perusahaan yang lebih luas. Sebagai solusi cloud-native, PaaS dan iPaaS dapat mendukung strategi transformasi digital, yang bertujuan untuk memvirtualisasi dan memodernisasi proses TI untuk meningkatkan kelincahan dan skalabilitas organisasi.
Teknologi ini memungkinkan tim untuk fokus pada konfigurasi dan pengoptimalan aplikasi dan integrasi alih-alih membangun dan mengelolanya secara manual. Menggabungkan PaaS dan iPaaS juga dapat membantu perusahaan menjaga logika aplikasi dan logika integrasi tetap jelas dan tertata dengan baik, sehingga memudahkan penskalaan dan penambahan layanan baru seiring pertumbuhan organisasi.
Dalam beberapa kasus, setiap solusi dapat memperkuat kebutuhan yang lain. Misalnya, karena PaaS mempercepat penerapan, tim TI mungkin tidak dapat membangun integrasi kustom dengan cukup cepat untuk mengakomodasi kecepatan pengembangan aplikasi. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan hambatan dan masalah keamanan. Dengan menggunakan kedua solusi tersebut, tim dapat dengan cepat menghubungkan aplikasi yang dibuat di lingkungan produksi ke layanan dan sumber data yang relevan, seperti ERP, CRM atau data lake, sehingga mengurangi gesekan dan menyinkronkan jadwal pengembangan.
Beberapa penyedia cloud menggabungkan iPaaS, PaaS, dan kemampuan “sebagai layanan” lainnya menjadi satu produk, memungkinkan organisasi untuk menambah atau menghapus layanan sesuai kebutuhan. Atau, organisasi dapat berlangganan kombinasi layanan cloud, atau menggabungkan iPaaS dan PaaS dengan sistem manajemen tradisional yang dihosting perusahaan.
Untuk beberapa perusahaan, merancang model bahasa besar (LLM) dari awal bisa sangat mahal, membutuhkan perangkat keras khusus dan akses ke pusat data canggih. Platform AI sebagai layanan (AIaaS) menawarkan solusi alternatif, yang memungkinkan perusahaan membayar akses ke LLM yang telah dilatih dan disediakan oleh vendor pihak ketiga.
Banyak platform AIaaS menawarkan opsi penyesuaian yang luas, membantu organisasi memasukkan data milik eksklusif ke dalam set pelatihan AI melalui API dan SDK. Solusi AIaaS juga memungkinkan perusahaan untuk merancang alur kerja berbasis agen, di mana identitas non-manusia melakukan tindakan dan membuat keputusan secara mandiri, sehingga merampingkan operasi bisnis.
Varian yang sedang berkembang, AiPaaS, bersifat seperti PaaS, tetapi dirancang khusus untuk meng-host LLM dan aplikasi yang didukung AI (baik yang diakses pelanggan atau untuk penggunaan internal) sepanjang siklus hidupnya. Solusi AIPaaS sering menyertakan kemampuan AutoML, yang mengotomatiskan aspek pengembangan dan penerapan machine learning, sehingga memungkinkan pengembang warga untuk dengan cepat melengkapi aplikasi mereka dengan kemampuan AI.
AI juga dapat memperluas kegunaan solusi iPaaS. Organisasi dapat menggunakan AI untuk mengoptimalkan aliran data, memprediksi kesalahan integrasi, dan mengotomatiskan pencatatan dan dokumentasi integrasi. LLM dapat meningkatkan akurasi dan kedalaman pembuat low-code dan no-code, sementara pemrosesan bahasa alami memungkinkan non-ahli untuk merancang konektor baru dengan prompt.
Ketika AI makin banyak digunakan, batas antara model layanan cloud yang berbeda, termasuk iPaaS dan PaaS, cenderung kabur karena agen belajar beralih dengan lancar antar-sistem, dengan alur kerja yang mencakup beberapa layanan. Namun, adopsi AI menimbulkan risiko keamanan, tata kelola, dan akurasi tambahan. Juga, masalah “kotak hitam”, di mana organisasi tidak dapat memahami bagaimana model menghasilkan respons tertentu, terus menyulitkan pemecahan masalah kesalahan dan memandu perilaku model.
Ketika memutuskan antara PaaS dan IPaaS—atau mempertimbangkan apakah akan mengadopsi kedua model—organisasi dapat mulai dengan menilai hambatan dan kebutuhan bisnis mereka saat ini. Apakah Anda mengalami kesulitan karena ketidakselarasan dan perlambatan selama pengembangan dan pemeliharaan aplikasi (PaaS), atau apakah Anda kesulitan untuk mempertahankan koneksi antara layanan yang berbeda (iPaaS)?
PaaS mungkin cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan lingkungan yang stabil dan andal untuk membangun dan mengelola aplikasi. Hal ini terutama terjadi ketika layanan didistribusikan di beberapa tim dan lingkungan atau ketika layanan yang diakses pelanggan merupakan bagian penting dari model bisnis perusahaan. Organisasi juga dapat menggunakan solusi PaaS untuk meningkatkan jejak layanan mereka dan meningkatkan produktivitas tanpa memperluas tim DevOps internal.
Demikian pula, iPaaS menjadi lebih berguna karena arsitektur perusahaan tumbuh lebih kompleks, dengan konektor point to point kustom tidak lagi dapat mengikuti alur kerja multi-langkah dan transformasi data. Organisasi yang kesulitan mengatasi silo data juga dapat beralih ke iPaaS untuk membantu mengakses data yang sebelumnya terperangkap di balik layanan terisolasi.
Kebutuhan mungkin berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan organisasi: perusahaan kecil mungkin mulai mengelola integrasi dan aplikasi secara lokal sebelum mengadopsi layanan pihak ketiga karena sistem tumbuh makin kompleks.
Organisasi lain mungkin sudah mengelola integrasi modern dan sistem pengembangan aplikasi yang matang secara internal, membuat adopsi iPaaS dan PaaS kurang bernilai dan bahkan berpotensi mengganggu integrasi data dan proses pengembangan aplikasi yang ada. Akhirnya, perusahaan di industri yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintah, mungkin tidak dapat melepaskan kontrol terperinci atas integrasi dan infrastruktur pengembangan karena risiko keamanan data dan kepatuhan.
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