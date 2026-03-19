PaaS vs. iPaaS

Solusi PaaS menyediakan lingkungan pengembangan yang komprehensif di mana pengembang dapat merancang dan menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk contoh penggunaan internal dan pelanggan tanpa perlu mempertahankan infrastruktur yang mendasarinya. Sebaliknya, penyedia PaaS mengelola server, jaringan, penyimpanan, dan komponen TI terkait pemrograman lainnya di cloud, memungkinkan programmer perusahaan untuk fokus hanya pada pengembangan aplikasi.

Sementara itu, iPaaS adalah lapisan integrasi yang memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem untuk bertukar data dan fungsi di seluruh lingkungan on-premise, hybrid, dan multicloud. Solusi iPaaS sering menampilkan bidang kontrol terpadu di mana tim dapat merancang dan mengoptimalkan alur kerja, otomatisasi, dan pertukaran data. Solusi ini juga dilengkapi dengan alat manajemen siklus hidup API, kontrol tata kelola dan keamanan, serta kemampuan transformasi data tingkat lanjut.

Terlepas dari perbedaan mereka, baik PaaS maupun iPaaS merupakan bagian dari pergeseran yang berkembang menuju penerapan TI berbasis komputasi cloud. Secara tradisional, perusahaan menangani integrasi orkestrasi dan pengembangan aplikasi on premises, dengan server, penyimpanan data, sistem operasi, dan komponen lain yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Tetapi pendekatan ini dapat memerlukan banyak sumber daya dan rumit secara operasional, terutama karena organisasi menggunakan layanan mikro, nirserver, edge, IoT, dan kerangka kerja TI modern lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, bisnis makin beralih ke solusi layanan mandiri cloud native yang mendukung skalabilitas di seluruh sistem dan kelincahan tim, dan PaaS serta iPaaS adalah dua contoh yang paling jelas. Ukuran pasar untuk platform “sebagai layanan” diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 27,8% hingga 2030, menurut Riset Grand View.

Meskipun PaaS dan iPaaS memiliki tujuan dan kemampuan utama yang berbeda, keduanya memiliki beberapa fitur yang sama. Misalnya, platform PaaS sering menampilkan middleware bawaan (seperti antrean pesan, API gateway, dan fitur otomatisasi alur kerja), yang dapat mengubah data di seluruh waktu proses aplikasi platform, sistem operasi, dan komponen berbeda lainnya.

Namun, meskipun kemampuan integrasi PaaS terkait secara khusus dengan lingkungan pengembangan aplikasi, iPaaS memiliki cakupan yang lebih luas, yang memfasilitasi integrasi di seluruh ekosistem perusahaan yang lebih luas, termasuk database, sumber peristiwa, dan sistem lama.

Sebaliknya, karena iPaaS berfokus pada menghubungkan sumber data yang berbeda, fitur analitik, penyediaan, dan keamanan bawaannya terkait secara khusus dengan bidang integrasi dan tidak dapat menggantikan rangkaian alat yang berpusat pada pengembang PaaS.

Singkatnya, PaaS dan iPaaS bukanlah solusi yang bersaing: organisasi sering menggunakannya secara bersamaan, atau menggabungkannya dengan sistem lokal tradisional. Untuk lebih memahami bagaimana mereka bekerja bersama, mari kita lihat lebih dekat setiap solusi secara lebih terperinci.