Memecahkan teka-teki pembunuh kehabisan memori

Mencari tahu alasan mengapa pembunuh OOM membuang setiap proses sangat bergantung pada teknologi yang Anda gunakan. Beberapa paket perangkat lunak akan mencatatnya di log mereka sendiri. Atau, Anda mungkin perlu menjalankan beberapa perintah berikut di host Anda untuk setiap proses:

#CentOS grep -i "out of memory" /var/log/messages #Debian / Ubuntu grep -i "out of memory" /var/log/kern.log

Meskipun terlihat sederhana, ini jelas bukan tugas yang ingin Anda jalankan di seluruh armada produksi Anda hanya untuk mencari tahu mengapa MySQL restart pada pukul 3 pagi. Terutama ketika Anda merasa curiga, karena sepertinya tidak ada penjelasan lain mengapa proses basis data tiba-tiba menghilang.

Dengan kata lain, OOM killer adalah sistem yang sangat penting dan efektif untuk memastikan keandalan, namun seringkali gagal memberikan observabilitas yang memadai. Tetapi platform IBM Instana ada di sini agar memperbaikinya untuk Anda.