8 menit
Dalam dunia otomotif, OEM merupakan singkatan dari original equipment manufacturer atau produsen peralatan asli. Perusahaan-perusahaan ini merancang dan membangun kendaraan dan juga memproduksi suku cadang yang digunakan selama produksi. OEM otomotif utama meliputi BMW, Ford, General Motors, Honda, dan Toyota.
“Bagian OEM” adalah suku cadang mobil yang dibuat oleh pabrikan asli atau pemasok OEM yang disetujui untuk kendaraan baru. Suku cadang mobil OEM ini memiliki kualitas, kecocokan, dan fungsi yang sama seperti aslinya. Berbeda dengan suku cadang OEM, suku cadang aftermarket diproduksi oleh perusahaan pihak ketiga dan cenderung bervariasi dalam hal kualitas.
OEM terlibat sepanjang siklus hidup kendaraan—mulai dari penelitian dan pengembangan hingga produksi dan jaminan garansi. Mereka membantu memastikan keselamatan, kepatuhan lingkungan, dan kinerja. Karena mereka bertanggung jawab atas produk akhir OEM, perusahaan OEM mengontrol dengan ketat bagaimana komponen dibuat di jalur perakitan.
Saat ini, OEM merujuk pada komponen itu sendiri, bukan hanya produsennya. Sebagai contoh, jika bengkel menggunakan bantalan rem OEM, mereka akan memasang bantalan yang sesuai dengan yang disertakan dengan mobil. Banyak orang lebih suka suku cadang asli ini karena keandalan dan konsistensinya.
Karena kendaraan semakin bergantung pada perangkat lunak, suku cadang OEM kini melampaui komponen fisik dan mencakup perangkat lunak tertanam dan sistem digital. Pada kendaraan yang ditentukan perangkat lunak (SDV), OEM mengembangkan atau menyetujui perangkat lunak terintegrasi erat yang mengendalikan fitur-fitur utama seperti pengereman, kemudi, infotainment, dan manajemen baterai. Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran yang semakin besar dalam perubahan ini dengan membentuk pengembangan perangkat lunak, meningkatkan proses manufaktur , dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kendaraan itu sendiri.
OEM melakukan lebih dari sekadar membangun mobil, mereka membentuk masa depan industri otomotif. Mereka menetapkan standar untuk apa yang masuk ke dalam mobil dan bagaimana kinerjanya. Baik Anda membeli mobil baru atau mengganti suku cadang, mengetahui apakah sesuatu itu OEM dapat membantu Anda memahami asal-usulnya dan kualitas yang diharapkan lebih tinggi.
OEM adalah tulang punggung industri otomotif. Mereka mengawasi segalanya mulai dari desain dan teknik, konsep hingga penyelesaian. Mereka mengoordinasikan produksi, pengujian keselamatan dan logistik rantai pasokan. Mereka adalah pusat di mana pemasok, dealer, jaringan layanan, dan bahkan badan pengatur beroperasi.
OEM juga membentuk arah industri. Mereka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, menentukan platform tempat kendaraan dibangun dan mendorong perubahan besar seperti elektrifikasi dan otomatisasi. Keputusan mereka berdampak pada mobil yang kita kendarai dan bagaimana pabrik dibangun, bagaimana suku cadang diperoleh, dan bagaimana teknologi diadopsi di seluruh sektor. Singkatnya, OEM tidak hanya membuat mobil—mereka membentuk cara kerja seluruh ekosistem otomotif.
Untuk lebih memahami peran OEM, akan sangat membantu untuk melihat bagaimana mereka berbeda dari VAR dan suku cadang aftermarket.
OEM dan VAR sering kali membingungkan, tetapi keduanya memainkan peran yang berbeda dalam rantai pasokan otomotif. OEM merancang dan membangun kendaraan atau suku cadang dari awal hingga akhir. Perusahaan OEM seperti Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan dan GM merekayasa, memproduksi dan menjual mobil mereka melalui jaringan dealer. Mereka bertanggung jawab untuk memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan peraturan dalam skala besar.
VAR mengambil kendaraan atau komponen yang ada dari OEM dan menyesuaikannya untuk tujuan tertentu. Mereka tidak membangun kendaraan dasar—mereka memodifikasinya. Misalnya, VAR dapat mengonversi ID Volkswagen. Ubah van menjadi bengkel mobile atau kendaraan yang ramah bagi pengguna kursi roda. Perbedaan utamanya adalah OEM menciptakan produk asli untuk pasar yang luas, sedangkan VAR mengadaptasinya untuk kebutuhan khusus dengan fitur atau fungsi tambahan.
Suku cadang OEM dan suku cadang aftermarket sama-sama menggantikan komponen kendaraan, tetapi berasal dari sumber yang berbeda. Suku cadang OEM dibuat oleh pabrikan asli kendaraan atau produsen suku cadang yang disetujui. Suku cadang aftermarket, yang diproduksi oleh perusahaan pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan produsen mobil, sering kali memiliki fungsi yang sama namun berbeda dalam hal desain, kesesuaian, dan kualitas.
Persaingan antara suku cadang OEM dan aftermarket telah berkembang selama beberapa dekade. Opsi aftermarket sering kali lebih murah dan lebih banyak tersedia. Keterjangkauan mereka menarik bagi konsumen yang sadar anggaran dan bengkel independen. Beberapa produsen aftermarket bahkan bertujuan untuk meningkatkan desain OEM dengan fitur atau bahan yang ditingkatkan. Konsekuensinya adalah konsistensi: Beberapa suku cadang aftermarket dapat menyaingi kualitas suku cadang OEM, sementara yang lain dapat menimbulkan masalah dalam hal kesesuaian dan ketahanan.
OEM mempromosikan komponen mereka untuk kualitas, keandalan, dan perlindungan garansi. Dealer dan pusat perbaikan bersertifikat sering kali harus menggunakannya untuk mempertahankan cakupan dan banyak komponen OEM dirancang untuk bekerja hanya dalam sistem terintegrasi. Dinamika ini telah memicu perdebatan mengenai “hak untuk memperbaiki”, hak kekayaan intelektual, dan pilihan konsumen.
OEM ingin mendukung kinerja dan integritas merek, sementara perusahaan purnajual mendorong keterjangkauan dan akses. Pada akhirnya, pilihannya bergantung pada apakah pelanggan mengutamakan ketepatan dan perlindungan garansi atau harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih luas.
Suku cadang mobil OEM yang umum di bidang otomotif mencakup komponen yang penting bagi keselamatan, kinerja, dan fungsi harian kendaraan. Ketika sebuah mobil dibuat, setiap bagiannya—dari mesin hingga wiper kaca depan—dianggap OEM pada saat itu.
Beberapa suku cadang otomotif OEM yang paling umum meliputi:
Bumper, spatbor, lampu depan, dan kaca spion sering diganti dengan versi OEM setelah terjadi tabrakan. Perusahaan asuransi dan bengkel sering kali lebih memilih suku cadang bodi OEM karena dijamin pas dan sesuai dengan struktur kendaraan. Ketepatan ini membantu mengembalikan penampilan asli dan aerodinamika.
Bantalan rem, rotor, dan kaliper aus seiring waktu. Suku cadang pengganti OEM biasanya digunakan untuk membantu memastikan kinerja pengereman yang andal.
Komponen ini termasuk sensor dan modul kontrol dan merupakan kategori besar lainnya. Sensor OEM dibangun dengan toleransi yang tepat dan sangat penting untuk hal-hal seperti kontrol emisi, penghematan bahan bakar, dan sistem peringatan dasbor.
Sabuk, gasket, pompa air dan rantai timing biasanya diganti dengan suku cadang OEM, terutama selama pemeliharaan terjadwal. Sistem ini direkayasa dengan ketat, sehingga mengandalkan OEM membantu memastikan bahwa sistem ini beroperasi dengan benar di dalam mesin lainnya.
Ketika kendaraan menjadi lebih terintegrasi secara digital, perangkat lunak telah menjadi kategori inti suku cadang OEM. Penelitian IBM memprediksi bahwa 90% dari semua inovasi terkait kendaraan diperkirakan akan terdiri dari perangkat lunak pada tahun 2030. 1 Kategori ini mencakup sistem operasi, firmware, dan perangkat lunak kontrol yang mengelola segala hal mulai dari kinerja mesin dan sistem pengereman hingga sistem infotainment dan navigasi.
Kendaraan modern mengandalkan lusinan unit kontrol elektronik (electronic control units atau ECU), yang masing-masing menjalankan perangkat lunak yang dikembangkan OEM untuk mendukung komunikasi dan fungsi yang tepat di seluruh kendaraan. Sistem ini sangat penting untuk fungsi dan keselamatan kendaraan, terutama pada kendaraan hybrid, mobil listrik, dan SDV. Perusahaan seperti Bosch memainkan peran utama dalam mengembangkan dan memasok banyak sistem terintegrasi ini.
AI generatif mulai berperan dalam ruang ini, karena pembuat mobil mencari cara untuk menanamkan model bahasa besar (LLM) ke dalam kendaraan. Sistem AI ini dapat mendukung fitur canggih seperti diagnostik real-time, interaksi pengemudi yang dipersonalisasi, sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS), dan mengemudi otomatis.
Sebagai contoh, BMW sedang membangun sistem bantuan driver baru untuk kendaraan Neue Klasse 2025 dengan menggunakan Amazon Web Services (AWS). Sistem ini menggunakan alat berbasis cloud untuk meningkatkan keamanan dan fitur.2
Seperti perangkat lunak OEM lainnya, komponen berbasis AI ini harus terintegrasi erat dengan arsitektur kendaraan untuk membantu memastikan keselamatan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan. Seperti halnya perangkat keras, OEM memelihara, memperbarui, dan mengamankan komponen ini—sering kali menerapkan pembaruan over-the-air dan alat eksklusif untuk melakukannya.
Peredam kejut, peredam suspensi, dan lengan kendali juga sering diganti dan sering diganti dengan versi OEM untuk mempertahankan karakteristik kenyamanan dan pengendalian mobil.
Manfaat utama OEM dalam industri otomotif meliputi:
Akuntabilitas: Karena OEM bertanggung jawab atas keseluruhan kendaraan, ada rantai tanggung jawab yang jelas jika terjadi kegagalan. Pengaturan ini memudahkan untuk melacak masalah dan meminta pertanggungjawaban produsen kendaraan, baik melalui penarikan kembali atau buletin servis.
Kompatibilitas: Karena suku cadang OEM didesain secara khusus untuk merek dan model tertentu, maka tidak ada tebakan mengenai kecocokan atau fungsi. Mereka dirancang untuk berintegrasi dengan lancar dengan sistem kendaraan lainnya, yang membantu menghindari komplikasi selama perbaikan atau pengembalian ke pemasok atau departemen suku cadang.
Kualitas dan keandalan: Suku cadang OEM dibuat dengan spesifikasi yang sama dengan suku cadang asli dalam kendaraan. Produsen mobil menguji komponen ini untuk memenuhi standar ketat untuk keselamatan, kinerja, dan daya tahan. Konsistensi ini memberi konsumen kepercayaan diri bahwa suku cadang tersebut pas dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Nilai jual kembali: Kendaraan yang dirawat dengan suku cadang OEM dapat mempertahankan nilai jual kembali yang lebih tinggi. Pembeli dan dealer sering kali mencari catatan servis yang menunjukkan bahwa mobil telah diperbaiki dengan komponen asli, karena ini menunjukkan keandalan jangka panjang yang lebih baik.
Cakupan garansi: Suku cadang OEM sering kali dilengkapi dengan garansi yang didukung produsen. Memasang komponen purnajual dapat membatalkan garansi kendaraan, tetapi memilih komponen OEM membantu mempertahankan perlindungan tersebut.
Meskipun suku cadang OEM menawarkan banyak keuntungan, suku cadang tersebut juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan:
Biaya lebih tinggi: Suku cadang OEM lebih mahal daripada alternatif aftermarket, terkadang jauh lebih mahal.
Lebih sedikit variasi: Suku cadang OEM hadir dalam satu desain, sementara opsi aftermarket mungkin menawarkan peningkatan atau fitur khusus.
Ketersediaan terbatas: Ketersediaan mereka mungkin tidak begitu banyak, terutama untuk model kendaraan yang lebih tua atau kurang umum.
Masalah kinerja: Terlepas dari harganya, suku cadang OEM belum tentu lebih unggul dalam kinerja atau daya tahan dibandingkan dengan opsi aftermarket berkualitas tinggi.
