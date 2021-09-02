Salah satu contoh basis data berorientasi dokumen adalah Apache CouchDB. IBM menawarkan Cloudant, Basis Data berbasis Layanan (DBaaS) berbasis CouchDB yang tersedia di IBM® Cloud.

Karena IBM Cloudant didasarkan pada CouchDB, aplikasi dapat menggunakan API CouchDB dengan basis data di IBM Cloud, cloud lain, on-prem, dan di tepi jaringan.

Aplikasi yang menggunakan API CouchDB dapat menggunakan IBM Cloudant dan instans tambahan CouchDB yang berjalan di lokasi lain untuk membuat solusi basis data berorientasi dokumen hybrid dan multicloud.

Selain manfaat umum dari basis data berorientasi dokumen yang dijelaskan sebelumnya, CouchDB dan IBM Cloudant menyediakan kemampuan replikasi yang mudah digunakan.

Kemampuan untuk mereplikasi data dengan mudah antara instans basis data di lokasi yang berbeda adalah salah satu kemampuan terpenting yang dapat disediakan oleh basis data berorientasi dokumen untuk banyak aplikasi, termasuk yang ada di bidang retail.

Sebagai contoh, replikasi data antara instans Cloudant dan/atau CouchDB dapat digunakan untuk memungkinkan data untuk dengan mudah berpindah antara basis data pusat dan basis data terpisah di setiap toko retail, serta antara basis data di setiap toko dan semua perangkat Point-of-Sale (terminal, tablet, ponsel pintar) di dalam toko itu.

Replikasi antara basis data yang dihosting CouchDB dan Cloudant juga dapat digunakan untuk memindahkan data antara aplikasi mobile, kios, dan basis data pusat tunggal.

Penggunaan lain yang kuat dari kemampuan replikasi CouchDB adalah sebagai dasar untuk migrasi ke infrastruktur baru, jika diperlukan. Memiliki kemampuan replikasi yang andal dan mudah digunakan memberikan fleksibilitas operasional dan keuangan untuk memindahkan basis data yang ada ke klaster baru di pusat data yang sama, pusat data baru di kota yang berbeda, dari on-prem ke layanan cloud atau antara dua penyedia layanan cloud.

Pengembang aplikasi yang bekerja untuk menciptakan kemampuan e-commerce baru dan lebih baik serta interaksi pelanggan digital harus sangat mempertimbangkan penggunaan basis data NoSQL yang berorientasi dokumen sehingga aplikasi baru tersebut akan mudah beradaptasi dengan perubahan masa depan yang diantisipasi dan tak terduga di lingkungan retail.