Selama 18 bulan terakhir, pelanggan retail telah mengalihkan fokus mereka dari berbelanja di toko fisik ke belanja online, termasuk keterlibatan online dengan peritel lokal mereka. Para peritel menghadapi kebutuhan penting untuk mengubah postur operasional mereka, meningkatkan ketergantungan pada e-commerce dan kemampuan digital mereka. Peritel yang sudah sangat digital mendapati diri mereka berada dalam posisi yang mengagumkan dibandingkan dengan mereka yang belum terlalu menggunakan alat digital.
Meningkatnya kepentingan keterlibatan dan interaksi digital selama pandemi kemungkinan akan tetap ada dan bahkan meningkat ketika pembeli kembali ke toko dan mengharapkan pengalaman yang lebih personal yang dapat dengan mudah mereka masukkan ke dalam rutinitas harian mereka.
Ketika organisasi retail bekerja untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan bisnis dan pasar, lebih inovatif dan lebih berbeda, fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi dan manajemen data memainkan peran penting.
Manajemen data yang berkaitan dengan pelanggan, produk, dan operasi adalah pusat bisnis retail. Semakin fleksibel sebuah organisasi dalam mengelola data ini, organisasi tersebut akan semakin mampu merespons perubahan lingkungan yang tidak terduga.
Dalam bidang Sistem Manajemen Basis Data, fleksibilitas adalah salah satu manfaat utama basis data NoSQL dibandingkan dengan basis data relasional. Karena NoSQL tidak memerlukan skema basis data yang telah ditentukan sebelumnya, NoSQL lebih cocok untuk lingkungan yang berubah dengan cepat, memberikan pengembang aplikasi kemampuan untuk mengembangkan model data dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kebutuhan aplikasi.
Basis data berorientasi dokumen - jenis khusus dari basis data NoSQL - menyimpan informasi dalam format dokumen JSON, di mana setiap dokumen itu sendiri merupakan struktur data yang kompleks. Dokumen dapat berisi struktur bersarang dari berbagai jenis data. Pengguna basis data berorientasi dokumen dapat melakukan kueri terhadap struktur ini untuk mengambil atau memperbarui dokumen tanpa mengunci basis data. Karena pengembang aplikasi tidak harus mendefinisikan dan mematuhi skema yang kaku saat menggunakan database berorientasi dokumen NoSQL, mereka dapat membuat perubahan pada aplikasi dengan cara yang lebih tangkas. Kelincahan dan skalabilitas basis data berorientasi dokumen membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk yang berikut ini:
Salah satu contoh basis data berorientasi dokumen adalah Apache CouchDB. IBM menawarkan Cloudant, Basis Data berbasis Layanan (DBaaS) berbasis CouchDB yang tersedia di IBM® Cloud.
Karena IBM Cloudant didasarkan pada CouchDB, aplikasi dapat menggunakan API CouchDB dengan basis data di IBM Cloud, cloud lain, on-prem, dan di tepi jaringan.
Aplikasi yang menggunakan API CouchDB dapat menggunakan IBM Cloudant dan instans tambahan CouchDB yang berjalan di lokasi lain untuk membuat solusi basis data berorientasi dokumen hybrid dan multicloud.
Selain manfaat umum dari basis data berorientasi dokumen yang dijelaskan sebelumnya, CouchDB dan IBM Cloudant menyediakan kemampuan replikasi yang mudah digunakan.
Kemampuan untuk mereplikasi data dengan mudah antara instans basis data di lokasi yang berbeda adalah salah satu kemampuan terpenting yang dapat disediakan oleh basis data berorientasi dokumen untuk banyak aplikasi, termasuk yang ada di bidang retail.
Sebagai contoh, replikasi data antara instans Cloudant dan/atau CouchDB dapat digunakan untuk memungkinkan data untuk dengan mudah berpindah antara basis data pusat dan basis data terpisah di setiap toko retail, serta antara basis data di setiap toko dan semua perangkat Point-of-Sale (terminal, tablet, ponsel pintar) di dalam toko itu.
Replikasi antara basis data yang dihosting CouchDB dan Cloudant juga dapat digunakan untuk memindahkan data antara aplikasi mobile, kios, dan basis data pusat tunggal.
Penggunaan lain yang kuat dari kemampuan replikasi CouchDB adalah sebagai dasar untuk migrasi ke infrastruktur baru, jika diperlukan. Memiliki kemampuan replikasi yang andal dan mudah digunakan memberikan fleksibilitas operasional dan keuangan untuk memindahkan basis data yang ada ke klaster baru di pusat data yang sama, pusat data baru di kota yang berbeda, dari on-prem ke layanan cloud atau antara dua penyedia layanan cloud.
Pengembang aplikasi yang bekerja untuk menciptakan kemampuan e-commerce baru dan lebih baik serta interaksi pelanggan digital harus sangat mempertimbangkan penggunaan basis data NoSQL yang berorientasi dokumen sehingga aplikasi baru tersebut akan mudah beradaptasi dengan perubahan masa depan yang diantisipasi dan tak terduga di lingkungan retail.
