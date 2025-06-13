8 menit
Migrasi penyewa-ke-penyewa Microsoft adalah proses memindahkan data, pengguna, konfigurasi, dan layanan dari satu penyewa Microsoft 365 ke penyewa lainnya.
Proses yang kompleks ini biasanya terjadi selama upaya konsolidasi yang didorong oleh restrukturisasi perusahaan, merger dan akuisisi, divestasi, serta persyaratan kepatuhan dan peraturan.
Selain transfer data, migrasi penyewa ke penyewa Microsoft melibatkan pembuatan ulang akun pengguna dan memindahkan seluruh beban kerja, termasuk kotak surat pengguna, situs SharePoint, file OneDrive, dan saluran Microsoft Teams. Solusi ini juga mencakup migrasi pengaturan keamanan dan kebijakan kepatuhan. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang untuk menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus memastikan integritas data dan gangguan minimal terhadap Pengalaman.
Dengan pasar migrasi cloud yang diproyeksikan akan tumbuh dari 232,51 miliar USD pada tahun 2024 menjadi 806,41 miliar USD pada tahun 2029, organisasi harus siap untuk menavigasi skenario yang kompleks. Seperti migrasi penyewa Microsoft 365, skenario ini muncul ketika adopsi cloud dan konsolidasi bisnis terus Lanjutkan.1
Organisasi dapat memilih dari tiga pendekatan migrasi penyewa-ke-penyewa Microsoft yang utama, masing-masing cocok untuk skenario bisnis yang berbeda. Pendekatan ini memenuhi berbagai persyaratan untuk memindahkan penyewa sumber ke penyewa tujuan.
Pendekatan ini melibatkan migrasi semua data, pengguna, dan konfigurasi dalam satu operasi komprehensif dalam jangka waktu yang relatif singkat—biasanya selama waktu pemeliharaan terencana atau pemotongan akhir ke penyewa baru.
Meskipun metode ini menawarkan waktu penyelesaian tercepat secara keseluruhan dan menghilangkan kerumitan dalam mengelola beberapa lingkungan secara bersamaan, metode ini memerlukan perencanaan dan pengujian yang ekstensif. Organisasi harus siap untuk gangguan layanan lengkap selama jendela migrasi, membuat pendekatan ini cocok untuk organisasi yang lebih kecil atau yang memiliki toleransi tinggi untuk waktu henti.
Pendekatan bertahap membagi migrasi ke dalam beberapa tahap, memindahkan kelompok pengguna, departemen atau layanan yang berbeda secara terpisah selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Metode ini secara signifikan mengurangi risiko dengan memungkinkan organisasi menguji dan menyempurnakan proses migrasi mereka di setiap fase.
Migrasi bertahap menawarkan peluang untuk mengatasi masalah sebelum berdampak pada seluruh organisasi, sambil tetap mempertahankan ketersediaan layanan parsial selama proses berlangsung. Namun, hal ini membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks dan koeksistensi sementara antara lingkungan sumber dan penyewa tujuan, serta potensi biaya perizinan untuk memelihara kedua lingkungan tersebut.
Pendekatan ini melibatkan pemindahan unit organisasi tertentu dari satu penyewa menjadi beberapa penyewa tunggal atau memisahkan satu penyewa tunggal menjadi beberapa penyewa terpisah.
Umumnya terjadi pada divestasi atau spin-off perusahaan, metode ini membutuhkan pertimbangan yang cermat atas sumber daya bersama, ketergantungan lintas departemen, dan kepemilikan data. Kompleksitasnya terletak pada penentuan pengguna, grup, dan sumber daya mana yang termasuk dalam entitas organisasi yang mana sambil mempertahankan hubungan operasional jika diperlukan.
Fase premigrasi dimulai dengan penemuan dan penilaian komprehensif, di mana organisasi harus membuat katalog semua pengguna, grup, aplikasi, konfigurasi khusus, dan repositori data yang ada di semua lingkungan on premises dan cloud.
Tim TI melakukan inventarisasi file dan data secara mendetail (misalnya, OneDrive untuk akun bisnis, kotak surat pengguna di Exchange Online). Mereka juga mengatalogkan konfigurasi untuk Entra ID (platform identitas Microsoft), domain penyewa, termasuk di alamat microsoft.com (domain default Microsoft) dan Outlook.
Aktivitas perencanaan termasuk merancang arsitektur target penyewa, mengonfigurasi nama domain, menentukan strategi pemetaan pengguna, dan membuat prosedur migrasi yang terperinci. Organisasi juga harus memenuhi persyaratan lisensi. Mereka harus memastikan bahwa lisensi yang sesuai tersedia di penyewa tujuan sebelum migrasi dimulai.
Pertimbangan keamanan dan kepatuhan memerlukan perhatian, karena tim harus merencanakan cara memigrasikan kebijakan akses bersyarat, proses autentikasi, aturan pencegahan kehilangan data, dan kebijakan retensi, sambil mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan selama transisi.
Pengujian merupakan komponen penting lainnya dari perencanaan premigrasi. Organisasi harus membuat lingkungan pengujian yang mencerminkan pengaturan produksi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memvalidasi prosedur migrasi, menguji skenario pengguna, dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada migrasi langsung.
Perencanaan komunikasi dan strategi manajemen perubahan sama pentingnya selama fase ini. Untuk menciptakan transisi yang lancar dan meminimalkan kebingungan dan resistensi, adalah bijaksana untuk mengembangkan strategi adopsi pengguna, termasuk perencanaan komunikasi yang ekstensif untuk mempersiapkan pengguna dalam menghadapi perubahan yang akan datang.
Fase eksekusi mengubah perencanaan berbulan-bulan menjadi tindakan, membutuhkan koordinasi yang tepat dan pemantauan waktu nyata. Migrasi biasanya dimulai dengan komponen administratif, seperti membuat struktur penyewa target, membuat akun pengguna, dan mengonfigurasi pengaturan dasar. Migrasi data yang sebenarnya sering mengikuti urutan prioritas, dimulai dengan data bisnis penting dan secara bertahap berkembang untuk memasukkan semua konten organisasi.
Selama pelaksanaan, tim migrasi harus terus mengawasi kemajuan migrasi dengan memantau kecepatan transfer data, log kesalahan, dan kinerja sistem. Sebagian besar migrasi menggunakan sinkronisasi inkremental, yang membutuhkan beberapa kali proses untuk memastikan transfer data yang lengkap karena pendekatan ini menangkap perubahan yang dibuat selama jendela migrasi. Komunikasi menjadi sangat penting selama fase ini, karena pengguna memerlukan pembaruan rutin mengenai ketersediaan layanan, gangguan yang diperkirakan terjadi, dan tindakan apa pun yang diperlukan dari pihak mereka.
Fase eksekusi juga melibatkan pengujian dan validasi ekstensif saat setiap komponen menyelesaikan migrasi. Tim harus Verify integritas data, mempertahankan metadata, menguji fungsionalitas aplikasi, dan mengonfirmasi bahwa kebijakan keamanan diterapkan dengan benar di penyewa tujuan. Setiap masalah yang ditemukan selama eksekusi memerlukan perhatian segera untuk mencegah penundaan atau kehilangan data.
Fase pascamigrasi berfokus pada pengoptimalan, dukungan pengguna, dan memastikan kesuksesan jangka panjang lingkungan penyewa Microsoft O365 yang baru. Kegiatan awal mencakup validasi komprehensif atas semua data yang dimigrasi, pengujian aplikasi bisnis, dan verifikasi bahwa semua kebijakan keamanan dan kepatuhan berfungsi dengan baik. Tim juga harus mengatasi masalah terkait migrasi, seperti tautan yang rusak, izin yang hilang, atau perbedaan konfigurasi.
Tim TI harus siap untuk peningkatan volume help-desk dan memiliki sumber daya yang tersedia untuk menjawab pertanyaan umum pengguna tentang prosedur login baru, mengakses konten yang dimigrasi atau dengan menggunakan aplikasi yang diperbarui. Sesi pelatihan dan dokumentasi menjadi penting untuk membantu pengguna beradaptasi dengan perubahan apa pun dalam alur kerja harian mereka.
Fase ini dapat berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah migrasi teknis selesai, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Aktivitas pengoptimalan jangka panjang meliputi pemantauan kinerja sistem, penyempurnaan konfigurasi berdasarkan pola penggunaan aktual, dan penerapan fitur atau integrasi tambahan yang ditunda selama migrasi awal. Organisasi juga harus melakukan ulasan pascamigrasi untuk menangkap pelajaran yang dipelajari dan meningkatkan proses untuk migrasi masa depan atau perubahan sistem.
Praktik-praktik penting ini membantu organisasi menavigasi kompleksitas untuk migrasi yang sukses.
Organisasi enterprise harus menugaskan satu pengambil keputusan eksekutif dengan wewenang yang jelas untuk menyelesaikan konflik dan menyetujui perubahan anggaran dengan cepat selama proses migrasi. Pendekatan ini memastikan pengambilan keputusan yang efisien ketika masalah muncul.
Perencanaan anggaran harus memperhitungkan periode lisensi ganda dan membangun kembali aplikasi khusus, yang sering kali memerlukan investasi signifikan di luar perkiraan biaya awal. Biaya tersembunyi dapat berdampak signifikan terhadap keuangan proyek migrasi antar penyewa.
Manajemen lisensi memerlukan waktu pembatalan dan aktivasi yang cermat untuk mencegah pemadaman layanan. Waktu yang buruk dapat menghentikan operasi bisnis selama periode transisi penting.
Organisasi harus mengharapkan dampak produktivitas sementara bahkan dengan perencanaan yang cermat. Mereka juga harus mengalokasikan sumber daya ekstra selama periode migrasi untuk alamat pertanyaan pengguna dan masalah sistem.
Untuk mempertahankan standar keamanan data, organisasi harus memastikan kontrol akses yang kuat, langkah-langkah keamanan siber, dan enkripsi data selama proses migrasi. Mereka juga harus menyertakan pencatatan yang komprehensif untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dan melindungi informasi bisnis yang sensitif selama masa transisi.
Aplikasi penting bisnis biasanya memerlukan pembangunan kembali daripada migrasi sederhana. Organisasi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kebingungan pengguna saat karyawan harus bekerja di beberapa sistem secara bersamaan selama pendekatan migrasi bertahap.
Banyak perusahaan mengandalkan penyedia layanan migrasi yang berpengalaman untuk memastikan keberhasilan migrasi penyewa-ke-penyewa, dengan memanfaatkan keahlian khusus dan metodologi yang telah terbukti untuk meminimalkan risiko dan gangguan bisnis.
Mitra Microsoft seperti IBM® dan Accenture menawarkan layanan migrasi penyewa ke penyewa yang komprehensif yang didukung oleh keahlian Microsoft 365 yang mendalam dan pengetahuan khusus industri. Mitra bersertifikat ini memberikan dukungan ekstensif, mulai dari penilaian awal hingga pengoptimalan pascamigrasi, seringkali dengan harga yang kompetitif dan dengan akses ke sumber daya Microsoft khusus. Hubungan langsung mereka dengan Microsoft juga memberikan insight tentang perubahan platform mendatang yang dapat memengaruhi waktu atau strategi migrasi.
Keuntungan utama dari mitra Microsoft meliputi:
Penyedia migrasi khusus (misalnya, BitTitan, Quest) biasanya menawarkan alat dan metodologi eksklusif yang dikembangkan melalui migrasi penyewa Office 365 yang sukses, dengan keahlian khusus dalam lingkungan perusahaan yang kompleks dan persyaratan kepatuhan terhadap peraturan.
Saat memilih penyedia, organisasi harus mengevaluasi pengalaman yang terbukti dengan migrasi penyewa ke penyewa dan alat otomatisasi khusus untuk migrasi OneDrive. Pertimbangan lain termasuk cakupan geografis, keahlian khusus industri, sertifikasi keamanan, dan layanan dukungan pascamigrasi yang komprehensif.
Banyak organisasi mendapat Approach dari pendekatan hybrid, menggabungkan keahlian mitra bersertifikat untuk pengawasan strategis dengan penyedia khusus untuk komponen teknis tertentu.
Lingkungan alat migrasi menawarkan berbagai solusi, dari kemampuan asli Microsoft hingga platform pihak ketiga yang komprehensif, masing-masing disesuaikan dengan skenario migrasi dan persyaratan teknis yang berbeda.
Di sini juga, organisasi sering mengambil pendekatan hybrid. Misalnya, mereka mungkin menggunakan alat asli Microsoft untuk migrasi email sambil memanfaatkan platform pihak ketiga untuk situs SharePoint Online dan konten Teams. Strategi ini mengoptimalkan biaya dan fungsionalitas berdasarkan kekuatan masing-masing alat.
Alat asli Microsoft menyediakan kemampuan migrasi dasar, terintegrasi langsung dengan layanan Microsoft 365. Layanan ini mencakup alat Active Directory untuk manajemen pengguna, skrip PowerShell dan API untuk tugas administratif, kemampuan migrasi kotak surat lintas penyewa, dan Alat Migrasi SharePoint untuk transfer konten.
Meskipun alat-alat ini gratis dan didukung penuh oleh Microsoft, namun biasanya membutuhkan keahlian teknis yang signifikan dan koordinasi manual di berbagai layanan.
Platform migrasi pihak ketiga (misalnya, AvePoint FLY, BitTitan MigrationWiz) menawarkan otomatisasi yang komprehensif dan antarmuka yang mudah dipelajari, yang dirancang secara eksplisit untuk migrasi penyewa-ke-penyewa.
Alat pihak ketiga ini menyediakan dasbor terpadu untuk mengelola migrasi kompleks, kemampuan penjadwalan dan pemantauan otomatis, serta fitur pelaporan dan validasi yang ekstensif.
