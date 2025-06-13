Migrasi penyewa-ke-penyewa Microsoft

Fase premigrasi dimulai dengan penemuan dan penilaian komprehensif, di mana organisasi harus membuat katalog semua pengguna, grup, aplikasi, konfigurasi khusus, dan repositori data yang ada di semua lingkungan on premises dan cloud.

Tim TI melakukan inventarisasi file dan data secara mendetail (misalnya, OneDrive untuk akun bisnis, kotak surat pengguna di Exchange Online). Mereka juga mengatalogkan konfigurasi untuk Entra ID (platform identitas Microsoft), domain penyewa, termasuk di alamat microsoft.com (domain default Microsoft) dan Outlook.

Aktivitas perencanaan termasuk merancang arsitektur target penyewa, mengonfigurasi nama domain, menentukan strategi pemetaan pengguna, dan membuat prosedur migrasi yang terperinci. Organisasi juga harus memenuhi persyaratan lisensi. Mereka harus memastikan bahwa lisensi yang sesuai tersedia di penyewa tujuan sebelum migrasi dimulai.

Pertimbangan keamanan dan kepatuhan memerlukan perhatian, karena tim harus merencanakan cara memigrasikan kebijakan akses bersyarat, proses autentikasi, aturan pencegahan kehilangan data, dan kebijakan retensi, sambil mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan selama transisi.

Pengujian merupakan komponen penting lainnya dari perencanaan premigrasi. Organisasi harus membuat lingkungan pengujian yang mencerminkan pengaturan produksi mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk memvalidasi prosedur migrasi, menguji skenario pengguna, dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada migrasi langsung.

Perencanaan komunikasi dan strategi manajemen perubahan sama pentingnya selama fase ini. Untuk menciptakan transisi yang lancar dan meminimalkan kebingungan dan resistensi, adalah bijaksana untuk mengembangkan strategi adopsi pengguna, termasuk perencanaan komunikasi yang ekstensif untuk mempersiapkan pengguna dalam menghadapi perubahan yang akan datang.