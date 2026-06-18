Detail pekerja memperbaiki benang gulungan bahan putih di pabrik tekstil.
Manajemen Aset

Apa itu manajemen aset manufaktur?

By Phill Powell , Ian Smalley
diterbitkan 18 Juni 2026

Manajemen aset di sektor manufaktur, definisinya

Manajemen aset manufaktur adalah pendekatan sistematis untuk mengelola aset fisik, termasuk mesin, peralatan, peralatan dan infrastruktur, yang diandalkan oleh organisasi manufaktur untuk menghasilkan barang.

Manajemen aset manufaktur berlaku untuk seluruh siklus hidup aset dan berupaya mencapai tiga tujuan utama: 

  • Meningkatkan efisiensi produksi
  • Batasi periode waktu henti—terutama waktu henti yang tidak direncanakan
  • Memperpanjang masa pakai aset

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Jenis-jenis aset manufaktur

Sebelum Jelajahi bagaimana manajemen aset manufaktur bekerja, pertama-tama kita harus mendefinisikan berbagai jenis aset yang akan dikelola. Perusahaan mengelola berbagai jenis aset melalui solusi manajemen aset.

Aset fisik

Istilah ini mencakup alat-alat produksi yang luas yang digunakan pabrik untuk mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi.

Kategori dimulai dengan peralatan produksi tradisional yang biasanya diasosiasikan dengan industri manufaktur:

  • Mesin berat
  • Robot perakitan
  • Mesin kendali numerik komputer (CNC)
  • Laser industri
  • Peralatan genggam
  • Jalur perakitan
  • Sabuk konveyor
  • Peralatan pengujian
  • Item produksi yang lebih kecil (misalnya, roda gigi, bantalan)

Namun, sebagai fasilitas manufaktur, aset fisiknya juga mencakup produk apa pun yang dibuat oleh pabrik itu:

  • Barang jadi—produk jadi siap untuk didistribusikan dan dijual.
  • Work-in-progress (WIPS)—produk jadi sebagian masih mengalami kemajuan melalui siklus produksi.
  • Bahan baku—sumber daya yang siap untuk memulai proses manufaktur.

Kategori aset fisik juga mencakup aset yang secara tangensial terkait dengan proses manufaktur:

  • Fasilitas yang menampung operasi manufaktur
  • Sistem atau troli yang mengangkut barang ke seluruh fasilitas manufaktur
  • Peralatan pendingin untuk menjaga suhu operasi yang stabil dan kenyamanan karyawan
  • Peralatan perpipaan
  • Peralatan penerangan
  • Jaringan listrik
  • Kendaraan armada yang dioperasikan oleh perusahaan 

Aset TI

Manajemen aset TI (ITAM) berkaitan dengan berbagai aset teknologi perusahaan:

Aset TI juga mencakup kekayaan intelektual (IP) organisasi, termasuk karya intelektual yang dibuat untuk mendukung proyek perusahaan:

  • Informasi paten
  • Cetak biru dan rencana hak milik
  • Hak cipta manufaktur khusus
  • Model kembaran digital yang digunakan dalam produksi

Aset keuangan

Anda mungkin tidak secara alami melihat aset keuangan perusahaan sebagai relevan dengan manajemen aset manufaktur. Perspektif itu tidak sesuai dengan realitas bisnis modern, yang dibumbui dengan situasi darurat yang membutuhkan dana segera dan besar.

Aset keuangan bermuara pada dua hal utama:

  • Modal likuid: Ketika mesin produksi besar-besaran itu rusak, perusahaan perlu mendanai perbaikan darurat yang besar untuk menghidupkannya kembali. Modal likuid termasuk cadangan kas, saham, sekuritas atau apa pun yang mudah dikonversi dan digunakan dapat membantu menjaga fasilitas produksi beroperasi melalui masa-masa sulit.
  • Investasi modal: Untuk proyek yang lebih besar dan jangka panjang, perusahaan perlu mendanai melalui investasi modal. Proyek skala ini sering kali mencakup penggantian mesin utama, implementasi sistem otomatisasi skala besar, peningkatan fasilitas dan bahkan pelatihan karyawan untuk membantu pekerja beradaptasi dengan mesin baru. 
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Bagaimana cara kerja manajemen aset manufaktur?

Berikut ini adalah langkah-langkah utama yang terdiri dari proses manajemen aset manufaktur.

Mengidentifikasi dan melacak semua aset

Teknik modern memungkinkan pelacakan peralatan perusahaan yang tepat dan komprehensif—semuanya.

Perusahaan dapat menggunakan tag identifikasi frekuensi radio (RFID), kode batang, kode QR atau beberapa kombinasi dari semuanya untuk menandai berbagai aset ini. Tag membawa data real-time tentang lokasi, status dan penggunaan dan memasukkan informasi ini ke area terpusat yang disebut sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS).

Memantau aset dan mengantisipasi masalah

Banyak perusahaan sebelumnya menggunakan model produksi “run-to-failure” yang mengasumsikan pabrik akan mengoperasikan mesin perusahaan sampai mengalami kerusakan mekanis.

Model pemeliharaan prediktif yang saat ini disukai dalam manajemen fasilitas bergantung pada sensor bantalan mesin utama yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things (IoT). Sensor ini menguji suhu, tekanan, getaran, dan atribut lainnya yang kemudian ditafsirkan melalui analisis prediktif. Pendekatan ini memungkinkan fasilitas untuk meramalkan kegagalan mesin dan memperbaiki hal-hal sebelum gagal dengan sendirinya.

Pastikan ketersediaan suku cadang yang ideal

Dibutuhkan manajemen aset yang konstan dan efektif untuk menjaga operasi manufaktur tetap berjalan. Ada keseimbangan yang cermat yang harus dicapai antara menyimpan suku cadang yang cukup untuk dapat dengan cepat melakukan perbaikan dan berinvestasi terlalu banyak dalam suku cadang.

Perusahaan harus mencari keseimbangan sempurna dalam pendekatan mereka terhadap manajemen inventaris

Lacak peralatan di seluruh siklus hidup aset

Manajemen siklus hidup aset (ALM) melacak suatu aset sepanjang perjalanan Utilitas, yang memiliki lima fase berbeda: 

  • Perencanaan: Perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh peralatan baru. Selama tahap ini, pertanyaan paling mendesak seputar harga peralatan, kinerja masa depan, dan utilitas yang diantisipasi.
  • Akuisisi: Saatnya membuat keputusan pembelian, termasuk mengunci vendor yang disetujui, memilih model yang sesuai, menegosiasikan harga pembelian dan mengambil kepemilikan aset. 
  • Penerapan: Setelah membeli dan mengimplementasikan aset, organisasi harus mengoptimalkan pengaturan mesin dan mengonfigurasi aset untuk efisiensi operasional puncak.
  • Operasi dan pemeliharaan: Peralatan industri memerlukan pemeliharaan rutin untuk mengatasi keausan operasi standar dan pemeliharaan preventif untuk menghindari potensi gangguan. Pemeliharaan korektif juga diperlukan untuk perbaikan masalah kinerja yang ada.
  • Pembuangan: Ketika aset kehilangan fungsinya dan tidak lagi masuk akal untuk mencoba perbaikan, tim pemeliharaan mengganti aset itu, menjualnya atau menghentikannya dari layanan.        

Manajemen aset manufaktur dan perbaikan pemeliharaan

Manajemen aset sangat bergantung pada pemeliharaan dan kemampuan untuk secara efektif melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses manajemen siklus hidup aset manufaktur (ALM) menetapkan empat langkah: 

  1. Inisiasi dan pengajuan: Semuanya dimulai dengan permintaan pemeliharaan. Alur kerja permintaan ini dapat dibuat melalui pemicu pemeliharaan preventif otomatis. Permintaan pemeliharaan reaktif yang diprakarsai oleh operator sistem juga dapat menghasilkannya. Sistem menganalisis permintaan dan jika disetujui, mengonfigurasi pekerjaan perbaikan yang diperlukan, sekarang diformalkan sebagai perintah kerja.
  2. Perencanaan dan penjadwalan: Para perencana kini memerinci poin-poin penting dari perintah kerja. Suku cadang apa yang akan dibutuhkan? Apakah waktu henti yang direncanakan diperlukan? Apakah ada protokol keamanan khusus yang harus diperhatikan? Pada tahap ini, rincian logistik yang relevan dari perbaikan diselesaikan.
  3. Eksekusi dan pelacakan: Rencana siap untuk diterapkan dan inilah fase aktif, di mana teknisi melakukan pekerjaan yang diminta. Operator melakukan perbaikan sesuai spesifikasi pesanan kerja. Tim juga harus melacak bagaimana mereka melakukan tindakan, bahan apa yang mereka gunakan dan dalam jumlah dan waktu henti apa yang disebabkan oleh pekerjaan.
  4. Dokumentasi, penutupan, dan analisis: Operator mengonfirmasi penyelesaian selama fase pasca penyelesaian, memverifikasi bahwa perbaikan dilakukan seperti yang diantisipasi. Perintah kerja kemudian ditutup secara resmi. Operator memperbarui riwayat pemeliharaan peralatan untuk mencerminkan kejadian perbaikan. Manajer menggunakan data yang dikumpulkan untuk menilai kekuatan strategi manajemen aset manufaktur perusahaan.

Manfaat manajemen aset manufaktur

Perusahaan menggunakan manajemen aset manufaktur untuk mencapai manfaat berikut: 

  • Meningkatkan efisiensi produksi: Meningkatkan efisiensi operasional adalah tujuan menyeluruh dari manajemen aset manufaktur. Di antara manfaat utamanya, manajemen aset manufaktur memungkinkan perusahaan untuk mengurangi terjadinya dan keparahan kemacetan produksi, mengoptimalkan jadwal produksi dan merampingkan alur kerja dan jalur produksi.
  • Perpanjangan siklus hidup aset: Dengan mengelola aset produksi dengan lebih baik, Anda dapat membantu memastikan kelangsungan hidup peralatan industri mahal yang berkelanjutan dan sebagai hasilnya menurunkan biaya pemeliharaan atau penggantian. Pendekatan ini juga dapat menunda pengeluaran tersebut sehingga dapat diserap lebih lancar ke dalam anggaran operasional.
  • Pencegahan waktu henti: Waktu henti yang tidak direncanakan akibat kegagalan peralatan yang parah sangat merusak manajemen aset manufaktur yang efektif. Ketika kerusakan seperti itu terjadi, perusahaan terus kehilangan uang sampai situasinya dikurangi. Bahkan waktu henti singkat yang tidak direncanakan dapat menelan biaya jutaan, terutama di fasilitas yang lebih kompleks, seperti di industri otomotif. Solusinya adalah penjadwalan pemeliharaan proaktif yang membantu memastikan waktu aktif maksimal.
  • Visibilitas operasional puncak: Manajemen aset manufaktur bergantung pada penggunaan dasbor untuk mencapai pandangan komprehensif tentang seluruh lantai produksi dan penggunaan aset. Dasbor adalah peningkatan pasti dari spreadsheet manual yang sebelumnya disukai dan menampilkan indikator kinerja utama (KPI) untuk melacak dan memantau kemajuan. Data yang dihasilkan sistem memungkinkan manajer untuk memantau penggunaan energi, mengukur kinerja aset, dan membuat keputusan yang efektif dan terinformasi berdasarkan insight yang dapat ditindaklanjuti.
  • Langkah-langkah dukungan kepatuhan: Perusahaan ditugaskan untuk menyediakan catatan data mengenai aset, penggunaan dan pemeliharaannya kepada berbagai badan pengatur. Manajemen aset manufaktur membantu perusahaan dengan pelaporan peraturan.

Tantangan manajemen aset manufaktur

Sementara manajemen aset manufaktur meningkatkan efisiensi, penggunaannya biasanya tidak murah atau tanpa beberapa rintangan operasional:

  • Implementasi yang mahal: Perusahaan yang terlibat dalam manajemen aset manufaktur biasanya membutuhkan perangkat lunak manajemen aset perusahaan (EAM) atau perangkat lunak CMMS. Pilihannya bergantung pada jenis operasi yang dijalankannya. Perangkat lunak EAM lebih mahal daripada perangkat lunak CMMS, yang masuk akal karena perangkat lunak EAM menggabungkan kemampuan CMMS dan lebih banyak alat analitis. Fungsionalitas yang diperluas ini berlaku baik perangkat lunak dibeli secara langsung atau diperoleh melalui berlangganan.
  • Biaya pemeliharaan berkelanjutan: Sayangnya, biaya perusahaan tidak berakhir dengan implementasi sistem. Akan ada biaya berkelanjutan terkait dengan manajemen pemeliharaan, seperti sensor perangkat keras baru, dukungan TI cadangan, dan peningkatan perangkat lunak.
  • Tabrakan sistem: Ketika sebuah tim memperkenalkan program perangkat lunak baru yang melacak aset ke dalam sistem yang terdiri dari  perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau sistem produksi, masalah kinerja aset dapat terjadi. Kesenjangan integrasi data ini dapat mengakibatkan data kinerja menjadi terfragmentasi atau hilang sama sekali (terkadang melalui kehadiran data di platform berbasis cloud).
  • Informasi yang berlebihan: Ketika perusahaan pertama kali merangkul manajemen aset manufaktur, mudah bagi staf untuk dibanjiri oleh lautan data yang masuk terkait dengan telemetri dan Internet of Things (IoT). Masuknya ini bisa sangat menantang jika tim belum sepenuhnya mengetahui di mana toko metrik tersebut untuk akses mudah nanti.
  • Kurangnya bakat terlatih: Di butuhkan pekerja terampil untuk melakukan beberapa manajemen aset manufaktur perhitungan yang paling bernuansa dan keputusan pemeliharaan yang rumit. Tugas ini termasuk menganalisis algoritma yang digunakan dalam pemeliharaan prediktif dan mengelola konfigurasi perangkat lunak sistem.
  • Salah alokasi sumber daya: Dapatkah pekerja berperilaku terlalu memperhatikan sistem manajemen aset manufaktur? Tentu saja, jika itu menyebabkan suku cadang peralatan fasilitas diganti jauh lebih awal dari yang diperlukan. Pemeliharaan yang berlebihan dapat secara efektif merusak potensi penghematan biaya dan menyebabkan sejumlah besar dana perusahaan terbuang sia-sia.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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