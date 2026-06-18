Istilah ini mencakup alat-alat produksi yang luas yang digunakan pabrik untuk mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi.

Kategori dimulai dengan peralatan produksi tradisional yang biasanya diasosiasikan dengan industri manufaktur:

Mesin berat

Robot perakitan

Mesin kendali numerik komputer (CNC)

Laser industri

Peralatan genggam

Jalur perakitan

Sabuk konveyor

Peralatan pengujian

Item produksi yang lebih kecil (misalnya, roda gigi, bantalan)

Namun, sebagai fasilitas manufaktur, aset fisiknya juga mencakup produk apa pun yang dibuat oleh pabrik itu:

Barang jadi—produk jadi siap untuk didistribusikan dan dijual.

Work-in-progress (WIPS)—produk jadi sebagian masih mengalami kemajuan melalui siklus produksi.

Bahan baku—sumber daya yang siap untuk memulai proses manufaktur.

Kategori aset fisik juga mencakup aset yang secara tangensial terkait dengan proses manufaktur: