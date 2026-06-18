Manajemen aset manufaktur adalah pendekatan sistematis untuk mengelola aset fisik, termasuk mesin, peralatan, peralatan dan infrastruktur, yang diandalkan oleh organisasi manufaktur untuk menghasilkan barang.
Manajemen aset manufaktur berlaku untuk seluruh siklus hidup aset dan berupaya mencapai tiga tujuan utama:
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Sebelum Jelajahi bagaimana manajemen aset manufaktur bekerja, pertama-tama kita harus mendefinisikan berbagai jenis aset yang akan dikelola. Perusahaan mengelola berbagai jenis aset melalui solusi manajemen aset.
Istilah ini mencakup alat-alat produksi yang luas yang digunakan pabrik untuk mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi.
Kategori dimulai dengan peralatan produksi tradisional yang biasanya diasosiasikan dengan industri manufaktur:
Namun, sebagai fasilitas manufaktur, aset fisiknya juga mencakup produk apa pun yang dibuat oleh pabrik itu:
Kategori aset fisik juga mencakup aset yang secara tangensial terkait dengan proses manufaktur:
Manajemen aset TI (ITAM) berkaitan dengan berbagai aset teknologi perusahaan:
Aset TI juga mencakup kekayaan intelektual (IP) organisasi, termasuk karya intelektual yang dibuat untuk mendukung proyek perusahaan:
Anda mungkin tidak secara alami melihat aset keuangan perusahaan sebagai relevan dengan manajemen aset manufaktur. Perspektif itu tidak sesuai dengan realitas bisnis modern, yang dibumbui dengan situasi darurat yang membutuhkan dana segera dan besar.
Aset keuangan bermuara pada dua hal utama:
Berikut ini adalah langkah-langkah utama yang terdiri dari proses manajemen aset manufaktur.
Teknik modern memungkinkan pelacakan peralatan perusahaan yang tepat dan komprehensif—semuanya.
Perusahaan dapat menggunakan tag identifikasi frekuensi radio (RFID), kode batang, kode QR atau beberapa kombinasi dari semuanya untuk menandai berbagai aset ini. Tag membawa data real-time tentang lokasi, status dan penggunaan dan memasukkan informasi ini ke area terpusat yang disebut sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS).
Banyak perusahaan sebelumnya menggunakan model produksi “run-to-failure” yang mengasumsikan pabrik akan mengoperasikan mesin perusahaan sampai mengalami kerusakan mekanis.
Model pemeliharaan prediktif yang saat ini disukai dalam manajemen fasilitas bergantung pada sensor bantalan mesin utama yang dilengkapi dengan teknologi Internet of Things (IoT). Sensor ini menguji suhu, tekanan, getaran, dan atribut lainnya yang kemudian ditafsirkan melalui analisis prediktif. Pendekatan ini memungkinkan fasilitas untuk meramalkan kegagalan mesin dan memperbaiki hal-hal sebelum gagal dengan sendirinya.
Dibutuhkan manajemen aset yang konstan dan efektif untuk menjaga operasi manufaktur tetap berjalan. Ada keseimbangan yang cermat yang harus dicapai antara menyimpan suku cadang yang cukup untuk dapat dengan cepat melakukan perbaikan dan berinvestasi terlalu banyak dalam suku cadang.
Perusahaan harus mencari keseimbangan sempurna dalam pendekatan mereka terhadap manajemen inventaris.
Manajemen siklus hidup aset (ALM) melacak suatu aset sepanjang perjalanan Utilitas, yang memiliki lima fase berbeda:
Manajemen aset sangat bergantung pada pemeliharaan dan kemampuan untuk secara efektif melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses manajemen siklus hidup aset manufaktur (ALM) menetapkan empat langkah:
Perusahaan menggunakan manajemen aset manufaktur untuk mencapai manfaat berikut:
Sementara manajemen aset manufaktur meningkatkan efisiensi, penggunaannya biasanya tidak murah atau tanpa beberapa rintangan operasional:
Jelajahi bagaimana organisasi memanfaatkan AI, cloud, dan strategi data untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta membangun dasar yang kuat bagi pertumbuhan ke depan.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM® Maximo untuk mengelola asetnya.
Jelajahi IBM Maximo Application Suite, solusi manajemen siklus hidup aset terpadu, dalam waktu kurang dari 10 menit dengan memilih jalur pilihan Anda.
Evaluasi solusi manajemen aset perusahaan berbasis AI dan pilih vendor yang tepat untuk mengurangi waktu henti, memenuhi kebutuhan kepatuhan, dan memaksimalkan return on investment (ROI).
Pelajari bagaimana VPI mempercepat langkah menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Optimalkan jadwal, sumber daya, dan kinerja aset dengan IBM Maximo Application Suite.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Transformasi operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.