Sejarah Kubernetes

Banyak pengembang Kubernetes telah berusaha untuk mengembangkan Borg dan ingin membangun orkestrator kontainer yang menggabungkan semua yang telah mereka pelajari melalui desain dan pengembangan sistem Borg dan Omega untuk menghasilkan alat sumber terbuka yang tidak terlalu kompleks dengan antarmuka (UI) yang ramah pengguna. Sebagai penghormatan bagi Borg, mereka menamakannya Project Seven of Nine yang diambil dari karakter Star Trek: Voyager yang dulunya merupakan drone Borg. Meskipun nama asli proyek ini tidak digunakan, nama ini diabadikan oleh tujuh titik pada logo Kubernetes (tautan berada di luar ibm.com).