Perlombaan untuk berinovasi kemungkinan telah menimbulkan (dan banyak perusahaan lainnya) tagihan cloud yang luar biasa tinggi dan/atau sumber daya yang kurang dimanfaatkan. Faktanya, menurut laporan State of the Cloud tahun 2023 Flexera, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, “mengelola pengeluaran cloud” (82%) melampaui “keamanan” (79%), menjadikannya tantangan utama yang dihadapi organisasi secara keseluruhan.

Kami paham. Penyediaan berlebih adalah strategi yang tepat untuk menghindari risiko kinerja.

Mencoba menemukan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi bukanlah hal mudah. Tentu saja tersedia sangat banyak alat pemantauan biaya Kubernetes yang memungkinkan Anda mengawasi berbagai aspek penggunaan sumber daya klaster Anda, seperti CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan. Melacak metrik ini dapat membantu mengidentifikasi beban kerja padat sumber daya, alokasi sumber daya yang tidak efisien, atau konsumsi sumber daya yang tidak perlu yang dapat menyebabkan peningkatan biaya.

Selain pemantauan yang memakan waktu ini, ada juga pekerjaan berat lain untuk menetapkan ukuran kontainer yang tepat serta menetapkan kebijakan dan ambang batas auto-scaling.