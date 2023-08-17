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Perlombaan untuk berinovasi kemungkinan telah menimbulkan (dan banyak perusahaan lainnya) tagihan cloud yang luar biasa tinggi dan/atau sumber daya yang kurang dimanfaatkan. Faktanya, menurut laporan State of the Cloud tahun 2023 Flexera, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, “mengelola pengeluaran cloud” (82%) melampaui “keamanan” (79%), menjadikannya tantangan utama yang dihadapi organisasi secara keseluruhan.
Kami paham. Penyediaan berlebih adalah strategi yang tepat untuk menghindari risiko kinerja.
Mencoba menemukan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi bukanlah hal mudah. Tentu saja tersedia sangat banyak alat pemantauan biaya Kubernetes yang memungkinkan Anda mengawasi berbagai aspek penggunaan sumber daya klaster Anda, seperti CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan. Melacak metrik ini dapat membantu mengidentifikasi beban kerja padat sumber daya, alokasi sumber daya yang tidak efisien, atau konsumsi sumber daya yang tidak perlu yang dapat menyebabkan peningkatan biaya.
Selain pemantauan yang memakan waktu ini, ada juga pekerjaan berat lain untuk menetapkan ukuran kontainer yang tepat serta menetapkan kebijakan dan ambang batas auto-scaling.
IBM Turbonomic mengoptimalkan lingkungan Kubernetes Anda melalui penetapan ukuran kontainer yang tepat, penangguhan dan penyediaan pod, pemindahan pod, dan tindakan penskalaan klaster. Setiap lapisan tumpukan dianalisis dan sumber dayanya dialokasikan berdasarkan permintaan real-time—mulai dari pod dan layanan hingga kontainer dan node, serta infrastruktur cloud yang mendasarinya. Platform ini dibuat khusus untuk membantu tim Anda mengotomatiskan dan dengan cepat mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan.
Turbonomic mendukung semua versi upstream Kubernetes—Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE, dan lainnya—di cloud apa pun, di pusat data apa pun, dan dengan kombinasi hybrid atau multicloud apa pun. Platform ini memahami kebutuhan sumber daya aplikasi Anda dan terus menentukan tindakan yang memastikan aplikasi melakukan apa yang harus dilakukan.
Mari kita mulai dengan melihat klaster kontainer Anda.
Di sini Anda melihat klaster teratas diurutkan berdasarkan kesehatan, diikuti oleh kumpulan node teratas yang diurutkan berdasarkan potensi penghematan. Dasbor ini memberikan gambaran umum yang bagus tentang apa yang ingin Anda awasi, tetapi mari kita lihat apa yang benar-benar penting—tindakannya.
Dalam contoh ini, kita melihat tindakan untuk mengubah ukuran pengendali beban kerja (kontainer). Seperti yang ditunjukkan aksinya, mengubah ukuran di sini akan meningkatkan kinerja. Dengan Turbonomic, setiap tindakan mencakup data untuk mencadangkannya, serta detail seputar dampak tindakan.
Dalam contoh berikutnya, kita melihat tindakan untuk menangguhkan node, yang akan meningkatkan efisiensi. Anda tentu ingin tahu, sejauh apa peningkatan ini.
Lihatlah penghematan Anda hanya dengan menangguhkan satu node yang tidak digunakan ini.
Pemilik aplikasi dan tim pengembangan tetap saja merasa khawatir untuk menurunkan skala sumber daya. Kami paham. Kinerja adalah yang terpenting.
Turbonomic memastikan aplikasi Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan tepat pada saatnya. Efisiensi yang diperoleh adalah keuntungan tambahan.
Minta pemilik aplikasi Anda untuk menggunakannya. Ini adalah cara berisiko rendah untuk merasa nyaman dengan otomatisasi. Bahkan, beberapa tindakan ini tidak mengganggu dan dapat dibatalkan.
Sekali lagi, karena setiap tindakan juga dilengkapi dengan metrik dan penalaran di baliknya, tim lebih mudah mempercayai keputusan untuk bertindak. Anda membutuhkan kepercayaan itu untuk beralih dari pengambilan keputusan manusia ke otomatisasi yang dioperasionalkan.
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Jika Anda memiliki data aplikasi dari alat penting seperti IBM Instana Observability atau solusi pemantauan kinerja aplikasi (APM) lainnya, Turbonomic dapat memahami waktu respons dan transaksi aplikasi, menautkan data aplikasi ini ke platform Kubernetes dan infrastruktur tempat ia berjalan.
Lihat di sini—meskipun permintaan berfluktuasi, waktu respons tetap rendah.
Jika Anda memiliki tujuan tingkat layanan (SLO) yang telah ditentukan sebelumnya, Turbonomic dapat menyerap data tersebut untuk menskalakan maupun menurunkan skala aplikasi layanan mikro secara dinamis berdasarkan permintaan untuk memastikan SLO tersebut selalu terpenuhi. Kebijakan SLO juga dapat dikonfigurasi langsung di platform.
Anda dapat secara bertahap mengambil lebih banyak tindakan, lalu mengintegrasikannya dengan alur dan proses Anda. Baik itu Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow atau lainnya, Turbonomic dapat membantu Anda.
Anda dapat memulai dengan langkah-langkah kecil, tetapi mencapai elastisitas Kubernetes untuk mendapatkan kinerja berkelanjutan dengan biaya terendah membutuhkan otomatisasi.
Dengan Turbonomic, Anda dapat mengotomatiskan perbaikan mikro ini pada tingkat yang melebihi skala manusia. Hilangkan pekerjaan padat karya untuk menetapkan ukuran kontainer yang tepat dan mengatur kebijakan auto-scaling dan ambang batas dan biarkan perangkat lunak melakukannya untuk Anda berdasarkan permintaan aplikasi real-time. Efek kumulatif dari perbaikan mikro ini adalah aplikasi Kubernetes yang menunjukkan kinerja sesuai ekspektasi dengan biaya serendah mungkin.
Dengan kata lain, mematahkan kekhawatiran risiko kinerja.
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