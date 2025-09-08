Apa itu perencanaan strategis TI?

Kurangnya kejelasan tentang hasil bisnis berkontribusi terhadap 43% keterlambatan proyek TI, sementara jadwal yang tidak realistis menyumbang 42% keterlambatan, menurut survei Boston Consulting Group tahun 2024. Secara keseluruhan, hampir setengah dari eksekutif C-suite mengatakan bahwa setidaknya 30% proyek TI baru mereka gagal memenuhi ekspektasi anggaran atau jadwal.

Salah satu alasannya adalah bahwa perusahaan mungkin mengambil proyek baru tanpa sepenuhnya memeriksa ruang lingkup atau biaya mereka. Karena bisnis mengalokasikan rata-rata 5,5% dari anggaran tahunan mereka untuk investasi teknologi, konsekuensi keuangan dari operasi TI yang dibatalkan dapat dengan cepat bertambah, sehingga mengganggu kesehatan fiskal perusahaan.

Perencanaan strategis TI adalah salah satu faktor terbesar yang menentukan apakah proyek TI baru mencapai kesuksesan jangka panjang. Rencana strategis yang efektif dapat menyaring prioritas utama perusahaan menjadi inisiatif yang dapat ditindaklanjuti dan menilai terlebih dahulu bagaimana proyek baru dapat berkontribusi secara bermakna kepada mereka.

Selain pertimbangan anggaran, proses perencanaan strategis juga membantu para pemangku kepentingan untuk menyatukan sekumpulan tujuan bisnis bersama. Mereka dapat meningkatkan akuntabilitas dengan merencanakan ekspektasi, jadwal, dan tolok ukur yang jelas bagi tim untuk melacak kemajuan. Rencana strategis TI yang efektif juga mempertimbangkan berbagai topik seperti keamanan siber, infrastruktur TI, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko.

Misalnya, perusahaan mungkin memutuskan untuk:

Mengurangi pengeluaran perangkat kerasnya untuk mengakomodasi kontrak baru yang menawarkan komputasi melalui cloud

Berinvestasi dalam alat enkripsi yang tangguh untuk menanggapi peningkatan ancaman keamanan siber

Memprioritaskan teknologi canggih seperti machine learning , jaringan edge, dan komputasi quantum untuk mencapai keunggulan kompetitif

Ketika keputusan ini dibuat dalam fase perencanaan, organisasi memiliki kesempatan untuk memperdebatkan utilitas dan skalabilitas mereka serta membuat kerangka kerja untuk mengukur dampaknya.

Perencanaan strategis TI adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk kepemimpinan eksekutif, tim TI, pemimpin unit bisnis, vendor, dan pelanggan. Perusahaan mungkin melakukan sesi perencanaan strategi setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali, di samping ulasan triwulanan atau bulanan yang cakupannya lebih sempit.

Namun, perusahaan dapat mengevaluasi kembali rencana TI mereka kapan saja dalam menanggapi perubahan pasar, tolok ukur kinerja, dan pertimbangan lainnya. Dari awal hingga akhir, proses perencanaan biasanya memakan waktu antara tiga hingga enam bulan, meskipun jangka waktu tersebut dapat bervariasi tergantung pada organisasi.

Chief Information Officer (CIO) atau Chief Technology Officer (CTO) sering menjadi ujung tombak proses perencanaan strategis. Manajer proyek kemudian ditugaskan untuk melaksanakan tujuan strategis rencana dan melaporkan kemajuan tim mereka.