

Hasil kemajuan dalam teknologi mutakhir telah menghasilkan beberapa perkembangan yang berpengaruh. Kecerdasan Buatan dan Machine Learning membuat hiper-otomatisasi menjadi kenyataan dan teknologi imersif seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) akan segera menawarkan antarmuka kinestetik dan pengalaman beberapa titik sentuh.

Teknologi yang sedang tren ini diharapkan menawarkan lebih dari apa yang diharapkan dari mereka beberapa tahun yang lalu. Teknologi tersebut merevolusi metodologi operasional konvensional dari berbagai sektor dan mengantarkan perubahan pada bisnis logistik dan rantai pasokan juga, terutama di bidang pemantauan kargo.

Sektor logistik dan transportasi adalah salah satu lapangan bermain terbesar untuk teknologi mutakhir dengan lebih dari 95 persen dari semua barang manufaktur dipindahkan dengan kontainer di beberapa titik selama siklus hidup pengirimannya.

Internet of Things (IoT) dan blockchain dipandang sebagai game changer berkat kemampuan pemantauan jarak jauh dan desentralisasi yang dimilikinya. Sementara IoT memungkinkan bisnis melacak status dan kondisi kargo yang sedang diangkut, blockchain menyediakan kerangka kerja yang aman dan cepat untuk penyimpanan kontrak digital serta transaksi yang cepat.

Selain itu, kedua teknologi ini melengkapi dan meningkatkan fitur yang lain. IoT menciptakan jaringan luas perangkat yang saling berhubungan dan blockchain memungkinkan penyerapan dan berbagi data di antara perangkat ini melalui platform yang aman. Perpaduan keduanya menciptakan solusi ideal bagi perusahaan logistik untuk mengelola armada dari jarak jauh, memantau kondisi kargo, dan memastikan pengiriman produk tepat waktu.