Hasil kemajuan dalam teknologi mutakhir telah menghasilkan beberapa perkembangan yang berpengaruh. Kecerdasan Buatan dan Machine Learning membuat hiper-otomatisasi menjadi kenyataan dan teknologi imersif seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) akan segera menawarkan antarmuka kinestetik dan pengalaman beberapa titik sentuh.
Teknologi yang sedang tren ini diharapkan menawarkan lebih dari apa yang diharapkan dari mereka beberapa tahun yang lalu. Teknologi tersebut merevolusi metodologi operasional konvensional dari berbagai sektor dan mengantarkan perubahan pada bisnis logistik dan rantai pasokan juga, terutama di bidang pemantauan kargo.
Sektor logistik dan transportasi adalah salah satu lapangan bermain terbesar untuk teknologi mutakhir dengan lebih dari 95 persen dari semua barang manufaktur dipindahkan dengan kontainer di beberapa titik selama siklus hidup pengirimannya.
Internet of Things (IoT) dan blockchain dipandang sebagai game changer berkat kemampuan pemantauan jarak jauh dan desentralisasi yang dimilikinya. Sementara IoT memungkinkan bisnis melacak status dan kondisi kargo yang sedang diangkut, blockchain menyediakan kerangka kerja yang aman dan cepat untuk penyimpanan kontrak digital serta transaksi yang cepat.
Selain itu, kedua teknologi ini melengkapi dan meningkatkan fitur yang lain. IoT menciptakan jaringan luas perangkat yang saling berhubungan dan blockchain memungkinkan penyerapan dan berbagi data di antara perangkat ini melalui platform yang aman. Perpaduan keduanya menciptakan solusi ideal bagi perusahaan logistik untuk mengelola armada dari jarak jauh, memantau kondisi kargo, dan memastikan pengiriman produk tepat waktu.
IoT menciptakan transparansi dalam operasi armada yang memungkinkan perusahaan untuk memantau lokasi dan status kargo yang dikirim. Teknologi ini sangat berharga ketika digunakan untuk melacak perjalanan dan kondisi kargo yang mudah rusak.
Perangkat seperti GPS dan sensor suhu melekat pada pengiriman yang melacak lokasi dan kondisinya. Data ini ditransfer melalui gateway ke platform di mana operator armada dan penangan kargo dapat memantau dan mengelola pengiriman. Teknologi ini memperoleh visibilitas atas operasi transportasi yang memungkinkan pengambilan keputusan cerdas untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan pengiriman produk tepat waktu.
Solusi ini akan memiliki data kunci tentang lokasi dan status produk bahkan saat kargo ditransfer dari pelabuhan ke pelabuhan. Sensor juga membantu mereka mengelola pergerakan kendaraan berdasarkan kondisi permintaan dan pasokan, prediksi cuaca, pilihan rute, serta jenis kargo yang diangkut. Dengan akses ke lokasi kargo secara langsung lewat komputer atau smartphone, perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat agar barang tetap bergerak dan memperkirakan kapan pengiriman akan tiba.
Sementara ETA sangat penting bagi penerima kargo yang mudah rusak, mereka juga menginginkannya segar dan tidak rusak ketika kargo tiba. Sepanjang perjalanan, sistem pemantauan kargo bertenaga memungkinkan penangan untuk memastikan bahwa kargo masih segar hingga mencapai pelanggan. Parameter seperti aliran udara, suhu, kelembapan, dan kondensasi dapat dilacak dalam kontainer untuk memastikan bahwa paket baik-baik saja.
IoT juga dapat digunakan untuk aplikasi lain juga dalam proses pengiriman. Solusi IoT yang berinteraksi dua arah dapat memberdayakan manajer armada untuk mengontrol beberapa fungsi kontainer itu sendiri dari jarak jauh. Misalnya, adanya kelembapan, air, dan kondensasi dapat merusak kemasan dan mengakibatkan manifestasi jamur dan bakteri.
Manajer armada dapat mengoperasikan evaporator yang terpasang pada mesin pendingin dari jarak jauh untuk menghilangkan kondensasi dan kelembapan dari area penyimpanan, sehingga mencegah penurunan kualitas produk tanpa mengorbankan kapasitas pendinginan mesin.
Sistem IoT juga dapat digunakan untuk mencegah pencurian kargo dari trailer truk. Sensor pemantauan berat, ketika tertanam pada poros trailer, dapat memantau berat kargo dan membaginya dengan operator armada. Jika berat kargo tiba-tiba berkurang, sistem dapat mengirimkan peringatan kepada petugas armada untuk memberi tahu kemungkinan terjadinya pencurian kargo.
Sebagian besar dokumentasi dalam bisnis logistik masih berbasis kertas dan, bahkan dengan penerapan sistem IoT, tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa menyertakan teknologi blockchain.
Blockchain memungkinkan pembuatan dokumen Bill of Lading (BoL) cerdas yang toko secara digital dan dibagikan dengan berbagai pihak yang terkait dengan transfer kargo. Oleh karena itu, semua pihak dapat memeriksa apakah syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam BoL digital dipatuhi melalui data yang dikumpulkan dari sensor IoT. Selain itu, karena blockchain toko data dalam buku besar yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, tidak ada cara data dapat dimanipulasi setelah dimasukkan.
Tidak perlu bagi pihak untuk menggunakan kartu kredit mereka untuk memfasilitasi transaksi karena mereka dapat menggunakan dompet mata uang kripto mereka. Oleh karena itu, operasi berbasis kertas standar didigitalkan, mengurangi fisik kontrak dan mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengawasan kargo.
Penggabungan teknologi IoT dan blockchain menawarkan aplikasi luar biasa untuk pemantauan dan keamanan kargo dan pasar diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 92,92 persen, dari 113,1 juta USD pada 2019 menjadi 3021 juta USD pada tahun 2024.
Jelas bahwa pengirim dan semua pihak dalam rantai pasokan dan ekosistem pengiriman global melihat apa yang ada di depan untuk teknologi ini, dan transisi dan digitalisasi ini sudah terjadi. Menggabungkan IoT ke blockchain meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan membantu operator armada mengelola operasi penanganan kargo mereka dengan lancar.
Dari waktu ke waktu, kami mengundang para pemimpin pemikiran industri, pakar akademis, dan mitra ke blog Blockchain Pulse untuk berbagi pendapat dan insight mereka tentang tren terkini di blockchain. Meskipun pendapat dalam postingan blog ini adalah milik mereka sendiri dan tidak selalu mencerminkan pandangan IBM, blog ini berupaya untuk menyambut semua sudut pandang ke dalam percakapan.
