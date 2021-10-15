Kecepatan bisnis saat ini membutuhkan kelincahan dan efisiensi yang hanya dapat dicapai melalui otomatisasi. IDC memperkirakan bahwa dampak ekonomi global dari otomatisasi didukung AI yang menyatu di semua lini bisnis dan fungsi TI akan mendekati USD 3 triliun pada akhir tahun 2022.
Dengan para pakar yang mendiskusikan manfaat dari dua jenis otomatisasi proses digital — otomatisasi cerdas dan hiperotomatisasi — banyak pihak lain yang mempertanyakan perbedaan di antara keduanya. Apakah keduanya hanya istilah yang dapat dipertukarkan atau apakah ada perbedaan yang dapat dilihat antara kedua konsep ini dan manfaatnya bagi bisnis?
Otomatisasi cerdas (IA) dan hiperotomatisasi keduanya merupakan kontributor ledakan penggunaan platform otomatisasi yang didukung AI dan alat otomatisasi di seluruh lingkungan bisnis dan TI. Keduanya mengacu pada penggunaan otomatisasi untuk merampingkan proses menggunakan teknologi canggih dan perangkat tambahan. Dengan demikian, semua alat ini membantu meningkatkan kualitas hasil otomatisasi dan kualitas interaksi pelanggan.
Namun, ada perbedaan yang berbeda.
Singkatnya, otomatisasi cerdas terdiri dari otomatisasi proses robotik (RPA), kecerdasan buatan (AI), dan machine learning (ML). Hiperotomatisasi adalah pendekatan disiplin yang digerakkan oleh bisnis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan mengotomatiskan sebanyak mungkin proses bisnis dan TI dengan cepat. Oleh karena itu, otomatisasi cerdas sering digunakan dalam upaya hiperotomatisasi.
Otomatisasi cerdas melibatkan penggunaan teknologi otomatisasi seperti otomatisasi proses robotik (RPA), kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan manajemen proses bisnis (BPM) untuk merampingkan dan menskalakan tugas dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.
Otomatisasi cerdas menerima respons yang menguntungkan dari pasar karena menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi operasional, dan membebaskan waktu karyawan untuk berfokus pada hal yang paling penting. Ini juga dapat menangani tugas-tugas kompleks secara real-time dan secara drastis merampingkan alur kerja, membuka kemungkinan baru untuk menciptakan nilai dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Otomatisasi cerdas (IA) menciptakan pengoptimalan dan mendorong kesuksesan bisnis melalui perampingan proses bisnis menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi otomatisasi inti. IA memungkinkan bisnis untuk melakukan hal berikut:
Lingkungan apa pun dapat memperoleh manfaat dari perampingan proses manual dan otomatisasi tugas. Dari perawatan kesehatan hingga keuangan hingga manufaktur dan seterusnya, penggunaan otomatisasi cerdas dapat memberikan manfaat yang meningkatkan pengalaman pelanggan dan berdampak pada keuntungan.
Salah satu contoh khusus IA di tempat kerja adalah Departemen Urusan Veteran AS. Memproses klaim secara manual merupakan beban luar biasa yang membutuhkan beberapa ratus orang untuk menyortir surat dan memasukkan data ke dalam basis data. Seperti banyak proses intensif manusia, aktivitas ini rawan kesalahan dan mahal.
Departemen mengadopsi IA untuk mengotomatiskan proses bisnisnya menggunakan teknologi canggih seperti bot RPA. Pendekatan ini mengurangi waktu penyelesaian hingga 90%, menghemat waktu dan memuaskan pelanggan dengan peningkatan kecepatan dan akurasi.
Hiperotomatisasi adalah konsep mengotomatiskan segala sesuatu dalam organisasi yang dapat diotomatiskan. Maksud dari hiperotomatisasi adalah untuk merampingkan proses di seluruh organisasi menggunakan otomatisasi proses cerdas (IPA) yang mencakup AI, RPA, dan teknologi lain agar berjalan tanpa campur tangan manusia.
Hiperotomatisasi sering menggunakan teknologi lain — seperti pengenalan karakter optik (OCR), pemrosesan dokumen cerdas (IDP), dan pemrosesan bahasa alami (NLP)—untuk menyediakan otomatisasi berkualitas lebih tinggi menggunakan data dari berbagai sumber. Kembaran digital atau organisasi kembaran digital (DTO) sering digunakan untuk pemodelan untuk meningkatkan operasi dan mengevaluasi dampak otomatisasi.
Gartner menganggap hiperotomatisasi sebagai salah satu dari 10 tren teknologi strategis teratas. Menurut Gartner, 85% peserta akan "meningkatkan atau mempertahankan investasi hiperotomatisasi organisasi mereka selama 12 bulan ke depan, dan lebih dari 56% telah memiliki empat atau lebih inisiatif hiperotomatisasi secara bersamaan."
Gartner menganggap hiperotomatisasi sebagai kebutuhan di pasar saat ini. "Hiperotomatisasi dengan cepat bergeser dari sebuah pilihan menjadi syarat untuk bertahan hidup," dan menempatkan "proses kerja yang sudah ketinggalan zaman sebagai masalah tenaga kerja nomor satu."
Hiperotomatisasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi yang ingin mengubah bisnis mereka. Pendekatan ini merampingkan proses bisnis dengan menghilangkan tugas berulang dan mengotomatiskan yang manual. Hiperotomatisasi juga memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan tugas dengan konsistensi, akurasi dan kecepatan, serta mengurangi biaya.
Pada akhirnya, hiperotomatisasi mendorong transformasi digital dengan merampingkan proses bisnis dan teknologi internal. Hiperotomatisasi meningkatkan pengalaman pelanggan melalui waktu respons yang lebih cepat, hasil yang lebih akurat, penyiapan layanan yang lebih cepat, dan banyak hasil positif lainnya yang secara langsung berdampak pada pelanggan dan pengalaman pengguna.
Setiap organisasi dapat memperoleh manfaat dari hiperotomatisasi, terutama organisasi yang memiliki kualitas produk yang tidak konsisten dan proses yang tidak efisien, atau organisasi yang berada dalam lingkungan yang kompetitif, di mana untuk menjadi yang terdepan dengan produk yang berkualitas lebih tinggi dan interaksi pasar yang lebih bernilai sama dengan mendapatkan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan.
Sebuah perusahaan manufaktur memberikan contoh yang bagus tentang luasnya dan dalamnya peningkatan yang dapat diberikan oleh hiperotomatisasi kepada sebuah organisasi. Proses bisnis seperti penagihan, interaksi pelanggan, inventaris, dan penggajian dapat menggunakan hiperotomatisasi untuk Otomatisasi Proses Bisnis (BPA) guna merampingkan bisnis dalam skala luas.
Dengan menggunakan penambangan proses, organisasi dapat mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang prosesnya dan mengidentifikasi proses mana yang paling merasakan manfaat dari AI dan otomatisasi. Dalam proses teknologi dan fabrikasi, misalnya, penggunaan RPA untuk mengotomatiskan produksi fisik dan proses rantai pasokan, ditambah BPA untuk mengatasi praktik terbaik manufaktur, dapat memiliki efek luar biasa pada kualitas dan kecepatan produksi. Secara keseluruhan, hiperotomatisasi menggunakan BPA dan RPA untuk merampingkan operasi back-end dan front-end menghasilkan peningkatan kualitas, kecepatan, akurasi, dan biaya untuk dampak signifikan pada masa depan kinerja bisnis.
