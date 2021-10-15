Kecepatan bisnis saat ini membutuhkan kelincahan dan efisiensi yang hanya dapat dicapai melalui otomatisasi. IDC memperkirakan bahwa dampak ekonomi global dari otomatisasi didukung AI yang menyatu di semua lini bisnis dan fungsi TI akan mendekati USD 3 triliun pada akhir tahun 2022.

Dengan para pakar yang mendiskusikan manfaat dari dua jenis otomatisasi proses digital — otomatisasi cerdas dan hiperotomatisasi — banyak pihak lain yang mempertanyakan perbedaan di antara keduanya. Apakah keduanya hanya istilah yang dapat dipertukarkan atau apakah ada perbedaan yang dapat dilihat antara kedua konsep ini dan manfaatnya bagi bisnis?

Otomatisasi cerdas (IA) dan hiperotomatisasi keduanya merupakan kontributor ledakan penggunaan platform otomatisasi yang didukung AI dan alat otomatisasi di seluruh lingkungan bisnis dan TI. Keduanya mengacu pada penggunaan otomatisasi untuk merampingkan proses menggunakan teknologi canggih dan perangkat tambahan. Dengan demikian, semua alat ini membantu meningkatkan kualitas hasil otomatisasi dan kualitas interaksi pelanggan.

Namun, ada perbedaan yang berbeda.

Singkatnya, otomatisasi cerdas terdiri dari otomatisasi proses robotik (RPA), kecerdasan buatan (AI), dan machine learning (ML). Hiperotomatisasi adalah pendekatan disiplin yang digerakkan oleh bisnis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan mengotomatiskan sebanyak mungkin proses bisnis dan TI dengan cepat. Oleh karena itu, otomatisasi cerdas sering digunakan dalam upaya hiperotomatisasi.