Dalam seri yang terdiri dari 6 bagian tentang pengembangan aplikasi layanan mikro ini, kami memberikan konteks untuk menentukan proyek percontohan berbasis cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mempersiapkan keputusan adopsi cloud jangka panjang.

Di sini, di bagian 3: kami memberikan metode untuk mengimplementasikan proyek layanan mikro Anda sendiri.

Mengembangkan aplikasi yang sudah ada

Sekarang kita masuk lebih dalam ke cara memetakan arah perjalanan pengembangan aplikasi layanan mikro khusus dengan skala yang berbeda dan dengan gambaran tentang kemungkinan progres dari transformasi skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar dari aplikasi yang ada.

Meskipun membangun proyek layanan mikro tanpa aplikasi sebelumnya relevan atau penting, kami menyetujui pendekatan “utamakan monolit” saat membangun layanan mikro. Singkatnya, ini berarti Anda membangun aplikasi Anda dengan cara apa pun bisa Anda lakukan untuk memvalidasi ide terlebih dahulu. Kemudian, Anda menerapkan prinsip-prinsip dalam seri blog ini untuk menskalakan dan mengembangkan monolit awal Anda menjadi proyek layanan mikro. Tidak ada gunanya menciptakan layanan mikro dengan implementasi kaku yang tidak menawarkan nilai kembali pada bisnis.

Ada tiga bidang yang perlu Anda pahami untuk menerapkan proyek layanan mikro yang sukses — bisnis, budaya dan keahlian, serta teknologi Anda.

Memahami dan menentukan kebutuhan bisnis Anda

Mengapa Anda berpikir untuk beralih ke layanan mikro? Bagi banyak bisnis, pengembangan perangkat lunak dan praktik operasi yang lebih efisien diperlukan untuk memberikan nilai kepada bisnis lebih cepat dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Sebelum Anda dapat memahami dampak proyek layanan mikro pada aplikasi dan infrastruktur yang ada, Anda harus memahami bagian mana dari bisnis Anda yang bergerak terlalu lambat untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam banyak kasus, sistem keterlibatan organisasi (SOE) menyebabkan perlambatan. Sistem ini tersedia melalui banyak saluran — web, mobile, API, dan sejenisnya. Kurangnya kecepatan adalah alasan utama untuk pindah ke arsitektur berbasis layanan mikro.

Sebelum Anda dapat mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada layanan mikro, Anda dan pemegang kepentingan bisnis Anda harus tahu apa yang menghambat Anda untuk memasuki pasar dengan cukup cepat. Bagian aplikasi mana yang membutuhkan perbaikan dan modifikasi untuk membuatnya lebih cepat? Menjawab pertanyaan itu melibatkan bagian mana dari monolit yang ada yang harus ditargetkan untuk perkembangan layanan mikro.

Gunakan alur pengalaman atau diagram arsitektur untuk membantu tim membuat bagian monolit yang ada dengan cepat melalui anotasi gaya heat-map. Misalnya, menggunakan skala Merah-Kuning-Hijau untuk prioritas titik masalah, berikut adalah arsip aplikasi web untuk bagian etalase: