Sebagai konsumen, kami menaruh kepercayaan besar pada bank dan mengetahui bahwa mereka memiliki akses ke berbagai data, mulai dari transaksi dan skor kredit hingga hal-hal seperti usia kita. Meskipun memiliki semua data ini penting untuk membantu memberikan jenis pengalaman pelanggan berkualitas tinggi dan tanpa hambatan yang kita harapkan di dunia yang memprioritaskan digital saat ini, bank harus terlebih dahulu mengubah data ini menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menciptakan nilai nyata.

Untuk menganalisis data ini dengan cepat dan efisien, bank dapat beralih ke solusi AI dan machine learning yang didukung oleh HPC. Meskipun HPC bukanlah hal baru bagi industri jasa keuangan (dengan sejarah panjang dalam memungkinkan organisasi melakukan perhitungan), sekarang adalah waktu bagi bank untuk mengubah dan memanfaatkan HPC untuk era baru yang didorong oleh AI dan machine learning. Dengan menggunakan HPC untuk mendukung AI dan machine learning, lembaga jasa keuangan dapat memahami data untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis utama.

Misalnya, bank dapat memanfaatkan AI bertenaga HPC untuk situasi penting seperti deteksi penipuan atau untuk tindakan tidak mendesak seperti layanan pelanggan. Dalam skenario ini, algoritma dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, berpotensi penipuan pada kartu kredit pelanggan atau deteksi sentimen tertentu (seperti frustrasi atau gangguan) dalam interaksi layanan pelanggan yang didukung oleh asisten virtual. Dalam kedua skenario, algoritma dapat membantu memicu tindakan, seperti menandai aktivitas kartu kredit yang mencurigakan kepada pelanggan melalui teks atau mentransfer pelanggan ke agen langsung untuk bantuan lebih lanjut sebelum frustrasi mereka meningkat.

Karena industri jasa keuangan terus berubah, bank dapat memanfaatkan HPC untuk membantu menghitung posisi risiko mereka setiap hari dan melaporkannya kepada badan regulasi. Jika lembaga keuangan dapat menghasilkan analisis risiko yang semakin akurat dan merangkul teknologi generasi berikutnya seperti AI dan machine learning (semuanya didukung oleh HPC), mereka dapat mendorong tujuan inovasi mereka seraya mengatasi persyaratan peraturan mereka.