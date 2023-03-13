Kemampuan ini bahkan lebih penting untuk industri yang sangat diatur, seperti jasa keuangan, di mana insight yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu mengurangi risiko. Ketika organisasi jasa keuangan ingin mendorong inovasi seraya menjaga data tetap aman, kami pernah melihat mereka menggunakan komputasi kinerja tinggi (HPC) untuk membantu melakukan analisis risiko dengan cepat, membuat keputusan lebih cepat, dan memenuhi persyaratan peraturan mereka.
Sekarang, lebih dari sebelumnya, kami melihat lembaga jasa keuangan semakin memanfaatkan HPC untuk lebih banyak kemampuan, termasuk untuk mendukung kecerdasan buatan (AI) dan machine learning solusi yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat.
IBM Cloud HPC dirancang untuk membantu klien melakukan perhitungan kompleks untuk memberikan insight dengan cepat dan mendapatkan keunggulan kompetitif, seraya tetap memprioritaskan keamanan data mereka. Dengan keamanan dan kontrol yang terpasang di platform kami, IBM Cloud HPC juga memungkinkan klien untuk menggunakan HPC sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya sekaligus membantu mereka mengatasi risiko pihak ketiga dan keempat. Ketika layanan keuangan terus berubah, IBM tetap berkomitmen pada misinya untuk membantu mengurangi risiko bagi industri dengan ketahanan, kinerja, keamanan, kepatuhan, dan total biaya kepemilikan di garis depan.
Dalam dunia jasa keuangan, memiliki kekuatan komputasi sebanyak mungkin adalah kunci untuk kinerja puncak. Ada banyak situasi yang secara drastis dapat meningkatkan kapasitas komputasi yang harus disediakan oleh perusahaan keuangan setiap hari, termasuk tekanan persaingan, pelaporan peraturan, tuntutan keamanan, dan perubahan pasar yang mengharuskan mereka melakukan perhitungan kompleks untuk menilai kembali risiko dengan cepat.
Misalnya, bank harus dapat menilai risiko secara berkelanjutan dan melaporkan kepada badan regulasi. Pada masa lalu, kami telah melihat bank lama mengandalkan simulasi Monte Carlo— perhitungan yang dapat membantu memprediksi probabilitas berbagai hasil terhadap beberapa variabel potensial — untuk menghasilkan gambaran risiko yang komprehensif.
Namun, seiring dengan meningkatnya risiko, kami memperkirakan badan pengatur di seluruh pasar jasa keuangan akan semakin menuntut tingkat kepastian yang lebih tinggi atas hasil dari model tersebut. Untuk mencapai akurasi yang diinginkan, model membutuhkan lebih banyak data dan secara signifikan lebih banyak iterasi dan perhitungan. Di sinilah kami percaya HPC — yang dapat memberikan daya komputer intensif dalam skala besar — dapat sangat berguna. Untuk mendukung tuntutan standar peraturan saat ini, HPC dirancang untuk membantu layanan keuangan memberikan tingkat kinerja yang dibutuhkan oleh perhitungan komputasi intensif ini, baik on premises atau di cloud.
Sebagai konsumen, kami menaruh kepercayaan besar pada bank dan mengetahui bahwa mereka memiliki akses ke berbagai data, mulai dari transaksi dan skor kredit hingga hal-hal seperti usia kita. Meskipun memiliki semua data ini penting untuk membantu memberikan jenis pengalaman pelanggan berkualitas tinggi dan tanpa hambatan yang kita harapkan di dunia yang memprioritaskan digital saat ini, bank harus terlebih dahulu mengubah data ini menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menciptakan nilai nyata.
Untuk menganalisis data ini dengan cepat dan efisien, bank dapat beralih ke solusi AI dan machine learning yang didukung oleh HPC. Meskipun HPC bukanlah hal baru bagi industri jasa keuangan (dengan sejarah panjang dalam memungkinkan organisasi melakukan perhitungan), sekarang adalah waktu bagi bank untuk mengubah dan memanfaatkan HPC untuk era baru yang didorong oleh AI dan machine learning. Dengan menggunakan HPC untuk mendukung AI dan machine learning, lembaga jasa keuangan dapat memahami data untuk membantu mereka membuat keputusan bisnis utama.
Misalnya, bank dapat memanfaatkan AI bertenaga HPC untuk situasi penting seperti deteksi penipuan atau untuk tindakan tidak mendesak seperti layanan pelanggan. Dalam skenario ini, algoritma dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, berpotensi penipuan pada kartu kredit pelanggan atau deteksi sentimen tertentu (seperti frustrasi atau gangguan) dalam interaksi layanan pelanggan yang didukung oleh asisten virtual. Dalam kedua skenario, algoritma dapat membantu memicu tindakan, seperti menandai aktivitas kartu kredit yang mencurigakan kepada pelanggan melalui teks atau mentransfer pelanggan ke agen langsung untuk bantuan lebih lanjut sebelum frustrasi mereka meningkat.
Karena industri jasa keuangan terus berubah, bank dapat memanfaatkan HPC untuk membantu menghitung posisi risiko mereka setiap hari dan melaporkannya kepada badan regulasi. Jika lembaga keuangan dapat menghasilkan analisis risiko yang semakin akurat dan merangkul teknologi generasi berikutnya seperti AI dan machine learning (semuanya didukung oleh HPC), mereka dapat mendorong tujuan inovasi mereka seraya mengatasi persyaratan peraturan mereka.
Pelajari selengkapnya tentang IBM Cloud HPC.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Berikan layanan pelanggan yang dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan untuk lembaga keuangan Anda dengan IBM watsonx Assistant.
Ketahui cara eksekutif perbankan menilai dan mengelola risiko yang menyertai penskalaan cepat AI generatif.