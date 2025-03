Sejarah kecerdasan buatan

Warren S. McCulloch dan Walter Pitts memublikasikan "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" dalam Bulletin of Mathematical Biophysics.1 Ini adalah salah satu karya penting dalam sejarah ilmu saraf dan AI. Makalah ini meletakkan dasar bagi gagasan bahwa otak dapat dipahami sebagai sistem komputasi dan memperkenalkan konsep neural networks, yang kini menjadi teknologi kunci dalam AI modern. Ide ini menginspirasi sistem komputer yang menyimulasikan fungsi dan proses seperti otak, terutama melalui neural networks dan pembelajaran mendalam.