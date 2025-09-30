Apa itu pengukuran kinerja pelayanan kesehatan?

Pada tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat membuat program insentif senilai USD 27 miliar untuk mendorong penyedia layanan kesehatan mengadopsi EHR. Salah satu alasan peralihan ini adalah untuk memberikan data yang dapat diandalkan bagi rumah sakit untuk pengukuran kinerja pelayanan kesehatan - yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien.

Meskipun penerimaan EHR terus berlanjut, didorong oleh meningkatnya penggunaan perangkat lunak EHR berbasis cloud, namun hasilnya beragam. Menurut studi Stanford/Harris Poll 2, 40 persen dokter layanan primer percaya bahwa terdapat lebih banyak tantangan EHR dibandingkan manfaatnya.

Sebagai tanggapan, penyedia perangkat lunak telah mengembangkan platform perangkat lunak pelayanan kesehatan yang canggih, yang dapat merampingkan proses EHR dan menyediakan alat untuk melacak hasil dan kepuasan pasien dengan lebih mudah. Dengan menggunakan alat tersebut, institusi kesehatan dapat mengakses data pelayanan pasien yang mudah dianalisis dan ditindaklanjuti.

Memprioritaskan pengukuran kinerja pelayanan kesehatan — mana yang lebih penting?

Ada ratusan ukuran kinerja pelayanan kesehatan yang dapat dilacak oleh institusi pelayanan kesehatan. Bagaimana sebuah institusi memutuskan tindakan mana yang paling penting?

Alanna Moriarty dari Definitive Healthcare menunjukkan dalam blognya 3 bahwa CMS terus menambah dan memodifikasi program berkualitas, sehingga menyulitkan institusi untuk memprioritaskan metrik. Dia menyarankan sepuluh ukuran kinerja pelayanan kesehatan penting:

Lama rawat inap

Mengukur lamanya waktu antara pasien masuk dankeluar.Metrik ini memberikan data yang akurat kepada institusi dari waktu ke waktu mengenai efisiensi pelayanan.

Tingkat penerimaan kembali

Melacak persentase pasien yang diterima kembali dalam waktu 30 harisetelah keluar dari rumah sakit. Rumah sakit dapat mengukur kualitas pelayanan yang diterima pasien. Persentase rawat inap ulang yang besar dapat berarti bahwa pasien menerima pelayanan di bawah standar dan penyedia layanan mengabaikan komplikasi atau data pasien yang relevan.

HCAHPS- kepuasan pasien

Survei Penilaian Konsumen Rumah Sakit terhadap Penyedia dan Sistem Layanan Kesehatan (HCAHPS) memberikan pengukuran yang luas terhadap kepuasan pasien - mulai dari kualitas pelayanan hingga kebersihan fasilitas.

Tingkat kematian

Berapa banyak pasien yang meninggal selama dirawat di rumah sakit sebelum dipulangkan? Pengukuran ini menunjukkan seberapa baik institusi dapat menstabilkan kondisi pasien setelah operasi atau prosedur lain.

Tingkat pemanfaatan tempat tidur (atau tingkat penggunaan tempat tidur)

Mengukur berapa banyak tempat tidur rumah sakit yang digunakan pada waktu tertentu. Jika ada terlalu banyak tempat tidur rumah sakit yang tersedia, rumah sakit akan merugi karena biaya staf dan pemeliharaan relatif tetap - tidak peduli berapa pun jumlah pasiennya.

Insiden rumah sakit

Mengukur konsekuensi dari efek samping yang tidak diharapkan dari prosedur rumah sakit. Metrik ini merupakan indikator penting untuk mengetahui apakah rumah sakit memiliki prosedur untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi tanpa memicu insiden.

Inisiatif kinerja program CMS

CMS memiliki banyak program pengukuran kinerja yang dirancang untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pasien. Contohnya adalah Program Tabungan Bersama Medicare, program Bundled Payments for Care Improvement (BPCI), dan Fee-For-Service Part B.

Biaya rata-rata per pemulangan

Membantu rumah sakit memahami di mana mungkin ada pengeluaran yang berlebihan dan di mana mereka dapat memperoleh keuntungan yang paling besar. Rumah sakit mendapatkan data yang berguna, sehingga mereka dapat menganalisis dengan lebih baik biaya pelayanan pasien mana yang paling baik dalam meningkatkan hasil pasien.

Margin operasi

Mengukur pendapatan institusi setelah mengurangi semua biaya operasional - meskipun biasanya, sebagian besar rumah sakit tidak memiliki margin yang positif. Jika fasilitas tidak dapat mempertahankan margin yang mendekati titik impas atau lebih baik, kemampuan untuk merekrut staf dan menyediakan layanan pasien yang berkualitas mungkin akan terganggu.

Utang macet

Utang macet adalah pendapatan yang tidak diterima - semua atau sebagian - untuk pelayanan pasien. Namun, kurangnya pembayaran hanya dianggap kredit macet jika ada peristiwa dalam kehidupan pasien, seperti pengangguran, yang membuat mereka tidak membayar pelayanan.