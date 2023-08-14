Bagaimana AI generatif menghubungkan TI dan tujuan bisnis untuk memaksimalkan hasil bisnis

Penggunaan sumber daya TI yang efektif untuk mendukung tujuan bisnis dapat menjadi pembawa perubahan besar bagi organisasi mana pun. Tetapi tantangan yang signifikan menunda integrasi teknologi transformatif ke dalam proses bisnis. Pemilik bisnis sering kali bergulat dengan kenyataan yang membuat frustrasi karena menemukan masalah TI yang berdampak pada operasi mereka hanya setelah keluhan pelanggan muncul, sehingga mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk memitigasi masalah secara proaktif. Keterlambatan dalam mengetahui masalah tersebut menghambat penyelesaian masalah dengan cepat dan menyebabkan tidak adanya keselarasan antara upaya tim TI dan tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Ketidakselarasan ini diperburuk oleh perlunya menggunakan beberapa tim dukungan vendor untuk penyelesaian masalah, yang menghabiskan waktu dan sumber daya dari fungsi bisnis inti.

Potensi transformatif teknologi AI generatif, bersama dengan implementasi strategis dan kolaborasi, dapat menjembatani kesenjangan antara tujuan TI dan bisnis untuk mendorong kesuksesan yang berkelanjutan dan memastikan organisasi Anda memberikan hasil bisnis yang ditargetkan.

Terobosan dalam AI generatif yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) terus menginspirasi solusi baru yang membantu perusahaan mengatasi tantangan organisasi yang sudah berlangsung lama ini. Terobosan ini muncul setelah lompatan evolusioner dalam teknologi TI dan cloud yang memungkinkan bisnis perusahaan di seluruh industri untuk tumbuh dalam skala besar, berkembang ke pasar baru, dan menemukan jalur baru menuju kesuksesan. Yang utama di antara kemajuan ini adalah peningkatan hybrid cloud, yang mempermudah penerapan, pengelolaan, dan pengamanan aplikasi di berbagai lingkungan cloud.

Namun, hybrid cloud yang luas dapat dengan cepat menjadi rumit sehingga tim TI harus menghabiskan banyak waktu untuk mengamati guna memastikan keamanan dan operasional. Banyak jaringan TI organisasi menampung puluhan ribu aplikasi yang beroperasi dalam jaringan hybrid cloud mereka. Dengan banyaknya aplikasi ini, berfokus pada pencapaian hasil bisnis yang diinginkan menjadi tantangan yang signifikan bagi operasi TI. Setiap aplikasi menciptakan sinyal bahwa profesional TI perlu mengamati dan memahami dengan cepat untuk menentukan kesehatan aplikasi dan jaringan, sehingga mereka dapat bereaksi jika sesuatu berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Dalam lingkungan TI cloud hybrid yang kompleks, sulit untuk menghubungkan operasi TI dengan hasil bisnis dan mengambil tindakan proaktif.