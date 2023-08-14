Bagaimana AI generatif menghubungkan TI dan tujuan bisnis untuk memaksimalkan hasil bisnis

Penggunaan sumber daya TI yang efektif untuk mendukung tujuan bisnis dapat menjadi pembawa perubahan besar bagi organisasi mana pun. Tetapi tantangan yang signifikan menunda integrasi teknologi transformatif ke dalam proses bisnis. Pemilik bisnis sering kali bergulat dengan kenyataan yang membuat frustrasi karena menemukan masalah TI yang berdampak pada operasi mereka hanya setelah keluhan pelanggan muncul, sehingga mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk memitigasi masalah secara proaktif. Keterlambatan dalam mengetahui masalah tersebut menghambat penyelesaian masalah dengan cepat dan menyebabkan tidak adanya keselarasan antara upaya tim TI dan tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Ketidakselarasan ini diperburuk oleh perlunya menggunakan beberapa tim dukungan vendor untuk penyelesaian masalah, yang menghabiskan waktu dan sumber daya dari fungsi bisnis inti.
Potensi transformatif teknologi AI generatif, bersama dengan implementasi strategis dan kolaborasi, dapat menjembatani kesenjangan antara tujuan TI dan bisnis untuk mendorong kesuksesan yang berkelanjutan dan memastikan organisasi Anda memberikan hasil bisnis yang ditargetkan.
Terobosan dalam AI generatif yang didukung oleh model bahasa besar (LLM) terus menginspirasi solusi baru yang membantu perusahaan mengatasi tantangan organisasi yang sudah berlangsung lama ini. Terobosan ini muncul setelah lompatan evolusioner dalam teknologi TI dan cloud yang memungkinkan bisnis perusahaan di seluruh industri untuk tumbuh dalam skala besar, berkembang ke pasar baru, dan menemukan jalur baru menuju kesuksesan. Yang utama di antara kemajuan ini adalah peningkatan hybrid cloud, yang mempermudah penerapan, pengelolaan, dan pengamanan aplikasi di berbagai lingkungan cloud.
Namun, hybrid cloud yang luas dapat dengan cepat menjadi rumit sehingga tim TI harus menghabiskan banyak waktu untuk mengamati guna memastikan keamanan dan operasional. Banyak jaringan TI organisasi menampung puluhan ribu aplikasi yang beroperasi dalam jaringan hybrid cloud mereka. Dengan banyaknya aplikasi ini, berfokus pada pencapaian hasil bisnis yang diinginkan menjadi tantangan yang signifikan bagi operasi TI. Setiap aplikasi menciptakan sinyal bahwa profesional TI perlu mengamati dan memahami dengan cepat untuk menentukan kesehatan aplikasi dan jaringan, sehingga mereka dapat bereaksi jika sesuatu berdampak negatif terhadap kinerja bisnis. Dalam lingkungan TI cloud hybrid yang kompleks, sulit untuk menghubungkan operasi TI dengan hasil bisnis dan mengambil tindakan proaktif.
Tim TI mengamati dan membuat keputusan dengan menggunakan berbagai alat pemantauan kinerja aplikasi untuk menentukan kesehatan aplikasi yang berjalan di seluruh ekosistem TI dan hybrid cloud mereka. Para pemimpin bisnis tidak memiliki akses yang mudah ke informasi penting ini (atau pelatihan teknis yang diperlukan untuk memahaminya), yang sering kali membuat mereka tidak tahu tentang kerumitan TI dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pekerjaan sehari-hari dan tujuan bisnis. Disparitas komunikasi ini dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam mengatasi masalah penting.
Menyampaikan dampak masalah teknis secara efektif kepada pemangku kepentingan bisnis terkait adalah tantangan besar. Organisasi berusaha untuk menyesuaikan komunikasi dengan bermacam-macam persona bisnis, karena berbagai pemangku kepentingan memiliki keahlian teknis yang berbeda-beda.
Operasi TI harus memastikan bahwa berbagai sistem dan platform yang terintegrasi tetap dapat diamati secara komprehensif, yang membutuhkan upaya dan koordinasi yang cukup besar. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang sesuai untuk mengukur efektivitas upaya pengamatan juga dapat menjadi tantangan, karena metrik yang relevan harus menunjukkan nilai dan dampak pengamatan pada operasi bisnis (yang tidak selalu jelas dari konteks TI). Operasi TI harus menunjukkan bagaimana observabilitas secara langsung berkontribusi pada kesuksesan dan hasil bisnis.
Alat observabilitas standar memungkinkan para pakar TI untuk memantau dan menganalisis peringatan TI untuk menentukan relevansinya dengan bisnis. Namun, proses ini sering tidak selaras dengan prioritas bisnis, yang menyebabkan inefisiensi dan miskomunikasi. Mengomunikasikan dampak bisnis dari masalah TI kepada pemangku kepentingan yang tepat adalah tugas yang kompleks, karena para pemimpin bisnis memerlukan informasi yang sesuai dengan konteksnya untuk membuat keputusan yang tepat.
Terlepas dari tantangan ini, pengaplikasian AI generatif menawarkan solusi yang menjanjikan untuk membantu organisasi memaksimalkan nilai bisnis sambil meminimalkan dampak negatif terhadap TI. Operasi TI dapat menerapkan fleksibilitas AI generatif (dalam hal multi-domain dan fungsionalitas yang lebih luas terkait pembuatan konten, penyusunan ringkasan, pembuatan kode, dan ekstraksi entitas) ke tugas pengamatan jaringan untuk memberi tahu pakar TI tentang kemungkinan masalah dan peristiwa TI. Sementara itu, model bahasa besar dapat memberikan insight kontekstual yang terperinci untuk mengartikulasikan dan menentukan dampak TI pada berbagai segmen bisnis.
AI generatif membantu menjembatani kesenjangan dengan menyampaikan informasi peringatan TI kepada pemangku kepentingan bisnis yang tepat dalam bahasa yang dapat mereka pahami, dengan detail yang relevan. Hal ini dapat memberikan informasi yang dipersonalisasi berdasarkan persona bisnis, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana isu tersebut akan berdampak pada mereka secara spesifik.
Solusi AI generatif menggunakan LLM untuk memberi tahu pengguna bisnis tentang dampak pada proses mereka, menunjukkan aspek spesifik dari proses mereka yang terpengaruh. Solusi ini dapat memberikan informasi seperti titik dampak, implikasi untuk divisi atau pusat laba mereka, dan efek keseluruhan pada organisasi.
Misalnya, antarmuka antara Salesforce dan SAP tidak dapat diakses. Dalam hal ini, AI generatif dapat memberikan perincian tentang bagaimana peristiwa TI terjadi (seperti masalah antarmuka atau beban data) dan mengidentifikasi setiap proses hilir yang dapat memengaruhi hasil bisnis. Operasi TI kemudian dapat memberi tahu pemangku kepentingan tentang masalah tersebut menggunakan bahasa khusus untuk domain tersebut yang dihasilkan AI untuk membantu para pemimpin di sisi bisnis organisasi memahami konteks peristiwa dan potensi dampaknya. Selain itu, AI generatif dapat menawarkan solusi atau langkah alternatif bagi pengguna bisnis untuk melanjutkan operasi jika proses standar mereka terpengaruh. Tingkat informasi kontekstual ini memungkinkan para pemimpin bisnis untuk melanjutkan operasi mereka dengan lancar, bahkan dalam menghadapi tantangan TI.
AI generatif dengan LLM memberikan analisis yang lebih cepat dan lebih tepat. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengubah operasi TI dengan memprioritaskan pengambilan keputusan berbasis bisnis, yang menghasilkan operasi yang lebih efektif dan efisien. Menggunakan AI generatif untuk memvalidasi dan memprioritaskan masalah TI berdasarkan relevansinya dengan bisnis dan menyediakan komunikasi yang dipersonalisasi terkait masalah TI kepada pemangku kepentingan yang tepat makin memberdayakan para pemimpin bisnis dalam membuat keputusan yang tepat.
Meskipun solusi yang terintegrasi penuh masih dalam pengembangan, AI generatif dengan LLM memfasilitasi cara yang lebih layak untuk memberi tahu pemimpin bisnis dengan informasi kontekstual dan memberikan kemungkinan resolusi selain notifikasi peristiwa. Organisasi dapat mulai menggabungkan berbagai alat dan sistem untuk mendapatkan manfaat tersebut hari ini. Upaya integrasi dapat berfokus pada penggabungan AI generatif ke dalam teknologi yang ada (seperti SAP, antarmuka CPI, Signavio, dan Salesforce) untuk mencapai hasil yang ditargetkan.
Integrasi ini memungkinkan tampilan holistik dan penanganan peringatan TI yang efektif di berbagai sistem. IBM® Consulting menawarkan integrasi untuk berbagai alat, dan kami dapat memastikan solusi untuk seluruh perusahaan di luar platform eksklusif tertentu.
AI Generatif menghadirkan peluang transformatif bagi organisasi untuk memaksimalkan nilai bisnis sekaligus meminimalkan dampak negatif TI. AI generatif memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dan mempertahankan kelancaran operasi dengan menyelaraskan operasi TI dengan prioritas bisnis, dengan memanfaatkan informasi kontekstual dan menyediakan solusi yang ditargetkan.
