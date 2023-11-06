4 cara untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan AI generatif

Dalam ekonomi yang ketat, usaha kecil dan menengah (UKM) ditantang untuk tumbuh sekaligus melindungi margin yang menipis. Dibandingkan dengan bisnis besar, UKM memiliki lebih sedikit sumber daya untuk membantu mereka menghadapi kemerosotan ekonomi atau melakukan diversifikasi ke dalam aliran nilai yang baru. Dengan demikian, perusahaan yang melayani UKM harus memberikan solusi yang mengurangi beban administrasi dan memberikan nilai nyata. Dan dengan UKM mewakili 44% dari PDB AS, mereka tidak dapat diabaikan.
Dengan mengadopsi 4 praktik terbaik ini untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat dan memanfaatkan kemajuan terbaru dalam AI generatif, perusahaan dapat membuka layanan unik untuk pelanggan UKM.
Ketika UKM menjadi lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, perusahaan yang melayani mereka harus mendorong nilai melalui peningkatan personalisasi. Penyedia layanan membutuhkan sistem teknologi dengan log perjalanan pelanggan terpusat yang dapat melacak interaksi, sentimen, dan langkah selanjutnya di setiap titik kontak untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus. Namun, informasi pelanggan kualitatif yang terisolasi ini tidak cukup untuk melayani kebutuhan klien. Alat AI generatif seperti IBM watsonx.ai dapat menganalisis tren pelanggan tingkat tinggi dan kekuatan pasar, serta data pelanggan spesifik dan transaksi historis, untuk merekomendasikan produk yang memenuhi kebutuhan khusus setiap UKM. Personalisasi berbasis data sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini. Dengan 89% bisnis digital berinvestasi dalam personalisasi untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan, mereka yang gagal melakukannya berisiko tertinggal.
Sebagian besar UKM tidak memiliki tim teknologi besar untuk mendukung adopsi produk dan layanan baru. Untuk memastikan penyerapan produk, penyedia layanan harus memiliki perangkat teknologi yang sesuai untuk membantu UKM memahami nilai dari produk ini dan untuk membantu pengujian dan implementasi. AI generatif dapat mengubah kebutuhan UKM menjadi contoh penggunaan produk, dan sistem teknologi yang tepat dapat memungkinkan UKM menguji produk di lingkungan sandbox. Selain itu, solusi AI generatif seperti watsonx Code Assistant dapat memenuhi kebutuhan teknis inti perusahaan.
Model penetapan harga berbasis penggunaan atau model penetapan harga berbasis waktu tetap, seperti langganan bulanan atau pembayaran satu kali, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap UKM. Dengan harga produk berbasis penggunaan, UKM hanya membayar apa yang mereka gunakan. Metode ini mengharuskan perusahaan memiliki aliran data yang bersih dari sumber pusat kebenaran untuk melacak dan mencerminkan penggunaan secara akurat. watsonX.data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengategorikan, dan menyaring data dari berbagai sumber secara terpusat. Melalui optimasi beban kerja, watsonx.data dapat mengurangi biaya gudang data perusahaan hingga 50%. Dipasangkan dengan layanan konsultasi data IBM, perusahaan dapat memanfaatkan watsonx.data untuk melacak penggunaan, menghasilkan dasbor, dan pada akhirnya memungkinkan pengambilan keputusan strategis. Sebagai alternatif, penetapan harga berbasis waktu tetap berarti UKM membayar biaya yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kemampuan mereka, dan mereka dapat menggunakan produk atau layanan sepenuhnya dalam periode pembelian mereka.
UKM adalah operasi ramping dengan jumlah tenaga kerja kecil yang mengoptimalkan efisiensi. Kurang dari 15% UKM ingin berinteraksi dengan penyedia melalui telepon dan sistem suara otomatis. Untuk melayani demografi ini, perusahaan harus menciptakan pengalaman digital dari tahap riset hingga dukungan purnajual. Platform layanan mandiri membuat tugas-tugas kecil menjadi mudah: misalnya, UKM harus dapat memperbarui informasi penagihan dan informasi kontak mereka tanpa harus menghubungi perwakilan penyedia. IBM watsonx Assistant dapat membantu mengatasi tugas kompleks dengan menyediakan layanan pelanggan cerdas di semua titik kontak dengan SMB, dan belajar serta meningkatkan secara otomatis seiring waktu dengan setiap percakapan.
Jika diterapkan dengan benar, teknologi ini dapat mendorong nilai bagi UKM dan perusahaan yang melayani mereka. Seiring dengan pertumbuhan dan kematangan UKM, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang sedang berkembang melalui penjualan silang solusi. UKM dapat tetap menggunakan perusahaan tepercaya yang sama untuk solusi operasional mereka, dan perusahaan dapat memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan dari UKM dengan menyediakan solusi di berbagai tahap pertumbuhan UKM.
Jika UKM tidak ingin tumbuh, perusahaan yang melayaninya masih dapat memberikan solusi strategis yang membantu UKM meningkatkan efisiensi operasional (seperti AI generatif untuk CRM, mendekati penjualan yang lebih cepat, balasan cerdas yang dihasilkan, dan opsi layanan mandiri). Dengan menyediakan solusi AI generatif yang kuat dan mampu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan spesifik klien UKM mereka untuk membantu mereka berhasil.
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.