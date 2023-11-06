4 cara untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan AI generatif

Dalam ekonomi yang ketat, usaha kecil dan menengah (UKM) ditantang untuk tumbuh sekaligus melindungi margin yang menipis. Dibandingkan dengan bisnis besar, UKM memiliki lebih sedikit sumber daya untuk membantu mereka menghadapi kemerosotan ekonomi atau melakukan diversifikasi ke dalam aliran nilai yang baru. Dengan demikian, perusahaan yang melayani UKM harus memberikan solusi yang mengurangi beban administrasi dan memberikan nilai nyata. Dan dengan UKM mewakili 44% dari PDB AS, mereka tidak dapat diabaikan.

Dengan mengadopsi 4 praktik terbaik ini untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat dan memanfaatkan kemajuan terbaru dalam AI generatif, perusahaan dapat membuka layanan unik untuk pelanggan UKM.

1. Perusahaan harus menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk UKM berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif

Ketika UKM menjadi lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, perusahaan yang melayani mereka harus mendorong nilai melalui peningkatan personalisasi. Penyedia layanan membutuhkan sistem teknologi dengan log perjalanan pelanggan terpusat yang dapat melacak interaksi, sentimen, dan langkah selanjutnya di setiap titik kontak untuk memberikan pengalaman pelanggan yang mulus. Namun, informasi pelanggan kualitatif yang terisolasi ini tidak cukup untuk melayani kebutuhan klien. Alat AI generatif seperti IBM watsonx.ai dapat menganalisis tren pelanggan tingkat tinggi dan kekuatan pasar, serta data pelanggan spesifik dan transaksi historis, untuk merekomendasikan produk yang memenuhi kebutuhan khusus setiap UKM. Personalisasi berbasis data sangat penting dalam lingkungan bisnis saat ini. Dengan 89% bisnis digital berinvestasi dalam personalisasi untuk meningkatkan pengalaman digital pelanggan, mereka yang gagal melakukannya berisiko tertinggal.

2. Perusahaan harus memberikan dukungan khusus untuk UKM saat mereka mengadopsi produk baru

Sebagian besar UKM tidak memiliki tim teknologi besar untuk mendukung adopsi produk dan layanan baru. Untuk memastikan penyerapan produk, penyedia layanan harus memiliki perangkat teknologi yang sesuai untuk membantu UKM memahami nilai dari produk ini dan untuk membantu pengujian dan implementasi. AI generatif dapat mengubah kebutuhan UKM menjadi contoh penggunaan produk, dan sistem teknologi yang tepat dapat memungkinkan UKM menguji produk di lingkungan sandbox. Selain itu, solusi AI generatif seperti watsonx Code Assistant dapat memenuhi kebutuhan teknis inti perusahaan.

3. Perusahaan harus secara strategis menyelaraskan model penetapan harga dengan kebutuhan UKM

Model penetapan harga berbasis penggunaan atau model penetapan harga berbasis waktu tetap, seperti langganan bulanan atau pembayaran satu kali, memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap UKM. Dengan harga produk berbasis penggunaan, UKM hanya membayar apa yang mereka gunakan. Metode ini mengharuskan perusahaan memiliki aliran data yang bersih dari sumber pusat kebenaran untuk melacak dan mencerminkan penggunaan secara akurat. watsonX.data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengategorikan, dan menyaring data dari berbagai sumber secara terpusat. Melalui optimasi beban kerja, watsonx.data dapat mengurangi biaya gudang data perusahaan hingga 50%. Dipasangkan dengan layanan konsultasi data IBM, perusahaan dapat memanfaatkan watsonx.data untuk melacak penggunaan, menghasilkan dasbor, dan pada akhirnya memungkinkan pengambilan keputusan strategis. Sebagai alternatif, penetapan harga berbasis waktu tetap berarti UKM membayar biaya yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kemampuan mereka, dan mereka dapat menggunakan produk atau layanan sepenuhnya dalam periode pembelian mereka.

4. Perusahaan harus menawarkan pengalaman digital dengan peningkatan opsi layanan mandiri

UKM adalah operasi ramping dengan jumlah tenaga kerja kecil yang mengoptimalkan efisiensi. Kurang dari 15% UKM ingin berinteraksi dengan penyedia melalui telepon dan sistem suara otomatis. Untuk melayani demografi ini, perusahaan harus menciptakan pengalaman digital dari tahap riset hingga dukungan purnajual. Platform layanan mandiri membuat tugas-tugas kecil menjadi mudah: misalnya, UKM harus dapat memperbarui informasi penagihan dan informasi kontak mereka tanpa harus menghubungi perwakilan penyedia. IBM watsonx Assistant dapat membantu mengatasi tugas kompleks dengan menyediakan layanan pelanggan cerdas di semua titik kontak dengan SMB, dan belajar serta meningkatkan secara otomatis seiring waktu dengan setiap percakapan.