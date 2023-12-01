Baik digunakan dalam operasi infrastruktur TI rutin, interaksi yang menghadapi pelanggan, atau analisis risiko back-office, penjaminan dan pemrosesan klaim, AI tradisional dan AI generatif adalah kunci untuk modernisasi inti dan inisiatif transformasi digital.



Modernisasi inti dengan AI

Sebagian besar perusahaan asuransi besar telah menentukan bahwa strategi jangka menengah hingga jangka panjang mereka adalah memigrasikan sebanyak mungkin portofolio aplikasi mereka ke cloud.

Kombinasi penggunaan teknologi cloud dengan AI generatif dan kemampuan AI tradisional dapat berdampak besar pada bisnis. Penggunaan awal AI generatif kerap ditujukan untuk meningkatkan produktivitas DevOps. AIOps mengintegrasikan beberapa alat operasi TI manual berbeda ke satu platform operasi TI yang cerdas dan otomatis. Hal ini memungkinkan tim operasi TI dan tim DevOps merespons lebih cepat (bahkan secara proaktif) terhadap perlambatan dan pemadaman, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasi.

Pendekatan hybrid multi-cloud yang dikombinasikan dengan fitur keamanan dan kontrol kepatuhan terbaik di kelasnya (contohnya, kontrol yang diterapkan IBM Cloud untuk industri teregulasi) memberikan proposisi nilai yang menarik bagi perusahaan-perusahaan asuransi besar di semua lokasi. Beberapa perusahaan terkemuka di berbagai wilayah kini bekerja sama dengan IBM dalam upaya modernisasi inti mereka.

Transformasi digital dengan AI

Perusahaan asuransi mengurangi biaya dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan menggunakan otomatisasi, mendigitalkan bisnis, dan mendorong pelanggan untuk menggunakan saluran layanan mandiri. Dengan munculnya AI, perusahaan sekarang menerapkan cognitive process automation yang memungkinkan opsi untuk layanan mandiri pelanggan dan agen, serta membantu dalam mengotomatiskan banyak fungsi lain, seperti kemampuan meja bantuan TI dan SDM karyawan.

Pengenalan kemampuan ChatGPT telah menghasilkan banyak minat dalam model dasar AI generatif. Model dasar dilatih sebelumnya pada kumpulan data tanpa label dan memanfaatkan pembelajaran diawasi mandiri menggunakan neural networks. Model dasar menjadi bahan penting alur kerja berbasis AI baru dan produk IBM® Watson telah menggunakan model dasar sejak tahun 2020. watsonx.ai dari IBM Pustaka model dasar berisi model dasar buatan IBM, serta beberapa model bahasa besar (LLM) sumber terbuka dari Hugging Face.

Pembelajaran diawasi yang digunakan untuk melatih AI membutuhkan banyak upaya manusia. Proses yang sulit, membutuhkan pelabelan intensif dan membutuhkan upaya berbulan-bulan. Di sisi lain, pembelajaran diawasi mandiri didukung oleh komputer, hanya membutuhkan sedikit pelabelan, dan berlangsung cepat, otomatis, dan efisien. Pengalaman IBM dengan model dasar menunjukkan bahwa ada penurunan antara 10x dan 100x dalam persyaratan pelabelan dan penurunan 6x dalam waktu pelatihan (dibandingkan penggunaan metode pelatihan AI tradisional).

Untuk mencapai transformasi digital dengan AI, perusahaan asuransi perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang data terstruktur dan tidak terstruktur, mengaturnya, mengelolanya dengan cara yang aman (sekaligus mematuhi peraturan industri), dan memungkinkan akses instan ke data yang “benar”. Kemampuan ini sangat penting untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan mendapatkan insight mendalam yang dapat mengarah pada produk inovatif baru. Ini juga membantu meningkatkan keputusan penjaminan, mengurangi penipuan, dan mengendalikan biaya. Perusahaan asuransi terkemuka di semua wilayah menerapkan arsitektur data IBM dan perangkat lunak otomatisasi di cloud.

Kemampuan AI generatif yang memungkinkan transformasi digital saat ini dapat dibagi dalam lima domain:

Peringkasan: Mengubah teks dalam dokumen besar, percakapan suara, dan rekaman dengan konten khusus domain menjadi ringkasan yang dipersonalisasi dan berisi poin-poin penting (misalnya, kontrak asuransi, dokumen polis dan pertanggungan, dan tanggapan atas pertanyaan umum nasabah). Klasifikasi: Membaca dan mengklasifikasikan input tertulis bahkan tanpa contoh (misalnya, mengklasifikasikan pengajuan klaim, memilah keluhan nasabah, menganalisis sentimen nasabah, mengklasifikasikan risiko selama proses underwriting asuransi, dan menganalisis segmentasi nasabah untuk pengembangan produk asuransi). Pembuatan: Membuat konten teks untuk tujuan tertentu (misalnya, kampanye pemasaran dengan fokus pada produk asuransi tertentu, postingan blog dan artikel untuk berbagai topik terkait asuransi, dukungan penyusunan email pelanggan yang dipersonalisasi, dan pembuatan kode untuk digunakan oleh sistem teknologi asuransi). Ekstraksi: Menganalisis dan mengekstrak informasi penting dari teks tidak terstruktur (misalnya, mengekstrak informasi dari laporan agen asuransi, mengekstrak diagnosis medis dari dokter atau rekam medis untuk digunakan dalam underwriting asuransi dan evaluasi risiko). Menjawab pertanyaan: Membuat fitur tanya-jawab berdasarkan data tertentu (misalnya, membuat kebijakan dan referensi Tanya-Jawab seputar pertanggungan bagi agen layanan nasabah).

Saat perusahaan asuransi mulai menggunakan AI generatif untuk transformasi digital proses bisnis asuransi mereka, ada banyak peluang untuk memperoleh nilai.

Hasil kolaborasi IBM dengan klien menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan saat menggunakan AI generatif. Ini termasuk meningkatkan proses SDM dalam merampingkan tugas-tugas seperti akuisisi talenta dan pengelolaan kinerja karyawan; mendongkrak produktivitas agen layanan nasabah karena mereka dapat fokus pada interaksi yang bernilai lebih tinggi dengan nasabah (karena pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana dapat ditangani oleh asisten virtual saluran digital yang menggunakan AI generatif); serta menghemat waktu dan usaha dalam memodernisasi kode lawas dengan menggunakan AI generatif untuk proses konversi dan refaktorisasi kode.