Banyak perusahaan asuransi mengalami kesulitan dalam mengelola profitabilitas, mengembangkan bisnis, sekaligus mempertahankan klien. Mereka harus mematuhi peraturan yang makin ketat, serta bersaing dengan berbagai perusahaan jasa keuangan yang menawarkan produk investasi dengan potensi imbal hasil lebih baik dibandingkan produk asuransi jiwa dan anuitas konvensional. Suku bunga telah meningkat tajam selama setahun terakhir sebagai upaya bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Meski demikian, sebagian besar cadangan perusahaan asuransi terkunci dalam investasi dengan imbal hasil rendah, dan imbal hasil investasi mereka tidak akan membaik dalam beberapa tahun (akibat perubahan portofolio mereka).
Perusahaan asuransi besar dan mapan memiliki reputasi sangat konservatif dalam pengambilan keputusan mereka dan mereka lambat mengadopsi teknologi baru. Mereka lebih suka menjadi “pengikut cepat” daripada pemimpin, bahkan ketika disajikan dengan kasus bisnis yang menarik. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini dapat mengakibatkan proyek gagal yang berdampak negatif pada layanan pelanggan dan menyebabkan kerugian.
Hasil kolaborasi IBM dengan klien asuransi, serta studi yang dilaksanakan oleh IBM Institute of Business Value (IBV), menunjukkan bahwa keputusan manajemen perusahaan asuransi didorong oleh orkestrasi digital, produktivitas inti, dan kebutuhan akan infrastruktur yang fleksibel. Untuk menyelaraskan dengan kebutuhan utama dan mewujudkan transformasi, perusahaan asuransi perlu memberikan opsi digital bagi nasabah, meningkatkan efisiensi, menggunakan data secara lebih cerdas, mengatasi masalah keamanan siber, dan menawarkan produk yang stabil dan fleksibel.
Untuk mencapai tujuan ini, sebagian besar perusahaan asuransi telah berfokus pada transformasi digital dan modernisasi inti TI dengan dukungan infrastruktur serta platform hybrid cloud dan multi-cloud. Pendekatan ini dapat mempercepat pemasaran melalui peningkatan kemampuan pengembangan produk dan layanan inovatif, guna mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan.
Baik digunakan dalam operasi infrastruktur TI rutin, interaksi yang menghadapi pelanggan, atau analisis risiko back-office, penjaminan dan pemrosesan klaim, AI tradisional dan AI generatif adalah kunci untuk modernisasi inti dan inisiatif transformasi digital.
Sebagian besar perusahaan asuransi besar telah menentukan bahwa strategi jangka menengah hingga jangka panjang mereka adalah memigrasikan sebanyak mungkin portofolio aplikasi mereka ke cloud.
Kombinasi penggunaan teknologi cloud dengan AI generatif dan kemampuan AI tradisional dapat berdampak besar pada bisnis. Penggunaan awal AI generatif kerap ditujukan untuk meningkatkan produktivitas DevOps. AIOps mengintegrasikan beberapa alat operasi TI manual berbeda ke satu platform operasi TI yang cerdas dan otomatis. Hal ini memungkinkan tim operasi TI dan tim DevOps merespons lebih cepat (bahkan secara proaktif) terhadap perlambatan dan pemadaman, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasi.
Pendekatan hybrid multi-cloud yang dikombinasikan dengan fitur keamanan dan kontrol kepatuhan terbaik di kelasnya (contohnya, kontrol yang diterapkan IBM Cloud untuk industri teregulasi) memberikan proposisi nilai yang menarik bagi perusahaan-perusahaan asuransi besar di semua lokasi. Beberapa perusahaan terkemuka di berbagai wilayah kini bekerja sama dengan IBM dalam upaya modernisasi inti mereka.
Perusahaan asuransi mengurangi biaya dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan menggunakan otomatisasi, mendigitalkan bisnis, dan mendorong pelanggan untuk menggunakan saluran layanan mandiri. Dengan munculnya AI, perusahaan sekarang menerapkan cognitive process automation yang memungkinkan opsi untuk layanan mandiri pelanggan dan agen, serta membantu dalam mengotomatiskan banyak fungsi lain, seperti kemampuan meja bantuan TI dan SDM karyawan.
Pengenalan kemampuan ChatGPT telah menghasilkan banyak minat dalam model dasar AI generatif. Model dasar dilatih sebelumnya pada kumpulan data tanpa label dan memanfaatkan pembelajaran diawasi mandiri menggunakan neural networks. Model dasar menjadi bahan penting alur kerja berbasis AI baru dan produk IBM® Watson telah menggunakan model dasar sejak tahun 2020. watsonx.ai dari IBM Pustaka model dasar berisi model dasar buatan IBM, serta beberapa model bahasa besar (LLM) sumber terbuka dari Hugging Face.
Pembelajaran diawasi yang digunakan untuk melatih AI membutuhkan banyak upaya manusia. Proses yang sulit, membutuhkan pelabelan intensif dan membutuhkan upaya berbulan-bulan. Di sisi lain, pembelajaran diawasi mandiri didukung oleh komputer, hanya membutuhkan sedikit pelabelan, dan berlangsung cepat, otomatis, dan efisien. Pengalaman IBM dengan model dasar menunjukkan bahwa ada penurunan antara 10x dan 100x dalam persyaratan pelabelan dan penurunan 6x dalam waktu pelatihan (dibandingkan penggunaan metode pelatihan AI tradisional).
Untuk mencapai transformasi digital dengan AI, perusahaan asuransi perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang data terstruktur dan tidak terstruktur, mengaturnya, mengelolanya dengan cara yang aman (sekaligus mematuhi peraturan industri), dan memungkinkan akses instan ke data yang “benar”. Kemampuan ini sangat penting untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan mendapatkan insight mendalam yang dapat mengarah pada produk inovatif baru. Ini juga membantu meningkatkan keputusan penjaminan, mengurangi penipuan, dan mengendalikan biaya. Perusahaan asuransi terkemuka di semua wilayah menerapkan arsitektur data IBM dan perangkat lunak otomatisasi di cloud.
Kemampuan AI generatif yang memungkinkan transformasi digital saat ini dapat dibagi dalam lima domain:
Saat perusahaan asuransi mulai menggunakan AI generatif untuk transformasi digital proses bisnis asuransi mereka, ada banyak peluang untuk memperoleh nilai.
Hasil kolaborasi IBM dengan klien menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan saat menggunakan AI generatif. Ini termasuk meningkatkan proses SDM dalam merampingkan tugas-tugas seperti akuisisi talenta dan pengelolaan kinerja karyawan; mendongkrak produktivitas agen layanan nasabah karena mereka dapat fokus pada interaksi yang bernilai lebih tinggi dengan nasabah (karena pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana dapat ditangani oleh asisten virtual saluran digital yang menggunakan AI generatif); serta menghemat waktu dan usaha dalam memodernisasi kode lawas dengan menggunakan AI generatif untuk proses konversi dan refaktorisasi kode.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.