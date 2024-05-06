Pada akhir 2023, survei yang dilakukan oleh IBM® Institute for Business Value (IBV) menemukan responden meyakini bahwa para pemimpin pemerintah sering melebih-lebihkan kepercayaan publik terhadap mereka. Mereka juga menemukan bahwa, meskipun publik masih waspada terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), kebanyakan orang mendukung adopsi AI generatif oleh pemerintah.
IBV menyurvei berbagai kelompok yang terdiri dari lebih dari 13.000 orang dewasa di sembilan negara termasuk AS, Kanada, Inggris Raya, Australia, dan Jepang. Semua responden setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang AI dan AI generatif.
Survei ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif individu tentang AI generatif dan penggunaannya oleh perusahaan dan pemerintah, bersama dengan harapan dan niat mereka dalam menggunakan teknologi ini di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi mereka. Responden menjawab pertanyaan tentang tingkat kepercayaan mereka pada pemerintah dan pandangan mereka tentang pemerintah yang mengadopsi dan memanfaatkan AI generatif untuk memberikan layanan pemerintah.
Temuan ini mengungkapkan sifat kompleks kepercayaan publik terhadap institusi dan memberikan insight utama bagi pembuat keputusan pemerintah saat mereka mengadopsi AI generatif dalam skala global.
Kepercayaan adalah salah satu pilar utama lembaga publik. Menurut Cristina Caballe Fuguet, Global Government Leader di IBM Consulting, “Kepercayaan adalah inti dari kemampuan pemerintah untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Kepercayaan warga negara terhadap pemerintah, mulai dari perwakilan daerah hingga jabatan tertinggi di pemerintah, bergantung pada berbagai elemen, termasuk penyediaan layanan publik."
Kepercayaan sangat penting karena pemerintah memimpin dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan integrasi yang aman dan etis dari teknologi, yang muncul di tengah masyarakat. Era digital saat ini menuntut lebih banyak integritas, keterbukaan, kepercayaan, dan keamanan sebagai pilar utama untuk membangun kepercayaan.
Menurut studi terbaru lainnya oleh IBM, Institute for the Business of pemerintah dan National Academy of pemerintah Administration (NAPA), sebagian besar pemimpin pemerintah memahami membangun kepercayaan membutuhkan fokus dan komitmen untuk kolaborasi, transparansi dan kompetensi dalam pelaksanaan. Namun, riset IBV terbaru menunjukkan kepercayaan pada pemerintah di antara konstituen menurun.
Responden menunjukkan kepercayaan mereka pada pemerintah federal dan pusat telah menurun paling banyak sejak awal pandemi, dengan 39% responden menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan mereka terhadap organisasi pemerintah negara mereka sangat rendah atau luar biasa rendah, dibandingkan dengan 29% sebelum pandemi.
Ini kontras dengan persepsi para pemimpin pemerintah yang disurvei dalam penelitian yang sama, karena mereka menunjukkan bahwa mereka yakin mereka telah membangun dan secara efektif menumbuhkan kepercayaan pada organisasi mereka di kalangan konstituen sejak pandemi COVID-19. Perbedaan dalam persepsi kepercayaan ini mengindikasikan bahwa para pemimpin pemerintah harus menemukan cara untuk lebih memahami konstituen mereka dan menyelaraskan pandangan mereka tentang bagaimana kinerja lembaga sektor publik dan bagaimana persepsi konstituen tentang mereka.
Studi ini juga menemukan bahwa membangun kepercayaan pada alat yang didukung AI dan layanan warga akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Hampir setengah dari responden menunjukkan bahwa mereka mempercayai layanan bantuan manusia yang lebih tradisional, dan hanya sekitar 1 dari 5 yang menunjukkan bahwa mereka lebih mempercayai layanan yang didukung AI.
Tahun ini, lebih dari 60 negara dan Uni Eropa (yang mewakili hampir separuh populasi dunia) akan pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih perwakilan mereka. Para pemimpin pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk memastikan bahwa teknologi bekerja untuk—dan tidak melawan—prinsip-prinsip demokrasi, institusi, dan masyarakat.
Menurut David Zaharchuck, Research Director, Thought Leadership untuk IBV, “Memastikan Integrasi AI yang aman dan etis ke dalam masyarakat kita dan ekonomi global akan menjadi salah satu tantangan dan peluang terbesar bagi pemerintah selama seperempat abad ke depan.”
Sebagian besar individu yang disurvei menunjukkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari AI generatif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mencoba memahami teknologi ini dan bagaimana teknologi ini dapat dirancang dan diterapkan oleh organisasi dengan cara yang dipercaya dan bertanggung jawab, mematuhi persyaratan keamanan dan peraturan yang ketat.
Studi IBV mengungkapkan bahwa orang masih memiliki tingkat kekhawatiran tertentu menyangkut adopsi teknologi yang muncul ini dan dampaknya pada berbagai isu seperti pengambilan keputusan, privasi, dan keamanan data atau keamanan kerja.
Terlepas dari kurangnya kepercayaan mereka pada pemerintah dan teknologi yang muncul, sebagian besar individu yang disurvei setuju dengan penggunaan AI generatif oleh pemerintah untuk layanan pelanggan dan percaya bahwa tingkat adopsi AI generatif oleh pemerintah adalah tepat. Kurang dari 30% dari mereka yang disurvei percaya bahwa laju adopsi di sektor publik dan swasta terlalu cepat. Sebagian besar percaya bahwa laju itu tepat dan beberapa bahkan berpikir bahwa laju itu terlalu lambat.
Menyangkut contoh penggunaan AI generatif, responden yang disurvei memiliki pandangan beragam tentang penggunaan AI generatif untuk berbagai layanan warga negara; namun, mayoritas setuju dengan pemerintah yang menggunakan AI generatif untuk layanan pelanggan, layanan konsultasi pajak dan hukum, dan untuk tujuan pendidikan.
Temuan ini menunjukkan bahwa warga melihat nilai dalam pemerintah yang memanfaatkan AI dan AI generatif. Namun, kepercayaan merupakan masalah. Jika warga tidak mempercayai pemerintah sekarang, mereka pasti tidak akan mempercayai pemerintah jika mereka melakukan kesalahan saat mengadopsi AI. Menerapkan AI generatif dengan cara yang terbuka dan transparan memungkinkan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan kemampuan pada saat yang bersamaan.
Menurut Casey Wreth, Global Government Industry Leader di IBM Technology, “Masa depan AI generatif di sektor pemerintah menjanjikan, tetapi teknologi membawa kompleksitas dan risiko baru yang harus ditangani secara proaktif. Para pemimpin pemerintah perlu menerapkan tata kelola AI untuk mengelola risiko, mendukung program kepatuhan mereka, dan yang paling penting mendapatkan kepercayaan publik pada penggunaannya yang lebih luas.”
“Karena adopsi AI generatif terus meningkat tahun ini, sangat penting bagi warga untuk memiliki akses ke alur kerja AI yang transparan dan dapat dijelaskan yang memberikan pencerahan mengenai apa yang dihasilkan dari penggunaan AI dengan alat seperti watsonx.governance. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjadi penanggung jawab dalam penerapan teknologi inovatif ini," kata Wreth.
IBM watsonx, portofolio produk AI, mewujudkan lima pilar fundamental untuk membantu memastikan AI yang dapat dipercaya: keadilan, privasi, dapat dijelaskan, transparansi, dan ketahanan.
Portofolio menawarkan pendekatan yang mulus, efisien, dan bertanggung jawab untuk pengembangan AI di berbagai lingkungan. Lebih khusus lagi, peluncuran IBM watsonx.governance baru-baru ini membantu tim sektor publik mengotomatiskan dan mengatasi semua bidang ini, memungkinkan mereka untuk mengarahkan, mengelola, dan memantau aktivitas AI organisasi mereka.
Intinya, alat ini membuka kotak hitam tentang di mana dan bagaimana model AI mendapatkan informasi untuk outputnya, mirip dengan fungsi label nutrisi, memfasilitasi transparansi pemerintah. Alat ini juga memfasilitasi proses yang jelas sehingga organisasi dapat secara proaktif deteksi dan mengurangi risiko sambil mendukung program kepatuhan mereka untuk kebijakan AI internal dan standar industri.
Karena sektor publik terus merangkul AI dan otomatisasi untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi, sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam solusi AI apa pun. Pemerintah harus memahami dan mengelola siklus hidup AI secara efektif, dan para pemimpin harus dapat dengan mudah menjelaskan data apa yang digunakan untuk melatih dan menyempurnakan model, serta bagaimana model mencapai hasil mereka. Secara proaktif mengadopsi praktik AI yang bertanggung jawab adalah kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan, dan ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memimpin dengan transparansi saat mereka memanfaatkan AI untuk selamanya.
