Tahun ini, lebih dari 60 negara dan Uni Eropa (yang mewakili hampir separuh populasi dunia) akan pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih perwakilan mereka. Para pemimpin pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk memastikan bahwa teknologi bekerja untuk—dan tidak melawan—prinsip-prinsip demokrasi, institusi, dan masyarakat.

Menurut David Zaharchuck, Research Director, Thought Leadership untuk IBV, “Memastikan Integrasi AI yang aman dan etis ke dalam masyarakat kita dan ekonomi global akan menjadi salah satu tantangan dan peluang terbesar bagi pemerintah selama seperempat abad ke depan.”



Sebagian besar individu yang disurvei menunjukkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari AI generatif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mencoba memahami teknologi ini dan bagaimana teknologi ini dapat dirancang dan diterapkan oleh organisasi dengan cara yang dipercaya dan bertanggung jawab, mematuhi persyaratan keamanan dan peraturan yang ketat.

Studi IBV mengungkapkan bahwa orang masih memiliki tingkat kekhawatiran tertentu menyangkut adopsi teknologi yang muncul ini dan dampaknya pada berbagai isu seperti pengambilan keputusan, privasi, dan keamanan data atau keamanan kerja.

Terlepas dari kurangnya kepercayaan mereka pada pemerintah dan teknologi yang muncul, sebagian besar individu yang disurvei setuju dengan penggunaan AI generatif oleh pemerintah untuk layanan pelanggan dan percaya bahwa tingkat adopsi AI generatif oleh pemerintah adalah tepat. Kurang dari 30% dari mereka yang disurvei percaya bahwa laju adopsi di sektor publik dan swasta terlalu cepat. Sebagian besar percaya bahwa laju itu tepat dan beberapa bahkan berpikir bahwa laju itu terlalu lambat.

Menyangkut contoh penggunaan AI generatif, responden yang disurvei memiliki pandangan beragam tentang penggunaan AI generatif untuk berbagai layanan warga negara; namun, mayoritas setuju dengan pemerintah yang menggunakan AI generatif untuk layanan pelanggan, layanan konsultasi pajak dan hukum, dan untuk tujuan pendidikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa warga melihat nilai dalam pemerintah yang memanfaatkan AI dan AI generatif. Namun, kepercayaan merupakan masalah. Jika warga tidak mempercayai pemerintah sekarang, mereka pasti tidak akan mempercayai pemerintah jika mereka melakukan kesalahan saat mengadopsi AI. Menerapkan AI generatif dengan cara yang terbuka dan transparan memungkinkan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan kemampuan pada saat yang bersamaan.



Menurut Casey Wreth, Global Government Industry Leader di IBM Technology, “Masa depan AI generatif di sektor pemerintah menjanjikan, tetapi teknologi membawa kompleksitas dan risiko baru yang harus ditangani secara proaktif. Para pemimpin pemerintah perlu menerapkan tata kelola AI untuk mengelola risiko, mendukung program kepatuhan mereka, dan yang paling penting mendapatkan kepercayaan publik pada penggunaannya yang lebih luas.”