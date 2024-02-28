Namun, untuk mencapainya, penyedia harus terlebih dahulu fokus pada area utama di mana contoh penggunaan AI dapat memberikan manfaat bagi pemerintah lokal dan federal—serta pelanggan mereka—terlebih dahulu. Menurut kami, ada tiga area utama.

1. Transformasi tenaga kerja

Yang pertama adalah transformasi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja digital di lembaga pemerintah. Di semua tingkat pemerintah, dari entitas nasional hingga pemerintah daerah, pegawai negeri harus siap untuk adopsi teknologi AI.Di semua tingkat pemerintahan, dari nasional hingga daerah, pegawai negeri harus siap mengadopsi teknologi AI. Meskipun ini bisa berarti merekrut talenta baru seperti ilmuwan data dan pemrogram perangkat lunak, itu juga berarti memberikan pelatihan dan penilaian berkelanjutan bagi pekerja yang ada agar mereka dapat mengelola proyek terkait AI.

Hal ini dapat meningkatkan produktivitas karena teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning (ML) menjanjikan penghapusan kebutuhan membaca dan menganalisis kumpulan data besar; misalnya dengan mengotomatiskan aspek proses pengadaan pemerintah agar lebih efektif. Tujuannya adalah memberi lebih banyak waktu bagi pegawai negeri untuk melakukan pertemuan bernilai tinggi, berpikir kreatif, dan mengerjakan pekerjaan yang bermakna.

2. Dukungan warga

Fokus utama kedua dalam aplikasi AI yang muncul adalah dukungan bagi warga. Agar AI benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sektor publik perlu memprioritaskan contoh penggunaan yang langsung memberikan manfaat bagi warga. Ada potensi untuk berbagai penggunaan di masa depan—mulai dari menyediakan informasi secara real-time, mempersonalisasi layanan sesuai kebutuhan warga, hingga mempercepat proses yang selama ini lambat.

Misalnya, siapa pun yang pernah mengajukan dokumen atau klaim pasti mengenal perasaan itu: duduk berjam-jam di kantor, menunggu sementara pegawai terus mengklik layar tanpa henti, mencari informasi yang tersimpan di berbagai basis data. Bagaimana jika kemampuan AI untuk mengakses, mengatur, dan memanfaatkan data dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan operasi pemerintah, bahkan yang sudah online, dengan memungkinkan data antar lembaga saling terhubung untuk menyediakan informasi dan layanan yang lebih intuitif dan proaktif?

3. Transformasi digital

Ketiga, model AI menjadi komponen penting dalam transformasi digital sektor publik. Sistem lama dengan aturan alur kerja yang kaku sering menghambat pemerintah untuk melakukan transformasi sejati, karena memerlukan upaya dan biaya besar untuk dimodernisasi.

Misalnya, lembaga sektor publik dapat memanfaatkan data dengan lebih baik dengan memigrasikan sistem teknologi tertentu ke cloud dan menanamkannya dengan AI. Alat yang didukung AI berpotensi membantu mendeteksi pola dalam kumpulan data besar dan dapat menulis program komputer. Ini dapat memberikan manfaat dalam pengoptimalan biaya sekaligus memperkuat keamanan siber, karena mampu membantu mendeteksi ancaman terhadap keamanan nasional dengan cepat. Dengan demikian, alih-alih mencari keterampilan yang sulit ditemukan, agensi dapat mempersempit kesenjangan keterampilan dan memanfaatkan talenta yang berkembang.