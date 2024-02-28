Hanya sedikit teknologi yang berdampak sebesar kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir. AI dan berbagai contoh penggunaan kini menjadi topik diskusi publik yang tidak lagi terbatas pada para pakar. AI—terutama AI generatif—memiliki potensi besar untuk mengubah masyarakat secara permanen, meningkatkan produktivitas, dan membuka triliunan nilai ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Nilai AI tidak hanya terbatas pada kemajuan di sektor swasta. Jika diterapkan secara bertanggung jawab—dengan regulasi yang jelas, perlindungan privasi, serta pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dijelaskan—AI di pemerintahan mampu membuka era baru layanan publik.
Layanan tersebut dapat memberdayakan warga dan membantu memulihkan kepercayaan terhadap entitas publik dengan meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan menurunkan biaya operasional di sektor publik. Di backend, alat AI juga berpotensi meningkatkan modernisasi digital, misalnya dengan mengotomatiskan migrasi perangkat lunak lama ke aplikasi berbasis cloud yang lebih fleksibel atau mempercepat modernisasi aplikasi mainframe.
Meskipun memiliki banyak potensi keuntungan, banyak lembaga pemerintah masih berupaya memahami cara menerapkan AI dan AI generatif. Dalam banyak kasus, lembaga pemerintah di seluruh dunia menghadapi sebuah pilihan. Mereka dapat merangkul penggunaan AI dan manfaatnya, memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kehidupan warga yang mereka layani. Atau mereka dapat tetap di sela-sela dan berisiko kehilangan kemampuan AI untuk membantu agensi memenuhi tujuan mereka secara lebih efektif.
Untuk mendorong inovasi semacam ini, Joe Biden dan pemerintah AS mengumumkan inisiatif riset AI yang signifikan melalui perintah eksekutif, yang mengarahkan sumber daya Gedung Putih untuk perekrutan dan pengembangan. Bersamaan dengan itu, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) merilis panduan terbaru tentang cara mengurangi risiko dalam penggunaan AI pemerintah, menandakan meningkatnya minat pada riset dan kemitraan yang bertanggung jawab.
Instansi pemerintah yang lebih dulu mengadopsi solusi berbasis AI dan otomatisasi menunjukkan insight nyata teknologi sektor publik—mulai dari memodernisasi pemrosesan pengembalian pajak US Internal Revenue Service (IRS) hingga menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi Program Rantai Pasokan Kesehatan Global U.S. Agency for International Development. Penerapan AI lainnya juga berdampak langsung pada warga, termasuk asisten virtual layanan publik seperti yang dibuat oleh Kedutaan Besar Ukraina di Republik Ceko atau agen imigrasi Amerika. Dan beberapa algoritma AI telah memajukan inisiatif kesehatan masyarakat: Di Inggris, Layanan Kesehatan Nasional menggunakan teknologi untuk memindai gambar medis dan mendukung pengujian dan pengembangan perawatan baru.
Penggunaan teknologi ini oleh pemerintah baru permulaan. Gelombang baru AI, dengan model dasar dari AI generatif, menghadirkan peluang besar untuk memanfaatkan AI bagi pemerintah dan lembaga federal.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Namun, untuk mencapainya, penyedia harus terlebih dahulu fokus pada area utama di mana contoh penggunaan AI dapat memberikan manfaat bagi pemerintah lokal dan federal—serta pelanggan mereka—terlebih dahulu. Menurut kami, ada tiga area utama.
Yang pertama adalah transformasi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja digital di lembaga pemerintah. Di semua tingkat pemerintah, dari entitas nasional hingga pemerintah daerah, pegawai negeri harus siap untuk adopsi teknologi AI.Di semua tingkat pemerintahan, dari nasional hingga daerah, pegawai negeri harus siap mengadopsi teknologi AI. Meskipun ini bisa berarti merekrut talenta baru seperti ilmuwan data dan pemrogram perangkat lunak, itu juga berarti memberikan pelatihan dan penilaian berkelanjutan bagi pekerja yang ada agar mereka dapat mengelola proyek terkait AI.
Hal ini dapat meningkatkan produktivitas karena teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning (ML) menjanjikan penghapusan kebutuhan membaca dan menganalisis kumpulan data besar; misalnya dengan mengotomatiskan aspek proses pengadaan pemerintah agar lebih efektif. Tujuannya adalah memberi lebih banyak waktu bagi pegawai negeri untuk melakukan pertemuan bernilai tinggi, berpikir kreatif, dan mengerjakan pekerjaan yang bermakna.
Fokus utama kedua dalam aplikasi AI yang muncul adalah dukungan bagi warga. Agar AI benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sektor publik perlu memprioritaskan contoh penggunaan yang langsung memberikan manfaat bagi warga. Ada potensi untuk berbagai penggunaan di masa depan—mulai dari menyediakan informasi secara real-time, mempersonalisasi layanan sesuai kebutuhan warga, hingga mempercepat proses yang selama ini lambat.
Misalnya, siapa pun yang pernah mengajukan dokumen atau klaim pasti mengenal perasaan itu: duduk berjam-jam di kantor, menunggu sementara pegawai terus mengklik layar tanpa henti, mencari informasi yang tersimpan di berbagai basis data. Bagaimana jika kemampuan AI untuk mengakses, mengatur, dan memanfaatkan data dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan operasi pemerintah, bahkan yang sudah online, dengan memungkinkan data antar lembaga saling terhubung untuk menyediakan informasi dan layanan yang lebih intuitif dan proaktif?
Ketiga, model AI menjadi komponen penting dalam transformasi digital sektor publik. Sistem lama dengan aturan alur kerja yang kaku sering menghambat pemerintah untuk melakukan transformasi sejati, karena memerlukan upaya dan biaya besar untuk dimodernisasi.
Misalnya, lembaga sektor publik dapat memanfaatkan data dengan lebih baik dengan memigrasikan sistem teknologi tertentu ke cloud dan menanamkannya dengan AI. Alat yang didukung AI berpotensi membantu mendeteksi pola dalam kumpulan data besar dan dapat menulis program komputer. Ini dapat memberikan manfaat dalam pengoptimalan biaya sekaligus memperkuat keamanan siber, karena mampu membantu mendeteksi ancaman terhadap keamanan nasional dengan cepat. Dengan demikian, alih-alih mencari keterampilan yang sulit ditemukan, agensi dapat mempersempit kesenjangan keterampilan dan memanfaatkan talenta yang berkembang.
Terakhir, menurut IBM®, pembahasan tentang AI yang bertanggung jawab di sektor publik tidak lengkap tanpa menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang etis di seluruh siklus hidup desain, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan—sesuatu yang telah lama diperjuangkan IBM® di industri. Seperti organisasi kesehatan dan lembaga jasa keuangan, pemerintah dan entitas sektor publik harus berupaya menjadi institusi yang paling tepercaya. Itu berarti manusia harus tetap menjadi inti layanan pemerintah sambil memastikan penerapan yang bertanggung jawab berdasarkan lima sifat dasar untuk AI yang dapat dipercaya: penjelasan, keadilan, transparansi, ketahanan, dan privasi.
Selama AI diterapkan dengan memenuhi semua sifat tersebut, teknologi ini dapat membantu pemerintah dan warga dengan cara baru. Mungkin manfaat terbesar dari AI dan model dasar adalah jangkauannya, yang dapat mencakup bahkan agensi paling kecil. Ini dapat diterapkan bahkan pada proyek pemerintah negara bagian dan lokal, misalnya menggunakan model untuk meningkatkan cara karyawan dan warga menelusuri basis data guna mempelajari kebijakan atau manfaat pemerintah. Dengan tetap terinformasi, bertanggung jawab, dan siap menghadapi perkembangan AI, sektor publik memiliki kemampuan untuk membantu membentuk masa depan yang lebih cerah bagi semua.
IBM® berkomitmen untuk membuka potensi transformatif model dasar dan AI generatif untuk membantu mengatasi tantangan berisiko tinggi. Kami menyediakan solusi AI yang terbuka dan terarah yang menciptakan nilai bagi bisnis dan lembaga sektor publik. IBM® watsonx, portofolio produk AI, mewujudkan prinsip-prinsip ini dengan menawarkan pendekatan yang mulus, efisien, dan bertanggung jawab untuk penerapan AI di berbagai lingkungan. IBM® siap memberdayakan organisasi pemerintah di era AI. Mari merangkul era penciptaan nilai AI bersama.
Pelajari bagaimana CEO dapat menyeimbangkan nilai generatif AI yang dapat diciptakan dengan investasi yang dibutuhkan dan risiko yang ditimbulkannya.
Belajar konsep dasar dan bangun keterampilan Anda dengan laboratorium praktis, kursus, proyek terpandu, uji coba, dan lainnya.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Ingin mendapatkan laba yang lebih baik atas investasi AI Anda? Pelajari bagaimana meningkatkan AI gen di berbagai bidang utama mendorong perubahan dengan membantu para pemikir terbaik Anda membangun dan memberikan solusi baru yang inovatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara Anda untuk maju.
IBM Granite adalah rangkaian model AI kami yang terbuka, berkinerja, dan tepercaya, yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Pelajari cara memilih model dasar AI yang paling sesuai untuk contoh penggunaan Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Gunakan AI di bisnis Anda dalam perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Temukan kembali alur kerja dan operasi yang penting dengan menambahkan AI untuk memaksimalkan pengalaman, pengambilan keputusan secara real-time, dan nilai bisnis.
Dapatkan akses satu atap ke kemampuan yang mencakup siklus hidup pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.