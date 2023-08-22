Tag
Akankah AI mewujudkan janji kembaran digital di industri energi dan utilitas?

Bayangan kunci jembatan kanal di air dengan latar langit

Kembaran digital adalah representasi digital dari aset. Teknologi ini menggunakan data dunia nyata (baik real-time maupun historis) yang dikombinasikan dengan model teknik, simulasi, atau machine learning (ML) untuk meningkatkan operasi dan mendukung pengambilan keputusan.

Atasi rintangan untuk mengoptimalkan manfaat kembaran digital

Untuk mewujudkan manfaat kembaran digital, Anda memerlukan lapisan integrasi data dan logika, serta presentasi berbasis peran. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, dalam industri padat aset apa pun, seperti energi dan utilitas, Anda harus mengintegrasikan berbagai kumpulan data, seperti:

  • OT (peralatan, sensor, dan data IoT real-time)
  • Sistem TI, seperti manajemen aset perusahaan (misalnya, Maximo atau SAP)
  • Sistem manajemen siklus proses pabrik
  • ERP dan berbagai kumpulan data tidak terstruktur, seperti P&ID, gambar visual, dan data akustik

Untuk lapisan presentasi, Anda dapat memanfaatkan berbagai kemampuan, seperti pemodelan 3D, augmented reality, dan berbagai skor kesehatan berbasis model prediktif dan indeks kekritisan. Di IBM, kami sangat percaya bahwa teknologi terbuka adalah fondasi yang diperlukan dari kembaran digital.

Saat memanfaatkan teknologi pemodelan ML dan AI tradisional, Anda harus melakukan pelatihan terfokus untuk model AI terisolasi, yang membutuhkan banyak pelatihan yang diawasi manusia. Hal ini menjadi rintangan utama dalam memanfaatkan data—historis, saat ini, dan prediktif—yang dihasilkan dan dipelihara dalam proses dan teknologi yang terkotak-kotak.

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2, penggunaan AI generatif meningkatkan kekuatan kembaran digital dengan menyimulasikan keadaan objek yang memungkinkan secara fisik dan secara bersamaan masuk akal, dan memasukkannya ke dalam jaringan kembaran digital.

Kemampuan ini dapat membantu untuk terus menentukan keadaan objek fisik. Sebagai contoh, peta panas dapat menunjukkan di mana saja di jaringan listrik yang mungkin terjadi kemacetan akibat gelombang panas yang disebabkan oleh penggunaan AC yang intensif (dan bagaimana hal ini dapat diatasi dengan peralihan cerdas). Seiring dengan fondasi teknologi terbuka, penting bahwa model tersebut dipercaya dan ditargetkan untuk domain bisnis.

Contoh penggunaan AI generatif dan kembaran digital di industri padat aset

Berbagai contoh penggunaan menjadi kenyataan ketika Anda memanfaatkan AI generatif untuk teknologi kembaran digital dalam industri padat aset seperti energi dan utilitas. Pertimbangkan beberapa contoh penggunaan dari klien kami di industri:

  1. Insight visual. Dengan membuat model dasar dari berbagai kelas aset utilitas—seperti menara, transformator, dan garis—dan dengan memanfaatkan gambar visual skala besar dan adaptasi dengan pengaturan klien, kita dapat memanfaatkan neural networks. Kita dapat menggunakannya untuk menskalakan penggunaan AI dalam mengidentifikasi anomali dan kerusakan pada aset utilitas daripada meninjau gambar secara manual.
  2. Manajemen kinerja aset. Kami membuat model dasar skala besar berdasarkan data deret waktu dan hubungannya dengan perintah kerja, prediksi peristiwa, skor kesehatan, indeks kekritisan, manual pengguna, dan data tidak terstruktur lainnya untuk deteksi anomali. Kami menggunakan model untuk membuat kembaran bagi tiap aset yang berisi semua informasi historis yang dapat diakses untuk operasi saat ini dan masa depan.
  3. Layanan di lapangan. Kami memanfaatkan tugas retrieval-augmented generation untuk membuat fitur pertanyaan-jawaban atau chatbot percakapan multibahasa (berdasarkan dokumen atau konten dinamis dari basis pengetahuan luas) yang memberikan bantuan kepada layanan lapangan secara real-time. Fungsi ini dapat secara signifikan memengaruhi kinerja kru layanan lapangan dan meningkatkan keandalan layanan energi dengan menjawab pertanyaan khusus aset secara real-time tanpa perlu mengarahkan pengguna akhir ke dokumentasi, tautan, atau operator manusia.

AI generatif dan model bahasa besar (LLM) memunculkan bahaya baru di bidang AI dan kami tidak mengklaim memiliki semua jawaban atas pertanyaan yang disebabkan oleh solusi baru ini. IBM memahami bahwa mendorong kepercayaan dan transparansi dalam kecerdasan buatan bukanlah tantangan teknologi, tetapi tantangan sosio-teknologi.

Kami melihat persentase besar proyek AI terjebak dalam bukti konsep, karena berbagai alasan, mulai dari ketidakselarasan dan strategi bisnis hingga ketidakpercayaan pada hasil model. IBM menyatukan pengalaman transformasi yang luas, keahlian industri, serta teknologi eksklusif dan mitra. Dengan kombinasi keterampilan dan kemitraan ini, IBM® Consulting sepenuhnya cocok untuk membantu bisnis membangun strategi dan kemampuan untuk menerapkan dan meningkatkan skala AI tepercaya demi mencapai tujuan mereka.

Saat ini, IBM adalah salah satu dari sedikit perusahaan di pasaran yang menyediakan solusi AI dan memiliki praktik konsultasi khusus untuk membantu klien dengan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. Pusat Keunggulan IBM untuk AI Generatif membantu klien menerapkan seluruh siklus proses AI dan mengembangkan solusi AI generatif yang bertanggung jawab secara etis.

Perjalanan memanfaatkan AI generatif harus: a) didorong oleh teknologi terbuka; b) memastikan AI bertanggung jawab dan diatur untuk menciptakan kepercayaan pada model; dan c) harus memberdayakan mereka yang menggunakan platform Anda. Kami percaya bahwa AI generatif dapat membuat kembaran digital menjadi nyata bagi perusahaan energi dan utilitas saat mereka memodernisasi infrastruktur digital mereka untuk transisi energi bersih. Bekerja sama dengan IBM Consulting berarti Anda dapat menjadi pencipta nilai AI yang memungkinkan Anda untuk melatih, menerapkan, dan mengatur data dan model AI. 

 

