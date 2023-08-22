Berbagai contoh penggunaan menjadi kenyataan ketika Anda memanfaatkan AI generatif untuk teknologi kembaran digital dalam industri padat aset seperti energi dan utilitas. Pertimbangkan beberapa contoh penggunaan dari klien kami di industri:

Insight visual. Dengan membuat model dasar dari berbagai kelas aset utilitas—seperti menara, transformator, dan garis—dan dengan memanfaatkan gambar visual skala besar dan adaptasi dengan pengaturan klien, kita dapat memanfaatkan neural networks. Kita dapat menggunakannya untuk menskalakan penggunaan AI dalam mengidentifikasi anomali dan kerusakan pada aset utilitas daripada meninjau gambar secara manual. Manajemen kinerja aset. Kami membuat model dasar skala besar berdasarkan data deret waktu dan hubungannya dengan perintah kerja, prediksi peristiwa, skor kesehatan, indeks kekritisan, manual pengguna, dan data tidak terstruktur lainnya untuk deteksi anomali. Kami menggunakan model untuk membuat kembaran bagi tiap aset yang berisi semua informasi historis yang dapat diakses untuk operasi saat ini dan masa depan. Layanan di lapangan. Kami memanfaatkan tugas retrieval-augmented generation untuk membuat fitur pertanyaan-jawaban atau chatbot percakapan multibahasa (berdasarkan dokumen atau konten dinamis dari basis pengetahuan luas) yang memberikan bantuan kepada layanan lapangan secara real-time. Fungsi ini dapat secara signifikan memengaruhi kinerja kru layanan lapangan dan meningkatkan keandalan layanan energi dengan menjawab pertanyaan khusus aset secara real-time tanpa perlu mengarahkan pengguna akhir ke dokumentasi, tautan, atau operator manusia.

AI generatif dan model bahasa besar (LLM) memunculkan bahaya baru di bidang AI dan kami tidak mengklaim memiliki semua jawaban atas pertanyaan yang disebabkan oleh solusi baru ini. IBM memahami bahwa mendorong kepercayaan dan transparansi dalam kecerdasan buatan bukanlah tantangan teknologi, tetapi tantangan sosio-teknologi.

Kami melihat persentase besar proyek AI terjebak dalam bukti konsep, karena berbagai alasan, mulai dari ketidakselarasan dan strategi bisnis hingga ketidakpercayaan pada hasil model. IBM menyatukan pengalaman transformasi yang luas, keahlian industri, serta teknologi eksklusif dan mitra. Dengan kombinasi keterampilan dan kemitraan ini, IBM® Consulting sepenuhnya cocok untuk membantu bisnis membangun strategi dan kemampuan untuk menerapkan dan meningkatkan skala AI tepercaya demi mencapai tujuan mereka.

Saat ini, IBM adalah salah satu dari sedikit perusahaan di pasaran yang menyediakan solusi AI dan memiliki praktik konsultasi khusus untuk membantu klien dengan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. Pusat Keunggulan IBM untuk AI Generatif membantu klien menerapkan seluruh siklus proses AI dan mengembangkan solusi AI generatif yang bertanggung jawab secara etis.

Perjalanan memanfaatkan AI generatif harus: a) didorong oleh teknologi terbuka; b) memastikan AI bertanggung jawab dan diatur untuk menciptakan kepercayaan pada model; dan c) harus memberdayakan mereka yang menggunakan platform Anda. Kami percaya bahwa AI generatif dapat membuat kembaran digital menjadi nyata bagi perusahaan energi dan utilitas saat mereka memodernisasi infrastruktur digital mereka untuk transisi energi bersih. Bekerja sama dengan IBM Consulting berarti Anda dapat menjadi pencipta nilai AI yang memungkinkan Anda untuk melatih, menerapkan, dan mengatur data dan model AI.