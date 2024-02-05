Setiap manajer aset, terlepas dari ukuran organisasi, menghadapi mandat yang sama: merampingkan perencanaan pemeliharaan, meningkatkan keandalan aset atau peralatan, dan mengoptimalkan alur kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Dalam studi IBM Institute for Business Value baru-baru ini terhadap direktur rantai pasokan, hampir setengah dari responden menyatakan bahwa mereka telah mengadopsi teknologi baru dalam menanggapi tantangan.
Bahkan banyak teknologi lain yang akan bermunculan dengan kekuatan model dasar kecerdasan buatan (AI) generatif dikombinasikan dengan AI tradisional, untuk mengerahkan kontrol yang lebih besar atas lingkungan aset yang kompleks. Model dasar ini yang dibangun di atas model bahasa besar dilatih pada sejumlah besar data eksternal yang tidak terstruktur. Mereka dapat menghasilkan respons seperti teks dan gambar, sekaligus secara bersamaan menafsirkan dan memanipulasi data yang ada.
Mari jelajahi 6 cara AI generatif dapat mengoptimalkan operasi manajemen aset perusahaan Anda, termasuk layanan lapangan, pemeliharaan, dan kepatuhan. AI generatif dapat:
Teknisi layanan lapangan, perencana pemeliharaan, dan pengawas kinerja lapangan terdiri dari tim lini depan Anda. Mereka membutuhkan rencana pekerjaan dan instruksi kerja untuk kegagalan dan perbaikan aset. Menggunakan model AI hybrid atau machine learning (ML), Anda dapat melatihnya pada data perusahaan dan data yang dipublikasikan, termasuk aset dan lokasi yang baru diperoleh.
Melalui dialog interaktif, model ini dapat menghasilkan analitik visual dan segera mengirimkan kontennya ke tim Anda. Akses ke pengetahuan ini dapat meningkatkan waktu aktif layanan lapangan sebesar 10%–30% dan meningkatkan tingkat perbaikan pertama sebesar 20%, yang menghasilkan penghematan biaya, produktivitas pekerja yang lebih baik, dan peningkatan kepuasan klien.
Perintah kerja mendorong aktivitas, mengandalkan rencana kerja dan rencana pekerjaan untuk mengotorisasi dan menyediakan sumber daya untuk menangani tugas. Prosesnya sendiri, meskipun sederhana, memakan waktu yang lama, sehingga tidak mengherankan jika perencanaan perintah kerja sering mengalami penundaan.
AI generatif memberdayakan model dasar dengan melatih mereka dengan semua instruksi, suku cadang, alat, dan keterampilan yang diperlukan untuk aset atau kelas tertentu, sehingga memungkinkan pembuatan rencana kerja. Ini meningkatkan kemampuan staf Anda, menghasilkan peningkatan 10%–20% dalam kecakapan perencanaan. Selain itu, AI generatif dapat memfasilitasi otomatisasi dan merekomendasikan pembaruan untuk standar pemeliharaan, yang berpotensi mengarah pada peningkatan kepatuhan hingga 10%–25%.
Keandalan adalah indikator kinerja utama yang penting dalam bisnis berbasis aset apa pun. Sayangnya, para insinyur keandalan yang berpengalaman meninggalkan banyak lokasi, yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya untuk melatih para pengganti. Dengan menggunakan model AI/ML hybrid, AI generatif menghasilkan analisis kegagalan dan efek dari data historis, memungkinkan Anda memprioritaskan dan mengurangi kegagalan berturut-turut hingga 25%–50% sekaligus meningkatkan keandalan lokasi sebesar 10%–15%.
Model dasar AI generatif dapat melatih pada standar kelas aset, termasuk riwayat kerja, rencana pemeliharaan, rencana pekerjaan, dan suku cadang. Mereka mengidentifikasi dan merekomendasikan kepatuhan dengan standar saat ini untuk aset yang ada. Dengan meningkatkan keterampilan staf, analisis AI generatif memperpanjang usia aset sebesar 15%–20% dan meningkatkan waktu aktif sekitar 5%–10%.
Ketika perintah kerja selesai, mereka sering menandakan perlunya bergerak ke pekerjaan berikutnya. Namun, analisis cerdas terhadap perintah kerja yang telah diselesaikan dapat mengungkapkan area di mana kepatuhan atau proses pemeliharaan perlu ditingkatkan. AI generatif dapat merekomendasikan pembaruan untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan terencana sebesar 15% - 25% dan membuat rencana pekerjaan baru berdasarkan rencana kerja yang diselesaikan jika tidak ada, oleh karena itu meningkatkan kecakapan perencanaan sebesar 10% - 20%.
AI generatif memberikan bantuan real-time untuk keselamatan industri, lokasi, atau aset dan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi denda hingga 25% dan meningkatkan kepatuhan hingga 50%. Model pelatihan yang menggunakan pedoman keselamatan yang dipublikasikan, peraturan, pengajuan peraturan, aturan, dan sumber data internal secara signifikan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan tingkat keberhasilan pengajuan peraturan untuk perencana dan teknisi.
