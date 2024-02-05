Setiap manajer aset, terlepas dari ukuran organisasi, menghadapi mandat yang sama: merampingkan perencanaan pemeliharaan, meningkatkan keandalan aset atau peralatan, dan mengoptimalkan alur kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Dalam studi IBM Institute for Business Value baru-baru ini terhadap direktur rantai pasokan, hampir setengah dari responden menyatakan bahwa mereka telah mengadopsi teknologi baru dalam menanggapi tantangan.

Bahkan banyak teknologi lain yang akan bermunculan dengan kekuatan model dasar kecerdasan buatan (AI) generatif dikombinasikan dengan AI tradisional, untuk mengerahkan kontrol yang lebih besar atas lingkungan aset yang kompleks. Model dasar ini yang dibangun di atas model bahasa besar dilatih pada sejumlah besar data eksternal yang tidak terstruktur. Mereka dapat menghasilkan respons seperti teks dan gambar, sekaligus secara bersamaan menafsirkan dan memanipulasi data yang ada.

Mari jelajahi 6 cara AI generatif dapat mengoptimalkan operasi manajemen aset perusahaan Anda, termasuk layanan lapangan, pemeliharaan, dan kepatuhan. AI generatif dapat: