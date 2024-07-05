AI Generatif dalam keuangan

Pemimpin keuangan menghadapi peran yang semakin menuntut — CFO harus mengatasi lingkungan yang kompleks, baik menegosiasikan seluk-beluk transformasi atau beradaptasi dengan perubahan kebiasaan belanja konsumen.

Pada saat yang sama, industri jasa keuangan sedang mengalami transformasi mendalam karena kecerdasan buatan generatif (gen AI) mengubah cara lembaga beroperasi dan mengelola potensi risiko. Menggunakan model bahasa canggih dan machine learning, gen AI semakin mengotomatiskan dan merampingkan berbagai proses keuangan—termasuk analisis keuangan, manajemen aset, pelaporan, pengadaan, dan utang dagang.

Proses keuangan adalah salah satu fungsi paling penting dalam suatu organisasi, menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan. AI generatif, bersama dengan alat otomatisasi yang ditargetkan, dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi di sektor keuangan. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, teknologi ini membantu institusi mendapatkan keunggulan kompetitif yang berarti.

Misalnya, menurut riset dari IBM, organisasi yang telah menerapkan AI secara efektif di bidang keuangan mengalami manfaat berikut:

Waktu siklus anggaran 33% lebih cepat

Pengurangan saldo tak tertagih sebesar 43%

Biaya per faktur dibayarkan 25% lebih rendah

Tetapi untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif, CFO dan tim keuangan harus mempertimbangkan berbagai variabel dengan hati-hati, dengan fokus pada penilaian risiko dan tata kelola data. Berhasil mengintegrasikan AI ke dalam operasi keuangan membutuhkan pendekatan strategis dan terencana dengan baik.

“Untuk berhasil mengintegrasikan AI ke dalam operasi keuangan, penting untuk mengambil pendekatan strategis dan terencana dengan baik,” kata Monica Proothi, Global Finance Transformation Leader di IBM. “Inisiatif AI dan kesuksesan nyata gen AI bersandar pada data yang mendasarinya.”