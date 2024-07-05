AI Generatif dalam keuangan

Pemimpin keuangan menghadapi peran yang semakin menuntut — CFO harus mengatasi lingkungan yang kompleks, baik menegosiasikan seluk-beluk transformasi atau beradaptasi dengan perubahan kebiasaan belanja konsumen.
Pada saat yang sama, industri jasa keuangan sedang mengalami transformasi mendalam karena kecerdasan buatan generatif (gen AI) mengubah cara lembaga beroperasi dan mengelola potensi risiko. Menggunakan model bahasa canggih dan machine learning, gen AI semakin mengotomatiskan dan merampingkan berbagai proses keuangan—termasuk analisis keuangan, manajemen aset, pelaporan, pengadaan, dan utang dagang.
Proses keuangan adalah salah satu fungsi paling penting dalam suatu organisasi, menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan. AI generatif, bersama dengan alat otomatisasi yang ditargetkan, dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi di sektor keuangan. Dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, teknologi ini membantu institusi mendapatkan keunggulan kompetitif yang berarti.
Misalnya, menurut riset dari IBM, organisasi yang telah menerapkan AI secara efektif di bidang keuangan mengalami manfaat berikut:
Tetapi untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif, CFO dan tim keuangan harus mempertimbangkan berbagai variabel dengan hati-hati, dengan fokus pada penilaian risiko dan tata kelola data. Berhasil mengintegrasikan AI ke dalam operasi keuangan membutuhkan pendekatan strategis dan terencana dengan baik.
“Untuk berhasil mengintegrasikan AI ke dalam operasi keuangan, penting untuk mengambil pendekatan strategis dan terencana dengan baik,” kata Monica Proothi, Global Finance Transformation Leader di IBM. “Inisiatif AI dan kesuksesan nyata gen AI bersandar pada data yang mendasarinya.”
AI generatif mengacu pada sistem kecerdasan buatan yang membuat konten baru. Dalam keuangan, sistem ini biasanya menggunakan model bahasa besar (LLM) dan algoritma machine learning lainnya untuk memahami data keuangan, peraturan, dan dinamika pasar. AI ini kemudian menghasilkan respons, analisis, rekomendasi, atau insight seperti manusia.
Efektivitas model AI dalam aplikasi keuangan sangat bergantung pada proses manajemen data canggih yang mengubah informasi mentah menjadi kumpulan data siap AI. Ini berarti bahwa lembaga keuangan sering mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Data mentah ini kemudian menjalani pembersihan dan standardisasi ekstensif untuk mengatasi inkonsistensi atau duplikat.
Kasus penggunaan AI generatif berbeda-beda tergantung pada kebutuhan organisasi tertentu, tetapi beberapa contoh penggunaan yang paling umum meliputi penerapan:
Sistem AI generatif mendukung chatbot canggih dan asisten virtual yang menangani pertanyaan pelanggan yang rumit atau memandu pengguna melalui proses seperti aplikasi pinjaman. Asisten AI mempertahankan konteks di seluruh percakapan dan memberikan saran yang dipersonalisasi berdasarkan profil masing-masing pelanggan, sehingga membebaskan agen keuangan manusia untuk melakukan pekerjaan yang lebih kreatif.
Lembaga keuangan menangani sejumlah besar dokumen setiap hari, mulai dari aplikasi pinjaman hingga pengajuan peraturan. Teknologi AI generatif mengekstrak informasi kunci dan merangkum dokumen panjang. Alat Gen AI juga memiliki kapasitas untuk menghasilkan laporan standar dari data tidak terstruktur—fitur yang sangat berharga untuk pelaporan kepatuhan dan analisis kontrak.
Beberapa profesional keuangan menggunakan gen AI untuk menggabungkan sejumlah besar data dari berbagai sumber untuk menghasilkan analisis pasar keuangan. Teknologi ini dapat menganalisis berbagai macam informasi dari berbagai sumber, termasuk panggilan konferensi untuk membahas hasil keuangan dan laporan keuangan, untuk menghasilkan dokumen investasi dan penilaian risiko yang komprehensif. Dengan menggunakan alat forecasting dan pemodelan, tim keuangan memperoleh insight yang lebih dalam untuk memandu strategi investasi, antara lain.
Gen AI menganalisis pola dalam data transaksi dan menghasilkan skenario penipuan, memberikan tanda peringatan dini untuk aktivitas yang mencurigakan.
Gen AI membantu kepatuhan terhadap peraturan dengan menganalisis catatan dan memastikan dokumentasi memenuhi standar peraturan. Teknologi ini juga dapat menghasilkan laporan dan memperbarui catatan agar tetap selaras dengan persyaratan yang berubah.
Tim teknologi keuangan menggunakan AI generatif untuk menulis dan mengoptimalkan kode untuk algoritma perdagangan, sistem manajemen risiko, dan saluran pemrosesan data — yang pada akhirnya meningkatkan keamanan di seluruh organisasi.
Kemampuan AI generatif mengubah alur kerja keuangan di seluruh organisasi, menciptakan efisiensi baru yang secara drastis mengubah cara pekerjaan diselesaikan. Di IBM, kami telah mengidentifikasi empat area keuangan utama di mana AI generatif menunjukkan hasil yang paling menjanjikan:
Selama siklus proses transaksi pelanggan, alat berbasis AI generatif mempersonalisasi interaksi pelanggan dan merampingkan operasi
AI dapat menghasilkan rekomendasi pesanan cerdas berdasarkan riwayat pelanggan dan kondisi pasar. Teknologi ini juga membuat dokumen penjualan yang dipersonalisasi atau kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tertentu.
AI generatif memiliki kapasitas untuk secara otomatis menghasilkan faktur yang akurat, mengirim komunikasi penagihan yang dipersonalisasi, dan mengirim pengingat pembayaran.
AI generatif dapat memantau pola pembayaran dan menghasilkan insight berdasarkan data historis, serta membuat komunikasi tindak lanjut otomatis yang disesuaikan dengan pelanggan tertentu.
Alat AI dapat menghasilkan strategi pengumpulan yang dipersonalisasi dan mengotomatiskan pengembangan rencana pembayaran.
Dengan AI generatif, tim keuangan menganalisis pola pemotongan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan proses untuk mengurangi perbedaan — serta mengotomatiskan proses penyesuaian utama seperti yang disetujui oleh karyawan manusia.
AI generatif meningkatkan akurasi forecasting dan memberikan insight yang lebih dalam tentang kinerja bisnis. Dengan menggunakan alat bantu ini, tim keuangan mengumpulkan informasi yang luas dan terkadang berbeda untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pasar dan praktik internal.
Misalnya, perusahaan rintisan fintech Edger Finance meluncurkan serangkaian proses yang dibantu AI yang menyederhanakan pembuatan ringkasan CEO dari laporan triwulanan bisnis. Semua alat ini juga memungkinkan investor untuk berinteraksi dengan data laporan melalui diagram alir question and answer. Selain itu, semua program ini memberikan data investasi yang lebih dipersonalisasi kepada klien dan karyawan.
Dengan AI generatif, departemen keuangan menghasilkan rencana keuangan komprehensif yang mengintegrasikan beberapa skenario dan menghasilkan analisis yang membantu para pemimpin memahami hasil potensial dalam kondisi yang berbeda.
AI Generatif mengotomatiskan pembuatan anggaran berdasarkan strategi penetapan harga dan data historis lainnya, membuat dokumentasi anggaran yang terperinci.
Dasbor dan laporan manajemen didukung AI memberikan output yang menampilkan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan kepada pimpinan. AI generatif juga menghasilkan secara otomatis insight tentang tren dan anomali, melengkapi perusahaan dengan informasi real-time yang dapat ditindaklanjuti.
AI generatif menciptakan model keuangan canggih yang menggabungkan beberapa variabel dan skenario, menghasilkan dokumentasi perkiraan dan menghasilkan analisis untuk membantu manajemen mengevaluasi strategi keuangan. Semua model ini memberikan kepemimpinan informasi penting selama proses pengambilan keputusan utama.
AI generatif merampingkan proses pencatatan hingga laporan dengan mengotomatiskan tugas rutin, meningkatkan akurasi, dan memberikan insight analitis yang lebih dalam tentang data keuangan. Misalnya, dengan menggunakan AI dan Otomatisasi Proses Robotik, IBM menciptakan proses yang efisien untuk memvalidasi input terhadap buku besar dan menghasilkan data jurnal untuk ulasan. Proses baru ini menghemat sekitar USD 600.000 dalam biaya dan mengurangi waktu siklus hingga 90%.
AI menghasilkan entri jurnal standar berdasarkan transaksi bisnis, sehingga membebaskan tim keuangan untuk berfokus pada pekerjaan yang lebih canggih.
AI generatif mengotomatiskan rekonsiliasi akun dengan mencocokkan transaksi di seluruh sistem.
AI secara otomatis mengidentifikasi dan mencocokkan transaksi antara perusahaan di seluruh entitas, menghasilkan laporan terperinci untuk kepatuhan terhadap peraturan.
AI menghasilkan laporan keuangan dan laporan peraturan dan menghasilkan dokumentasi khusus untuk berbagai kelompok pemangku kepentingan dan persyaratan peraturan.
AI generatif mengoptimalkan proses pengadaan hingga pembayaran dengan meningkatkan pemilihan vendor, mengotomatiskan persetujuan, dan meningkatkan pemrosesan pembayaran. Baru-baru ini, vendor data B2B Dun & Bradstreet memperkenalkan uji coba didukung AI yang mencakup asisten yang dirancang untuk mempercepat analisis risiko pemasok melalui bahasa percakapan. Inovasi ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas pengadaan sebesar 10-20%.
AI generatif menganalisis persyaratan bisnis dan menghasilkan strategi sumber yang optimal, mengotomatiskan pemilihan vendor berdasarkan kriteria tertentu. Teknologi ini juga membuat permintaan rekuisisi, kontrak, dan perjanjian vendor yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu.
AI secara otomatis memproses faktur vendor dan mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan tanda terima, serta menghasilkan rekomendasi pembayaran dan alur kerja persetujuan berdasarkan aturan bisnis.
AI generatif secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dokumen, analisis data, dan tugas rutin lainnya. Apa yang dulunya membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari sering kali dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sehingga memungkinkan para profesional untuk berfokus pada aktivitas strategis yang bernilai lebih tinggi.
Asisten AI dan alat didukung AI generatif lainnya memungkinkan dukungan pelanggan 24x7. Pelanggan menerima tanggapan segera dan akurat terhadap pertanyaan kompleks, yang mengarah ke tingkat keterlibatan yang lebih tinggi.
AI generatif mengotomatiskan tugas rutin dan meminimalkan kebutuhan akan intervensi manual di banyak proses keuangan. Hasilnya, lembaga keuangan dapat secara signifikan mengurangi biaya operasional. Teknologi ini sangat unggul dalam menskalakan layanan tanpa peningkatan staf yang proporsional.
AI generatif menggabungkan sejumlah besar informasi dengan cepat, memberikan pengambil keputusan analisis komprehensif dan berbagai perspektif tentang situasi keuangan yang kompleks. Kemampuan ini mengarah pada keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu di semua bidang keuangan.
Lembaga keuangan sekarang dapat memberikan layanan yang sangat personal kepada jutaan pelanggan secara bersamaan. AI generatif menciptakan komunikasi, rekomendasi, dan layanan yang disesuaikan dengan pengguna individu, tetapi disampaikan secara efisien dalam skala besar.
Menerapkan AI generatif dalam layanan keuangan membutuhkan pendekatan terstruktur dan bertahap yang menyeimbangkan inovasi dengan manajemen risiko. Langkah-langkah berikut memberikan peta jalan bagi organisasi yang ingin memanfaatkan kekuatan AI generatif sambil mempertahankan stabilitas operasional dan kepatuhan terhadap peraturan.
Mengembangkan rencana strategis yang komprehensif membentuk dasar dari implementasi AI generatif yang sukses. Rencana ini harus menyelaraskan inisiatif AI dengan tujuan bisnis yang lebih luas, mengidentifikasi area spesifik di mana AI generatif menciptakan nilai paling banyak, sekaligus mempertimbangkan kesiapan organisasi dan persyaratan sumber daya.
Proses perencanaan strategis juga sering melibatkan dilakukannya penilaian menyeluruh terhadap kemampuan dan infrastruktur saat ini, terutama seputar kesiapan data. “Perusahaan sering melakukan berbagai inisiatif data untuk mendukung strategi AI mereka,” kata Proothi, “mulai dari penambangan proses hingga tata kelola data.”
Persiapan data merupakan salah satu aspek yang paling penting dan memakan waktu dari implementasi AI generatif. Organisasi keuangan harus mengaudit aset data mereka yang ada, mengidentifikasi sumber, masalah kualitas, dan tantangan integrasi yang mungkin memengaruhi kinerja AI.
Proses persiapan data juga melibatkan pembentukan kerangka kerja tata kelola data yang kuat yang membantu memastikan kualitas dan keamanan informasi. Organisasi yang sukses menciptakan prosedur pengumpulan dan pemrosesan data standar dengan dokumentasi yang jelas dan aturan kepemilikan, serta mendukung praktik keamanan siber untuk melindungi informasi sensitif.
“Setelah inisiatif data yang tepat tersedia, membangun struktur yang tepat sangat penting untuk berhasil mengintegrasikan gen AI ke dalam operasi keuangan,” kata Proothi. Pendekatan ini dapat dicapai dengan menetapkan kasus bisnis yang jelas yang mengartikulasikan manfaat dan risiko, mengamankan pendanaan yang diperlukan dan menetapkan metrik terukur untuk melacak ROI.
Tetapkan tujuan yang jelas membantu memastikan bahwa implementasi AI generatif memberikan nilai bisnis yang terukur dan selaras dengan prioritas organisasi. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Mereka juga harus memberikan metrik yang jelas untuk sukses, menciptakan rubrik khusus untuk memandu keputusan implementasi dan alokasi sumber daya.
Mengidentifikasi dan mengotomatiskan tugas padat karya dan berulang memberikan nilai langsung dan membangun kepercayaan organisasi dalam kemampuan AI generatif. Implementasi otomatisasi proses awal ini berfungsi sebagai proyek bukti konsep yang menunjukkan nilai AI seraya meminimalkan risiko dan kompleksitas.
“Otomatiskan tugas padat karya dengan mengidentifikasi dan menargetkan tugas yang matang untuk otomatisasi gen AI,” kata Proothi. “Mulailah dengan contoh penggunaan mitigasi risiko dan dorong adopsi karyawan yang selaras dengan tanggung jawab dunia nyata.”
Implementasi AI generatif yang sukses membutuhkan penyempurnaan dan pengoptimalan berkelanjutan berdasarkan data kinerja, masukan pengguna, dan perubahan persyaratan bisnis. Organisasi harus menetapkan siklus tinjauan teratur yang mengevaluasi kinerja AI, mengidentifikasi peluang peningkatan, dan menyesuaikan strategi implementasi berdasarkan pelajaran yang dipetik.
Bisnis yang sukses juga secara progresif mengintegrasikan alur kerja dan alat gen AI yang lebih kompleks ke dalam proses mereka. “Penting untuk menggunakan gen AI untuk menyempurnakan FinOps dengan menerapkan estimasi biaya dan kerangka kerja dan dengan menyimulasikan data dan skenario keuangan,” catat Proothi. "Kemampuan ini juga membantu meningkatkan akurasi model keuangan, meningkatkan manajemen risiko dan mendukung pengambilan keputusan strategis."
