Daftar periksa inspeksi peralatan adalah dokumen standar yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan kesiapan operasional peralatan atau alat selama semua fase siklus hidup mereka.
Daftar periksa inspeksi peralatan sendiri berfungsi sebagai peralatan utama untuk banyak industri dan lokasi kerja yang bergantung pada mesin berat—seperti gudang, pabrik, dan lokasi konstruksi.
Perusahaan yang menggunakan daftar periksa inspeksi peralatan menyadari manfaat berikut:
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Langkah-langkah pertama ini akan membantu Anda merencanakan dan menyusun daftar periksa inspeksi peralatan Anda:
Berikut ini adalah beberapa hasil positif utama yang direalisasikan dengan menggunakan daftar periksa inspeksi peralatan:
Jenis daftar periksa yang dibuat sangat bergantung pada industri yang dilayani. Sebagai contoh, daftar periksa untuk inspeksi peralatan medis yang sangat kompleks tentu akan memiliki tingkat detail yang lebih tinggi dibandingkan daftar periksa untuk mesin yang lebih sederhana.
Meskipun demikian, terdapat beberapa elemen umum yang dapat diterapkan pada sebagian besar, atau bahkan semua, daftar periksa inspeksi peralatan:
Untuk memudahkan pengambilan informasi, header di bagian atas halaman pertama laporan inspeksi perlu mendukung pelacakan aset dengan menangkap data penting tentang inspeksi ini:
Selama inspeksi visual (juga disebut “pemeriksaan jalan-jalan”) inspektur berjalan di sekitar peralatan sambil memeriksa secara visual berbagai aspek operasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh:
Memastikan bahwa proses dan instrumen melakukan fungsi-fungsi utama yang diperlukan melibatkan pengujian operasional berikut:
Penambahan akhir ini harus menutup daftar periksa inspeksi peralatan biasa:
Salah satu kualitas yang membuat Ulysses Grant menjadi jenderal yang efektif selama Perang Saudara AS adalah cara dia menulis perintah pertempuran kepada komandannya. Laporan-laporan Grant ditulis dengan sederhana, lugas, dan mustahil disalahartikan. Hal yang sama juga seharusnya berlaku untuk daftar periksa inspeksi peralatan Anda. Berikut beberapa tips terbaik agar checklist tersebut benar-benar efektif dan bermanfaat:
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