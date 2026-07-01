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Manajemen Aset

Daftar periksa inspeksi peralatan

By Phill Powell , Ian Smalley
diterbitkan 1 Juli 2026

Apa itu daftar periksa inspeksi peralatan?

Daftar periksa inspeksi peralatan adalah dokumen standar yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan kesiapan operasional peralatan atau alat selama semua fase siklus hidup mereka.

Daftar periksa inspeksi peralatan sendiri berfungsi sebagai peralatan utama untuk banyak industri dan lokasi kerja yang bergantung pada mesin berat—seperti gudang, pabrik, dan lokasi konstruksi.

Perusahaan yang menggunakan daftar periksa inspeksi peralatan menyadari manfaat berikut:

  • Peralatan perusahaan bertahan lebih lama dan berkinerja lebih baik melalui pengujian rutin.
  • Perusahaan mencapai penghematan biaya yang substansial melalui pemeliharaan preventif.
  • Perusahaan melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan.

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Cara membuat daftar periksa inspeksi peralatan

Langkah-langkah pertama ini akan membantu Anda merencanakan dan menyusun daftar periksa inspeksi peralatan Anda:

  • Pilih format daftar periksa: Jika organisasi Anda lebih suka daftar periksa berbasis kertas, Anda harus mencetak formulir tertentu. Lebih baik lagi: Silakan pilih format digital, seperti melalui aplikasi inspeksi mobile atau melalui perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS). Imbalan dari menjadi digital berlimpah dan menghargai implementasi awal.
  • Tentukan jenis dan frekuensi: Dalam kebanyakan situasi, kombinasi jenis tes akan terbukti diperlukan—baik pengujian rutin yang dilakukan secara teratur maupun pemeriksaan pemeliharaan preventif yang tidak perlu sering terjadi. Tetapkan frekuensi pengujian sehingga proses tidak terlepas dari jadwal pemeliharaan rutin setiap kali prioritas lain mencoba mengganggu.
  • Inventaris termasuk peralatan: Persis berapa banyak dan jenis peralatan apa yang harus dimasukkan dalam daftar periksa inspeksi Anda adalah pertanyaan yang perlu Anda alamat. Tidak semua aset akan memerlukan inspeksi, atau setidaknya tidak dimasukkan dalam daftar periksa inspeksi berkala. Setelah Anda menentukan tingkat “perbesaran“ yang akan digunakan pada peralatan, Anda cukup menyusun semuanya dalam satu daftar periksa inspeksi peralatan multi-fungsi yang komprehensif.
  • Kelompokkan peralatan ke dalam kategori: Banyak daftar periksa inspeksi peralatan gagal karena disusun secara sembarangan dan struktur yang masuk akal. Semua kategori inspeksi yang tercantum perlu dikelompokkan berdasarkan alur kerja dan sistem, sehingga entri ditampilkan secara logis.
  • Identifikasi titik kegagalan penting: Pelajari manual produsen peralatan dan jadwal pemeliharaan yang direkomendasikan untuk peralatan tersebut. Dengan data ini, Anda dapat memperkirakan kapan bagian-bagian penting kemungkinan akan memerlukan perawatan atau penggantian. Integrasikan prediksi ini ke dalam proses penjadwalan Anda, sehingga perencanaan Anda selaras dengan ritme mesin Anda.
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Manfaat menggunakan daftar periksa inspeksi peralatan

Berikut ini adalah beberapa hasil positif utama yang direalisasikan dengan menggunakan daftar periksa inspeksi peralatan:

  • Peningkatan proses umum: Menerapkan inspeksi peralatan rutin meningkatkan umur panjang peralatan karena peralatan yang diperiksa secara konsisten lebih cenderung bertahan lebih lama. Selain itu, kemungkinan besar akan berkinerja lebih baik karena perawatan proaktif yang diterimanya. Peralatan yang berkinerja lebih baik menghasilkan hasil premium, sehingga kualitas output juga meningkat.
  • Penghematan biaya pemeliharaan preventif: Perusahaan sering kali menanggung biaya finansial tambahan ketika peralatan yang kurang terawat mengalami kerusakan parah. Perbaikan yang diperlukan untuk menghidupkan kembali peralatan semacam itu bisa sangat mahal dan menghabiskan anggaran peralatan. Proses daftar periksa inspeksi peralatan mendukung pemeliharaan preventif dan mencegah masalah kecil berubah menjadi bencana.
  • Peningkatan kepatuhan terhadap keselamatan secara menyeluruh: Perusahaan yang gagal memahami hubungan langsung antara operasional bisnis dengan penerapan keselamatan dan kepatuhan akan menghadapi risiko yang signifikan. Perusahaan harus mematuhi standar Occupational Safety and Health Administration (OSHA) untuk menghindari sanksi audit serta tanggung jawab hukum lainnya. Penggunaan daftar periksa membantu memastikan kepatuhan terhadap standar OSHA.

Apa yang harus disertakan dalam daftar periksa inspeksi peralatan?

Jenis daftar periksa yang dibuat sangat bergantung pada industri yang dilayani. Sebagai contoh, daftar periksa untuk inspeksi peralatan medis yang sangat kompleks tentu akan memiliki tingkat detail yang lebih tinggi dibandingkan daftar periksa untuk mesin yang lebih sederhana.

Meskipun demikian, terdapat beberapa elemen umum yang dapat diterapkan pada sebagian besar, atau bahkan semua, daftar periksa inspeksi peralatan:

  • Pelacakan aset
  • Pemeriksaan kondisi visual
  • Inspeksi operasional
  • Klasifikasi cacat dan persetujuan akhir

Pelacakan aset

Untuk memudahkan pengambilan informasi, header di bagian atas halaman pertama laporan inspeksi perlu mendukung pelacakan aset dengan menangkap data penting tentang inspeksi ini:

  • Data tentang aset yang diperiksa: ID peralatan atau nomor bagian, serta informasi kunci mengenai merek dan model.
  • Data tentang kondisi inspeksi: Ketika inspeksi dilakukan (mencatat tanggal dan waktu) dan metrik yang relevan, seperti pembacaan tipe odometer dari peralatan yang diambil pada saat pengujian.
  • Data tentang inspektur: Header harus berisi nama inspektur dan kru atau shift apa yang terlibat. Selanjutnya, header harus membawa tanda tangan inspektur untuk membuktikan hasil yang dinyatakan.

Pemeriksaan kondisi visual

Selama inspeksi visual (juga disebut “pemeriksaan jalan-jalan”) inspektur berjalan di sekitar peralatan sambil memeriksa secara visual berbagai aspek operasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh:

  • Tingkat fluida: Bagian tersebut mungkin memerlukan beberapa pengukuran untuk memberikan gambaran lengkap tentang cairan yang membuat peralatan tetap berjalan, termasuk tekanan oli mesin, oli hidrolik, minyak rem, dan pendingin. Fase ini juga berfokus pada kebocoran yang terlihat atau dicurigai (misalnya, kebocoran oli yang terlihat, penurunan kadar cairan hidrolik yang tidak dapat dijelaskan yang mungkin menunjukkan kebocoran internal).
  • Kondisi fisik: Inspektur harus memeriksa eksterior peralatan untuk kemungkinan bahaya yang dapat mengancam integritas struktural bagian atau peralatan itu. Apakah ada korosi? Apakah retakan sebenarnya terlihat di eksterior logamnya? Apakah ada bagian yang dilas tampak rusak atau mengalami tekanan berlebihan?
  • Standard keausan: Tidak diperlukan perbaikan besar di sini, hanya proses normal standar keausan peralatan seiring waktu dan penggunaan. Untuk kendaraan yang diperiksa, kondisi ban akan menjadi perhatian dasar, serta daya tahan berbagai sabuk, selang dan filter udara. Dalam aplikasi industri, bagian-bagian penting dari peralatan (seperti segel, bantalan, dan sproket) memerlukan pemantauan serupa untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
  • Label dan papan nama keselamatan: Mesin industri sangat kuat dan bisa sangat berbahaya—terutama ketika operator bertindak di sekitarnya tanpa kehati-hatian yang tepat. Inspeksi harus memastikan bahwa mesin berbahaya diberi label yang sesuai. Tindakan keamanan lainnya, pelindung mesin, menggunakan pelindung transparan pelindung untuk mencegah operator terkena puing-puing liar yang dikeluarkan dari mesin yang bekerja.

Inspeksi operasional

Memastikan bahwa proses dan instrumen melakukan fungsi-fungsi utama yang diperlukan melibatkan pengujian operasional berikut:

  • Sistem dan perlengkapan keselamatan: Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam semua jenis aplikasi industri. Kendaraan armada seperti wheel loader dan forklift memerlukan sabuk pengaman yang berfungsi dan mungkin menjamin kendaraan memiliki Roll-Over Protective Structure (ROPS) untuk memberikan perlindungan ekstra ke area kabin kendaraan. Manajer fasilitas harus memasang sejumlah alat pemadam kebakaran dan klakson alarm yang diamanatkan berdasarkan ukuran fasilitas dan hunian bangunan. Pemeriksaan alat pelindung diri (APD) mungkin juga diperlukan jika penggunaannya ditentukan di area produksi.        
  • Kontrol darurat: Seperti dicatat, mesin industri dapat terbukti tiba-tiba berbahaya, dan waktu sepersekian detik dalam mematikannya seringkali merupakan perbedaan antara keberuntungan dan cedera. Banyak situasi industri memerlukan penggunaan tombol E-stop, yang segera mematikan catu daya ke mesin atau sistem manufaktur itu. Inspeksi perlu mengonfirmasi bahwa tombol E-stop berfungsi secepat yang diperlukan.
  • Sistem mekanis dan kelistrikan: Inspeksi ini berusaha menunjukkan bahwa bagian-bagian bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang bekerja bersama. Untuk mesin industri yang berarti bagian yang bergerak dan hidraulik beroperasi seperti yang ditunjukkan. Pada kendaraan, fungsionalitas dapat ditunjukkan dengan memastikan jarak berhenti yang aman untuk rem dan memastikan bahwa rem parkir beroperasi dengan benar. Tes kendaraan mungkin juga mencakup penentuan tentang alur kerja lain, seperti sistem pembuangan atau sistem pendingin.
  • Tag status kalibrasi: Peralatan pengujian modern canggih dan seringkali memerlukan kalibrasi substansial untuk memberikan pengukuran yang akurat. Tag kalibrasi menunjukkan kapan kalibrasi terakhir peralatan terjadi dan inisial operator yang mengkalibrasinya. Berbekal informasi ini, pengguna potensial memiliki gagasan yang lebih baik tentang apakah peralatan itu perlu kalibrasi sebelum digunakan lagi.

Klasifikasi cacat dan persetujuan akhir

Penambahan akhir ini harus menutup daftar periksa inspeksi peralatan biasa:

  • Tentukan pemicu kegagalan: Sekarang setelah proses inspeksi berakhir, terserah inspektur untuk mengidentifikasi apa yang akan menjadi operasi efektif dari peralatan yang diperiksa di masa depan. Pada titik mana operasi masa depannya akan menjadi bermasalah dan pemicu apa yang akan muncul untuk mengingatkan operator tentang bahaya yang akan datang?
  • Tetapkan tugas langkah selanjutnya: Jika pemeriksaan telah mengungkapkan perlunya perbaikan, bagian terakhir ini harus mencakup indikasi yang jelas tentang tindakan korektif yang diperlukan dan siapa yang ditugaskan untuk melakukan tindakan itu. Selanjutnya, ruang yang sama ini harus mencakup ruang untuk tanda tangan supervisor yang memverifikasi dan mendukung perbaikan setelah selesai.       
  • Kembali ke layanan: Pada titik ini dalam skenario pemeliharaan korektif ini, hanya ada satu fungsi lagi yang harus dipenuhi, dan itu untuk mengembalikan aset tetap ke dalam operasi. Harus ada ruang yang disediakan di bagian bawah bagi seseorang dengan tingkat tanggung jawab yang tepat untuk mengotorisasi peralatan kembali ke layanan dengan benar.

Cara menulis daftar periksa inspeksi peralatan terbaik

Salah satu kualitas yang membuat Ulysses Grant menjadi jenderal yang efektif selama Perang Saudara AS adalah cara dia menulis perintah pertempuran kepada komandannya. Laporan-laporan Grant ditulis dengan sederhana, lugas, dan mustahil disalahartikan. Hal yang sama juga seharusnya berlaku untuk daftar periksa inspeksi peralatan Anda. Berikut beberapa tips terbaik agar checklist tersebut benar-benar efektif dan bermanfaat:

  • Gunakan bahasa dengan tepat: Penggunaan kata-kata yang tidak tepat akan mengacaukan banyak daftar periksa. Ingat, setiap orang memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang apa yang merupakan “baik” dan “buruk.” Alih-alih kata-kata yang tidak jelas, pilihlah ungkapan seperti “lulus” dan “gagal,” atau “ya” dan “tidak,” yang menyisakan lebih sedikit ruang untuk ambiguitas. Bahkan lebih baik, masukkan metrik, karena angka menunjukkan potensi kebingungan yang berkurang.
  • Ikat area inspeksi dengan aktivitas: Ingat, Anda membuat daftar periksa inspeksi yang sempurna—bukan hanya inventaris suku cadang. Jadi, penekanannya harus pada memberikan instruksi yang jelas bagi operator yang melakukan tes. Idealnya, masing-masing instruksi tersebut harus dimulai dengan kata kerja aktif untuk menyoroti fungsi tertentu yang diharapkan untuk mereka lakukan selama evaluasi itu. Kata kerja tindakan seperti “mengukur,” “mengkonfirmasi secara visual” dan “mengkalibrasi” terbukti sangat berguna dalam konteks ini.
  • Area pemeriksaan kelompok secara logis: Atur entri individual daftar periksa dengan cara yang logis yang akan memungkinkan penggunaan termudah, tercepat, dan paling masuk akal. Jika daftar periksa Anda menyangkut truk dan kebutuhan pemeliharaannya, sertakan semua bagian terkait dari sistem atau alur kerja tertentu (misalnya, mesin) dalam rangkaian entri itu. Ini dapat menyelamatkan inspektur dari banyak langkah yang tidak perlu, berjalan pertama ke satu bagian truk sebelum melangkah ke ujung kendaraan yang lain, dan seterusnya.
  • Buatlah batasan antara lulus dan gagal: Kesimpulan dari sebuah daftar periksa harus dibuat jelas dan terlihat, jadi jangan bertele-tele. Di setiap area terukur di mana ada hubungan lulus dan gagal, jelaskan apakah entri itu telah lulus atau gagal dalam tes. Dan jika memungkinkan, berikan rincian tentang seberapa banyak entri gagal atau catatan lain yang terkait dengan kegagalan itu.
  • Berikan kemampuan peringatan yang kuat: Demikian pula, daftar periksa harus dapat menandakan ketika nilai yang gagal menyangkut area operasi utama dan situasi yang pasti tidak dapat diabaikan. Apakah operasi perlu dimatikan sampai perbaikan dilakukan? Pertimbangkan untuk menerapkan sistem berkode atau berwarna yang menjelaskan tindakan apa yang harus terjadi, sehingga keputusan tidak tergantung pada inspektur.
  • Aktifkan input inspektur: Entri daftar periksa harus ringkas, sehingga semua informasi yang relevan dapat dimuat dalam daftar. Namun, itu juga perlu menyediakan ruang yang cukup bagi inspektur untuk membuat catatan sesekali tentang entri tertentu. Ini menjadi lebih penting dalam kasus di mana entri menunjukkan penilaian yang gagal. Deskripsi inspektur tentang kegagalan dapat menjadi panduan penting bagi mekanik yang ditugaskan untuk mengatasi kegagalan itu.
  • Membutuhkan persetujuan inspektur: Daftar periksa juga memerlukan area persetujuan agar evaluator pengujian nantinya dapat memahami inspektur mana yang melakukan pengujian. Area tersebut harus berisi nama inspektur (dieja dengan jelas), tanggal pengujian, identifikasi aset (melalui nomor ID aset atau nomor seri bagian) dan tanda tangan inspektur (untuk menjamin hasil tes).
  • Transisi ke paperless: Membuat pindah dari daftar periksa berbasis kertas ke format digital sangat masuk akal. Setelah daftar periksa berada dalam platform format digital seperti MaintainX atau Budaya Keselamatan, otomatisasi dapat meningkatkan banyak proses pelaporan. Selanjutnya, temuan daftar periksa dapat membantu melacak dan menganalisis tren dan memicu peringatan pemeliharaan.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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