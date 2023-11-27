Apa itu pemantauan pengalaman pengguna akhir (EUEM)?

Tim TI terlibat dalam pemantauan kinerja aplikasi (APM) dan pemantauan kinerja jaringan untuk mengevaluasi operasi teknis layanan mereka. Namun, memahami sudut pandang pengguna akhir adalah kunci untuk menganalisis fungsionalitas produk dan fitur. EUEM membantu membuat aplikasi lebih andal dan efisien sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.



Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman pengguna akhir, alat EUEM mengumpulkan dan menggabungkan data yang berhubungan dengan seluruh perjalanan pengguna, termasuk kinerja perangkat, aplikasi, dan jaringan pengguna akhir. Pengguna akhir dapat berupa pelanggan eksternal yang menggunakan produk, aplikasi, atau fitur atau karyawan. Sangat penting untuk mengingat perbedaan ini.

Alat manajemen pengalaman pengguna akhir menawarkan dasbor dengan analitik real-time yang membantu departemen TI mendapatkan visibilitas menyeluruh tentang pengiriman layanan. Alat ini menyediakan kemampuan untuk pemantauan kinerja real-time, pemantauan konektivitas jaringan, analisis akar penyebab masalah kinerja, dan remediasi otomatis masalah tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih kuat tentang pengalaman pelanggan eksternal dan karyawan dengan sumber daya TI perusahaan, organisasi mendapatkan observabilitas yang lebih besar atas operasi bisnis. Hal ini membantu mengidentifikasi hambatan dan masalah kinerja lainnya, memantau produktivitas pekerjaan jarak jauh, menawarkan produk dan layanan yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan hasil bisnis, adalah beberapa manfaatnya.