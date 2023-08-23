Jenis instance AWS EC2: Tantangan dan praktik terbaik untuk menghosting aplikasi Anda di AWS

Sekarang setelah Anda memahami tantangan paling umum dalam memilih instance EC2 terbaik, berikut adalah beberapa praktik terbaik yang kami dorong untuk diikuti oleh klien dan mitra kami.

1. Pahami Beban Kerja Anda

Langkah pertama dan terpenting dalam memilih jenis instance EC2 yang tepat adalah memahami beban kerja Anda. Setiap aplikasi memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan, dan penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan aplikasi Anda untuk berjalan dengan lancar.

Misalnya, jika Anda menjalankan aplikasi basis data, Anda mungkin memerlukan sejumlah besar RAM untuk menangani kueri secara efisien. Di sisi lain, jika Anda menjalankan aplikasi komputasi intensif, Anda mungkin memerlukan CPU berkinerja tinggi.

Untuk memahami workload Anda secara lebih mendalam, Anda dapat menggunakan AWS CloudWatch atau berbagai solusi monitoring pihak ketiga untuk mengumpulkan data penggunaan sumber daya. Data ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan jenis instance yang optimal untuk aplikasi Anda.

2. Pertimbangkan CPU

CPU adalah salah satu komponen paling penting dari instance EC2, karena menentukan kekuatan pemrosesan instance. Jika aplikasi Anda membutuhkan kinerja CPU yang tinggi, Anda harus mencari jenis instance yang memiliki jumlah CPU dan kecepatan clock yang lebih tinggi.

AWS menawarkan berbagai jenis instance yang dioptimalkan CPU (tautan berada di luar ibm.com), seperti kelompok C5, M5, dan R5, yang dirancang untuk beban kerja komputasi berkinerja tinggi. Berbagai instance ini menampilkan prosesor AWS Graviton3 (tautan berada di luar ibm.com) generasi terbaru yang dibuat khusus (peningkatan signifikan ke Graviton2) dan dioptimalkan untuk aplikasi yang memerlukan pemanfaatan CPU tinggi. Namun, jika aplikasi Anda tidak memerlukan kinerja CPU yang tinggi, Anda dapat memilih jenis instance yang lebih murah tanpa GPU dan jumlah CPU yang lebih rendah, seperti kelompok T3.

3. Pertimbangkan Memori

Memori merupakan komponen penting dalam instance EC2 karena menentukan volume data yang bisa diproses sekaligus. Jika aplikasi Anda memerlukan memori besar, gunakan instance dengan kapasitas memori lebih tinggi.

Namun, jika aplikasi Anda tidak memerlukan banyak memori, Anda dapat memilih jenis instance yang lebih murah yang memiliki kapasitas memori lebih kecil, seperti kelompok T3.

AWS menawarkan berbagai jenis instance yang dioptimalkan untuk memori (tautan berada di luar ibm.com), seperti keluarga X1, R4, dan z1d, yang dirancang untuk beban kerja intensif memori. Instance ini memiliki memori dalam jumlah besar dan dioptimalkan untuk aplikasi yang memerlukan pemanfaatan memori tinggi, seperti basis data dalam memori.

4. Pertimbangkan Jaringan

Jaringan adalah komponen penting lain dari instance EC2, karena menentukan seberapa cepat data cepat dapat ditransfer ke dan dari instance. Jika aplikasi Anda memerlukan kinerja jaringan yang tinggi, Anda harus mencari jenis instance yang memiliki bandwidth jaringan yang lebih tinggi.

AWS menawarkan berbagai jenis instance yang dioptimalkan untuk jaringan, seperti C5n dan keluarga HPC komputasi kinerja tinggi, yang dirancang untuk beban kerja intensif jaringan. Instance ini memiliki fitur antarmuka jaringan berkecepatan tinggi dan dioptimalkan untuk aplikasi yang memerlukan pemanfaatan jaringan tinggi.

Namun, jika aplikasi Anda tidak memerlukan kinerja jaringan yang tinggi, Anda dapat memilih jenis instance yang lebih murah yang memiliki bandwidth jaringan yang lebih rendah, seperti keluarga T3.

5. Pertimbangkan Penyimpanan

Penyimpanan adalah komponen penting terakhir dari instance EC2, karena menentukan berapa banyak data yang dapat disimpan pada instance. Jika aplikasi Anda membutuhkan banyak penyimpanan, Anda harus mencari jenis instance yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar (Elastic Block Store, atau EBS). Namun, lanjutkan dengan hati-hati-penyimpanan juga merupakan salah satu sumber daya cloud yang paling mahal dan dapat dengan mudah menghasilkan pengeluaran yang tidak perlu melalui volume EBS yang menganggur dan tidak terpasang.

AWS menawarkan berbagai jenis instance yang dioptimalkan untuk penyimpanan, seperti keluarga I3 dan D2, yang dirancang untuk beban kerja intensif penyimpanan. Instance ini fitur penyimpanan SSD dan penyimpanan lokal dalam jumlah besar dan dioptimalkan untuk aplikasi yang memerlukan throughput IOPS tinggi.

Jika kebutuhan penyimpanan aplikasi Anda rendah, Anda dapat menggunakan instance yang lebih ekonomis dengan HDD berkapasitas kecil, misalnya kelompok T3.

6. Pertimbangkan Model Penetapan Harga

AWS menawarkan beberapa model harga untuk instance EC2, termasuk Instance Berdasarkan Permintaan, Instance yang Disediakan, dan instance Spot. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan penting untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan beban kerja dan anggaran Anda.

Instance On-Demand atau sesuai permintaan diberi harga per jam dan tidak memerlukan komitmen di muka. Instance ini paling cocok untuk beban kerja yang memiliki permintaan variabel atau proyek jangka pendek.

Instance yang disediakan memberikan diskon signifikan pada tarif per jam dengan imbalan pembayaran di muka satu kali. Mereka paling cocok untuk beban kerja yang memiliki penggunaan yang dapat diprediksi dan membutuhkan komitmen jangka panjang.

Instance Spot memungkinkan Anda menawar kapasitas EC2 yang tidak terpakai dan dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan. Namun, jenis ini paling cocok untuk beban kerja yang dapat menangani interupsi dan memiliki waktu mulai dan akhir yang fleksibel.

7. Uji dan Optimalkan

Setelah Anda memilih jenis instance EC2, penting untuk menguji dan mengoptimalkan aplikasi Anda untuk memastikan bahwa itu berjalan secara efisien. Anda dapat menggunakan alat seperti AWS CloudWatch atau IBM® Instana untuk memantau kinerja aplikasi Anda dan mengidentifikasi hambatan atau area yang perlu ditingkatkan.