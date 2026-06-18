Apa itu metrik DORA?

Metrik DORA adalah seperangkat indikator kinerja pengiriman perangkat lunak standar yang menggambarkan seberapa efektif sebuah perusahaan membangun, menerapkan, dan mengelola perangkat lunak.
Dikembangkan oleh tim Riset dan Penilaian DevOps (DORA) Google, metrik DORA memberikan tolok ukur standar industri untuk pengiriman perangkat lunak dan kematangan DevOps.
Pada intinya, metrik DORA berfokus pada dua dimensi:
Metrik yang berorientasi pada throughput mengungkapkan seberapa cepat perubahan kode bergerak melalui siklus pengembangan perangkat lunak (dari ide hingga produksi), sementara metrik yang berorientasi pada stabilitas menunjukkan seberapa sering penerapan mengalami kegagalan dan seberapa cepat tim pulih. Bersama-sama, mereka memberikan insight berbasis bukti dan dapat direproduksi kepada para pemimpin bisnis dan tim DevOps mengenai kinerja DevOps. Bisnis tidak harus bergantung pada ukuran kinerja subjektif atau indikator yang hanya sekadar pencitraan, seperti “jumlah baris kode yang ditulis” atau “jam kerja.”
Dengan melacak metrik DORA, tim DevOps dapat mengetahui posisi mereka dalam tingkat kinerja yang diakui industri (rendah, menengah, tinggi, dan elit) serta memastikan bahwa kinerja tersebut selaras dengan tujuan di seluruh perusahaan. Hal ini membantu bisnis secara objektif mengidentifikasi hambatan dalam pipeline integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), pengujian perangkat lunak, dan manajemen insiden.
Metrik DORA juga memudahkan jajaran kepemimpinan untuk mengkomunikasikan kondisi departemen teknik kepada para pemangku kepentingan bisnis serta memperkuat alasan investasi pada alat otomatisasi canggih, observabilitas, dan rekayasa keandalan situs (SRE) yang membantu mengoptimalkan praktik DevOps.
Dalam DevOps, DORA mengacu pada tim Riset dan Penilaian DevOps yang mempopulerkan metrik kinerja organisasi untuk tim pengembangan perangkat lunak.
DORA—kini bagian dari Google Cloud—awalnya merupakan proyek riset independen yang mempelajari bagaimana proses pengiriman perangkat lunak mempengaruhi hasil bisnis. Tim DORA tertarik untuk menjawab satu pertanyaan kunci: Apa yang membuat tim perangkat lunak berkinerja tinggi berbeda dari tim berkinerja rendah?
Mereka mengumpulkan data survei dan telemetri dari ribuan tim dan menemukan bahwa serangkaian kecil metrik terkait pengiriman dan operasi sangat memprediksi kinerja secara keseluruhan. Metrik-metrik tersebut antara lain frekuensi penerapan, waktu tunggu untuk perubahan, tingkat kegagalan perubahan, dan waktu pemulihan penerapan yang gagal. Hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa kecepatan rilis dan stabilitas perangkat lunak dapat berjalan beriringan, sehingga tim tidak perlu memprioritaskan salah satunya di atas yang lain.
Akhirnya, keempat indikator menjadi metrik DORA standar, yang memberikan tolok ukur standar industri untuk kinerja pengiriman perangkat lunak. Pada tahun 2024, tim peneliti DORA menambahkan metrik kelima—tingkat pengerjaan ulang penerapan—ke dalam kerangka kerja.
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Lima metrik DORA dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori menyeluruh: “throughput” dan “stabilitas.”
Metrik throughput mencakup frekuensi penerapan, waktu tunggu untuk perubahan, dan waktu pemulihan penerapan yang gagal, yang bersama-sama menjelaskan berapa banyak perubahan yang dapat ditangani aplikasi dan seberapa cepat perubahan mengalir ke produksi.
Metrik stabilitas mencakup tingkat kegagalan perubahan dan tingkat pengerjaan ulang penerapan, yang mengukur proporsi penerapan yang menyebabkan kegagalan dan bagian penerapan yang tidak direncanakan atau disebabkan oleh insiden produksi.
Frekuensi penerapan mengukur seberapa sering sebuah tim berhasil menerapkan kode ke tahap produksi selama periode waktu tertentu (per hari, per minggu, per bulan).
Frekuensi penerapan adalah salah satu sinyal paling nyata tentang seberapa tangkas dan percaya diri sebuah tim perangkat lunak dalam proses pengirimannya. Ketika tim menerapkan kode ke tahap produksi berkali-kali per hari, itu biasanya berarti bahwa proses pembuatan, pengujian, dan penerapan otomatis berjalan dengan lancar dan mekanisme observabilitas yang baik sudah ada. Kondisi ini memungkinkan tim pengembangan untuk merilis perangkat lunak tanpa takut merusak sistem.
Sebaliknya, tim yang hanya menerapkan sekali per bulan (atau bahkan lebih jarang) sering kali mengandalkan cabang kode yang berumur panjang, pengujian manual, protokol persetujuan yang kompleks, dan hari rilis besar. Semua faktor ini memperlambat siklus masukan pengguna dan meningkatkan biaya perbaikan kecacatan.
Perlu dicatat, frekuensi penerapan yang tinggi bukanlah indikator kesehatan jika disertai dengan seringnya pemadaman atau pengembalian ke versi sebelumnya. Tim berkinerja tinggi menggabungkan frekuensi penerapan yang tinggi dengan praktik jaminan kualitas yang kuat (pengujian otomatis bertingkat, penerapan bertahap, penanda fitur, dan praktik pemantauan real-time) yang membantu tim melakukan pengiriman sesering mungkin sekaligus meminimalkan risiko bagi pengguna.
Dari perspektif kepemimpinan, pelacakan frekuensi penerapan dari waktu ke waktu dapat mengungkapkan hambatan dalam pipeline pengiriman perangkat lunak. Sebagai contoh, penurunan frekuensi penerapan setelah memperkenalkan dewan persetujuan baru mungkin mengindikasikan bahwa prosesnya terlalu berat. Sebaliknya, peningkatan frekuensi penerapan yang stabil—dipadukan dengan peningkatan metrik keandalan—merupakan indikator kuat bahwa investasi dalam pipeline CI/CD dan praktik DevOps membuahkan hasil.
Waktu tunggu untuk perubahan (juga disebut waktu tunggu perubahan) mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan perubahan kode untuk mencapai penerapan dan berjalan dengan sukses dalam produksi langsung setelah perubahan telah dilakukan ke cabang kode utama dalam sistem kontrol versi.
Jendela menyeluruh ini menangkap semuanya, termasuk waktu pembuatan, eksekusi pengujian, tinjauan kode, persetujuan, tahapan pipeline, dan penerapan aktual. Hal ini menunjukkan seberapa cepat suatu sistem dapat mengubah keputusan menjadi perubahan nyata bagi pengguna akhir.
Ketika waktu tunggu singkat (di bawah satu jam), organisasi dapat merespons insiden nyaris seketika. Sebagai contoh, jika tim keamanan menandai suatu kerentanan, tim teknik dapat menerapkan perbaikan, memvalidasinya melalui pemeriksaan otomatis, dan menjalankannya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Loop masukan yang cepat ini melampirkan pekerjaan pengembangan langsung ke hasil bisnis, karena tim dapat mengukur dampak perubahan dengan cepat dan menyesuaikannya.
Mengurangi waktu tunggu perubahan hampir selalu mengharuskan tim DevOps untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan delivery pipeline. Proses ini biasanya mencakup investasi dalam alat integrasi berkelanjutan (CI) agar setiap commit dapat dibangun dan diuji dengan cepat, serta menyederhanakan proses persetujuan sehingga persetujuan tersebut terintegrasi dengan alur kerja pengembangan.
Waktu pemulihan penerapan yang gagal, juga disebut waktu rata-rata pemulihan (MTTR) atau waktu rata-rata untuk memulihkan layanan, menilai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan layanan ke normal setelah kegagalan terkait penerapan.
Remediasi layanan mungkin mengharuskan pengembang untuk mengembalikan perubahan yang buruk, menerapkan perbaikan terbaru (perubahan kode kecil dan mendesak yang dirilis di luar siklus rilis normal) atau mengurangi dampak masalah sehingga pengguna dapat menggunakan sistem secara normal lagi.
Ketika waktu pemulihan singkat (dalam hitungan menit), biasanya berarti beberapa komponen DevOps bekerja sama dengan baik.
Observabilitas sangat baik. Data telemetri real-time—metrik, log, dan pelacakan—dikumpulkan sepenuhnya dan terpusat di dasbor. Insiden terdeteksi dengan cepat (seringkali secara otomatis) dan tanpa menunggu pengguna mengajukan keluhan.
Sistem peringatan telah disetel dengan tepat sehingga para teknisi mendapatkan pemberitahuan dengan segera, tetapi tidak kewalahan oleh banyaknya notifikasi.
Tim DevOps mengandalkan runbook (panduan taktis langkah demi langkah untuk melaksanakan tugas-tugas teknis), playbook (panduan strategis tingkat tinggi yang menjelaskan bagaimana tim harus merespons situasi) dan prosedur rollback yang terdokumentasi. Kerangka kerja ini menghilangkan ketidakpastian dalam menentukan tindakan yang harus diambil saat terjadi pemadaman.
Waktu pemulihan yang lama (berjam-jam atau bahkan berhari-hari) sering menunjukkan praktik operasional yang lemah. Deteksi mungkin buruk, sehingga kegagalan produksi tetap ada sampai pelanggan melaporkannya. Diagnosis adalah proses yang lambat, karena pengumpulan data tersebar, pesan kesalahan tidak jelas atau tim tidak memiliki pemahaman bersama tentang bagaimana sistem berperilaku dalam kondisi kegagalan. Dalam lingkungan ini, setiap insiden menjadi peristiwa yang penuh tekanan dan berisiko tinggi, alih-alih sekadar upaya pemecahan masalah yang sederhana dengan protokol penyelesaian yang jelas.
Ketika dipasangkan dengan metrik DORA lainnya, waktu pemulihan penerapan gagal yang rendah membantu memastikan bahwa meskipun penerapan terkadang gagal, kegagalan tersebut dapat diatasi dan waktu responsnya singkat.
Tingkat kegagalan perubahan (CFR) adalah metrik “kualitas pengiriman” yang memberi tahu tim DevOps seberapa sering penerapan gagal di lingkungan produksi langsung. Setiap penerapan produksi bermasalah yang memaksa tim untuk segera melakukan intervensi—alih-alih menunggu hingga rilis berikutnya yang dijadwalkan untuk mengatasi masalah ini—dianggap sebagai penerapan yang “gagal”.
Memantau CFR dari waktu ke waktu membantu tim memahami seberapa andal mereka dalam memberikan perubahan dan berfungsi sebagai penyeimbang metrik throughput (frekuensi penerapan, waktu tunggu untuk perubahan) yang memprioritaskan kecepatan.
CFR biasanya dinyatakan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi jumlah penerapan yang gagal dengan jumlah total penerapan selama periode yang sama dan kemudian dikalikan dengan 100.
Tingkat kegagalan perubahan yang rendah menunjukkan bahwa tim mengirimkan perubahan yang umumnya berperilaku sesuai harapan di lingkungan produksi. Ketika CFR rendah dan stabil, tim dapat dengan aman meningkatkan frekuensi penerapan dan mempersingkat waktu tunggu perubahan tanpa merusak pengalaman pengguna.
Namun, tingkat kegagalan perubahan yang tinggi menunjukkan bahwa terlalu banyak perubahan yang mengacaukan sistem. Penyebabnya dapat mencakup pengujian yang tidak lengkap atau tidak stabil, lingkungan tahap dan pengujian yang berbeda dari yang ada di produksi, penerapan yang terlalu besar atau pemantauan dan peringatan yang lambat. CFR tinggi menandakan bahwa organisasi harus memprioritaskan perubahan yang lebih kecil dan bertahap, serta praktik penerapan yang lebih aman (seperti rilis canary, di mana aplikasi atau fitur baru diluncurkan ke sekelompok kecil pengguna sebelum dirilis secara luas) sehingga lebih sedikit perubahan yang berujung menjadi insiden produksi.
Tingkat pengerjaan ulang penerapan adalah metrik stabilitas yang mengukur seberapa besar proporsi penerapan tim yang dikerjakan ulang. “Pengerjaan ulang” mengacu pada penerapan apa pun yang dipicu oleh bug atau insiden yang dihadapi pengguna dalam produksi dan bukan rangkaian rilis yang telah direncanakan sejak awal.
Tingkat pengerjaan ulang penerapan melengkapi empat metrik DORA asli dengan membuat pekerjaan reaktif menjadi terlihat. Hal ini mengungkapkan berapa banyak upaya pengembangan tim yang dihabiskan untuk membersihkan kesalahan masa lalu alih-alih memajukan produk.
Tingkat pengerjaan ulang yang rendah umumnya menunjukkan bahwa tim DevOps menangkap sebagian besar masalah sebelum mereka mencapai pengguna akhir dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka melakukan pekerjaan yang menciptakan nilai (pengoptimalan dan faktor ulang terencana). Tingkat pengerjaan ulang yang tinggi berarti bahwa tim menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tugas-tugas penanganan masalah mendesak.
Tingkat pengerjaan ulang sangat bernilai bila dikombinasikan dengan metrik utama lainnya. Sebagai contoh, jika tim memiliki frekuensi penerapan yang tinggi dan tingkat pengerjaan ulang yang rendah, itu menandakan bahwa tim mengirimkan iterasi perangkat lunak baru dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Namun jika tim menunjukkan frekuensi penerapan yang tinggi di samping tingkat pengerjaan ulang yang tinggi, itu menunjukkan bahwa mereka mengirimkan banyak kode tetapi juga menghabiskan banyak waktu untuk memperbaikinya.
Yang penting, tingkat pengerjaan ulang yang bukan nol adalah normal (dan seringkali sehat). Bahkan tim pengembangan terbaik pun bisa membuat kesalahan, dan aplikasi perangkat lunak yang dibangun dengan baik akan tetap memerlukan perbaikan dan pembaruan fitur dari waktu ke waktu. Tujuannya bukanlah untuk mencapai 0% pengerjaan ulang, tetapi untuk membatasi pengerjaan ulang pada persentase kecil yang dapat diprediksi dari semua penerapan.
Untuk setiap metrik DORA, tim diklasifikasikan menjadi salah satu dari empat tingkat kinerja—elit, tinggi, menengah, atau rendah—dan setiap tingkat didasarkan pada ambang batas yang ditetapkan untuk metrik tersebut. Ambang batasnya adalah:
|Elit
|High
|Medium
|Low
|Frekuensi penerapan
|Beberapa kali penerapan setiap hari
|Penerapan harian hingga mingguan
|Penerapan mingguan hingga bulanan
|Penerapan bulanan hingga dua kali setahun
|Waktu tunggu untuk perubahan
|Kurang dari satu jam
|Beberapa jam hingga satu minggu
|Beberapa minggu hingga enam bulan
|Lebih dari enam bulan
|Waktu pemulihan penerapan yang gagal
|Kurang dari satu jam
|Kurang dari satu hari
|Satu hari hingga satu minggu
|Satu minggu hingga satu bulan
|Tingkat kegagalan perubahan
|0–15%
|16–30%
|31–45%
|46–60%
Karena tingkat pengerjaan ulang penerapan merupakan metrik yang lebih baru, metrik ini belum memiliki ambang batas atau tingkat kinerja yang tetap. Namun, banyak perusahaan dan tim DevOps memantau dasar pengerjaan ulang mereka sendiri dan berupaya untuk menurunkan angka tersebut dari waktu ke waktu. Menggunakan data tingkat pengerjaan ulang bersamaan dengan tingkat kegagalan perubahan dan metrik keandalan lainnya membantu tim mengurangi tingkat pengerjaan ulang penerapan tanpa melakukan koreksi berlebihan berdasarkan satu angka saja.
Metrik DORA mendukung pendekatan DevOps yang lebih luas untuk pengembangan perangkat lunak, yang memprioritaskan kolaborasi berkelanjutan antara tim multidisiplin di seluruh fungsi pengembangan aplikasi dan operasi. Keberhasilan lingkungan DevOps hanya akan maksimal jika tim yang membentuknya juga berkualitas.
Metrik DORA memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja tim sesuai dengan kriteria yang selaras dengan aliran nilai dan hasil bisnis yang lebih luas. Sebagai contoh, para pelaku bisnis berkinerja tinggi dan berkinerja elit lebih cenderung mencapai target profitabilitas, waktu peluncuran produk ke pasaran, dan kepuasan pelanggan.
Budaya DevOps juga dicirikan oleh komitmen terhadap komunikasi yang mengalir bebas dan tanggung jawab bersama di antara pemangku kepentingan pengiriman perangkat lunak, yang semuanya bekerja sama untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi dan mempercepat inovasi produk. Oleh karena itu, banyak organisasi menggunakan metrik DORA untuk membuat loop masukan perbaikan berkelanjutan. Metrik tersebut mengukur kinerja masing-masing tim. Tim dapat mendiskusikan peluang untuk perbaikan berdasarkan pengukuran, bereksperimen dengan pendekatan baru dan mengukur kembali kinerja untuk melihat perubahan mana yang benar-benar meningkatkan praktik pengiriman.
Yang penting, metrik DORA bersifat diagnostik, bukan hukuman. Mereka membantu mengungkapkan pola sistemik dalam proses pengembangan, alih-alih berfokus pada pekerjaan pengembang individu.
Metrik DORA memberikan ukuran kuantitatif dan berulang tentang seberapa cepat dan andal tim DevOps mengirimkan perangkat lunak. Mereka menggantikan pernyataan subjektif seperti “kami lambat” atau “kami stabil” dengan angka konkret yang dapat dipantau dari waktu ke waktu.
Melacak metrik DORA di seluruh delivery pipeline memungkinkan tim untuk menentukan dengan tepat di mana penundaan atau kegagalan terjadi, yang membuatnya lebih mudah untuk memutuskan perbaikan mana yang paling berdampak.
Para pemimpin dapat menggunakan tren DORA untuk membenarkan investasi dalam alat-alat canggih atau pengoptimalan proses dengan menunjukkan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan stabilitas rilis.
Data DORA memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan tolok ukur industri dan mendiagnosis kesenjangan kematangan DevOps di seluruh tim, yang sangat bernilai terutama di lingkungan besar yang terdiri dari banyak tim.
Ketika metrik DORA dibagikan secara transparan, metrik tersebut menyatukan departemen produk, operasi, dan rekayasa perangkat lunak di sekitar hasil bersama, serta membantu tim multidisiplin menyempurnakan praktik mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
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