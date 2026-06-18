Apa itu metrik DORA?

Dikembangkan oleh tim Riset dan Penilaian DevOps (DORA) Google, metrik DORA memberikan tolok ukur standar industri untuk pengiriman perangkat lunak dan kematangan DevOps.

Pada intinya, metrik DORA berfokus pada dua dimensi:

Throughput: seberapa cepat tim DevOps dapat mengirimkan perangkat lunak.



Stabilitas: seberapa andal dan aman tim DevOps dapat merilis perangkat lunak.

Metrik yang berorientasi pada throughput mengungkapkan seberapa cepat perubahan kode bergerak melalui siklus pengembangan perangkat lunak (dari ide hingga produksi), sementara metrik yang berorientasi pada stabilitas menunjukkan seberapa sering penerapan mengalami kegagalan dan seberapa cepat tim pulih. Bersama-sama, mereka memberikan insight berbasis bukti dan dapat direproduksi kepada para pemimpin bisnis dan tim DevOps mengenai kinerja DevOps. Bisnis tidak harus bergantung pada ukuran kinerja subjektif atau indikator yang hanya sekadar pencitraan, seperti “jumlah baris kode yang ditulis” atau “jam kerja.”

Dengan melacak metrik DORA, tim DevOps dapat mengetahui posisi mereka dalam tingkat kinerja yang diakui industri (rendah, menengah, tinggi, dan elit) serta memastikan bahwa kinerja tersebut selaras dengan tujuan di seluruh perusahaan. Hal ini membantu bisnis secara objektif mengidentifikasi hambatan dalam pipeline integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), pengujian perangkat lunak, dan manajemen insiden.

Metrik DORA juga memudahkan jajaran kepemimpinan untuk mengkomunikasikan kondisi departemen teknik kepada para pemangku kepentingan bisnis serta memperkuat alasan investasi pada alat otomatisasi canggih, observabilitas, dan rekayasa keandalan situs (SRE) yang membantu mengoptimalkan praktik DevOps.