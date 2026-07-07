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Manajemen Aset

Kembaran digital untuk energi terbarukan

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 7 Juli 2026

Definisi kembaran digital untuk energi terbarukan

Kembaran digital (DT) untuk energi terbarukan mengacu pada teknologi yang menciptakan replika virtual dinamis dari sistem fisik siber, seperti jaringan listrik, ladang tenaga surya, dan sistem baterai.

Kembaran digital terus menyerap data real-time, memberikan perbandingan yang akurat kondisi di dunia nyata.

Teknologi ini, didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan machine learning (ML), menciptakan versi digital dari sistem daya listrik yang dapat disimulasikan, dianalisis, dan dioptimalkan oleh operator dengan menggunakan data real-time dan insight cerdas. Operator dapat meniru perilaku aset, memprediksi masalah, dan mengoptimalkan kinerja aset, semua tanpa menyentuh peralatan fisik.

Teknologi ini terbukti transformatif terhadap efisiensi operasi energi. Sebuah studi kasus dari Digital Wind Farm GE menemukan bahwa kembaran digital menghasilkan perpanjangan masa pakai turbin hingga 5 tahun dan pengurangan waktu henti hingga 25%, menurut studi Ulasan Strategi Energi tentang kembaran digital dalam sistem energi terbarukan.

Teknologi kembaran digital mengubah cara sektor energi mengelola sistem seperti jaringan energi, yang merupakan tulang punggung perekonomian saat ini. Lanskap sektor energi saat ini sedang mengalami pergeseran dari bahan bakar fosil tradisional menuju sumber energi terbarukan, keberlanjutan yang lebih besar, dan efisiensi sistem daya listrik yang lebih baik.

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Mengapa kembaran digital penting untuk energi terbarukan?

Kembaran digital penting untuk sumber energi terbarukan karena membantu memecahkan tantangan inti intermitensi dan infrastruktur yang kompleks.

Sumber energi hijau tidak dapat diprediksi, dan alat pemantauan tradisional tidak dibangun untuk saat ini. Manajemen jaringan listrik tradisional melibatkan pendekatan statis dan sistem terpusat, seperti kontrol pengawasan dan sistem akuisisi data (juga dikenal sebagai sistem SCADA) dan protokol inspeksi manual.

Berinvestasi dalam energi terbarukan dan stabilitas jaringan listrik sangat penting karena memenuhi permintaan listrik membutuhkan peningkatan investasi jaringan tahunan. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), memenuhi permintaan listrik hingga 2030 akan membutuhkan peningkatan 50% dalam investasi jaringan listrik tahunan dari 400 miliar USD saat ini.

Sumber energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya memiliki output yang berfluktuasi yang bergantung pada cuaca, sehingga pelacakan aliran energi sulit dilakukan. Model kembaran digital memungkinkan operator untuk menyimulasikan kondisi dan aliran energi yang berbeda. Hal ini, pada saatnya akan mempermudah strategi pemeliharaan prediktif dan pemantauan real time.

Operator jaringan listrik juga menggunakan kembaran digital untuk manajemen energi untuk deteksi kapan jaringan listrik mungkin kelebihan beban, memprediksi potensi gangguan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Kembaran digital di pasar energi sedang meningkat. Menurut laporan Fortune Business Insights, pasar diperkirakan akan tumbuh dari 33,97 miliar USD pada tahun 2026 menjadi 384,79 miliar USD pada tahun 2034, karena lebih banyak industri mengadopsi teknologi tersebut.

Teknologi kembaran digital menjadi makin penting bagi sistem energi terbarukan ketika operasi energi terus meningkat skalanya dan berfokus pada efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan menurunkan jejak karbon.

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Bagaimana cara kerja kembaran digital dalam sistem energi?

Kembaran digital beroperasi dalam struktur tiga lapis: aset, model digital, dan koneksi data yang menghubungkan keduanya.

Teknologi ini dapat beroperasi pada skala yang berbeda, dari aset energi individu hingga seluruh sistem energi atau jaringan nasional.

  • Aset fisik: Proses kembaran digital dimulai dengan aset fisik yang dilengkapi dengan sensor, seperti pemantau getaran, pengukur suhu, sensor kecepatan angin, dan pengukur output daya. Beberapa komponen utama dari teknologi kembaran digital meliputi sensor pada perangkat Internet of Things (IoT) dan pengukur pintar.
  • Model digital:  Sensor mengalirkan data ke cloud atau platform komputasi edge, yang mengirim data ke model perangkat lunak yang dibangun untuk mereplikasi karakteristik aset fisik dalam replika virtual. Kembaran digital yang lebih canggih menggunakan pemodelan 3D real time, komputasi cloud, dan analisis data real time untuk mendukung lapisan ini.
  • Koneksi data: Data baru terus mengirimkan pembaruan ke model, yang membuat model virtual tetap sinkron dengan apa pun yang dilakukan aset fisik pada saat tertentu. Banyak perusahaan mengotomatiskan proses pertukaran data untuk membebaskan operator. Kekuatan koneksi ini menentukan seberapa dekat model digital mencerminkan kondisi dunia nyata.

Kembaran digital memungkinkan operator energi untuk bereksperimen melalui representasi kembaran digital virtual, mengurangi masalah keamanan dan keselamatan data. Melalui analisis canggih, platform kembaran digital membantu operator menjelajahi skenario "bagaimana jika" yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Mesin analitik dapat membantu tim mengoptimalkan kinerja dan mengaktifkan analisis prediktif dan alokasi sumber daya strategis.

Mengingat kompleksitas dan kebutuhan akan insight dan analisis prediktif, satu kembaran digital jarang cukup. Sebaliknya, perusahaan energi membutuhkan beberapa kembaran digital, menurut Nigel Cain, VP dan mitra senior di IBM dan Biren Gandhi, Executive Partner & Global Industry CoE Leader of Energy, Environment & Utilities di IBM.

“Bertindak bersama, kembaran digital dapat menyimulasikan dampak faktor eksternal, seperti peristiwa cuaca, kegagalan perangkat keras dan peralatan, perubahan peraturan, dan fluktuasi pasar pada infrastruktur energi,” kata Cain dan Gandhi. “Kemampuan ini memungkinkan perusahaan energi untuk mengembangkan rencana kontingensi yang kuat dan mengoptimalkan strategi mereka untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang.”

Aplikasi kembaran digital dalam energi terbarukan

Aplikasi umum untuk kembaran digital dalam energi terbarukan termasuk simulasi turbin angin, pemantauan pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan energi baterai, listrik tenaga air, dan manajemen jaringan listrik.

Teknologi kembaran digital menghasilkan pengaplikasian strategi pemeliharaan prediktif yang lebih kuat, deteksi kesalahan otomatis, pengoptimalan kinerja, dan stabilitas yang lebih besar di seluruh operasi.

Energi angin

Dalam bidang energi angin, kembaran digital dapat menyimulasikan turbin individu atau seluruh ladang angin. Operator dapat menyimulasikan bagaimana bilah turbin merespons kondisi angin yang bergerak, memprediksi keausan mekanis pada gearbox dan bantalan, dan membantu operator menjadwalkan pemeliharaan dengan baik sebelum kegagalan terjadi.

Pendekatan pemeliharaan prediktif dapat mendeteksi masalah seperti degradasi bantalan atau lapisan es pada bilah turbin, yang juga dapat membantu meningkatkan manajemen aset operasi.

Energi matahari

Untuk instalasi tenaga surya, kembaran digital memodelkan kinerja susunan panel dalam kondisi cuaca yang berbeda, akumulasi debu, dan kondisi keteduhan. Teknologi ini melacak tingkat degradasi dan membantu mengoptimalkan pengaturan inverter atau jadwal pembersihan panel.

Operator skala utilitas dapat menggunakan kembaran digital untuk menyimulasikan akumulasi debu atau ketidaksejajaran panel pada output.

Sistem penyimpanan energi dan baterai

Kembaran digital dari sistem penyimpanan energi baterai (BESS) membantu operator memahami dan menganalisis data produksi dan konsumsi real-time.

Menentukan waktu yang paling efisien untuk menyimpan kelebihan tenaga surya atau angin dan kapan harus menyebarkannya ke jaringan sangat penting untuk model prediktif. Mengetahui kapan dan bagaimana energi yang disimpan harus digunakan dapat menghemat waktu dan uang.

Pembangkit listrik tenaga air

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air sering menjalankan beberapa turbin secara bersamaan. Model kembaran digital dapat menyimulasikan kombinasi operasi turbin yang berbeda untuk menemukan konfigurasi yang paling efisien untuk aliran air dan tingkat permintaan tertentu, sehingga mengurangi pemborosan air dan output yang tidak perlu.

Untuk jaringan dengan penyimpanan pompa hidroelektrik, kembaran digital dapat menyimulasikan siklus pompa untuk mengoptimalkan kapan harus menyimpan versus melepaskan energi berdasarkan kebutuhan jaringan dan harga listrik.

Manajemen jaringan dan jaringan pintar

Untuk jaringan energi, kembaran digital memodelkan bagaimana pembangkit energi terbarukan akan memengaruhi infrastruktur transmisi penyimpanan, gardu induk, dan pola kebutuhan melalui sensor IoT dan akuisisi data real time.

Operator jaringan listrik dapat menjalankan skenario “bagaimana jika”, seperti menyimulasikan bagaimana jaringan akan merespons penurunan output angin yang tiba-tiba atau lonjakan permintaan, tanpa risiko gangguan yang sebenarnya. Dengan menyimulasikan pasokan dan kebutuhan, operator dapat menyeimbangkan aliran energi dan mengintegrasikannya dengan lancar ke jaringan yang lebih luas.

Manfaat dari kembaran digital untuk energi terbarukan

Manfaat kembaran digital dalam energi terbarukan termasuk keberlanjutan yang lebih baik, pemeliharaan prediktif tingkat lanjut, pengambilan keputusan yang lebih cepat, penghematan biaya yang terukur, integrasi jaringan yang lebih efisien, dan peningkatan kolaborasi:

  • Keberlanjutan yang lebih bersih: Pelaporan keberlanjutan yang lebih bersih dapat dilakukan ketika kembaran digital melacak kinerja dan data emisi secara terus menerus. Hal ini memberi perusahaan catatan yang dapat diverifikasi untuk mendukung kepatuhan dan pelaporan investor, bukan mengandalkan perkiraan yang disimpulkan setelah proses berjalan.
  • Pemeliharaan prediktif yang ditingkatkan: Pemeliharaan prediktif membantu mendeteksi kegagalan peralatan sebelum terjadi. Kembaran digital dapat menandai pola getaran yang tidak biasa di turbin atau penurunan output panel jauh sebelum teknisi melihatnya pada kunjungan rutin. Pendekatan ini mengurangi waktu henti dan menghindari perbaikan darurat yang mahal untuk aset energi.
  • Pengambilan keputusan yang lebih cepat: Pengambilan keputusan yang lebih cepat berasal dari model real-time yang mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Operator tidak perlu lagi menunggu inspeksi terjadwal atau laporan yang tertunda. Sebaliknya, mereka melihat masalah kinerja saat masalah tersebut muncul dan segera merespons.
  • Penghematan terukur: Penghematan yang terukur dihasilkan dari menjalankan tes fisik yang lebih sedikit dan menghindari pemadaman yang tidak direncanakan. Perusahaan menggunakan kembaran digital untuk menyimulasikan perubahan sebelum mengalokasikan modal dan mengurangi biaya percobaan untuk pemeliharaan, kepegawaian, dan peningkatan peralatan.
  • Integrasi jaringan yang lebih lancar: Integrasi jaringan yang lebih lancar membantu operator mengelola ketidakpastian yang terkait dengan matahari dan angin. Kembaran digital menunjukkan kepada operator bagaimana output yang bervariasi akan memengaruhi jaringan yang lebih luas, sehingga mereka dapat membuat rencana berdasarkan fluktuasi tersebut, alih-alih bereaksi setelah kejadian muncul.
  • Kolaborasi yang lebih kuat: Kolaborasi yang lebih kuat muncul ketika tim teknik, operasi, dan keuangan bekerja dari model yang sama. Tampilan kinerja aset secara real-time yang sama memberi setiap departemen titik awal yang sama untuk keputusan, sehingga mengurangi miskomunikasi dan pekerjaan duplikat.

Tantangan kembaran digital dalam energi terbarukan

Kembaran digital dalam energi terbarukan memberikan kemampuan yang kuat, tetapi operator menghadapi hambatan nyata sebelum manfaat tersebut dapat direalisasikan. Tantangan ini termasuk risiko keamanan siber yang lebih tinggi, kualitas data yang buruk, biaya implementasi yang tinggi, infrastruktur yang ketinggalan zaman, dan kekurangan keterampilan. Memahami tantangan akan membantu organisasi merencanakan penerapan yang lebih cerdas dan menghindari kesalahan langkah yang mahal:

  • Risiko keamanan siber: Keamanan siber merupakan tantangan karena kembaran digital bergantung pada aliran data berkelanjutan antara aset fisik dan platform cloud. Kondisi ini menciptakan permukaan serangan yang digunakan oleh peretas untuk mengganggu operasi jaringan atau mencuri data operasional. Organisasi dapat mengatasi hal ini dengan menerapkan enkripsi end-to-end, segmentasi jaringan, dan pengujian penetrasi reguler di semua sistem yang terhubung.
  • Persyaratan kualitas dan volume data: Persyaratan kualitas dan volume data merupakan tantangan karena kembaran digital bergantung pada data sensor, dan data yang tidak lengkap atau berkualitas buruk menghasilkan model yang tidak dapat diandalkan. Tim sistem energi harus berinvestasi dalam infrastruktur penginderaan redundan dan alur proses validasi data otomatis yang menandai dan memperbaiki anomali sebelum anomali tersebut masuk ke model.
  • Biaya implementasi yang tinggi: Biaya implementasi yang tinggi ini berhubungan dengan proses membangun kembaran digital yang kuat. Investasi awal dalam sensor, platform perangkat lunak, dan integrasi sangat signifikan, sehingga teknologi ini tidak terjangkau oleh operator yang lebih kecil. Solusi bagi organisasi yang ingin mencoba kembaran digital adalah memulai dengan contoh penggunaan yang berskala kecil dan bernilai tinggi, kemudian memperluas cakupannya setelah menunjukkan hasil investasi (ROI).
  • Integrasi infrastruktur lama: Infrastruktur lama merupakan tantangan karena aset terbarukan yang lebih tua tidak dirancang untuk berbagi data. Selain itu, retrofit sensor atau sistem komunikasi ke turbin dan inverter yang sudah tua menciptakan gesekan teknis yang signifikan. Solusinya adalah operator harus menerapkan perangkat komputasi edge yang mengubah sinyal peralatan lama menjadi format yang dapat diserap kembaran digital modern, sehingga membantu memastikan interoperabilitas yang lebih baik antar sistem.
  • Kekurangan talenta dan keterampilan: Kekurangan talenta dan keterampilan merupakan tantangan dari kembaran digital karena teknologi ini membutuhkan kombinasi langka dari keahlian di bidang sistem energi, ilmu data, dan rekayasa perangkat lunak yang saat ini masih belum tersedia dalam skala besar di industri. Organisasi dapat mengatasi kekurangan ini dengan memilih vendor khusus untuk penerapan awal sambil menjalankan program pelatihan internal untuk membangun kemampuan internal jangka panjang.

Masa depan kembaran digital dalam energi terbarukan

Masa depan kembaran digital dalam energi terbarukan akan berpusat pada sistem yang lebih otonom dan berbasis AI yang dapat mengoptimalkan produksi daya listrik sendiri, sekaligus secara otomatis melacak metrik kinerja dan melakukan analisis skenario, semuanya tanpa campur tangan manusia.

Ketika model dilatih menggunakan kumpulan data yang lebih besar di seluruh rangkaian aset global, prediksi mereka akan berkembang lebih tajam dan lebih dapat ditransfer di berbagai lingkungan operasi:

  • Jaringan pintar berskala nasional: Jaringan pintar berskala nasional juga merupakan tren utama karena operator menghubungkan kembaran digital tingkat aset individual ke dalam jaringan berskala nasional yang terpadu. Model ini dapat mereplikasi seluruh sistem energi regional secara real-time. Hal ini memberi manajer grid kemampuan untuk menyimulasikan kegagalan berantai, menguji skenario integrasi terbarukan, dan mengoordinasikan pengiriman penyimpanan di ribuan aset secara bersamaan.
  • Standardisasi format data: Para pemimpin industri dan regulator mencari format data umum dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang memungkinkan kembaran digital dari vendor yang berbeda untuk berbagi data dan bekerja sama. Standardisasi ini akan menurunkan biaya Integrasi, mengurangi vendor lock-in, dan mempercepat adopsi oleh operator kecil yang tidak mampu menerapkan kembaran digital.
  • Integrasi kendaraan ke jaringan:  Adopsi kendaraan listrik (EV) meningkat dan kembaran digital akan berperan lebih besar dalam mengelola sistem vehicle-to-grid (V2G). Model kembaran digital membantu operator memprediksi bagaimana pola pengisian dan pengosongan daya EV memengaruhi stabilitas jaringan, terutama karena output terbarukan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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