Kembaran digital untuk energi terbarukan

Kembaran digital terus menyerap data real-time, memberikan perbandingan yang akurat kondisi di dunia nyata.

Teknologi ini, didukung oleh kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan machine learning (ML), menciptakan versi digital dari sistem daya listrik yang dapat disimulasikan, dianalisis, dan dioptimalkan oleh operator dengan menggunakan data real-time dan insight cerdas. Operator dapat meniru perilaku aset, memprediksi masalah, dan mengoptimalkan kinerja aset, semua tanpa menyentuh peralatan fisik.

Teknologi ini terbukti transformatif terhadap efisiensi operasi energi. Sebuah studi kasus dari Digital Wind Farm GE menemukan bahwa kembaran digital menghasilkan perpanjangan masa pakai turbin hingga 5 tahun dan pengurangan waktu henti hingga 25%, menurut studi Ulasan Strategi Energi tentang kembaran digital dalam sistem energi terbarukan.

Teknologi kembaran digital mengubah cara sektor energi mengelola sistem seperti jaringan energi, yang merupakan tulang punggung perekonomian saat ini. Lanskap sektor energi saat ini sedang mengalami pergeseran dari bahan bakar fosil tradisional menuju sumber energi terbarukan, keberlanjutan yang lebih besar, dan efisiensi sistem daya listrik yang lebih baik.