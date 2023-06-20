Menurut Warranty Week, klaim senilai 46 miliar USD telah dibayarkan oleh Produsen Peralatan Asli otomotif global pada tahun 2021. Secara akrual, jumlah pembayarannya mencapai 54 miliar USD. Ini berarti bahwa berdasarkan pengalaman, sekitar 630 USD per kendaraan yang terjual ditahan untuk masalah garansi yang akan datang. Tantangan untuk menghindari atau mengurangi klaim garansi dan biayanya sangat besar, karena cacat dapat terjadi di sepanjang rantai nilai. Di sinilah kembaran digital dapat membantu.
Produksi yang ramping menghasilkan pada efisiensi yang lebih tinggi, penggunaan material yang lebih sedikit, dan pengurangan biaya. Tetapi hal ini juga menimbulkan risiko yang lebih tinggi untuk masalah kualitas baru yang tidak diketahui, dan merupakan potensi topik garansi. Dengan makin banyaknya perangkat lunak yang terpasang pada kendaraan, persentase klaim garansi terkait perangkat lunak meningkat dari tahun ke tahun. Yang dibutuhkan sekarang adalah deteksi kegagalan dan masalah baru yang tidak teridentifikasi sedini mungkin.
Umumnya, masalah perangkat lunak dapat dengan mudah diperbaiki dari jarak jauh dan tidak memerlukan penarikan produk. Hal ini menghasilkan pengurangan total biaya garansi untuk topik-topik garansi terkait perangkat lunak dengan cara yang ramah pelanggan dan efisien. Pada saat yang sama, angka total klaim dan akrual global tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir. Apa artinya itu?
OEM otomotif global selalu menghadapi masalah garansi dan oleh karena itu kemampuan manajemen garansi mereka cukup matang. Mulai dari menyertakan data media sosial untuk mengetahui tren, hingga menggunakan data IoT untuk mengurangi tingkat kegagalan di pabrik, beberapa perusahaan yang berkinerja baik memimpin dalam pemanfaatan data untuk topik garansi.
Studi tolok ukur IBV 2020 “pengaturan ulang proses garansi berbasis data” menekankan hal ini, berdasarkan tanggapan dari 300 pemimpin otomotif yang bertanggung jawab atas manajemen garansi di organisasi mereka di 11 negara di Asia Pasifik, Eropa,AS, dan Kanada. Mereka, antara lain, ditanya tentang KPI garansi mereka. Rentang kinerja yang disampaikan kepada kami menunjukkan potensi peningkatan untuk setiap perusahaan. Bahkan pengadopsi teknologi awal yang berkinerja tinggi masih memiliki banyak kemungkinan untuk menggunakan data mereka dengan lebih baik.
Banyak hal yang telah terjadi di bidang teknik (misalnya, menghindari masalah garansi melalui simulasi), manufaktur (misalnya, mendeteksi dan mencegah kegagalan melalui analisis data sensor), dan purnajual (misalnya, mendeteksi tren melalui analisis media sosial) melalui penggunaan analisis data. Meskipun adopsi teknologi baru mendukung praktik peningkatan garansi baru, melacak kembali akar masalah kegagalan pada rantai nilai tetap merupakan pekerjaan yang berat. Selain itu, biaya garansi masih diserahkan kembali ke pemasok.
Alasannya bermacam-macam, mulai dari informasi yang terpisah-pisah, data yang hilang, dan kepemilikan data yang tidak jelas hingga alat analisis yang sudah ketinggalan zaman, dan pendekatan manufaktur 4.0 baru-baru ini, pabrik pintar, atau internet of things tidak menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan memuaskan.
Andalan baru untuk merancang kembali analisis garansi adalah kembaran digital. Inilah alasannya: Kembaran digital bukanlah proyek satu kali untuk menghubungkan berbagai sistem guna menghubungkan berbagai sensor. Ini adalah proses. Lebih khusus lagi, ini adalah proses hidup yang memungkinkan deteksi akar masalah dan deteksi awal yang sebenarnya, termasuk peringatan referensi silang di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain dan pembangunan hingga penjualan dan purnajual. Proses ini mengumpulkan dan menghubungkan informasi, membuatnya dapat dirujuk silang dan siap untuk dianalisis berdasarkan kelompok.
Kembaran digital memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah lama, “Kami tahu bagian kegagalannya, kami tahu di kendaraan mana bagian ini dibangun, tetapi kami tidak tahu batch pemasok mana yang salah. Oleh karena itu, kami tidak dapat menarik hanya kendaraan yang terkena dampak, kami perlu menarik semua yang mungkin terkena dampak.”
Ketika kembaran digital sebuah kendaraan terbentang dari desain dan teknik hingga pembuatan kembaran operasional, kami memiliki semua informasi untuk pengurangan garansi dan penghindaran garansi.
Manajemen garansi adalah proses yang berkelanjutan. Dan proses ini akan disusun ulang dengan ketersediaan luas kembaran digital.
Baca bagaimana pendapat para CEO mengenai keberlanjutan dalam kata-kata mereka sendiri dan bagaimana mereka mengintegrasikannya ke dalam bisnisnya.
Temukan tujuh tren bisnis yang diharapkan pakar untuk membentuk dunia dalam tiga tahun ke depan—dan tujuh taruhan yang layak dibuat untuk memperoleh manfaat darinya.
Selami bagaimana Climate Service mengintegrasikan data iklim ke dalam keputusan keuangan menggunakan teknologi IBM.
Sederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda dengan memanfaatkan AI generatif, analitik canggih, dan Internet of Things (IoT).
Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Sederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda dengan memanfaatkan AI generatif, analitik canggih, dan Internet of Things (IoT).