Banyak hal yang telah terjadi di bidang teknik (misalnya, menghindari masalah garansi melalui simulasi), manufaktur (misalnya, mendeteksi dan mencegah kegagalan melalui analisis data sensor), dan purnajual (misalnya, mendeteksi tren melalui analisis media sosial) melalui penggunaan analisis data. Meskipun adopsi teknologi baru mendukung praktik peningkatan garansi baru, melacak kembali akar masalah kegagalan pada rantai nilai tetap merupakan pekerjaan yang berat. Selain itu, biaya garansi masih diserahkan kembali ke pemasok.

Alasannya bermacam-macam, mulai dari informasi yang terpisah-pisah, data yang hilang, dan kepemilikan data yang tidak jelas hingga alat analisis yang sudah ketinggalan zaman, dan pendekatan manufaktur 4.0 baru-baru ini, pabrik pintar, atau internet of things tidak menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan memuaskan.

Andalan baru untuk merancang kembali analisis garansi adalah kembaran digital. Inilah alasannya: Kembaran digital bukanlah proyek satu kali untuk menghubungkan berbagai sistem guna menghubungkan berbagai sensor. Ini adalah proses. Lebih khusus lagi, ini adalah proses hidup yang memungkinkan deteksi akar masalah dan deteksi awal yang sebenarnya, termasuk peringatan referensi silang di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain dan pembangunan hingga penjualan dan purnajual. Proses ini mengumpulkan dan menghubungkan informasi, membuatnya dapat dirujuk silang dan siap untuk dianalisis berdasarkan kelompok.

Kembaran digital memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah lama, “Kami tahu bagian kegagalannya, kami tahu di kendaraan mana bagian ini dibangun, tetapi kami tidak tahu batch pemasok mana yang salah. Oleh karena itu, kami tidak dapat menarik hanya kendaraan yang terkena dampak, kami perlu menarik semua yang mungkin terkena dampak.”

Ketika kembaran digital sebuah kendaraan terbentang dari desain dan teknik hingga pembuatan kembaran operasional, kami memiliki semua informasi untuk pengurangan garansi dan penghindaran garansi.

Manajemen garansi adalah proses yang berkelanjutan. Dan proses ini akan disusun ulang dengan ketersediaan luas kembaran digital.