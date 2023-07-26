Karena industri terus melanjutkan digitalisasi, peran kembaran digital diperkirakan akan tumbuh semakin pesat. Dan meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan IoT hanya akan semakin meningkatkan kemampuan kembaran digital. Selain itu, dengan munculnya komputasi cloud yang memberikan manfaat kembaran digital tanpa investasi awal dalam jumlah besar untuk infrastruktur TI, penerapan kembaran digital menjadi lebih layak bagi banyak perusahaan.

Ke depannya kita tahu bahwa kembaran digital akan memainkan peran penting dalam otomatisasi proses. Mengintegrasikan kembaran digital dengan robotika dan sistem otonom, sebagai salah satu contohnya, dapat menghasilkan operasi pengeboran yang sepenuhnya otomatis. Demikian pula, kembaran digital dapat memungkinkan pengembangan jaringan pintar dalam jaringan distribusi gas, sehingga menghasilkan rantai pasokan yang lebih efisien dan andal.

Ketika industri bergulat dengan seruan yang semakin mendesak untuk praktik lingkungan yang berkelanjutan, kembaran digital juga dapat mendukung transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan lebih terbarukan. Kembaran digital turbin angin, panel surya, atau seluruh jaringan energi terbarukan berpotensi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, menjadikan sumber energi ini lebih kompetitif dengan bahan bakar fosil.

Dan di bidang eksplorasi, kembaran digital dapat merevolusi cara perusahaan mencari cadangan minyak dan gas baru. Dengan kembaran digital dari bawah permukaan Bumi, perusahaan minyak dan gas dapat secara akurat memprediksi lokasi ladang gas dan minyak baru, sehingga mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan eksplorasi.

Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan kemungkinan tersebut, industri harus mengatasi beberapa hambatan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital untuk tenaga kerja mereka dan mengatasi berbagai isu kompleks seputar kepemilikan data, privasi, dan keamanan. Mereka juga perlu mengembangkan budaya inovasi dan ketangkasan, karena revolusi digital akan membawa perubahan signifikan pada cara kerja tradisional.

Terlepas dari tantangan ini, manfaat potensial dari kembaran digital terlalu signifikan untuk diabaikan. Ketika industri minyak dan gas mengarungi jalan menuju digitalisasi dan keberlanjutan, kembaran digital berjanji untuk menjadi alat yang efektif dalam persenjataannya. Dengan menyediakan jendela tentang masa depan, mereka dapat membantu industri mengantisipasi, mempersiapkan, dan membentuk perubahan yang terbentang di hadapan.