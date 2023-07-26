Industri minyak dan gas telah menjadi tulang punggung ekonomi global selama puluhan tahun. Namun, volatilitas pasar, masalah lingkungan, dan inefisiensi operasional juga menantang industri ini untuk beradaptasi dan berinovasi. Penggunaan kembaran digital adalah salah satu inovasi itu.
Dalam era transformasi digital, kembaran digital muncul sebagai solusi ampuh pada tantangan produksi energi. Teknologi kembaran digital, kemajuan yang berasal dari Internet of Things (IoT) industri, membentuk kembali lingkungan minyak dan gas dengan membantu penyedia merampingkan manajemen aset, mengoptimalkan kinerja, dan mengurangi biaya operasi dan waktu henti yang tidak direncanakan.
Kembaran digital adalah representasi virtual dinamis dari objek fisik atau sistem yang menyimulasikan perilakunya secara real-time. Dengan mengintegrasikan data operasional real-time, informasi historis, dan algoritma canggih ke dalam model digital yang komprehensif, kembaran digital dapat memprediksi perilaku masa depan, menyempurnakan efisiensi operasional, dan memungkinkan insight tentang perilakunya di dunia nyata yang belum pernah ada sebelumnya.
Kembaran digital pertama kali digunakan oleh NASA untuk mempersiapkan misi luar angkasa, tetapi contoh penggunaannya sangat luas, terutama untuk operator minyak dan gas. Teknologi kembaran digital memfasilitasi hal-hal berikut:
Karena industri terus melanjutkan digitalisasi, peran kembaran digital diperkirakan akan tumbuh semakin pesat. Dan meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan IoT hanya akan semakin meningkatkan kemampuan kembaran digital. Selain itu, dengan munculnya komputasi cloud yang memberikan manfaat kembaran digital tanpa investasi awal dalam jumlah besar untuk infrastruktur TI, penerapan kembaran digital menjadi lebih layak bagi banyak perusahaan.
Ke depannya kita tahu bahwa kembaran digital akan memainkan peran penting dalam otomatisasi proses. Mengintegrasikan kembaran digital dengan robotika dan sistem otonom, sebagai salah satu contohnya, dapat menghasilkan operasi pengeboran yang sepenuhnya otomatis. Demikian pula, kembaran digital dapat memungkinkan pengembangan jaringan pintar dalam jaringan distribusi gas, sehingga menghasilkan rantai pasokan yang lebih efisien dan andal.
Ketika industri bergulat dengan seruan yang semakin mendesak untuk praktik lingkungan yang berkelanjutan, kembaran digital juga dapat mendukung transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan lebih terbarukan. Kembaran digital turbin angin, panel surya, atau seluruh jaringan energi terbarukan berpotensi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, menjadikan sumber energi ini lebih kompetitif dengan bahan bakar fosil.
Dan di bidang eksplorasi, kembaran digital dapat merevolusi cara perusahaan mencari cadangan minyak dan gas baru. Dengan kembaran digital dari bawah permukaan Bumi, perusahaan minyak dan gas dapat secara akurat memprediksi lokasi ladang gas dan minyak baru, sehingga mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan eksplorasi.
Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan kemungkinan tersebut, industri harus mengatasi beberapa hambatan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital untuk tenaga kerja mereka dan mengatasi berbagai isu kompleks seputar kepemilikan data, privasi, dan keamanan. Mereka juga perlu mengembangkan budaya inovasi dan ketangkasan, karena revolusi digital akan membawa perubahan signifikan pada cara kerja tradisional.
Terlepas dari tantangan ini, manfaat potensial dari kembaran digital terlalu signifikan untuk diabaikan. Ketika industri minyak dan gas mengarungi jalan menuju digitalisasi dan keberlanjutan, kembaran digital berjanji untuk menjadi alat yang efektif dalam persenjataannya. Dengan menyediakan jendela tentang masa depan, mereka dapat membantu industri mengantisipasi, mempersiapkan, dan membentuk perubahan yang terbentang di hadapan.
Era kembaran digital di industri minyak dan gas baru saja dimulai. Dengan menyediakan hubungan real-time antara dunia fisik dan digital, mereka memungkinkan operator untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan sistem yang belum pernah ada sebelumnya.
Namun, mengelola kembaran digital bisa menjadi proses yang kompleks, membutuhkan solusi perangkat lunak canggih seperti IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo adalah platform terintegrasi yang membantu penyedia layanan mengoptimalkan kinerja aset dan merampingkan operasi sehari-hari. Menggunakan platform terintegrasi berbasis cloud yang didukung AI, Maximo menawarkan kemampuan CMMS, EAM, dan APM yang menghasilkan analitik data tingkat lanjut dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data di fasilitas produksi minyak dan gas.
Mengingat berbagai teknologi digital yang menarik akan terus berkembang, kembaran digital dipersiapkan untuk merombak masa depan industri. Dengan IBM Maximo, bisnis Anda dapat memanfaatkan teknologi kembaran digital untuk membangun hari esok yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sejahtera.
