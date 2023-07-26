10 cara industri minyak dan gas dapat memanfaatkan teknologi kembaran digital

Seorang insinyur memeriksa sistem pipa dan memeriksa data pada tablet

Penulis

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Industri minyak dan gas telah menjadi tulang punggung ekonomi global selama puluhan tahun. Namun, volatilitas pasar, masalah lingkungan, dan inefisiensi operasional juga menantang industri ini untuk beradaptasi dan berinovasi. Penggunaan kembaran digital adalah salah satu inovasi itu.

Dalam era transformasi digital, kembaran digital muncul sebagai solusi ampuh pada tantangan produksi energi. Teknologi kembaran digital, kemajuan yang berasal dari Internet of Things (IoT) industri, membentuk kembali lingkungan minyak dan gas dengan membantu penyedia merampingkan manajemen aset, mengoptimalkan kinerja, dan mengurangi biaya operasi dan waktu henti yang tidak direncanakan.

Apa itu kembaran digital?

Kembaran digital adalah representasi virtual dinamis dari objek fisik atau sistem yang menyimulasikan perilakunya secara real-time. Dengan mengintegrasikan data operasional real-time, informasi historis, dan algoritma canggih ke dalam model digital yang komprehensif, kembaran digital dapat memprediksi perilaku masa depan, menyempurnakan efisiensi operasional, dan memungkinkan insight tentang perilakunya di dunia nyata yang belum pernah ada sebelumnya.

Desain 3D bola yang menggelinding di lintasan

Berita + Insight AI terbaru  

Temukan insight dan berita yang dikurasi oleh para pakar tentang AI, cloud, dan lainnya di Buletin Think mingguan. 

Kembaran digital dalam minyak dan gas

Kembaran digital pertama kali digunakan oleh NASA untuk mempersiapkan misi luar angkasa, tetapi contoh penggunaannya sangat luas, terutama untuk operator minyak dan gas. Teknologi kembaran digital memfasilitasi hal-hal berikut:

  1. Pemeliharaan prediktif: Salah satu aplikasi kembar digital yang paling bermanfaat dalam industri minyak dan gas adalah pemeliharaan prediktif (PdM). Dalam konteks ini, tim pemeliharaan akan membuat kembaran digital dari peralatan atau mesin. Versi digital kembaran digital akan terus mengumpulkan data dari aset fisik dan menggunakan analitik prediktif dan algoritma machine learning (ML) untuk memprediksi kinerja masa depan. Dengan terus memantau kinerja peralatan dan membandingkannya dengan versi virtual kembaran digital, operator dapat memprediksi potensi kegagalan atau kerusakan.
  2. Operasi yang efisien dan aman: Teknologi kembaran digital dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Kembaran digital dapat menyimulasikan berbagai skenario operasional, membantu tim memahami bagaimana parameter operasi yang berbeda memengaruhi kinerja. Mereka kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengoptimalkan operasi, memperbaiki efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh, kembaran digital dari proses ekstraksi minyak dapat membantu operator mengidentifikasi kemacetan dan mengoptimalkan laju ekstraksi.     
  3. Optimasi aset: Kembaran digital memungkinkan operator untuk sepenuhnya memanfaatkan aset minyak dan gas penting. Kembaran digital dari reservoir minyak dapat membantu operator lebih memahami perilaku reservoir dan merencanakan strategi ekstraksi dengan lebih efektif. Pendekatan ini menghasilkan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi dan peningkatan profitabilitas untuk bisnis.
  4. Keselamatan dan kesiapsiagaan darurat: Keselamatan adalah masalah sangat penting dalam industri minyak dan gas, tetapi kembaran digital dapat meningkatkan keselamatan dalam berbagai cara. Kembaran digital akan menyimulasikan berbagai skenario untuk membantu operator mengoptimalkan prosedur operasional dan mengurangi potensi bahaya. Sebagai contoh, kembaran digital dari sistem pipa minyak dapat membantu memperkirakan potensi kebocoran atau pecah, sehingga operator dapat memperbaiki pipa sebelum terjadi kerusakan yang berbahaya. Kembaran digital juga dapat digunakan untuk pelatihan karyawan, menyimulasikan situasi berbahaya secara realistis di lingkungan bebas risiko sehingga staf dapat mempelajari keterampilan dan prosedur baru serta mengetahui cara merespons keadaan darurat keselamatan.        
  5. Keberlanjutan: Industri minyak dan gas berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk mengurangi dampak lingkungannya. Kembaran digital adalah alat yang sangat berharga dalam upaya ini. Dengan menyimulasikan operasi dan dampak lingkungannya, bisnis dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi, mengelola limbah, dan mematuhi peraturan lingkungan. Kembaran digital juga dapat menyimulasikan dampak peraturan dan/atau teknologi baru, membantu industri terus beradaptasi seiring kemajuan dan perkembangan pesat teknologi.   
  6. Optimasi operasi pengeboran: Operasi pengeboran rumit dan mahal. Kembaran digital dapat membantu merampingkan operasi ini dengan menyimulasikan berbagai skenario pengeboran dan memberikan insight tentang strategi terbaik. Misalnya, kembaran digital dari operasi pengeboran, dapat mengidentifikasi kecepatan dan arah pengeboran yang optimal, sehingga meningkatkan akurasi pengeboran secara keseluruhan.
  7. Manajemen reservoir: Dengan membuat kembaran digital reservoir minyak, operator dapat memvisualisasikan perilaku reservoir, mengoptimalkan strategi pengeboran, dan memaksimalkan ekstraksi. Ini tidak hanya mengoptimalkan laju ekstraksi tetapi juga memperpanjang siklus hidup reservoir.
  8. Optimasi rantai pasokan: Rantai pasokan minyak dan gas sangat kompleks. Tim pemeliharaan dapat menggunakan kembaran digital untuk menyimulasikan seluruh rantai pasokan yang memberikan visibilitas mendalam tentang operasi dan logistik serta mengidentifikasi potensi hambatan.
  9. Desain dan pengujian sistem baru: Merancang dan menguji peralatan dan sistem baru dapat menjadi proses yang mahal dan padat karya. Dengan kembaran digital, para insinyur dapat merancang, menguji, dan menyempurnakan sistem baru di lingkungan virtual sebelum mereka menghabiskan waktu dan uang untuk membuatnya. Menggunakan kembaran digital dengan cara ini dapat secara signifikan memperpendek siklus pengembangan dan meningkatkan kinerja produk akhir.
  10. Pelatihan dan pengembangan keterampilan: Kembaran digital dapat berfungsi sebagai alat pelatihan praktis bagi personel industri. Misalnya, ketika diintegrasikan dengan teknologi VR, kembaran digital kilang minyak yang kompleks dapat memberikan lingkungan yang realistis bagi personel untuk melatih dan mengasah keterampilan mereka, sehingga meningkatkan protokol keselamatan dan kualitas produk dan proses secara keseluruhan.

Masa depan kembaran digital dalam industri minyak dan gas

Karena industri terus melanjutkan digitalisasi, peran kembaran digital diperkirakan akan tumbuh semakin pesat. Dan meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan IoT hanya akan semakin meningkatkan kemampuan kembaran digital. Selain itu, dengan munculnya komputasi cloud yang memberikan manfaat kembaran digital tanpa investasi awal dalam jumlah besar untuk infrastruktur TI, penerapan kembaran digital menjadi lebih layak bagi banyak perusahaan.

Ke depannya kita tahu bahwa kembaran digital akan memainkan peran penting dalam otomatisasi proses. Mengintegrasikan kembaran digital dengan robotika dan sistem otonom, sebagai salah satu contohnya, dapat menghasilkan operasi pengeboran yang sepenuhnya otomatis. Demikian pula, kembaran digital dapat memungkinkan pengembangan jaringan pintar dalam jaringan distribusi gas, sehingga menghasilkan rantai pasokan yang lebih efisien dan andal.

Ketika industri bergulat dengan seruan yang semakin mendesak untuk praktik lingkungan yang berkelanjutan, kembaran digital juga dapat mendukung transisi ke sumber energi yang lebih bersih dan lebih terbarukan. Kembaran digital turbin angin, panel surya, atau seluruh jaringan energi terbarukan berpotensi untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, menjadikan sumber energi ini lebih kompetitif dengan bahan bakar fosil.

Dan di bidang eksplorasi, kembaran digital dapat merevolusi cara perusahaan mencari cadangan minyak dan gas baru. Dengan kembaran digital dari bawah permukaan Bumi, perusahaan minyak dan gas dapat secara akurat memprediksi lokasi ladang gas dan minyak baru, sehingga mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan eksplorasi. 

Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan kemungkinan tersebut, industri harus mengatasi beberapa hambatan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital untuk tenaga kerja mereka dan mengatasi berbagai isu kompleks seputar kepemilikan data, privasi, dan keamanan. Mereka juga perlu mengembangkan budaya inovasi dan ketangkasan, karena revolusi digital akan membawa perubahan signifikan pada cara kerja tradisional.

Terlepas dari tantangan ini, manfaat potensial dari kembaran digital terlalu signifikan untuk diabaikan. Ketika industri minyak dan gas mengarungi jalan menuju digitalisasi dan keberlanjutan, kembaran digital berjanji untuk menjadi alat yang efektif dalam persenjataannya. Dengan menyediakan jendela tentang masa depan, mereka dapat membantu industri mengantisipasi, mempersiapkan, dan membentuk perubahan yang terbentang di hadapan.

Gunakan IBM® Maximo Application Suite untuk membantu Anda mengelola teknologi kembaran digital

Era kembaran digital di industri minyak dan gas baru saja dimulai. Dengan menyediakan hubungan real-time antara dunia fisik dan digital, mereka memungkinkan operator untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan sistem yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun, mengelola kembaran digital bisa menjadi proses yang kompleks, membutuhkan solusi perangkat lunak canggih seperti IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo adalah platform terintegrasi yang membantu penyedia layanan mengoptimalkan kinerja aset dan merampingkan operasi sehari-hari. Menggunakan platform terintegrasi berbasis cloud yang didukung AI, Maximo menawarkan kemampuan CMMS, EAM, dan APM yang menghasilkan analitik data tingkat lanjut dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data di fasilitas produksi minyak dan gas.   

Mengingat berbagai teknologi digital yang menarik akan terus berkembang, kembaran digital dipersiapkan untuk merombak masa depan industri. Dengan IBM Maximo, bisnis Anda dapat memanfaatkan teknologi kembaran digital untuk membangun hari esok yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sejahtera.
Solusi terkait
IBM Maximo Application Suite

Sederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda dengan memanfaatkan AI generatif, analitik canggih, dan Internet of Things (IoT).

 Jelajahi Maximo Application Suite
Layanan konsultasi operasi

Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.

         Jelajahi layanan konsultasi operasi
    Perangkat lunak dan solusi manajemen siklus hidup aset (ALM)

    Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.

         Jelajahi solusi ALM
    Ambil langkah selanjutnya

    Sederhanakan pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan peralatan dan infrastruktur penting Anda dengan memanfaatkan AI generatif, analitik canggih, dan Internet of Things (IoT).

         Jelajahi Maximo Application Suite Cobalah gratis