Apa itu pemantauan DevOps?

Pemantauan DevOps memberdayakan tim dan perusahaan untuk beralih dari pendekatan reaktif penyelesaian masalah untuk pengiriman dan manajemen perangkat lunak ke pendekatan proaktif dan preventif. Ini memberikan visibilitas menyeluruh yang berkelanjutan di seluruh arsitektur berbasis cloud terdistribusi, aset yang sangat berharga di lingkungan di mana kegagalan sering muncul dari interaksi ringan antar layanan alih-alih kesalahan individu yang jelas.

Katakanlah, misalnya, bahwa pasien di platform janji temu layanan kesehatan mengeluh tentang janji temu video yang tidak bisa dimulai, tetapi layanan sesi video platform tidak menunjukkan waktu henti yang besar. Solusi pemantauan berkualitas tinggi dapat menggunakan telemetri untuk menemukan bahwa kunjungan yang gagal berhubungan dengan periode waktu di mana layanan sesi video pihak ketiga platform melihat peningkatan kecil namun nyata dalam masalah latensi dan pembatasan kecepatan, yang menunda penyediaan ruang untuk pasien.

Dari perspektif DevOps, pemantauan berkelanjutan adalah pendorong kolaborasi. Semua pemangku kepentingan (pengembangan, operasi, rekayasa keandalan situs (SRE), tim keamanan dan produk) menggunakan sumber kebenaran tunggal bersama, seringkali dalam satu platform. Telemetri bersama memungkinkan loop masukan berkelanjutan, yang membantu tim DevOps membuat keputusan backlog, perubahan arsitektur, dan peningkatan proses di seluruh siklus hidup DevOps.

Pemantauan DevOps juga mendukung praktik shift-left (geser ke kiri) . “Geser ke kiri” memindahkan tugas pengembangan vital, seperti pengujian, penyelesaian masalah, dan keamanan, ke tahap awal siklus pengembangan perangkat lunak. Cacat kode dan kerentanan keamanan ditemukan (idealnya) selama pengodean, bukan penerapan.

Saat alat pemantauan mengumpulkan data, mereka memasukkannya kembali ke pipeline DevOps. Menggunakan telemetri lingkungan hidup dan pola insiden, pemantauan dapat mengungkapkan masalah yang lolos dari putaran pengujian awal. Hook pemantauan mengirim data dan insight pasca produksi kembali ke tim DevOps, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk merancang tes praproduksi baru yang menangkap cacat serupa dalam pengembangan dalam iterasi perangkat lunak di masa mendatang.