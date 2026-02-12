Apa itu pemantauan DevOps?

Pemantauan DevOps adalah bagian dari pemantauan TI yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data real-time yang berkelanjutan di seluruh pipeline DevOps dan waktu proses.
Pemantauan DevOps menggunakan telemetri (metrik, log, dan jejak) dan data peristiwa untuk mengumpulkan masukan yang membantu mendorong observabilitas full-stack, deteksi masalah proaktif, dan pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat di pipeline DevOps
Alat pemantauan DevOps memberikan visibilitas mendalam ke seluruh proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari pengodean dan pembangunan hingga penerapan dan pengoptimalan. Alat tersebut melacak kesehatan dan kinerja infrastruktur, komponen jaringan, aplikasi, pipeline integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan dependensi untuk meningkatkan produk perangkat lunak dan cara penyampaiannya.
Sementara pemantauan dan observabilitas, yaitu kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem yang kompleks berdasarkan output eksternal, sering dianggap sebagai disiplin yang berbeda, upaya pemantauan umumnya mendukung observabilitas, terutama di lingkungan DevOps. Praktik observabilitas, yang dapat mencakup pemantauan DevOps, membantu menjelaskan mengapa sistem berperilaku tertentu, terutama dalam layanan mikro dan arsitektur cloud native. Seringkali, perusahaan mengandalkan platform pemantauan canggih untuk mencapai pengamatan, dan platform pengamatan membantu memandu strategi pemantauan mereka.
Pada akhirnya, platform pemantauan canggih memungkinkan tim DevOps untuk memanfaatkan kemampuan deteksi dan remediasi masalah yang komprehensif, sehingga mereka dapat membangun aplikasi perangkat lunak yang efisien dan sangat dapat diskalakan serta memberikan pengalaman pelanggan yang lancar.
Pemantauan DevOps memberdayakan tim dan perusahaan untuk beralih dari pendekatan reaktif penyelesaian masalah untuk pengiriman dan manajemen perangkat lunak ke pendekatan proaktif dan preventif. Ini memberikan visibilitas menyeluruh yang berkelanjutan di seluruh arsitektur berbasis cloud terdistribusi, aset yang sangat berharga di lingkungan di mana kegagalan sering muncul dari interaksi ringan antar layanan alih-alih kesalahan individu yang jelas.
Katakanlah, misalnya, bahwa pasien di platform janji temu layanan kesehatan mengeluh tentang janji temu video yang tidak bisa dimulai, tetapi layanan sesi video platform tidak menunjukkan waktu henti yang besar. Solusi pemantauan berkualitas tinggi dapat menggunakan telemetri untuk menemukan bahwa kunjungan yang gagal berhubungan dengan periode waktu di mana layanan sesi video pihak ketiga platform melihat peningkatan kecil namun nyata dalam masalah latensi dan pembatasan kecepatan, yang menunda penyediaan ruang untuk pasien.
Dari perspektif DevOps, pemantauan berkelanjutan adalah pendorong kolaborasi. Semua pemangku kepentingan (pengembangan, operasi, rekayasa keandalan situs (SRE), tim keamanan dan produk) menggunakan sumber kebenaran tunggal bersama, seringkali dalam satu platform. Telemetri bersama memungkinkan loop masukan berkelanjutan, yang membantu tim DevOps membuat keputusan backlog, perubahan arsitektur, dan peningkatan proses di seluruh siklus hidup DevOps.
Pemantauan DevOps juga mendukung praktik shift-left (geser ke kiri) . “Geser ke kiri” memindahkan tugas pengembangan vital, seperti pengujian, penyelesaian masalah, dan keamanan, ke tahap awal siklus pengembangan perangkat lunak. Cacat kode dan kerentanan keamanan ditemukan (idealnya) selama pengodean, bukan penerapan.
Saat alat pemantauan mengumpulkan data, mereka memasukkannya kembali ke pipeline DevOps. Menggunakan telemetri lingkungan hidup dan pola insiden, pemantauan dapat mengungkapkan masalah yang lolos dari putaran pengujian awal. Hook pemantauan mengirim data dan insight pasca produksi kembali ke tim DevOps, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk merancang tes praproduksi baru yang menangkap cacat serupa dalam pengembangan dalam iterasi perangkat lunak di masa mendatang.
Pemantauan DevOps mencakup beberapa jenis pemantauan TI yang berbeda tetapi terkait yang bersama-sama memberikan visibilitas lengkap ke dalam sistem, aplikasi, dan perilaku pengguna. Setiap jenis berfokus pada instrumentasi lapisan atau komponen tertentu dari siklus hidup pengiriman perangkat lunak, mulai dari kesehatan infrastruktur hingga interaksi pengguna akhir.
Jenis-jenis pemantauan meliputi:
Pemantauan infrastruktur berfokus pada server, jaringan, database, mesin virtual (VM), layanan cloud, sistem operasi dan platform penyimpanan disk yang mendukung aplikasi. Tujuannya adalah untuk menyerap telemetri dari sumber daya ini untuk membantu memastikan bahwa backend jaringan komputasi berfungsi seperti yang diharapkan dan bahwa anomali ditemukan sebelum mempengaruhi pengguna akhir.
Alat pemantauan infrastruktur mengumpulkan metrik seperti penggunaan CPU, konsumsi memori, throughput jaringan, latensi, dan waktu aktif. Kemudian, mereka mengirimkan informasi ke platform pemantauan terpusat yang menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk tim DevOps.
Alat pemantauan jaringan melacak aliran data antara router, switch, firewall, penyeimbang beban, VM, kontainer, dan beban kerja cloud, mengawasi masalah konektivitas dan kesalahan konfigurasi yang dapat memperlambat transmisi data. Alat ini juga memberikan informasi ke dalam pipeline CI/CD dan alur kerja manajemen insiden, sehingga tim DevOps dapat mengatur peringatan otomatis dan rollback berdasarkan data real-time.
Praktik DevOps melibatkan rilis perangkat lunak yang cepat dan keandalan yang tinggi, sehingga tim harus memiliki alat yang mereka butuhkan untuk menemukan dan perbaikan masalah sebelum menyebabkan kegagalan penerapan. Alat pemantauan jaringan membantu mengatasi kebutuhan ini, mengotomatiskan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan administrator jaringan secara manual.
Di lingkungan DevOps yang matang, pemantauan jaringan terintegrasi dengan alat obrolan, alat manajemen log, sistem tiket, dan rotasi staf on-call sehingga peringatan menjadi insiden yang dapat ditindaklanjuti. Data yang sama dapat membantu tim DevOps merampingkan ulasan pasca-insiden, memungkinkan mereka untuk menyempurnakan infrastruktur, memperbarui konfigurasi, dan meningkatkan rilis mendatang berdasarkan apa yang diungkapkan telemetri jaringan.
Alat pemantauan kinerja aplikasi memantau seluruh tumpukan aplikasi, termasuk kerangka kerja aplikasi (Java atau .NET, misalnya), sistem operasi, database, API, middleware, dan server aplikasi web. Alat ini mengukur seberapa cepat dan andal aplikasi merespons tindakan pengguna, dan apakah aplikasi tersedia saat pengguna membutuhkannya.
Pemantauan kinerja aplikasi memberi tim DevOps visibilitas ke segala hal mulai dari pengalaman pengguna tingkat tinggi hingga komponen teknis tingkat rendah, seperti database dan layanan eksternal.
Misalnya, banyak alat pemantauan menyediakan pelacakan transaksi terperinci dan insight tingkat kode, sehingga tim dapat menentukan kueri database yang lambat, jalur kode yang tidak efisien, dan dependensi yang gagal.
Solusi pemantauan aplikasi tradisional bergantung pada komponen perangkat lunak kecil yang disebut “agen”. Agen digunakan di seluruh lingkungan aplikasi dan infrastruktur pendukung untuk mengambil sampel kinerja dan telemetri secara berkala (sesering sekali setiap menit). Solusi yang lebih modern menggunakan pemantauan tanpa agen untuk pendekatan pengumpulan data yang tidak mengganggu, dengan mengandalkan analisis lalu lintas jaringan untuk mengumpulkan data kinerja aplikasi.
Dalam kedua kasus tersebut, alat pemantauan kinerja aplikasi dapat memudahkan tim DevOps untuk memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA), mengotomatiskan manajemen masalah, dan meningkatkan kualitas kode dari waktu ke waktu.
Pemantauan pengalaman pengguna, sering disebut pemantauan pengalaman digital (DEM), adalah tentang memahami pengalaman pengguna nyata saat menggunakan situs atau aplikasi dalam hal kecepatan, keandalan, dan kegunaan. Ini menyatukan data dari browser web, aplikasi mobile, API, dan sistem backend untuk menggambarkan di mana pengguna kesulitan dan mengapa.
Alat pemantauan pengalaman pengguna melacak metrik seperti waktu respons halaman, penundaan interaksi, dan tingkat kesalahan, dan menilai apakah perjalanan pengguna utama (pendaftaran, checkout, dan pencarian, misalnya) berhasil. Solusi ini biasanya menggabungkan metrik front-end dari browser dan aplikasi dengan data pengamatan backend, sehingga tim dapat melacak interaksi pengguna yang buruk kembali ke layanan atau ketergantungan tertentu.
Pemantauan pengalaman pengguna terdiri dari berbagai pendekatan pemantauan, termasuk pemantauan pengguna nyata (RUM) dan pemantauan sintetis. RUM menangkap data kinerja dan kesalahan dari sesi pengguna aktual di lingkungan produksi langsung. Pemantauan sintetis (juga disebut pemantauan transaksi sintetis) menggunakan tes otomatis yang dituliskan yang menyimulasikan tindakan pengguna dari berbagai lokasi dan lingkungan
Terlepas dari pendekatannya, alat pemantauan pengguna memungkinkan tim DevOps untuk melihat tren kinerja sistemik dan di seluruh ekosistem aplikasi.
Pemantauan sistem dependen mengukur ketersediaan, kinerja, dan perilaku sistem eksternal dan layanan aplikasi bergantung pada fungsinya (gateway pembayaran, penyedia otentikasi, dan API mitra, misalnya).
Meskipun sistem dependen, atau dependensi, ada di luar basis kode aplikasi, mereka dapat memiliki dampak besar pada fungsionalitas aplikasi. Jika, misalnya, API yang menghubungkan aplikasi pemesanan maskapai ke platform pembayarannya gagal, pelanggan tidak dapat memesan penerbangan mereka, tidak peduli seberapa baik aplikasi itu sendiri berfungsi.
Lingkungan TI modern sangat terdistribusi, sehingga sejumlah besar insiden berasal dari kegagalan dan hambatan dalam layanan hulu atau hilir. Pemantauan sistem dependen membantu tim DevOps dengan cepat membedakan situasi “kode kami rusak” dari situasi “kualitas dependendsi menurun”.
Dengan demikian, pemantauan sistem dependen membantu tim DevOps mempercepat respons insiden, meningkatkan keandalan aplikasi, dan menginformasikan strategi fallback dan coba ulang di masa mendatang.
Pemantauan keamanan di DevOps adalah pelacakan berkelanjutan sistem, aplikasi, dan pipeline untuk kerentanan keamanan dan kesalahan konfigurasi. Ini memungkinkan tim DevOps untuk beralih dari pemeriksaan keamanan satu kali pada titik tertentu ke pengawasan otomatis berkelanjutan dari seluruh tumpukan.
Alat pemantauan keamanan menggabungkan pemantauan telemetri dengan kontrol keamanan seperti deteksi kerentanan, pemantauan akses, dan pemeriksaan kepatuhan. Dengan begitu, kontrol keamanan dapat diintegrasikan ke dalam CI/CD dan lingkungan waktu proses untuk membantu tim mendeteksi dan memperbaiki ancaman keamanan di seluruh siklus hidup perangkat lunak.
Sementara solusi pemantauan dan solusi pengamatan sering mendukung dan melengkapi satu sama lain, penting untuk memahami perbedaan antara pemantauan konvensional dan praktik observabilitas.
Pada dasarnya, pemantauan bersifat reaktif, dan observabilitas bersifat proaktif. Pemantauan dan observabilitas juga berbeda secara signifikan dalam hal penggunaan data, ruang lingkup, kedalaman, fleksibilitas, dan kemampuan visualisasi.
Pemantauan dan observabilitas menggunakan jenis data telemetri yang sama, yaitu metrik, log, dan jejak.
Dengan pemantauan, tim menggunakan data telemetri untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam suatu sistem. Misalnya, mereka mungkin menetapkan tolok ukur atau menentukan indikator kinerja utama (KPI) (yang menunjukkan kemajuan menuju tujuan kinerja perangkat lunak); menetapkan ambang batas (untuk memicu pemberitahuan dan tindakan sebagai respons terhadap peristiwa sistem tertentu); dan menyiapkan dasbor (untuk memvisualisasikan data telemetri).
Tim juga dapat menggunakan telemetri untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan dependensi, yang menunjukkan bagaimana setiap komponen aplikasi bekerja dengan komponen, aplikasi, dan sumber daya TI lainnya.
Tetapi pemantauan tidak dapat menjelaskan mengapa peristiwa bermasalah terjadi.
Platform observabilitas mengambil pemantauan selangkah lebih jauh dengan menggunakan data telemetri secara proaktif.
Alat observabilitas menggunakan data tingkat permukaan, data dari pipeline CI/CD, dan data historis untuk memberikan konteks dan menghubungkan peristiwa sistem yang tampaknya tidak terkait, menciptakan tampilan kesehatan sistem yang lengkap dan kontekstual. Fitur korelasi membantu pengembang mengidentifikasi akar masalah secara akurat, baik secara real-time maupun retrospektif.
Dengan observabilitas, tim DevOps mendapatkan visibilitas mendalam ke dalam “apa”, “di mana”, dan “mengapa” dari peristiwa sistem, dan bagaimana peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kinerja seluruh lingkungan.
Selain itu, banyak solusi observabilitas dapat secara otomatis menemukan sumber telemetri baru yang muncul dalam sistem (misalnya, panggilan API baru ke aplikasi perangkat lunak). Banyak platform observabilitas saat ini mencakup alat kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) yang membantu tim mengumpulkan insight yang lebih terperinci dari tumpukan data mentah yang dibuat lingkungan TI modern.
Alat pemantauan menggunakan metrik dan log tertentu untuk mendeteksi kesalahan sistem, pola penggunaan sumber daya, dan mode kegagalan tertentu. Mereka membantu tim mengidentifikasi “yang sudah diketahui”, yang berarti tim TI hanya dapat menemukan masalah yang sudah mereka ketahui mungkin terjadi. Perangkat lunak pemantauan kinerja aplikasi, misalnya, dapat menunjukkan apakah aplikasi sedang online, offline, atau mengalami masalah latensi.
Alat observabilitas membantu mengungkapkan “yang tidak diketahui” dengan memperkaya data telemetri dengan informasi tambahan tentang lingkungan jaringan (topologi, konfigurasi, peran perangkat, dan dependensi aplikasi, misalnya), yang diambil dari beragam sumber data di seluruh jaringan.
Visibilitas yang ditingkatkan dan insight yang lebih dalam ini memungkinkan tim TI untuk mengambil pendekatan yang lebih eksploratif untuk manajemen aplikasi dan jaringan. Alih-alih mengamati dasbor untuk kegagalan yang diketahui, tim dapat mengajukan solusi pengamatan pertanyaan terbuka tentang sistem langsung dan perilaku “poke and probe” secara berulang untuk mengidentifikasi mode kegagalan baru atau kasus tepi.
Insinyur mungkin, misalnya, meminta alat observabilitas untuk “menampilkan jejak di mana latensi melebihi lima detik untuk pengguna aplikasi di Sydney, Australia, yang lalu lintasnya melewati layanan X setelah penerapan Y” untuk menemukan masalah kinerja khusus kelompok pengguna yang dapat tersembunyi oleh rata-rata agregat.
Pemantauan dibatasi oleh kumpulan data yang telah ditentukan yang disediakan tim TI. Ini hanya dapat mengidentifikasi masalah yang diidentifikasi oleh perangkat lunak pemantauan program tim TI, sehingga alat pemantauan seringkali tidak cukup untuk mengelola lingkungan dinamis.
Mengandalkan hanya pada alat pemantauan berarti mengandalkan data pemantauan yang tertutup, yang mengharuskan tim untuk mengeluarkan sumber daya ekstra untuk korelasi data dan analisis akar masalah manual. Proses manual memperlambat penyelesaian masalah dan meningkatkan kemungkinan kesalahan manusia, meningkatkan frekuensi gangguan layanan dan waktu henti.
Alat bantu observabilitas dapat memetakan interaksi data dari sumber data yang dinamis dan beragam di seluruh lingkungan cloud (seperti lingkungan hybrid dan multicloud), infrastruktur lokal, dan aplikasi pihak ketiga. Alat-alat ini mudah beradaptasi, sehingga sangat cocok untuk tuntutan pemecahan masalah infrastruktur TI modern.
Dan dengan kemampuan otomatisasi dan AIOps, platform observabilitas dapat berskala bersama ekosistem, sehingga tim dapat mengelola infrastruktur mereka secara efektif saat mereka berkembang.
Alat pemantauan sering kali memvisualisasikan data sistem dalam dasbor yang memungkinkan personel TI melihat metrik utama di lokasi terpusat. Namun, mereka tidak dapat menggambarkan asal-usul kesalahan sistem. Alat pemantauan malah menyerahkan tugas prediktif dan analisis akar masalah kepada operator manusia.
Alat pengamatan membuat peta yang dapat ditelusuri yang memungkinkan tim DevOps melihat seluruh basis kode dan ekosistem aplikasi dengan konteks penuh dan insight yang saling terhubung. Fitur ini memungkinkan tim untuk dengan mudah melacak kesalahan sistem kembali ke akar masalah dan menyederhanakan proses pemecahan masalah.
Menerapkan praktik pemantauan dan pengamatan DevOps yang komprehensif menawarkan berbagai manfaat bagi perusahaan, termasuk:
Alat pemantauan DevOps terus melacak telemetri di seluruh tumpukan teknologi sehingga kesalahan, kelambatan, dan kegagalan terdeteksi segera setelah terjadi. Misalnya, jika layanan mikro tiba-tiba mulai mengembalikan kesalahan, alat pemantauan akan memicu peringatan, sehingga tim dapat menyelidiki dan memperbaiki masalah sebelum pengguna terkena dampak.
Kemampuan ini membantu tim DevOps mengurangi rata-rata waktu untuk deteksi (MTTD) dan rata-rata waktu perbaikan (MTTR) dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih lancar.
Pemantauan DevOps membantu memastikan bahwa sistem beroperasi dalam ambang batas yang sehat. Alat pemantauan merampingkan proses penyiapan peringatan dan alur kerja otomatisasi, sehingga tim dapat mencegah masalah kecil yang menyebabkan waktu henti. Pendekatan proaktif sangat penting dalam lingkungan di mana penerapan perangkat lunak yang sering adalah hal yang biasa.
Di lingkungan DevOps, tim sering menerapkan perubahan kode (sering setiap hari atau beberapa kali per hari). Pemantauan sangat penting untuk memvalidasi bahwa setiap rilis berperilaku seperti yang diharapkan dalam produksi.
Tim dapat menggunakan pemantauan untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penerapan, mendeteksi regresi kinerja, dan mendukung pola pengiriman perangkat lunak progresif (seperti rilis bertahap, di mana sebagian kecil pengguna melihat versi baru sebelum peluncuran penuh). Hasilnya, pemantauan DevOps dapat mengurangi risiko rilis yang rusak dan memungkinkan tim untuk menerapkan rollback yang lebih cepat jika terjadi kesalahan.
Pemantauan DevOps mencakup praktik yang berfokus pada keamanan seperti pelacakan upaya otentikasi, log akses, lalu lintas jaringan, dan pola perilaku yang tidak biasa. Fitur-fitur ini membantu tim DevOps mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan secara real time.
Mereka juga memberikan jejak audit dan bukti bahwa sistem beroperasi dengan aman dan sesuai kebijakan, yang membantu perusahaan mempertahankan kepatuhan terhadap standar peraturan.
Banyak aplikasi saat ini yang berjalan di atas Kubernetes kontainer, layanan mikro, nirserver, dan arsitektur multicloud, yang sulit di-debug dengan alat tradisional.
Alat pemantauan DevOps memberikan visibilitas menyeluruh di seluruh komponen ini, sehingga memungkinkan untuk melacak permintaan, menghubungkan peristiwa, dan mengelola kompleksitas dalam skala besar. Tanpa pemantauan, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan stabilitas dan kinerja sistem di lingkungan seperti itu.
