Apa itu DPIA (Data Protection Impact Assessment)?

Penilaian dampak perlindungan data (DPIA) adalah proses terstruktur yang harus diselesaikan organisasi sebelum memproses data pribadi dengan cara yang berpotensi berisiko di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), undang-undang perlindungan data Uni Eropa. Secara khusus, DPIA dipicu ketika kegiatan mungkin menimbulkan risiko tinggi terhadap “hak dan kebebasan orang perseorangan.”
GDPR menjelaskan—dalam Pasal 35— bahwa DPIA harus mengandung setidaknya empat hal:
Deskripsi yang jelas tentang kegiatan pemrosesan data yang direncanakan dan tujuan pemrosesan.
Penilaian kebutuhan dan proporsionalitas (yaitu, apakah ruang lingkup pemrosesan data sebanding dengan tujuan organisasi?).
Analisis risiko perlindungan data terhadap orang-orang yang terlibat (disebut “subjek data” dalam peraturan).
Langkah-langkah terdokumentasi untuk mengurangi risiko tersebut.
Meskipun GDPR relatif baru, perusahaan telah melakukan penilaian dampak dan penilaian risiko dari berbagai jenis selama beberapa dekade, seringkali untuk mematuhi persyaratan hukum.
Undang-undang AS telah mewajibkan penilaian dampak lingkungan sejak tahun 1970-an; undang-undang privasi 1990-an memperluas gagasan itu ke gagasan penilaian dampak privasi (PIA). Undang-undang perlindungan data sekarang memperluas gagasan bahwa perusahaan harus mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan bahaya pada bidang data dan privasi data.
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UE menganggap GDPR dan persyaratan DPIA terkait dengan serius, menjatuhkan denda kepada organisasi yang gagal menerapkan DPIA atau menunjukkan ketidakpatuhan.
Pada tahun 2019, misalnya, sebuah sekolah menengah di Swedia utara menghadapi denda—yang pertama di Swedia—ketika menerapkan uji coba untuk melakukan panggilan nama dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah biometrik. Itu dilakukan tanpa melakukan DPIA. Sekolah itu akhirnya didenda EUR 19.000, meskipun pengamat mencatat bahwa denda maksimum bisa mencapai hampir 1 juta euro.1 (Hukuman berdasarkan GDPR mencapai hingga 20 juta EUR atau 4% dari pendapatan global tahunan perusahaan—mana yang lebih tinggi.)
Satu situs web melacak denda GDPR. Pada April 2026, lebih dari 3.000 denda telah dihitung. Banyak dari denda ini secara khusus mengutip Pasal 35 GDPR (yang menyangkut DPIA) sebagai kontributor denda. Dalam satu contoh Desember 2025, sebuah perusahaan Prancis didenda 3,5 juta EUR, dengan pelanggaran Pasal 35 dikutip. Denda GDPR terbesar dalam sejarah dikeluarkan untuk Meta oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia pada tahun 2023 sebesar 1,2 miliar EUR, meskipun kasus itu berfokus pada transfer data, bukan penilaian dampak .
GDPR.eu menawarkan panduan tentang cara melakukan DPIA dengan benar, lengkap dengan templat. Namun, perlu dicatat bahwa melakukan DPIA seringkali hanya awal dari proses manajemen risiko yang menyeluruh. Denda terkadang terjadi ketika DPIA mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan, tetapi kurangnya mitigasi nyata membuat DPIA menjadi latihan belaka.
Dalam kasus terburuk, DPIA dapat berfungsi sebagai jejak kertas yang membuktikan bahwa perusahaan mengetahui risiko dan tidak mengatasinya secara memadai. Di France Travail, agen tenaga kerja nasional, langkah-langkah keamanan yang dijabarkan dalam DPIA tidak pernah diberlakukan, yang mengarah ke pelanggaran data besar. Pada Januari 2026, regulator mendenda France Travail EUR 5 juta.2
Menurut GDPR, tiga situasi selalu memicu DPIA.
Pertama: Ketika pengambilan keputusan otomatis secara signifikan mempengaruhi orang. Contohnya adalah algoritma bank yang secara otomatis menolak aplikasi pinjaman berdasarkan profil, di mana dasar hukum untuk keputusan tersebut berada di bawah pengawasan.
Kedua: Pemrosesan data sensitif skala besar, yang mencakup data biometrik, opini politik, dan jenis data lain yang mengungkapkan detail intim kehidupan seseorang.
Ketiga: Pemantauan sistematis area publik dalam skala besar (seperti jaringan kamera besar di stasiun melatih atau pusat perbelanjaan).
Di luar pemicu otomatis ini, panduan UE menetapkan sembilan kriteria untuk mengidentifikasi aktivitas pemrosesan data berisiko tinggi yang mungkin memerlukan DPIA. Kriteria ini termasuk evaluasi atau penilaian individu, penggunaan inovatif teknologi baru, pemrosesan data tentang orang-orang yang rentan (seperti anak-anak) dan menggabungkan kumpulan data dari sumber yang berbeda.
Banyak perusahaan mengikuti pedoman dasar: Jika operasi pemrosesan mencapai dua atau lebih kriteria ini, akan bijaksana untuk melakukan DPIA.
Proses DPIA dimulai dengan menentukan apakah penilaian penuh diperlukan, biasanya selama tahap awal perencanaan proyek.
Ketika penilaian diperlukan , organisasi biasanya memetakan kegiatan pemrosesan data mereka yang relevan secara rinci. Peta ini menangkap bagaimana data pribadi dikumpulkan, dari siapa, tujuan pemrosesan dan berapa lama data disimpan.
Analisis risiko berikut, dengan setiap potensi kerugian yang timbul dari data (kerugian finansial, diskriminasi, kerusakan reputasi atau bahkan bahaya fisik) dievaluasi untuk kemungkinan dan tingkat keparahan.
Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, organisasi mendokumentasikan mitigasi. Mitigasi dapat mencakup perlindungan teknis seperti enkripsi atau kontrol akses dan langkah-langkah organisasi seperti pelatihan staf atau pilihan desain proyek secara keseluruhan. GDPR mengarahkan perusahaan untuk mengadopsi prinsip perlindungan data berdasarkan desain. Dengan kata lain: perlindungan data harus dibangun ke dalam segala hal yang dilakukan perusahaan daripada dijadikan sebagai pemikiran selanjutnya.
Setelah mitigasi, tetap ada apa yang disebut regulator sebagai “residu risiko,” risiko yang tetap ada bahkan setelah tindakan yang wajar. Jika risiko residu tetap tinggi, organisasi harus memberi tahu otoritas pengawas nasionalnya.
Di bawah GDPR, beberapa organisasi harus menunjuk petugas perlindungan data (DPO) —pejabat perusahaan independen yang bertanggung jawab atas kepatuhan GDPR. Di mana DPO ada, mereka sering mendorong proses DPIA, atau setidaknya dikonsultasikan sepanjang waktu.
Pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh pemrosesan umumnya mempertimbangkan jika memungkinkan. Beberapa regulator memiliki alat yang membantu merampingkan proses DPIA. Dalam kasus Kantor Komisaris Informasi Inggris (ICO), misalnya, ada templat DPIA gratis dan dapat diunduh yang diatur sekitar tujuh langkah. (Meskipun Inggris bukan lagi negara anggota UE, Inggris memiliki undang-undang yang sangat mirip dengan GDPR UE, yang disebut GDPR Inggris.) Setara dengan Perancis (CNIL, untuk “Commission nationale de l'informatique et des libertés”) telah merilis perangkat lunak sumber terbuka. Otoritas Spanyol telah mener bitkan di situsnya templat yang berbeda untuk lembaga publik dan perusahaan swasta, serta panduan ekstensif untuk manajemen risiko.
Secara umum, alat dan panduan tersebut menggarisbawahi bahwa proses DPIA yang efektif dimulai sejak dini dan alamat risiko privasi dan privasi individu sejak awal.
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1. “Pengenalan wajah di sekolah mengarah ke denda GDPR pertama Swedia,” The Next Web, 27 Agustus 2019.
2. “Pelanggaran data: FRANCE TRAVAIL didenda €5 juta”CNIL.fr, 29 Jan 2026.