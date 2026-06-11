Apa itu DPIA (Data Protection Impact Assessment)?

Proses DPIA dimulai dengan menentukan apakah penilaian penuh diperlukan, biasanya selama tahap awal perencanaan proyek.

Ketika penilaian diperlukan , organisasi biasanya memetakan kegiatan pemrosesan data mereka yang relevan secara rinci. Peta ini menangkap bagaimana data pribadi dikumpulkan, dari siapa, tujuan pemrosesan dan berapa lama data disimpan.

Analisis risiko berikut, dengan setiap potensi kerugian yang timbul dari data (kerugian finansial, diskriminasi, kerusakan reputasi atau bahkan bahaya fisik) dievaluasi untuk kemungkinan dan tingkat keparahan.

Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, organisasi mendokumentasikan mitigasi. Mitigasi dapat mencakup perlindungan teknis seperti enkripsi atau kontrol akses dan langkah-langkah organisasi seperti pelatihan staf atau pilihan desain proyek secara keseluruhan. GDPR mengarahkan perusahaan untuk mengadopsi prinsip perlindungan data berdasarkan desain. Dengan kata lain: perlindungan data harus dibangun ke dalam segala hal yang dilakukan perusahaan daripada dijadikan sebagai pemikiran selanjutnya.

Setelah mitigasi, tetap ada apa yang disebut regulator sebagai “residu risiko,” risiko yang tetap ada bahkan setelah tindakan yang wajar. Jika risiko residu tetap tinggi, organisasi harus memberi tahu otoritas pengawas nasionalnya.

Di bawah GDPR, beberapa organisasi harus menunjuk petugas perlindungan data (DPO) —pejabat perusahaan independen yang bertanggung jawab atas kepatuhan GDPR. Di mana DPO ada, mereka sering mendorong proses DPIA, atau setidaknya dikonsultasikan sepanjang waktu.

Pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh pemrosesan umumnya mempertimbangkan jika memungkinkan. Beberapa regulator memiliki alat yang membantu merampingkan proses DPIA. Dalam kasus Kantor Komisaris Informasi Inggris (ICO), misalnya, ada templat DPIA gratis dan dapat diunduh yang diatur sekitar tujuh langkah. (Meskipun Inggris bukan lagi negara anggota UE, Inggris memiliki undang-undang yang sangat mirip dengan GDPR UE, yang disebut GDPR Inggris.) Setara dengan Perancis (CNIL, untuk “Commission nationale de l'informatique et des libertés”) telah merilis perangkat lunak sumber terbuka. Otoritas Spanyol telah mener bitkan di situsnya templat yang berbeda untuk lembaga publik dan perusahaan swasta, serta panduan ekstensif untuk manajemen risiko.

Secara umum, alat dan panduan tersebut menggarisbawahi bahwa proses DPIA yang efektif dimulai sejak dini dan alamat risiko privasi dan privasi individu sejak awal.