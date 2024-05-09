Tata kelola data dapat membantu organisasi layanan kesehatan memaksimalkan akurasi dan keamanan aset data mereka. Pada saat yang sama, menerapkan kerangka kerja tata kelola data menimbulkan beberapa tantangan, seperti masalah kualitas data, keamanan silo data, dan masalah privasi.

1. Masalah kualitas data

Keputusan dan hasil bisnis yang positif bergantung pada data yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi. Namun, fasilitas layanan kesehatan terus menghadapi masalah kualitas data meskipun ada upaya terbaik dari para pemimpin bisnis, terutama karena banyaknya orang yang memasukkan data dan situasi bertekanan tinggi di mana entri data sering terjadi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Journal of American Medical Association (JAMA) mengungkapkan bahwa kesalahan ditemukan dalam catatan seperlima pasien dengan akses ke catatan perawatan rawat jalan. Di antara pasien tersebut, 21% mengidentifikasi kesalahan sebagai hal yang penting, dengan masalah umum termasuk kesalahan diagnostik, kesalahan data pengobatan, dan konversi data EHR yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kesalahan ini sangat penting dan dapat terjadi setiap hari. Untuk mencegah kesalahan ini, penting untuk memetakan alur data dan menandai masalah kualitas data menggunakan analisis akar masalah, sehingga mengurangi dampak pada pasien.

2. Silo data

Dalam industri layanan kesehatan, di mana sekitar 30% dari total data dunia dihasilkan, data pasien sering kali tetap tidak terstruktur dan tersebar di seluruh sistem yang berbeda. Konsekuensinya? Gambaran yang tidak lengkap tentang kesehatan pasien dan berbagai sumber kebenaran mencegah Anda mencapai manfaat visibilitas data seperti perawatan pasien yang tepat. Masalah dengan kepatuhan dan perilaku audit juga muncul karena sumber data yang tersebar ini.

Solusinya terletak pada kemampuan untuk memvisualisasikan data pasien dari sumber yang berbeda di satu tempat. Itulah tepatnya yang dilakukan silsilah data di seluruh perusahaan. Silsilah data meluas ke seluruh lingkungan data Anda untuk membuat peta komprehensif tentang semua aliran data dan ketergantungan Anda, menghilangkan silo data secara efektif.

Namun, tidak semua solusi silsilah data dapat memvisualisasikan data dari silo yang berbeda. Beberapa platform hanya memungkinkan Anda untuk melihat data yang disimpan dalam katalog spesifik mereka. Memilih solusi yang tidak bergantung pada katalog membantu Anda mengatasi masalah ini.

3. Masalah keamanan dan rantai tahanan

Organisasi layanan kesehatan berada dalam posisi yang unik karena keduanya bergantung pada berbagi informasi lintas departemen untuk memfasilitasi perawatan pasien dan terikat oleh peraturan yang ketat untuk membantu memastikan transmisi data yang aman.

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap HIPAA dan GDPR, organisasi layanan kesehatan perlu memberikan perincian kepada auditor mengenai rantai pengawasan catatan pasien. Ini termasuk informasi tentang siapa yang mengakses catatan dan waktu dan lokasi akses. Membangun rantai penahanan untuk data yang disimpan dalam sistem EHR yang dapat diakses di beberapa perangkat di fasilitas medis dapat melelahkan dan memakan waktu, terutama ketika berurusan dengan begitu banyak catatan yang ada dalam format kertas atau telah dimasukkan atau dipindai secara manual.

Garis keturunan data secara signifikan mengurangi jumlah upaya yang diperlukan untuk membangun rantai penahanan dalam sistem informasi layanan kesehatan. Dengan memetakan aliran data, Anda dapat melacak perjalanan data Anda ke belakang untuk melihat di mana dan kapan data tersebut diubah dalam sistem Anda. Dikombinasikan dengan upaya tata kelola Anda yang menetapkan makna, kualitas, dan pengelolaan penyimpanan data dalam rantai penahanan ini, Anda dapat menyampaikan informasi saluran data penting yang diperlukan oleh auditor Anda.