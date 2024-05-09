Industri layanan kesehatan menghadapi risiko tertinggi dalam hal tata kelola data. Pertama, organisasi layanan kesehatan secara konstan menghadapi jumlah data pribadi sangat teregulasi yang sangat besar (dan terus meningkat).
Dampak penggunaan data layanan kesehatan terhadap kehidupan masyarakat merupakan inti mengapa tata kelola data dalam layanan kesehatan sangat penting. Dalam layanan kesehatan, mengelola akurasi, kualitas, dan integritas data adalah fokus dari tata kelola data. Ketika organisasi layanan kesehatan unggul dalam hal ini, ini akan menghasilkan pengambilan keputusan klinis yang lebih baik, hasil yang lebih baik bagi pasien, dan pencegahan kesalahan medis.
Meskipun demikian, banyak organisasi layanan kesehatan menghadapi tantangan. Organisasi layanan kesehatan membutuhkan kerangka kerja tata kelola data yang kuat untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 (HIPAA) di AS dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di UE.
Bagaimana penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan strategi tata kelola data, terutama mengingat efek riak dari perubahan kecil? Silsilah data dapat membantu. Dengan silsilah data, tim Anda menetapkan strategi tata kelola data yang kuat, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas saluran data layanan kesehatan Anda.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Kebutuhan akan kerangka kerja tata kelola data yang kuat tidak dapat disangkal dalam industri yang sangat diatur, tetapi industri layanan kesehatan unik karena mengumpulkan dan memproses sejumlah besar data pribadi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan pasien. Satu bagian data yang rusak atau tidak lengkap dapat memicu tidak hanya ketidakpatuhan dan masalah audit tetapi juga membahayakan orang sungguhan. Sebagai contoh:
Sebaliknya, keyakinan akan keakuratan dan konsistensi data Anda dapat meminimalkan risiko hasil kesehatan yang merugikan, bukan hanya bereaksi padanya atau menyebabkannya. Selain itu, menggunakan analitik prediktif dapat membantu mengidentifikasi tren, pola, dan potensi risiko kesehatan mendatang pada pasien Anda.
Perlu dicatat bahwa sebagian besar sistem catatan kesehatan elektronik (EHR) menawarkan kemampuan analitik prediktif. Keakuratan analitik ini dibatasi oleh keakuratan data yang digunakan.
Dengan demikian, memiliki pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan data dan rantai penahanan yang jelas menjadi keharusan. Mendeteksi kebocoran dan titik tekanan tergantung pada penerapan strategi tata kelola data yang kuat, dengan garis keturunan data sebagai komponen penting.
Tata kelola data dapat membantu organisasi layanan kesehatan memaksimalkan akurasi dan keamanan aset data mereka. Pada saat yang sama, menerapkan kerangka kerja tata kelola data menimbulkan beberapa tantangan, seperti masalah kualitas data, keamanan silo data, dan masalah privasi.
Keputusan dan hasil bisnis yang positif bergantung pada data yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi. Namun, fasilitas layanan kesehatan terus menghadapi masalah kualitas data meskipun ada upaya terbaik dari para pemimpin bisnis, terutama karena banyaknya orang yang memasukkan data dan situasi bertekanan tinggi di mana entri data sering terjadi.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Journal of American Medical Association (JAMA) mengungkapkan bahwa kesalahan ditemukan dalam catatan seperlima pasien dengan akses ke catatan perawatan rawat jalan. Di antara pasien tersebut, 21% mengidentifikasi kesalahan sebagai hal yang penting, dengan masalah umum termasuk kesalahan diagnostik, kesalahan data pengobatan, dan konversi data EHR yang tidak lengkap atau tidak akurat. Kesalahan ini sangat penting dan dapat terjadi setiap hari. Untuk mencegah kesalahan ini, penting untuk memetakan alur data dan menandai masalah kualitas data menggunakan analisis akar masalah, sehingga mengurangi dampak pada pasien.
Dalam industri layanan kesehatan, di mana sekitar 30% dari total data dunia dihasilkan, data pasien sering kali tetap tidak terstruktur dan tersebar di seluruh sistem yang berbeda. Konsekuensinya? Gambaran yang tidak lengkap tentang kesehatan pasien dan berbagai sumber kebenaran mencegah Anda mencapai manfaat visibilitas data seperti perawatan pasien yang tepat. Masalah dengan kepatuhan dan perilaku audit juga muncul karena sumber data yang tersebar ini.
Solusinya terletak pada kemampuan untuk memvisualisasikan data pasien dari sumber yang berbeda di satu tempat. Itulah tepatnya yang dilakukan silsilah data di seluruh perusahaan. Silsilah data meluas ke seluruh lingkungan data Anda untuk membuat peta komprehensif tentang semua aliran data dan ketergantungan Anda, menghilangkan silo data secara efektif.
Namun, tidak semua solusi silsilah data dapat memvisualisasikan data dari silo yang berbeda. Beberapa platform hanya memungkinkan Anda untuk melihat data yang disimpan dalam katalog spesifik mereka. Memilih solusi yang tidak bergantung pada katalog membantu Anda mengatasi masalah ini.
Organisasi layanan kesehatan berada dalam posisi yang unik karena keduanya bergantung pada berbagi informasi lintas departemen untuk memfasilitasi perawatan pasien dan terikat oleh peraturan yang ketat untuk membantu memastikan transmisi data yang aman.
Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap HIPAA dan GDPR, organisasi layanan kesehatan perlu memberikan perincian kepada auditor mengenai rantai pengawasan catatan pasien. Ini termasuk informasi tentang siapa yang mengakses catatan dan waktu dan lokasi akses. Membangun rantai penahanan untuk data yang disimpan dalam sistem EHR yang dapat diakses di beberapa perangkat di fasilitas medis dapat melelahkan dan memakan waktu, terutama ketika berurusan dengan begitu banyak catatan yang ada dalam format kertas atau telah dimasukkan atau dipindai secara manual.
Garis keturunan data secara signifikan mengurangi jumlah upaya yang diperlukan untuk membangun rantai penahanan dalam sistem informasi layanan kesehatan. Dengan memetakan aliran data, Anda dapat melacak perjalanan data Anda ke belakang untuk melihat di mana dan kapan data tersebut diubah dalam sistem Anda. Dikombinasikan dengan upaya tata kelola Anda yang menetapkan makna, kualitas, dan pengelolaan penyimpanan data dalam rantai penahanan ini, Anda dapat menyampaikan informasi saluran data penting yang diperlukan oleh auditor Anda.
Dengan data berkualitas tinggi, Anda dapat memberikan perawatan pasien yang tepat, lintas kolaborasi, dan dipersonalisasi. Anda juga menaruh kepercayaan yang lebih besar pada analitik prediktif dalam sistem EHR Anda untuk memprediksi kondisi pasien, perkembangan penyakit, masa inap di rumah sakit yang terlalu lama, rawat inap ulang, dan banyak lagi. Semua ini bergantung pada data yang andal dan membutuhkan garis keturunan data untuk tata kelola.
Jika Anda kesulitan dengan silo data, kualitas data, atau membuktikan rantai pengawasan, Anda mungkin juga akan kesulitan dalam menetapkan dan membuktikan kepatuhan terhadap peraturan terkait layanan kesehatan seperti HIPAA dan GDPR. Silsilah data dapat membantu Anda menetapkan rantai aliran informasi dan ketergantungan kepada auditor dengan jelas dan cepat, yang merupakan kunci kepatuhan.
Dalam industri layanan kesehatan, privasi data merupakan hal yang tidak terpisahkan. Ketika silsilah data membuat peta lingkungan data Anda, ia melakukannya tanpa berbagi atau memproses informasi pribadi apa pun. Sebaliknya, proses ini menggunakan metadata aktif. Itu berarti Anda dapat membuat kerangka kerja tata kelola data yang kuat tanpa mengorbankan privasi pasien.
Memetakan aliran data secara manual merupakan proses yang memakan waktu dan sumber daya, terutama dalam industri layanan kesehatan yang sangat kompleks. Di antara keuntungan utama dari silsilah data otomatis untuk tata kelola data adalah efisiensi operasional dan efektivitas biaya. Anda dapat menghemat uang dan waktu untuk biaya tenaga kerja dan memfokuskan upaya Anda pada apa yang paling penting bagi organisasi Anda.
Dalam industri layanan kesehatan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan seperti HIPAA dan GDPR adalah bagian penting lainnya dari tata kelola data, penting untuk melindungi privasi pasien dan memfasilitasi berbagi informasi yang aman yang penting untuk tingkat perawatan pasien tertinggi.
Beberapa organisasi layanan kesehatan saat ini masih berjuang untuk mempertahankan kepatuhan dengan HIPAA dan GDPR. Sementara itu, lingkungan regulasi dunia menjadi semakin kompleks. Faktanya, Gartner memprediksi bahwa pada akhir tahun 2024, 75% data di dunia akan dilindungi oleh peraturan privasi modern. Mengingat bahwa industri layanan kesehatan menghasilkan data pasien teregulasi baru per detik, sekaranglah saatnya untuk memulai strategi tata kelola data yang efektif.
Perlu dicatat bahwa peraturan ini tidak hanya berlaku untuk organisasi yang berfokus pada perawatan pasien. Hampir setiap bidang layanan kesehatan memproses sejumlah besar data yang dilindungi, termasuk:
Dengan silsilah data, Anda mendapatkan peta terperinci tentang aliran data Anda yang membantu memastikan bahwa Anda memproses dan mengamankan data sesuai dengan persyaratan ketat kerangka kerja peraturan seperti HIPAA dan GDPR. Anda juga dapat lebih mudah membuktikan rantai pengawasan kepada auditor, yang perlu melihat siapa saja yang memiliki akses ke aset data Anda yang diatur dan menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap siapa saja yang memiliki akses.
Industri layanan kesehatan modern tidak dapat disangkal dalam kompleksitasnya, dengan munculnya sistem EHR, perkembangan pesat data layanan kesehatan, dan lingkungan peraturan yang semakin kompleks yang berkontribusi terhadap kompleksitas ini.
Untuk mengimbanginya, perusahaan layanan kesehatan saat ini perlu menerapkan tata kelola data. Kerangka kerja tata kelola data yang kuat membantu memastikan bahwa Anda dapat memverifikasi bahwa data yang Anda kumpulkan, proses, dan gunakan akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Tanpa itu, Anda berisiko mengambil keputusan yang tidak tepat mengenai perawatan pasien berdasarkan data yang salah atau insight prediksi yang tidak akurat. Keputusan ini dapat memiliki hasil yang serius atau bahkan fatal bagi pasien.
Tata kelola data juga merupakan bagian integral ketika mematuhi peraturan privasi data layanan kesehatan seperti HIPAA dan GDPR. Setiap organisasi layanan kesehatan yang memproses data yang dilindungi perlu memiliki strategi tata kelola data agar tetap mematuhi peraturan ini dan siap menghadapi peraturan baru yang mungkin muncul.
Terlepas dari tantangan seperti masalah kualitas data, silo data, masalah keamanan, dan pembuktian rantai pengawasan, ada solusinya: silsilah data otomatis. Dengan menggunakan silsilah data otomatis, organisasi Anda dapat mengatasi hambatan tata kelola data yang umum, meningkatkan perawatan pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan keamanan dan privasi data, serta meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi biaya.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.