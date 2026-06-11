Apa itu tata kelola data di perbankan?

Sistem keuangan dunia adalah jaringan internasional yang luas dan saling berhubungan. Dengan demikian, banyak bank beroperasi di bawah persyaratan peraturan internasional yang tumpang tindih.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menggambarkan dirinya sebagai penentu standar global utama untuk regulasi bank kehati-hatian. Komite ini berada di lembaga perbankan internasional tertua di dunia (Bank for International Settlements, didirikan pada tahun 1930). 45 anggotanya termasuk regulator keuangan utama dunia, seperti US Federal Reserve, European Central Bank ,dan Bank of Japan.

Beberapa tahun setelah krisis keuangan 2008, BCBS mengeluarkan nomor standar 239 (BCBS 239) 4, yang secara tepat membahas tata kelola data. Standar ini bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko bank melalui peningkatan penilaian risiko, kualitas data terukur dan agregasi data risiko. Awalnya ditujukan bagi “global systemically important banks“ (G-SIB), kemudian diperluas ke “domestic systemically important banks“ (D-SIB), standar ini kini telah diadopsi secara luas di seluruh sektor perbankan. Laporan McKinsey 2024 tentang BCBS mengutip “fokus baru” pada standar dan “tekanan yang meningkat pada bank untuk memenuhi harapan regulator lokal” —di mana denda Citibank OCC hanyalah salah satu contohnya.5

Berlapis di atas peraturan perbankan internasional ini adalah campuran dari privasi data umum dan lokal dan peraturan keamanan data (beberapa berfokus pada perbankan, yang lain agnostik industri). Sebagai contoh, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa mewajibkan bank (dan bahkan setiap organisasi) untuk mengetahui data pribadi apa yang mereka miliki, alasan penyimpanannya, tingkat keakuratannya , serta bagaimana data tersebut dilindungi.

Di AS, beberapa negara bagian memiliki undang-undang khusus yang berkaitan dengan bank dan data. Di Negara Bagian New York, peraturan keamanan siber (23 NYCRR Bagian 500)6 mengaman atkan bahwa bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di New York menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan penilaian risiko. Undang-undang tersebut juga mensyaratkan kontrol akses, inventaris aset dengan kepemilikan dan klasifikasi data, kebijakan retensi, dan perencanaan respons insiden.

Terkadang undang-undang regional dan spesifik sektor bersinggungan dengan cara yang kompleks. Sebagai contoh, California Consumer Privacy Act (CCPA) secara luas memengaruhi cara organisasi yang menjalankan bisnis di negara bagian tersebut mengelola data pribadi, termasuk dalam aspek yang dapat berdampak pada sebagian bank. Pada saat yang sama, aplikasi terbatas. Sebagai contoh, undang-undang tersebut mengecualikan jenis data pribadi tertentu yang telah diatur dalam Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1999.

Singkatnya, tata kelola data yang sesuai dalam perbankan tunduk pada rangkaian peraturan yang kompleks yang berlaku untuk berbagai yurisdiksi (internasional, lokal) dan tipe data (data pelanggan umum, data keuangan).