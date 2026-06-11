Apa itu tata kelola data di perbankan?

Dalam konteks perbankan, tata kelola data adalah cara bank memutuskan bagaimana data harus ditangani dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Tujuannya adalah agar bank menggunakan aset datanya dengan aman dan legal untuk memungkinkan keputusan berbasis data sekaligus menjaga dari pelanggaran data dan bahaya terkait data lainnya.
Tata kelola data dapat dianggap sebagai subdisiplin dari praktik manajemen data yang lebih luas. Di mana manajemen data mencakup pekerjaan operasional sehari-hari untuk memperoleh, menyimpan, melindungi, dan memproses data, tata kelola data berfokus secara khusus pada kualitas, keamanan, dan ketersediaan data tersebut. Tata kelola data menetapkan aturan dan inisiatif khusus yang memandu praktik manajemen, sering kali menetapkan metrik keberhasilan.
Pada akhir 2020, regulator AS mendenda Citigroup 400 juta USD. Namun, hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pedagang nakal atau investasi yang gagal. Sebaliknya, hal tersebut setidaknya sebagian disebabkan oleh kelemahan dalam cara bank mengelola datanya sendiri.
Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang (OCC) mengutip masalah dengan manajemen risiko, kontrol internal, dan tata kelola data. Di antara pelanggaran: Citibank tidak dapat secara andal mengumpulkan data risikonya sendiri, juga tidak dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka memiliki masalah di bawah kendali.1 Hanya beberapa bulan sebelum kecaman 2020, Citibank telah secara keliru mengirimkan 900 juta USD (kepada kreditor pinjaman Revlon), kesalahan yang dikaitkan dengan kesalahan manusia.2 OCC, pada bagiannya, menuntut Citibank “desain ulang menyeluruh” dari arsitektur datanya dan modernisasi infrastruktur TI-nya.
Kasus Citi tergolong luar biasa dari segi skalanya, tetapi bukan dari jenis permasalahannya. Pencarian basis data OCC menunjukkan bahwa antara 2023 dan awal 2026, ia membawa lusinan tindakan terhadap bank untuk masalah yang terkait dengan tata kelola data, termasuk manajemen risiko kepatuhan, catatan yang tidak akurat, dan masalah TI.
Denda yang dikenakan oleh regulator bisa sangat besar. Di seluruh layanan keuangan pada tahun 2024, denda ini mencapai rekor 19,3 miliar USD secara global.3 Pada akhirnya, biaya ketidakpatuhan sering melampaui kerusakan finansial hingga kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan konsumen.
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Bank sering memulai dengan kerangka tata kelola data, yang menetapkan beberapa hal: kepemilikan data yang jelas (siapa yang bertanggung jawab atas setiap kumpulan data perbankan), kebijakan tata kelola data, perlindungan seputar kualitas data dan prosedur untuk apa yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan.
Karena data perbankan dipetakan ke operasi perbankan nyata (dengan kesejahteraan keuangan masyarakat yang berisiko), taruhannya lebih tinggi daripada di banyak industri. Oleh karena itu, kerangka kerja tata kelola data sangat penting bagi anggota industri perbankan.
Silsilah data mengacu pada alur perjalanan data, mulai dari asalnya, bagaimana data tersebut berpindah, hingga tujuan akhirnya. Informasi ini penting untuk pelaporan peraturan.
Klasifikasi data mengacu pada praktik pelabelan data berdasarkan sensitivitas sehingga kontrol yang tepat berlaku. Sebagai contoh, nomor Jaminan Sosial ditangani jauh lebih hati-hati daripada data tentang jumlah total pengunjung bulanan suatu kantor cabang.
Manajemen metadata— pada dasarnya, memelihara data tentang data (seperti ketika diunggah dan bagaimana data didefinisikan)—membantu bank tetap teratur di sekitar data mereka.
Metadata, sering diatur dalam katalog data seperti kamus , dapat membantu membedakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bidang berlabel “pelanggan” dan apakah bidang itu dapat merujuk pada individu, perusahaan atau keduanya.
Konsep kualitas data yang terkait tetapi lebih umum membantu menentukan (dan mengukur) apakah basis data akurat, lengkap, dan cukup tepat waktu untuk dipercaya.
Sistem keuangan dunia adalah jaringan internasional yang luas dan saling berhubungan. Dengan demikian, banyak bank beroperasi di bawah persyaratan peraturan internasional yang tumpang tindih.
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menggambarkan dirinya sebagai penentu standar global utama untuk regulasi bank kehati-hatian. Komite ini berada di lembaga perbankan internasional tertua di dunia (Bank for International Settlements, didirikan pada tahun 1930). 45 anggotanya termasuk regulator keuangan utama dunia, seperti US Federal Reserve, European Central Bank ,dan Bank of Japan.
Beberapa tahun setelah krisis keuangan 2008, BCBS mengeluarkan nomor standar 239 (BCBS 239) 4, yang secara tepat membahas tata kelola data. Standar ini bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko bank melalui peningkatan penilaian risiko, kualitas data terukur dan agregasi data risiko. Awalnya ditujukan bagi “global systemically important banks“ (G-SIB), kemudian diperluas ke “domestic systemically important banks“ (D-SIB), standar ini kini telah diadopsi secara luas di seluruh sektor perbankan. Laporan McKinsey 2024 tentang BCBS mengutip “fokus baru” pada standar dan “tekanan yang meningkat pada bank untuk memenuhi harapan regulator lokal” —di mana denda Citibank OCC hanyalah salah satu contohnya.5
Berlapis di atas peraturan perbankan internasional ini adalah campuran dari privasi data umum dan lokal dan peraturan keamanan data (beberapa berfokus pada perbankan, yang lain agnostik industri). Sebagai contoh, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa mewajibkan bank (dan bahkan setiap organisasi) untuk mengetahui data pribadi apa yang mereka miliki, alasan penyimpanannya, tingkat keakuratannya , serta bagaimana data tersebut dilindungi.
Di AS, beberapa negara bagian memiliki undang-undang khusus yang berkaitan dengan bank dan data. Di Negara Bagian New York, peraturan keamanan siber (23 NYCRR Bagian 500)6 mengaman atkan bahwa bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di New York menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan penilaian risiko. Undang-undang tersebut juga mensyaratkan kontrol akses, inventaris aset dengan kepemilikan dan klasifikasi data, kebijakan retensi, dan perencanaan respons insiden.
Terkadang undang-undang regional dan spesifik sektor bersinggungan dengan cara yang kompleks. Sebagai contoh, California Consumer Privacy Act (CCPA) secara luas memengaruhi cara organisasi yang menjalankan bisnis di negara bagian tersebut mengelola data pribadi, termasuk dalam aspek yang dapat berdampak pada sebagian bank. Pada saat yang sama, aplikasi terbatas. Sebagai contoh, undang-undang tersebut mengecualikan jenis data pribadi tertentu yang telah diatur dalam Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1999.
Singkatnya, tata kelola data yang sesuai dalam perbankan tunduk pada rangkaian peraturan yang kompleks yang berlaku untuk berbagai yurisdiksi (internasional, lokal) dan tipe data (data pelanggan umum, data keuangan).
Meskipun ada lebih dari satu dekade undang-undang tentang masalah ini, badan pengatur telah melaporkan kepatuhan yang lamban dan tantangan tata kelola data yang terus-menerus. Semakin banyak, regulator menerbitkan panduan panjang dan terperinci tentang bagaimana bank harus memprioritaskan dan menyusun reformasi mereka.
Pada tahun 2024, misalnya, Bank Sentral Eropa (ECB) mengeluarkan 20 halaman “Panduan tentang agregasi data risiko yang efektif dan pelaporan risiko.”7 Panduan ini dan lainnya melampaui prinsip-prinsip abstrak, meluas ke bimbingan konkret.
ECB merekomendasikan untuk memulai dengan latihan prioritas. Strategi tata kelola data yang efektif berfokus pertama pada data yang paling penting: laporan risiko, pengungkapan data keuangan, dan pengajuan pengawasan. Kerangka kerja tata kelola data yang kuat akan bertujuan untuk memastikan bahwa elemen data penting telah menentukan pemilik data, standar kualitas, dan kontrol.
Baik BCBS dan ECB menggarisbawahi pentingnya mengkonkretkan kepemilikan data, memetakan secara khusus siapa yang bertanggung jawab atas kumpulan data tertentu. Peran seperti itu sering tertanam di seluruh fungsi bisnis dan TI. Banyak perusahaan memformalkan pengaturan ini melalui pengelola data, yaitu orang-orang di unit bisnis yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan manajemen kualitas data (yang merupakan konsep luas yang mencakup akurasi data, kelengkapan, dan integritas data). Pada akhirnya, tujuannya adalah agar perusahaan memiliki data berkualitas tinggi untuk mendukung keputusan yang tepat dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Sebuah buletin 2026 dari BCBS mencatat garis silsilah data, yang didefinisikan sebagai “keterlacakan data dari asalnya hingga penggunaan akhirnya,” sebagai “komponen menantang” yang terus-menerus bagi bank. BCBS menyatakan bahwa “sistem lama, data estate yang terdistribusi”—seperti data silo—“serta sifat dinamis dari silsilah data mempersulit upaya bank untuk memastikan keterlacakan menyeluruh dari hulu hingga hilir.” Namun, BCBS menegaskan pentingnya data lineage dan menyatakan bahwa data lineage memberikan manfaat bisnis yang melekat, termasuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi.8
Kontrol-kontrol tersebut menyatukan semuanya. Aturan validasi dapat menangkap kesalahan sebelum menyebar, sementara kontrol akses dapat membatasi akses data ke pengguna yang berwenang, mencegah akses tidak sah. Klasifikasi data dapat memastikan bahwa informasi sensitif diperlakukan seperti itu, sementara kebijakan retensi dan manajemen siklus hidup dapat mengatur berapa lama data disimpan dan kapan data dibuang dengan aman. Akhirnya, untuk alur kerja manual yang bertahan di bank, tata kelola dapat menempatkan proses ulasan dan jejak audit di sekitarnya sampai otomatisasi menggantikannya, membantu merampingkan operasi dari waktu ke waktu.
Dua kekuatan membentuk arah masa depan tata kelola data untuk perbankan.
Faktor pertama adalah AI beserta ekosistem yang mendukungnya. AI dan machine learning semakin banyak digunakan di seluruh operasi perbankan dalam segala hal dari deteksi penipuan hingga penilaian pengalaman pelanggan. Dalam lingkungan ini, banyak kegagalantata kelolakemungkinan tidak muncul dalam bentuk pelanggaran data atau pelanggaran privasi, melainkan sebagai keputusan otomatis yang memengaruhi nasabah. Tidak mengherankan jika EU AI Act menambahkan persyaratan baru di atas kewajiban tata kelola data yang sudah ada untuk contoh penggunaan yang melibatkan ”AI berisiko tinggi.”
Faktor kedua adalah pergeseran menuju pemanfaatan data real time dalam perbankan digital. Kini, data bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Seiring bank beralih ke pembayaran yang lebih cepat, pelaporan instan, dan pemantauan risiko secara langsung, model tradisional yang mengandalkan pemrosesan batch berkala serta pemeriksaan kualitas setelah data diproses tidak lagi memadai bagi banyak organisasi yang ingin tetap kompetitif. Karena itu, strategi data yang berorientasi ke masa depan perlu mencakup tata kelola yang memvalidasi data saat data tersebut bergerak, bukan hanya setelah data tersimpan,—sehingga kepatuhan dan efisiensi operasional dapat terjaga secara bersamaan.
Mungkin bank-bank yang memperlakukan tata kelola sebagai latihan kepatuhan reaktif akan terus menghabiskan biaya untuk remediasi. Atau, bank yang berinvestasi di dalamnya sebagai infrastruktur operasional pada akhirnya mungkin menghabiskan lebih sedikit, pindah lebih cepat dan memiliki waktu yang lebih mudah menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi selanjutnya.
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