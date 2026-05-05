Orientasi pelanggan otomatis menggunakan perangkat lunak dan AI untuk menangani berbagai tugas berulang yang diperlukan untuk menyambut dan menyiapkan klien baru. Daripada bergantung pada upaya manual dalam proses seperti entri data, komunikasi rutin, pengumpulan dokumen, penjadwalan, dan pemeriksaan kepatuhan, organisasi memanfaatkan AI serta alat bantu otomatisasi untuk menangani proses tersebut secara terstruktur. Dalam lingkungan B2B, orientasi pelanggan otomatis kadang-kadang disebut sebagai orientasi klien otomatis.
Dengan menanamkan AI dan otomatisasi cerdas ke dalam proses orientasi pelanggan, organisasi:
Alat-alat ini juga dapat merampingkan interaksi pertama yang dimiliki klien dengan perusahaan, menetapkan kesan pertama untuk pengalaman pelanggan yang lebih luas. Dengan menyeimbangkan teknologi otomatisasi cepat dan pertemuan sentuhan tinggi dengan perwakilan layanan pelanggan manusia, organisasi membuat proses yang lebih efektif yang menyeimbangkan kecepatan dengan keaslian.
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Proses orientasi manual membutuhkan upaya padat karya dari perwakilan layanan pelanggan. Hal ini terutama berlaku di lingkungan B2B, yang mungkin termasuk pemeriksaan kepatuhan yang panjang, waktu yang dihabiskan untuk tutorial atau menyiapkan akses ke sistem. Otomatisasi sederhana seperti otomatisasi proses robot (RPA) membantu mengurangi beberapa strain ini.
Munculnya teknologi yang lebih maju seperti otomatisasi cerdas yang difasilitasi AI dan AI agentic telah meningkatkan kompleksitas otomatisasi dalam orientasi pelanggan. Saat ini, banyak alat otomatisasi terintegrasi ke dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan AI agen memungkinkan perusahaan untuk menurunkan proses kompleks dengan intervensi manusia yang terbatas. Alat analitis canggih membantu organisasi memanfaatkan dan memproses data klien untuk terus mengoptimalkan siklus hidup orientasi—dan meningkatkan retensi pelanggan awal.
Menurut riset dari IBM® Institute of Business Value, 47% eksekutif layanan pelanggan sudah melaporkan sebagian mengotomatisasi proses orientasi mereka. Adopsi otomatisasi dalam proses penerimaan klien tampaknya akan semakin cepat.
Baru-baru ini, Gartner memperkirakan bahwa agen dan asisten yang didukung AI akan menjadi salah satu solusi paling berharga untuk AI dalam layanan pelanggan. Ini juga mencatat bahwa dukungan operasi otomatis—termasuk jaminan kualitas dan pengoptimalan tugas back-office—tampaknya paling mungkin untuk mengubah lapangan selama tahun-tahun mendatang.
Orientasi manual bisa menjadi proses yang lambat dan sulit. Secara historis, anggota tim mungkin mengejar pengiriman dokumen atau menunda pengiriman informasi penting. Ketika berbagai tindakan tersebut saling bergantung, penundaan dengan cepat bertambah.
Otomatisasi dalam pekerjaan manual rutin menghilangkan potensi kesenjangan tersebut. Ketika klien menyelesaikan satu langkah, langkah berikutnya dipicu segera. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses orientasi karyawan baru, dan mudah diskalakan tanpa menambah jumlah karyawan.
Sebagai titik kontak pertama dengan perusahaan, periode orientasi menentukan nada untuk hubungan pelanggan baru. Proses yang terfragmentasi atau membingungkan menempatkan hubungan itu dalam risiko.
Otomatisasi memungkinkan proses yang konsisten dan tepat waktu. Dengan otomatisasi alur kerja orientasi, pelanggan menerima komunikasi yang relevan dan proaktif, membantu membangun kepercayaan. Dan dengan alur kerja yang dipersonalisasi yang melayani persona atau akun tertentu, setiap pelanggan menerima informasi yang relevan dengan situasi spesifik mereka—meningkatkan kepuasan pelanggan awal dan mengurangi churn awal.
Proses orientasi pelanggan mengharuskan perwakilan layanan pelanggan untuk menangani beberapa tugas manual yang berulang—yang jika tidak dilakukan dengan benar dan cepat—dapat merusak hubungan penting dengan klien. Contohnya termasuk memasukkan data yang salah di CRM atau mengirim dokumen ke klien yang salah. Otomatisasi mengurangi potensi kesalahan ini dengan menyerahkan data secara langsung, menghasilkan lebih sedikit kesalahan dan proses yang lebih dapat dipercaya.
Untuk industri seperti jasa keuangan dan layanan kesehatan, orientasi memerlukan persyaratan peraturan yang signifikan. Langkah-langkah yang hilang atau tidak lengkap dapat mengekspos bisnis ke tanggung jawab hukum atau hukuman. Otomatisasi menegakkan kepatuhan sebagai bagian terstruktur dari alur kerja penerimaan, membantu memastikan bahwa standar kepatuhan terpenuhi sepenuhnya sebelum klien dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Selain itu, jejak audit digital dapat dibuat secara otomatis, memberikan catatan yang dapat diandalkan dari setiap tindakan.
Seperti yang baru-baru ini disampaikan podcast AI in Action milik IBM® oleh Yashoda Bhavnai, head of AI di Box, perusahaannya telah mengembangkan rangkaian tools otomatisasi untuk mengekstrak metadata dari dokumen kepatuhan, sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia sekaligus mempercepat proses secara signifikan. “Tidak perlu dipikirkan lagi untuk menggunakan AI untuk beberapa solusi... untuk membuat ini hampir otomatis,” katanya, “Dan itu mengurangi beban manusia karena harus membaca dokumen 100 halaman hanya untuk mengetahui apakah itu sesuai.”
Otomatisasi memusatkan proses orientasi dan menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti di setiap langkah. Dasbor waktu nyata dapat menampilkan status di semua orientasi aktif dan menandai tugas yang sudah lewat waktu. Seiring waktu, data menjadi aset strategis.
Dengan menyatukan data di seluruh alur kerja orientasi, organisasi dapat menuai manfaat dari penambangan proses untuk lebih mengoptimalkan proses orientasi. Menggunakan AI untuk menganalisis log peristiwa di seluruh perangkat lunak CRM dan sistem lainnya, organisasi mengungkapkan hambatan dan peluang untuk mengerjakan ulang proses. Seperti yang ditemukan oleh IBM® Institute for Business Value, penambangan proses dapat menghasilkan peningkatan hingga 72% dalam efisiensi operasional dan lonjakan 63% dalam kepuasan pelanggan di seluruh departemen dan fungsi.
Alat bantu orientasi pelanggan digital merampingkan proses orientasi sejak prospek menjadi pelanggan, menangkap data pelanggan yang tepat dengan bersih dan segera. Otomatisasi pengambilan data awal menggantikan proses manual yang berantakan seperti utas email dan formulir kertas, menciptakan proses digital terstruktur dari titik pendaftaran.
Formulir templat digital dirancang untuk mengumpulkan semua yang dibutuhkan bisnis untuk mengatur klien dengan benar, termasuk preferensi layanan dan detail kontak. Setelah dikirimkan, informasi pelanggan dapat secara otomatis dialihkan ke CRM atau alat manajemen proyek lainnya, memberikan visibilitas di seluruh tim. Dengan fondasi data yang solid dan bersih, tim layanan pelanggan mencegah kesalahan dan lebih memastikan bahwa setiap tim memiliki satu sumber kebenaran yang akurat.
Pengalaman orientasi pengguna yang generik dapat membuat klien dengan kebutuhan yang berbeda merasa frustrasi. Perusahaan besar memiliki kebutuhan yang sangat berbeda dari bisnis kecil, bahkan jika mereka memulai dengan produk atau alat yang sama.
Orientasi yang dipersonalisasi menggunakan data yang dikumpulkan saat masuk untuk membuat alur kerja yang disesuaikan dengan profil klien tertentu. Personalisasi ini dapat mengambil beberapa bentuk: Ini mungkin menentukan nada komunikasi, kedalaman pelatihan yang ditawarkan, atau anggota tim mana yang ditugaskan ke pelanggan.
Menggunakan augmentasi AI, berbagai variabel ini dapat disesuaikan dengan cepat berdasarkan apa yang paling mungkin bagi pelanggan untuk berhasil. Melakukannya mengurangi kebingungan dan informasi yang tidak perlu, dan mendorong interaksi pelanggan yang lebih dalam sejak dini. AI juga dapat bertindak sebagai agen dukungan pelanggan yang selalu aktif, memberikan bantuan yang berguna dan segera.
Komunikasi yang konsisten dan tepat waktu selama proses orientasi mendorong kepercayaan klien dalam proses tersebut. Proses orientasi otomatis membantu memastikan klien menerima pesan yang tepat pada waktu yang tepat.
Dalam proses ini, pesan dan alur kerja dukungan dipicu oleh tindakan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Ini mungkin berarti pesan pengingat ketika klien belum menyelesaikan tindakan yang diperlukan, email selamat datang yang dipersonalisasi saat pendaftaran dikonfirmasi, atau panduan langkah demi langkah di awal setiap fase orientasi. Selain menjaga anggota tim dan klien tetap pada jalurnya, komunikasi otomatis mengurangi panggilan dukungan dan mempercepat tingkat penyelesaian.
Proses orientasi memerlukan dokumentasi yang signifikan di hampir setiap langkah: Kontrak, perjanjian layanan, formulir kepatuhan peraturan, dan ketentuan penggunaan. Meskipun diperlukan, proses dokumentasi ini bisa lambat dan sulit dikelola secara manual.
Dengan manajemen dokumen otomatis, organisasi dapat melacak dokumen dan mengajukan perjanjian dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan proses ini, sistem otomatis menghasilkan dokumen yang benar untuk setiap klien berdasarkan profil mereka dan mengirimkannya ke pelanggan secara langsung melalui platform penandatanganan digital.
Sistem otomatisasi juga memantau status penyelesaian, membantu memastikan tidak ada yang terlewatkan. Saat dokumen ditandatangani, salinan secara otomatis disimpan di tempat yang benar dan langkah alur kerja berikutnya memicu. Untuk bisnis dengan persyaratan dokumen yang kompleks, otomatisasi juga mengelola pengurutan, memastikan dokumen diminta dalam urutan yang benar.
Meskipun preferensi orientasi individu dapat bervariasi, seringkali klien baru memerlukan serangkaian tugas internal yang dapat diprediksi: Menugaskan manajer akun, menyiapkan saluran komunikasi, mengonfigurasi lingkungan layanan, menjadwalkan pos pemeriksaan peninjauan. Otomatisasi tugas dapat membuat struktur proyek secara otomatis setelah klien dikonfirmasi. Hal ini dapat mencakup pembuatan informasi untuk dimasukkan ke dalam alat manajemen proyek, penugasan pekerjaan kepada anggota tim terkait, atau penyusunan jadwal orientasi internal.
Rantai email yang tak berujung untuk menegosiasikan jadwal pertemuan dan rencana pembayaran dapat menunda dimulainya proses orientasi yang berarti. Otomatisasi merampingkan kedua proses tersebut.
Otomatisasi penjadwalan memungkinkan klien untuk memesan panggilan awal dan sesi pelatihan langsung ke ketersediaan tim; tugas tindak lanjut dapat dibuat berdasarkan jenis panggilan. Untuk pembayaran, otomatisasi dapat menangani pembuatan faktur, mengirim tautan pembayaran, atau menindaklanjuti dengan faktur yang belum dibayar. Bersama-sama, otomatisasi ini menghilangkan dua sumber penundaan yang paling umum dalam hubungan klien awal.
Otomatisasi menghasilkan data berharga yang memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan. Langkah-langkah dalam alur kerja orientasi otomatis menghasilkan data terstruktur berdasarkan setiap tugas. Analisis otomatis mengonsolidasikan data tersebut ke dalam dasbor dan laporan, memberikan tim layanan pelanggan pandangan real-time serta historis tentang kinerja orientasi.
Dengan menggunakan analitik otomatis, organisasi dapat melacak metrik utama seperti waktu rata-rata untuk orientasi atau tingkat penurunan pada tahap tertentu. Visibilitas ini mendukung intervensi segera dan memberikan peluang untuk perbaikan jangka panjang. Dan seiring waktu, data ini dapat membantu menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan.
Berbagai jenis klien memerlukan perjalanan orientasi yang berbeda, dan banyak teknologi cerdas saat ini membuatnya lebih mudah untuk memberikan pendekatan yang dipersonalisasi. Mungkin berguna untuk menggunakan analitik yang didukung AI untuk mengelompokkan kelompok pelanggan potensial berdasarkan jenis, ukuran, atau contoh penggunaan sebelum membangun alur kerja yang berbeda untuk masing-masing. Klien bisnis kecil dan pelanggan perusahaan kemungkinan akan memiliki kebutuhan dan jadwal yang berbeda. Umumnya praktik terbaik untuk menyesuaikan otomatisasi untuk melayani setiap segmen dengan baik.
Sebelum merancang alur kerja otomatis, organisasi perlu memahami posisi mereka saat ini—dan area mana yang dapat memberikan nilai terbesar melalui otomatisasi. Saat membangun alur kerja baru, akan sangat berguna untuk memetakan alur kerja yang sudah ada dan mendokumentasikan langkah-langkah orientasi saat ini secara menyeluruh. Ini membantu mengidentifikasi kemacetan dan redundansi, serta menyelaraskan proses yang ideal. Pemetaan juga memberikan waktu bagi para pemangku kepentingan utama untuk menjelaskan proses-proses baru kepada karyawan, serta mendefinisikan kepemilikan yang jelas atas sistem otomatis yang baru.
Otomatisasi paling kuat ketika terintegrasi di seluruh sistem. Daripada hanya mengotomatisasi satu proses atau platform, organisasi sebaiknya menerapkan teknologi cerdas di seluruh tim. Jika CRM, platform manajemen proyek, alat penandatanganan dokumen, dan sistem penagihan tidak berbagi data dengan mudah, serah tangan manual akan merusak proses secara luas. Prioritaskan alat yang memungkinkan aliran data dua arah yang lebih mudah untuk mencegah terciptanya silo yang tidak perlu.
Tujuan otomatisasi seharusnya tidak pernah menghilangkan manusia dari proses orientasi sepenuhnya, melainkan untuk menambah dan memberdayakan tim kesuksesan pelanggan. Otomatisasi harus dibangun dengan pemicu eskalasi yang jelas dan kriteria khusus untuk keterlibatan manusia; misalnya, ketika berhadapan dengan klien bernilai tinggi, akun kompleks, atau pelanggan berisiko. Alur kerja juga harus dirancang untuk penyerahan yang cepat dan mudah, di mana anggota tim menerima semua data yang relevan segera. Pengalaman orientasi terbaik menggabungkan efisiensi otomatisasi dengan keterampilan berpikir kritis dan empati yang melekat pada karyawan manusia.
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