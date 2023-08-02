Bagaimana AI percakapan dapat mengubah dukungan TI

Nama saya Michael, dan saya seorang senior di New York University (NYU). Selama masa kuliah, saya telah bekerja berbagai pekerjaan paruh waktu untuk membantu menutupi biaya hidup dan belajar yang terus meningkat di New York City. Mulai dari menjadi editor video, magang di perusahaan rintisan, membantu riset kecerdasan buatan, dan banyak tugas lain di antaranya. Saya dapat memanfaatkan hasrat saya pada perangkat lunak dan teknologi untuk menjelajahi minat saya di berbagai bidang. Dan dari semua bidang ini, pekerjaan saya bekerja di meja bantuan dukungan TI adalah salah satu favorit saya.
Saya menghabiskan tahun kedua dan beberapa tahun awal kuliah saya dengan bekerja di Helpdesk Dukungan TI dan pusat panggilan. Tugas saya adalah meningkatkan pengalaman digital bagi para mahasiswa dan profesor NYU dengan memecahkan masalah teknis yang mereka hadapi. Dukungan TI bisa menantang dan bermanfaat. Teknisi pendukung dapat memanfaatkan latar belakang teknologi mereka untuk menemukan solusi kreatif saat masalah baru muncul. Namun, saya melihat dua masalah yang menonjol dalam proses dukungan TI: pengulangan dan ketersediaan.
Aspek favorit saya dari pusat kontak TI adalah menggunakan pemecahan masalah kreatif untuk menemukan solusi teknis baru. Namun demikian, melalui pengalaman saya dalam pemecahan masalah, saya menemukan bahwa para pengguna biasanya saling berbagi masalah yang sangat umum. Karena alasan ini, masalah mereka tidak selalu “baru”. Ini berarti proses pemecahan masalah saya kadang-kadang sangat seragam dan berulang. Pengulangan ini terbukti ketika pengguna mengalami kesulitan melihat atau mengakses situs tertentu. Interaksi pelanggan ini mengikuti urutan pesan "jika-maka" untuk mencoba berbagai solusi yang memungkinkan sampai sebuah kesimpulan tercapai.
Keterampilan utama dukungan TI adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Namun, tugas-tugas seperti ini sering terasa lebih algoritmik atau metodis. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti manusia untuk menciptakan solusi baru, dan lebih tepatnya, menerapkan serangkaian instruksi langkah demi langkah yang dapat diandalkan sampai solusi ditemukan. Jenis layanan pelanggan ini adalah proses yang pasti bisa diotomatiskan.
Kurangnya otomatisasi juga menimbulkan masalah bahwa layanan pelanggan digital terikat dalam jam-jam tertentu. Karena pekerja pelajar juga harus memperhitungkan waktu mereka di kelas, sulit untuk memiliki ketersediaan yang konsisten untuk dukungan TI. Hal yang sama juga terjadi di dunia korporat, di mana banyak perusahaan yang hanya menawarkan dukungan pelanggan antara jam 9 pagi hingga 5 sore. Di meja bantuan saya, hal ini sering kali mengakibatkan para profesor dan mahasiswa menerima dukungan yang tertunda, dan personel dengan giliran kerja pagi harus menangani tiket yang sangat banyak dari malam sebelumnya. Pekerja meja bantuan hanya manusia dan memberikan dukungan 24/7 tampaknya tidak realistis. Seperti itu hingga pengenalan chatbot AI untuk bisnis muncul di lingkungan TI.
IBM watsonx Assistant adalah solusi SaaS holistik untuk menciptakan pengalaman percakapan yang mendukung AI. Solusi ini menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membantu layanan pelanggan dan mendukung karyawan dengan proses internal. watsonx Assistant adalah solusi serbaguna untuk berbagai layanan dan dapat menjadi alat yang ampuh dalam otomatisasi TI.
Solusi chatbot omnichannel ini memberikan dukungan pelanggan secara real-time, konsisten, dan akurat secara 24/7. Tidak ada lagi dukungan pelanggan yang terikat pada jam kerja 9 pagi hingga 5 sore, dan tidak ada lagi profesional TI yang terikat pada tugas-tugas yang berulang atau tugas biasa. Pelanggan menerima layanan andal yang sama seperti yang mereka harapkan dari dukungan TI tradisional, sekaligus membebaskan para profesional TI untuk melakukan aspek yang lebih kreatif atau bernilai dari pekerjaan mereka.
watsonx Assistant terhubung dengan lancar ke platform data pelanggan, sehingga memungkinkan pemahaman yang didukung data mengenai ekspektasi pelanggan. Mengintegrasikan saluran digital ini memfasilitasi penyampaian pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, sekaligus menjaga konsistensi dalam kepuasan pelanggan.
watsonx Assistant adalah alat yang efektif dan dapat diskalakan yang merombak layanan pelanggan digital, sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan. Misalnya, raksasa energi hijau ENN Group Co. menggunakan watsonx Assistant untuk tim mereka yang terdiri dari 50.000 karyawan untuk merampingkan proses permintaan layanan TI. Memanfaatkan watsonx Assistant, ENN secara signifikan meningkatkan efisiensi perusahaan, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan secara substansial. Menggunakan chatbot didukung AI mengurangi waktu respons dan mempercepat proses dukungan untuk pelanggan dan karyawan melalui pesan yang mudah. Dengan mengotomatiskan 2.000-3.000 tugas setiap hari, ENN menikmati peningkatan produktivitas karyawan sebesar 60%. Proses ini dipercepat melalui pesan real-time dan fungsionalitas layanan mandiri pelanggan.
Li Qiang, Eksekutif Platform TI dari ENN Group Co. Ltd mengklaim, “Platform otomatisasi AI kami memberi karyawan keterampilan AI yang dipersonalisasi, membantu karyawan melakukan tugas sehari-hari, membebaskan mereka dari tugas harian yang berulang, dan melepaskan kreativitas dan imajinasi mereka.” Otomatisasi ini memungkinkan karyawan untuk berfokus pada aktivitas bernilai lebih tinggi, merangsang pertumbuhan dan inovasi.
watsonx Assistant sangat berharga di berbagai industri dan untuk bisnis kecil, menengah, dan besar. Integrasi ke berbagai perusahaan telah terbukti sangat sukses, mengubah Pengalaman pelanggan dan merampingkan proses dukungan TI. Implementasi Watsonx Assistant dapat merombak industri TI, sekaligus memberikan potensi aplikasi untuk berbagai sektor komersial lainnya juga.
IBM Process Mining memberikan ROI sebesar 176%, pertumbuhan pendapatan sebesar USD 968 ribu, dan penghematan biaya dalam Studi Dampak Ekonomi Total Forrester.
Temukan cara AI dapat meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dengan menyediakan layanan mandiri, perutean ke agen manusia, dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
Pikirkan kembali bisnis Anda dengan AI dan IBM Automation, menjadikan sistem TI lebih proaktif, proses lebih efisien, dan orang-orang lebih produktif.
IBM memastikan transformasi bisnis untuk klien perusahaan dengan layanan konsultasi otomatisasi ekstrem.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.