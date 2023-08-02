Bagaimana AI percakapan dapat mengubah dukungan TI

Aspek favorit saya dari pusat kontak TI adalah menggunakan pemecahan masalah kreatif untuk menemukan solusi teknis baru. Namun demikian, melalui pengalaman saya dalam pemecahan masalah, saya menemukan bahwa para pengguna biasanya saling berbagi masalah yang sangat umum. Karena alasan ini, masalah mereka tidak selalu “baru”. Ini berarti proses pemecahan masalah saya kadang-kadang sangat seragam dan berulang. Pengulangan ini terbukti ketika pengguna mengalami kesulitan melihat atau mengakses situs tertentu. Interaksi pelanggan ini mengikuti urutan pesan "jika-maka" untuk mencoba berbagai solusi yang memungkinkan sampai sebuah kesimpulan tercapai.

Keterampilan utama dukungan TI adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Namun, tugas-tugas seperti ini sering terasa lebih algoritmik atau metodis. Mereka tidak memiliki kemampuan seperti manusia untuk menciptakan solusi baru, dan lebih tepatnya, menerapkan serangkaian instruksi langkah demi langkah yang dapat diandalkan sampai solusi ditemukan. Jenis layanan pelanggan ini adalah proses yang pasti bisa diotomatiskan.

Kurangnya otomatisasi juga menimbulkan masalah bahwa layanan pelanggan digital terikat dalam jam-jam tertentu. Karena pekerja pelajar juga harus memperhitungkan waktu mereka di kelas, sulit untuk memiliki ketersediaan yang konsisten untuk dukungan TI. Hal yang sama juga terjadi di dunia korporat, di mana banyak perusahaan yang hanya menawarkan dukungan pelanggan antara jam 9 pagi hingga 5 sore. Di meja bantuan saya, hal ini sering kali mengakibatkan para profesor dan mahasiswa menerima dukungan yang tertunda, dan personel dengan giliran kerja pagi harus menangani tiket yang sangat banyak dari malam sebelumnya. Pekerja meja bantuan hanya manusia dan memberikan dukungan 24/7 tampaknya tidak realistis. Seperti itu hingga pengenalan chatbot AI untuk bisnis muncul di lingkungan TI.