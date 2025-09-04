Tim layanan pelanggan menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan menawarkan dukungan waktu nyata kepada pelanggan sepanjang waktu. Teknologi ini menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning (ML) untuk menganalisis bahasa manusia dan menciptakan respons seperti manusia. Melalui teknologi didukung AI ini, pusat kontak dapat menyalurkan pertanyaan sederhana dan menyelesaikan masalah, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik.

AI percakapan adalah bagian dari tren yang berkembang menuju layanan pelanggan berbasis AI1. Pada tahun 2027, para eksekutif memperkirakan adanya pergeseran besar menuju otomatisasi sepenuhnya otonom, menurut laporan terkini IBM® Institute for Business Value. Esekutif yang disurvei mengantisipasi peningkatan 53% dalam penggunaan AI untuk mempower layanan mandiri yang dipersonalisasi bagi pelanggan dan peningkatan 47% dalam penyelesaian panggilan layanan mandiri pada tahun 2027.

Teknologi AI percakapan ini dapat mencakup chatbot, asisten virtual, asisten AI, agen AI, otomatisasi, dan AI generatif. Dengan kemampuan ini, agen manusia dapat berfokus pada pertanyaan yang lebih rumit dan membiarkan AI percakapan menangani pertanyaan rutin pelanggan2. Kedekatan ini dapat meningkatkan interaksi pelanggan dan membantu tim layanan pelanggan bekerja lebih efisien daripada sebelumnya.