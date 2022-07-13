Tag
Operasi bisnis

Cloud Pusat Keunggulan: Gambaran Umum dan Fondasi Kesuksesan

Sekelompok pengusaha terlibat dalam diskusi di kantor modern

Tren populer untuk mempercepat laju transformasi digital, seperti adopsi cloud, adalah dengan mendirikan Pusat Keunggulan (CoE) atau Pusat Kompetensi (CoC).

Ini adalah konstruksi tim khusus yang dapat menggunakan banyak nama lain - termasuk Kantor Transformasi, Tim Akselerator, Kantor Keunggulan Teknologi, dll. - dengan ruang lingkup bervariasi, dari terbatas pada teknis hingga holistik dengan fokus pada cara kerja baru, peran kontemporer, dan teknologi inovatif. Terkadang CoE akan berfokus pada area tertentu, seperti DevOps (Pusat Keunggulan DevOps) atau SAP (Pusat Keunggulan SAP), tetapi kami percaya ini tidak mencakup semuanya.

Untuk keperluan postingan blog ini, kami akan menggunakan istilah Pusat Keunggulan (atau CoE) dan berfokus pada cakupan cloud holistik (yaitu, orang, proses, dan teknologi) untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan pendekatan fondasi untuk memanfaatkan konsep ini untuk organisasi Anda. Materi ini dibagikan berdasarkan pengalaman global kami membantu klien di seluruh industri menentukan, merancang, meluncurkan, dan/atau mengoperasikan struktur tipe CoE.

 

Apa itu CoE Cloud?

Pusat keunggulan (CoE) adalah konstruksi abadi yang dirancang untuk mendefinisikan, mempercepat, dan meningkatkan skala pengetahuan dan praktik terbaik di seluruh perusahaan.

Apa pun namanya, CoE harus bersifat holistik dan transformatif dalam cakupannya sehingga kemampuan baru dapat diuji dan ditingkatkan. Ini berarti tidak hanya menulis tentang teknologi, tetapi juga membantu membangunnya dalam pendekatan kreasi bersama dan kemudian memungkinkan orang lain sehingga mereka menjadi mandiri dalam kemampuan baru. Selain itu, memiliki cakupan holistik menghilangkan silo buatan dan memungkinkan kemampuan terpadu dan pemeliharaan serta pelaksanaan peta jalan dengan dampak maksimal.

Mengapa Anda membutuhkan CoE?

Untuk area transformatif seperti cloud, CoE “menyediakan TI dengan cara untuk mengekspresikan [...] strategi cloud, memungkinkan bisnis untuk memilih solusi terbaik, dan [...] mengumpulkan dan menyebarkan praktik terbaik cloud.” [1] Ini adalah konstruksi yang telah terbukti dan lebih dari 70% perusahaan memiliki tim serupa dalam organisasi mereka. [2]

Manfaat utama CoE Cloud

  • Membantu Anda beralih dari tim yang terbagi-bagi, proses yang tidak konsisten, dan pola pikir proyek ke Model Operasi berbasis produk yang tangkas dengan cara kerja yang baru.
  • Menyediakan tata kelola yang kaku berdasarkan proses TI tradisional yang memungkinkan otonomi yang dipilih, sehingga memungkinkan waktu penyiapan produk yang lebih cepat.
  • Memungkinkan Anda beralih dari prioritas yang bersaing dan upaya yang tumpang tindih ke peta jalan yang konsisten dan terintegrasi dengan metrik untuk memastikan nilai.
  • Mengubah peran tradisional dan perjuangan untuk meningkatkan keterampilan teknologi baru menjadi kerangka kerja bakat pengalaman dengan peluang untuk meningkatkan skala melalui model rotasi dan metode melatih pelatih.

Bagaimana Anda bisa memulai?

Untuk mulai berpikir tentang CoE dengan lingkup holistik, Anda harus mempertimbangkan beberapa area:

  • Pemberdayaan pengguna: Mulailah dengan mendefinisikan peran baru kontemporer yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tren industri yang diterima (misalnya, adopsi Rekayasa Keandalan Situs). Kemudian, mendefinisikan ulang profil peran dan keterampilan terkait serta pemberdayaan menggunakan perjalanan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan/atau menarik talenta baru.
  • Integrasi pengiriman: Mulailah dengan mencitrakan ulang tata kelola dan proses sehingga praktik lama tidak memengaruhi kemampuan baru. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pemetaan aliran nilai untuk merampingkan perjalanan dari awal hingga akhir dan membuat Matriks Bertanggung Jawab, Akuntabel, Dikonsultasikan, Diinformasikan (RACI) untuk menunjukkan kepemilikan yang jelas. Terakhir, organisasi mungkin perlu mengevaluasi dengan cermat kebijakan dan prosedur untuk tugas-tugas umum guna mengidentifikasi peluang untuk memberikan kebebasan kepada tim dalam pengambilan keputusan.
  • Platform teknologi baru: Mulailah dengan membangun atau meninjau kembali arsitektur referensi sebagai dasar untuk penerapan teknis. Memiliki desain yang dipikirkan dengan matang dan keputusan arsitektur yang sesuai di muka akan membantu meminimalkan kejutan pada masa depan. Setelah ada kesepakatan dari semua pemangku kepentingan tentang arsitektur, manfaatkan otomatisasi untuk mengodifikasi dan mendigitalkan arsitektur untuk penerapan.

Memulai penggunaan Cloud CoE

Pusat keunggulan (CoE) dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Untuk memulai, kami menggunakan metodologi penemuan dan diagnostik untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya yang tepat dan bertemu dengan klien di mana mereka berada dalam perjalanan mereka yang unik.

Manfaatkan pembingkaian bisnis gratis kami - lokakarya setengah hari - untuk mempelajari teknik pemikiran desain Garage dan menerapkannya pada masalah bisnis Anda. Dan, yang lebih penting lagi, memikirkan bagaimana IBM dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara terbaik dengan teknologi IBM yang didukung oleh metodologi IBM Garage. Hubungi kami dan pelajari lebih lanjut melalui halaman IBM Cloud Expert Labs.

Catatan kaki

[1] Gartner: Cara Membangun Pusat Keunggulan Cloud, Lydia Leong (VP dan Analis Terkemuka)

[2] Flexera: State of Cloud Flexera 2022
