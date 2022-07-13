Ini adalah konstruksi tim khusus yang dapat menggunakan banyak nama lain - termasuk Kantor Transformasi, Tim Akselerator, Kantor Keunggulan Teknologi, dll. - dengan ruang lingkup bervariasi, dari terbatas pada teknis hingga holistik dengan fokus pada cara kerja baru, peran kontemporer, dan teknologi inovatif. Terkadang CoE akan berfokus pada area tertentu, seperti DevOps (Pusat Keunggulan DevOps) atau SAP (Pusat Keunggulan SAP), tetapi kami percaya ini tidak mencakup semuanya.
Untuk keperluan postingan blog ini, kami akan menggunakan istilah Pusat Keunggulan (atau CoE) dan berfokus pada cakupan cloud holistik (yaitu, orang, proses, dan teknologi) untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan pendekatan fondasi untuk memanfaatkan konsep ini untuk organisasi Anda. Materi ini dibagikan berdasarkan pengalaman global kami membantu klien di seluruh industri menentukan, merancang, meluncurkan, dan/atau mengoperasikan struktur tipe CoE.
Pusat keunggulan (CoE) adalah konstruksi abadi yang dirancang untuk mendefinisikan, mempercepat, dan meningkatkan skala pengetahuan dan praktik terbaik di seluruh perusahaan.
Apa pun namanya, CoE harus bersifat holistik dan transformatif dalam cakupannya sehingga kemampuan baru dapat diuji dan ditingkatkan. Ini berarti tidak hanya menulis tentang teknologi, tetapi juga membantu membangunnya dalam pendekatan kreasi bersama dan kemudian memungkinkan orang lain sehingga mereka menjadi mandiri dalam kemampuan baru. Selain itu, memiliki cakupan holistik menghilangkan silo buatan dan memungkinkan kemampuan terpadu dan pemeliharaan serta pelaksanaan peta jalan dengan dampak maksimal.
Untuk area transformatif seperti cloud, CoE “menyediakan TI dengan cara untuk mengekspresikan [...] strategi cloud, memungkinkan bisnis untuk memilih solusi terbaik, dan [...] mengumpulkan dan menyebarkan praktik terbaik cloud.” [1] Ini adalah konstruksi yang telah terbukti dan lebih dari 70% perusahaan memiliki tim serupa dalam organisasi mereka. [2]
Untuk mulai berpikir tentang CoE dengan lingkup holistik, Anda harus mempertimbangkan beberapa area:
Pusat keunggulan (CoE) dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Untuk memulai, kami menggunakan metodologi penemuan dan diagnostik untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya yang tepat dan bertemu dengan klien di mana mereka berada dalam perjalanan mereka yang unik.
