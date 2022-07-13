Ini adalah konstruksi tim khusus yang dapat menggunakan banyak nama lain - termasuk Kantor Transformasi, Tim Akselerator, Kantor Keunggulan Teknologi, dll. - dengan ruang lingkup bervariasi, dari terbatas pada teknis hingga holistik dengan fokus pada cara kerja baru, peran kontemporer, dan teknologi inovatif. Terkadang CoE akan berfokus pada area tertentu, seperti DevOps (Pusat Keunggulan DevOps) atau SAP (Pusat Keunggulan SAP), tetapi kami percaya ini tidak mencakup semuanya.

Untuk keperluan postingan blog ini, kami akan menggunakan istilah Pusat Keunggulan (atau CoE) dan berfokus pada cakupan cloud holistik (yaitu, orang, proses, dan teknologi) untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan pendekatan fondasi untuk memanfaatkan konsep ini untuk organisasi Anda. Materi ini dibagikan berdasarkan pengalaman global kami membantu klien di seluruh industri menentukan, merancang, meluncurkan, dan/atau mengoperasikan struktur tipe CoE.