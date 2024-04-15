Mengapa CHRO adalah kunci untuk membuka potensi AI bagi tenaga kerja

Ketika CHRO puncak berkolaborasi dengan kolega C-Suite mereka untuk mendefinisikan kembali peran dan menyesuaikan pelaksanaan tugas melalui AI dan otomatisasi, mereka kemungkinan mempertimbangkan peta jalan teknologi untuk keterampilan. Dengan peta jalan yang jelas, mereka dapat memainkan peran penting dalam membangun solusi didukung AI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Para pemimpin SDM memiliki keahlian mendalam di bidang praktik terbaik pelatihan yang dapat menjadi sumber informasi, bukan hanya tentang cara melatih keterampilan manusia, tetapi juga cara melatih solusi AI.

Untuk melatih asisten AI generatif mempelajari manajemen proyek, misalnya, Anda memerlukan seperangkat data tidak terstruktur yang kuat tentang pekerjaan dan tugas yang diperlukan. Para pemimpin SDM biasanya memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mencari dan mengevaluasi konten untuk pelatihan, berkolaborasi dengan para pakar ahli fungsional untuk bidang tersebut.

Itu baru permulaan. Ke depannya, para pemimpin bisnis juga harus mempertimbangkan cara memvalidasi, menguji, dan mengesahkan keterampilan AI ini.

Bayangkan solusi AI yang dilatih untuk mendukung akuntan dengan tugas-tugas akuntansi utama. Bagaimana bisnis dapat menguji dan memantau kemampuan solusi AI mereka dan memastikan outputnya cukup akurat? Pemimpin SDM memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang praktik terkemuka seputar pelatihan dan lainnya yang dibutuhkan bisnis untuk menerapkan teknologi baru ini.

Sementara kita masih dalam fase awal era AI, CHRO terkemuka memiliki kesadaran akan perkiraan dampak dari teknologi yang efektif ini. Mereka yang dapat memanfaatkan momen untuk membangun strategi tenaga kerja dan keterampilan yang memaksimalkan karyawan dilengkapi dengan AI yang digunakan secara bertanggung jawab akan siap untuk berhasil.