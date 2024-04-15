Mengapa CHRO adalah kunci untuk membuka potensi AI bagi tenaga kerja

Ini bukan lagi pertanyaan apakah AI akan mengubah bisnis dan tenaga kerja, tetapi bagaimana hal itu akan terjadi. Sebuah studi oleh IBM Institute for Business Value mengungkapkan bahwa hampir 60% CEO yang disurvei percaya bahwa keunggulan kompetitif akan tergantung pada siapa yang memiliki AI generatif paling canggih.
Dengan begitu banyak pemimpin yang kini ingin merangkul teknologi untuk transformasi bisnis, beberapa orang bertanya-tanya pemimpin C-Suite mana yang akan memimpin untuk mengatur dan mempercepat perubahan itu.
Direktur Sumber Daya Manusia (CHRO) memiliki posisi yang sempurna untuk memimpin tenaga kerja ke masa depan dengan memperjuangkan budaya pertumbuhan dan pembelajaran, seraya memimpin keterampilan karyawan dan AI. Inilah cara CHRO dapat memanfaatkan peluang tersebut.
Keberhasilan menerapkan teknologi bergantung pada kepemilikan akan model operasi dan talenta yang tepat untuk mengelolanya. Karyawan perlu memahami cara menggunakan teknologi dan dukungan untuk mengadopsinya. Ini pada dasarnya adalah perjalanan kepemimpinan dan perubahan, bukan perjalanan teknologi.
Organisasi akan berusaha untuk meningkatkan ketajaman teknis keseluruhan tenaga kerja mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dasar tentang AI sehingga mereka dapat menjadi pemikir penting dan pengguna teknologi. Di sini, CHRO dapat memanfaatkan keahlian mereka dan memainkan peran penting untuk memajukan—meningkatkan keterampilan karyawan, menciptakan budaya pola pikir dan pembelajaran yang berkembang, serta mendorong perubahan organisasi yang berkelanjutan.
Agar karyawan mendapatkan hasil maksimal dari AI, mereka harus memahami cara memberikan prompt, mengevaluasi output, dan kemudian menyempurnakan serta memodifikasinya. Misalnya, ketika terlibat dengan asisten yang didukung AI generatif, Anda akan mendapatkan tanggapan yang sangat berbeda jika Anda memintanya untuk “menggambarkannya kepada eksekutif” versus “menggambarkannya kepada siswa kelas lima.” Karyawan juga perlu dididik dan diberdayakan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat tentang output AI dan sumber data dan menganalisisnya untuk melihat akurasi, bias, dan lainnya.
Saat ini, banyak bisnis yang mungkin tidak lagi hanya berfokus pada menemukan talenta yang mereka butuhkan untuk menjalankan strategi bisnis mereka. Mereka harus berpikir lebih luas tentang bagaimana membangun, membeli, meminjam, atau "mengotomatiskan" keterampilan yang dibutuhkan untuk saat ini dan masa depan.
Tantangan utama CHRO adalah mengatur tenaga kerja manusia plus tenaga kerja AI baru. CHRO teratas dapat mengatasi tantangan ini, menggunakan pemahaman komprehensif mereka tentang tenaga kerja dan bagaimana merancang peran dan keterampilan dalam model operasi untuk memanfaatkan kekuatan manusia dan AI dengan sebaik-baiknya.
Pada masa lalu, ini melibatkan menganalisis peran yang dibutuhkan bisnis untuk melaksanakan strategi, memecah peran tersebut menjadi keterampilan dan tugas penting mereka, dan mengembangkan strategi keterampilan dan perekrutan untuk mengatasi kesenjangan apa pun. Ke depannya, hal ini berarti menilai deskripsi pekerjaan, mengidentifikasi tugas yang paling sesuai dengan teknologi dan tugas yang paling sesuai dengan manusia, serta mendesain ulang peran dan pekerjaan itu sendiri.
Ketika CHRO puncak berkolaborasi dengan kolega C-Suite mereka untuk mendefinisikan kembali peran dan menyesuaikan pelaksanaan tugas melalui AI dan otomatisasi, mereka kemungkinan mempertimbangkan peta jalan teknologi untuk keterampilan. Dengan peta jalan yang jelas, mereka dapat memainkan peran penting dalam membangun solusi didukung AI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Para pemimpin SDM memiliki keahlian mendalam di bidang praktik terbaik pelatihan yang dapat menjadi sumber informasi, bukan hanya tentang cara melatih keterampilan manusia, tetapi juga cara melatih solusi AI.
Untuk melatih asisten AI generatif mempelajari manajemen proyek, misalnya, Anda memerlukan seperangkat data tidak terstruktur yang kuat tentang pekerjaan dan tugas yang diperlukan. Para pemimpin SDM biasanya memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mencari dan mengevaluasi konten untuk pelatihan, berkolaborasi dengan para pakar ahli fungsional untuk bidang tersebut.
Itu baru permulaan. Ke depannya, para pemimpin bisnis juga harus mempertimbangkan cara memvalidasi, menguji, dan mengesahkan keterampilan AI ini.
Bayangkan solusi AI yang dilatih untuk mendukung akuntan dengan tugas-tugas akuntansi utama. Bagaimana bisnis dapat menguji dan memantau kemampuan solusi AI mereka dan memastikan outputnya cukup akurat? Pemimpin SDM memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang praktik terkemuka seputar pelatihan dan lainnya yang dibutuhkan bisnis untuk menerapkan teknologi baru ini.
Sementara kita masih dalam fase awal era AI, CHRO terkemuka memiliki kesadaran akan perkiraan dampak dari teknologi yang efektif ini. Mereka yang dapat memanfaatkan momen untuk membangun strategi tenaga kerja dan keterampilan yang memaksimalkan karyawan dilengkapi dengan AI yang digunakan secara bertanggung jawab akan siap untuk berhasil.
