Di era AI dan digital ini, ekspektasi pelanggan telah berkembang. Pelanggan makin mengharapkan kepuasan instan: jawaban yang dipersonalisasi dan akurat, lebih cepat, dan lebih mudah daripada sebelumnya. Mereka tidak ingin mengisi formulir untuk meminta penawaran, mengirim email untuk mendapatkan harga, atau menunggu untuk mendapatkan jawaban sederhana; mereka menginginkan jawaban dan tindakan real-time. Sementara agen langsung secara tradisional menangani pengalaman pelanggan, pemasar digital beradaptasi dengan harapan orang saat ini sekaligus menghadapi pengurangan anggaran pemasaran. Tim pemasaran merangkul teknologi AI untuk mendorong kampanye pemasaran yang lebih kuat.
Kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mengembangkan strategi conversational marketing yang luar biasa. Chatbot AI tersedia untuk memberikan layanan pelanggan 24/7 dan dapat menghadirkan insight tentang pola interaksi dan pembelian pelanggan Anda guna mendorong percakapan yang lebih menarik, serta memberikan pengalaman digital yang lebih konsisten dan dipersonalisasi di seluruh saluran web dan pesan Anda. Berkat penggunaan Model Bahasa Besar (LLM) dan kemampuan AI generatif yang semakin canggih, chatbot pemasaran mampu menghadirkan pengalaman pengguna digital yang jauh lebih baik, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, serta menarik lebih banyak prospek untuk mendorong pertumbuhan penjualan.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
IBM® watsonx Assistant adalah platform AI percakapan perusahaan yang dirancang untuk membangun chatbot cerdas atau agen virtual yang dapat mengotomatiskan perolehan prospek, mempromosikan pembuatan prospek, dan mendorong e-commerce dengan dukungan layanan mandiri pelanggan yang dipersonalisasi. Didukung oleh LLM dan kemampuan machine learning , watsonx Assistant memahami bahasa alami dan memberi pelanggan jawaban dan tindakan yang cepat dan akurat untuk pertanyaan.
Dengan IBM® watsonx Assistant pelanggan dapat:
Setelah pandemi COVID-19, pelanggan IBM®, Camping World, peretail kendaraan rekreasi terkemuka secara global, mengalami lonjakan volume situs web. Lonjakan pelanggan di pusat panggilan Camping World kerap menyebabkan waktu tunggu panjang dan panggilan yang terputus tanpa sengaja. Selain itu, ketika pusat panggilan tidak beroperasi, pengunjung situs web tidak dapat terhubung dengan agen manusia, menyebabkan pertanyaan pelanggan tidak tertangani dan potensi lead baru terlewat. Dengan infrastruktur yang digunakan saat itu, tim penjualan Camping World tidak dapat melihat berapa banyak lead berkualitas yang terkumpul di luar jam kerja.
Didukung oleh watsonx Assistant, Camping World menggunakan Arvee, sebuah chatbot messenger yang tersedia sepanjang waktu untuk membantu tim penjualan dan layanan pelanggan. Memiliki platform chatbot sendiri memungkinkan agen langsung untuk menanggapi percakapan yang lebih kompleks, meningkatkan waktu respons dan efisiensi agen. Dengan lebih sedikit kontak manusia-ke-manusia, agen langsung mampu memberikan interaksi pelanggan berkualitas lebih tinggi. Fungsionalitas Arvee termasuk mengumpulkan statistik interaksi pelanggan dan melacak prospek setelah jam kerja, memperkuat visibilitas yang sebelumnya tidak dimiliki tim penjualan. Dengan fitur tambahan seperti kemampuan SMS, bot messenger dengan cepat menangani pertanyaan pelanggan secara real time.
Akibatnya, jumlah percakapan yang diturunkan telah menurun, interaksi pelanggan meningkat sebesar 40%, dan efisiensi keseluruhan meningkat sebesar 33%. Menerapkan Watsonx Assistant merangsang percakapan yang menghasilkan pendapatan yang berharga, berkontribusi pada kesuksesan jangka panjangnya.
Deltic Group, operator bar dan klub larut malam terbesar di Inggris, mengandalkan saluran media sosial untuk berkomunikasi dengan basis pelanggan mereka. Dari 350.000 pesan yang masuk setiap tahun melalui Facebook Messenger, hanya 10 persen yang berhasil ditanggapi dengan baik.” Karena sebagian besar notifikasi masuk larut malam, tim dukungan pelanggan terlalu sibuk untuk merespons saat orang sedang memutuskan akan pergi ke mana. Ada juga peluang besar untuk mengubah pertanyaan pelanggan menjadi pemesanan pesta atau booth privat, karena tamu yang sudah membayar biasanya lebih berkomitmen hadir dan berbelanja lebih banyak. Tindak lanjut yang cepat dapat menjadi pembeda antara berhasil menarik tamu atau justru membuat mereka beralih ke kompetitor.
Deltic Group memahami bahwa setiap pesan bisa menjadi peluang pelanggan, sehingga perusahaan ini menambahkan teknologi chatbot untuk mendukung agen manusia dan memperlancar perjalanan pelanggan. Mulai dari halaman Facebook klub, asisten virtual, yang berjalan di watsonx Assistant, mempersonalisasi tanggapan berdasarkan lokasi pelanggan dan tempat yang dipilih. Setelah menangani pertanyaan pelanggan, chatbot memberikan prompt terkait pemesanan, pesta, dan booth, kemudian mengarahkan pelanggan ke agen manusia atau situs pemesanan online saat mereka siap bertransaksi. Strategi pemasaran chatbot ini memaksimalkan tingkat balasan pada aplikasi perpesanan dan tingkat konversi keseluruhan.
Setiap interaksi unik antara pelanggan dan perusahaan sangat penting untuk pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Memperkenalkan AI percakapan sebagai titik kontak awal dengan pelanggan memungkinkan tanggapan cepat terhadap pertanyaan dan bagi agen manusia untuk memprioritaskan percakapan yang bermakna. Tanpa harus menulis satu baris kode pun, tim pemasaran menggunakan watsonx Assistant untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka dan mencapai kepuasan pelanggan yang lebih tinggi secara menyeluruh.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Pelajari panduan komprehensif ini yang membahas contoh penggunaan penting, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Terapkan lima perubahan perspektif ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan AI agen.
Pelajari cara organisasi beroperasi, memungkinkan pemimpin penjualan untuk menyatukan workflow, mengotomatiskan keputusan, dan menghasilkan insight real-time tentang produktivitas dan pertumbuhan pendapatan.
Jelajahi peta jalan strategis tentang bagaimana organisasi Anda dapat memanfaatkan peluang AI generatif dengan baik dengan mempercepat transformasi yang didukung oleh Salesforce.
Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan laporan IDC Spotlight ini guna mengetahui cara membuka seluruh potensi data bisnis Anda dengan Gen AI.
IBM watsonx Orchestrate mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dengan AI percakapan, sehingga meluangkan waktu bagi tim penjualan untuk membangun hubungan dengan pelanggan.
IBM iX membantu perusahaan mengubah metodologi penjualan dan operasi pendapatan dengan inisiatif berbasis data.
Meningkatkan pendapatan dan produktivitas dengan tampilan 360 derajat untuk aktivitas penjualan.
IBM watsonx Orchestrate yang dilengkapi dengan teknologi AI generatif dan otomatisasi dapat membantu tim penjualan Anda menggunakan potensi mereka secara maksimal.