Di era AI dan digital ini, ekspektasi pelanggan telah berkembang. Pelanggan makin mengharapkan kepuasan instan: jawaban yang dipersonalisasi dan akurat, lebih cepat, dan lebih mudah daripada sebelumnya. Mereka tidak ingin mengisi formulir untuk meminta penawaran, mengirim email untuk mendapatkan harga, atau menunggu untuk mendapatkan jawaban sederhana; mereka menginginkan jawaban dan tindakan real-time. Sementara agen langsung secara tradisional menangani pengalaman pelanggan, pemasar digital beradaptasi dengan harapan orang saat ini sekaligus menghadapi pengurangan anggaran pemasaran. Tim pemasaran merangkul teknologi AI untuk mendorong kampanye pemasaran yang lebih kuat.

Kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mengembangkan strategi conversational marketing yang luar biasa. Chatbot AI tersedia untuk memberikan layanan pelanggan 24/7 dan dapat menghadirkan insight tentang pola interaksi dan pembelian pelanggan Anda guna mendorong percakapan yang lebih menarik, serta memberikan pengalaman digital yang lebih konsisten dan dipersonalisasi di seluruh saluran web dan pesan Anda. Berkat penggunaan Model Bahasa Besar (LLM) dan kemampuan AI generatif yang semakin canggih, chatbot pemasaran mampu menghadirkan pengalaman pengguna digital yang jauh lebih baik, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, serta menarik lebih banyak prospek untuk mendorong pertumbuhan penjualan.