Untuk studi kasus yang baik, lihat apa yang telah terjadi di India sejak diperkenalkannya Aadhaar, sistem identitas digital yang dikembangkan oleh pemerintah federal negara itu. Sebagai hasil dari sistem ini, inklusi keuangan dapat diterapkan untuk jutaan orang. Masyarakat dapat memenuhi syarat untuk membuat rekening bank atau dompet digital dengan identitas digital mereka, lalu menggunakannya untuk menyimpan dana yang diperoleh dari pemerintah atau sumber lain. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian, kecuali melalui uang tunai dan kemurahan hati orang lain, kini dapat melakukan pembayaran di pedagang menggunakan sistem pembayaran real-time UPI India.

Hubungan antara identitas digital dan inklusi keuangan jelas: dengan sistem ini, tingkat kemiskinan India menurun sekitar 10% atau hampir 135 juta orang dalam 5 tahun. Selain itu, ekonomi India mendapat manfaat dari inklusi keuangan ini. Pertumbuhan PDB riil adalah 6,9% di TA 2022-2023 dan diperkirakan 6,3% pada 2023-2024. Pengurangan penggunaan uang tunai merupakan faktor yang berkontribusi. Masuk akal bahwa AS dan negara-negara lain harus mempertimbangkan untuk mempercepat pindah dari uang tunai ke pembayaran digital untuk mencapai inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Ada peluang langsung untuk mempercepat adopsi alternatif digital untuk uang tunai. Dikombinasikan dengan adopsi identitas digital, ekonomi negara-negara yang melakukan perubahan ini akan tumbuh dan lebih kompetitif secara global daripada negara yang tidak melakukannya. Selain itu, bisnis dan konsumen akan lebih puas dengan kemampuan untuk menjalankan bisnis karena ekonomi tempat kita hidup menjadi lebih efisien.