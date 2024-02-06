Salah satu tantangan yang lebih kompleks yang harus diselesaikan bank adalah membuat pembayaran lebih efisien. Berita utama baru-baru ini menunjukkan pergeseran yang signifikan dari identifikasi fisik dan bentuk pembayaran fisik ke bentuk digital di banyak yurisdiksi. Eropa baru-baru ini mengumumkan mandat bahwa pembayaran real-time tersedia dari penyedia mana pun yang saat ini menawarkan pembayaran batch euro (seperti transfer kredit SEPA) dengan harga tidak lebih dari biaya transfer batch.
Hal ini, dikombinasikan dengan meningkatnya penggunaan identitas digital di Eropa dan banyak negara lainnya, merupakan kabar baik bagi konsumen dan bisnis. Perubahan ini, bersama dengan upaya modernisasi pembayaran lainnya, dapat menghilangkan gesekan dalam ekosistem keuangan dan ekonomi secara umum. Tetapi ketika beberapa negara bergerak maju dengan kemajuan identitas digital dan pembayaran, negara-negara lain gagal menyadari potensi solusi ini.
Malaysia, bersama dengan banyak negara Asia Tenggara, bergerak untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan sistem pembayaran digital mereka dengan jaringan lain untuk mempermudah pembayaran lintas batas. Jaringan pembayaran Malaysia, PayNet, bekerja sama dengan Ant Group (perusahaan induk Alipay) untuk memungkinkan pemegang dompet Alipay+ dari tujuh negara membayar melalui kode QR menggunakan sistem QR DuitNow PayNet. Peluncuran layanan ini berarti bahwa jika bank atau dompet berpartisipasi dalam Alipay+, pelanggan dapat melakukan pembayaran real-time hanya dengan memindai kode QR menggunakan DuitNow di Malaysia.
Keuntungan lintas batas pada sistem ini memungkinkan pelanggan di Tiongkok, Hong Kong SAR, Filipina, Mongolia, Makau SAR, Korea Selatan, dan Thailand untuk melakukan pembayaran dengan satu dompet yang didukung Alipay. AliPay juga memperkenalkan aplikasi pengenalan wajah "Smile to Pay" di perangkat seluler pada tahun 2017, yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dengan berpose di depan mesin point-of-sale. Mastercard juga mengumumkan uji coba pengenalan biometrik kurang dari dua tahun lalu. Kemungkinan bentuk identitas digital untuk pembayaran ini akan terus berkembang.
Berbeda dengan kemajuan pembayaran digital baru-baru ini, Dewan Washington DC baru-baru ini melarang bisnis tanpa uang tunai. Uang tunai sebagai komoditas fisik merupakan alat pembayaran yang mahal, mengingat masalah keamanan, risiko, dan biaya penanganan untuk setiap pemangku kepentingan dalam rantai nilai yang menangani uang tunai. Meningkatkan penggunaan uang tunai tidak mengurangi biaya atau gesekan dalam perekonomian.
Alasan pelarangan di DC adalah karena banyak orang yang tidak memiliki kartu debit atau kartu kredit bank, sehingga mereka harus menggunakan uang tunai untuk melakukan pembayaran. Di Amerika Serikat, sekitar 7% populasi tidak memiliki rekening bank, menurut Global Finance. Angka 7% tersebut mungkin tidak terlalu besar, namun mewakili sekitar 23 juta orang yang mengandalkan uang tunai atau bentuk pembayaran non-bank lainnya.
Larangan DC membuat akses ke peretail lebih adil bagi yang tidak memiliki rekening bank, tetapi tidak mengatasi akar masalah sejak awal, yaitu tidak memiliki rekening bank. Salah satu penjelasannya adalah kurangnya akses ke identitas yang dikeluarkan pemerintah, karena alasan seperti tidak memiliki alamat tetap. Identitas digital yang dibuat berdasarkan beberapa atribut orang itu sendiri, bukan berdasarkan tempat tinggal atau kemampuan mengemudi, membuat masalah akses ekonomi menjadi lebih mudah dipecahkan.
Untuk studi kasus yang baik, lihat apa yang telah terjadi di India sejak diperkenalkannya Aadhaar, sistem identitas digital yang dikembangkan oleh pemerintah federal negara itu. Sebagai hasil dari sistem ini, inklusi keuangan dapat diterapkan untuk jutaan orang. Masyarakat dapat memenuhi syarat untuk membuat rekening bank atau dompet digital dengan identitas digital mereka, lalu menggunakannya untuk menyimpan dana yang diperoleh dari pemerintah atau sumber lain. Mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perekonomian, kecuali melalui uang tunai dan kemurahan hati orang lain, kini dapat melakukan pembayaran di pedagang menggunakan sistem pembayaran real-time UPI India.
Hubungan antara identitas digital dan inklusi keuangan jelas: dengan sistem ini, tingkat kemiskinan India menurun sekitar 10% atau hampir 135 juta orang dalam 5 tahun. Selain itu, ekonomi India mendapat manfaat dari inklusi keuangan ini. Pertumbuhan PDB riil adalah 6,9% di TA 2022-2023 dan diperkirakan 6,3% pada 2023-2024. Pengurangan penggunaan uang tunai merupakan faktor yang berkontribusi. Masuk akal bahwa AS dan negara-negara lain harus mempertimbangkan untuk mempercepat pindah dari uang tunai ke pembayaran digital untuk mencapai inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
Ada peluang langsung untuk mempercepat adopsi alternatif digital untuk uang tunai. Dikombinasikan dengan adopsi identitas digital, ekonomi negara-negara yang melakukan perubahan ini akan tumbuh dan lebih kompetitif secara global daripada negara yang tidak melakukannya. Selain itu, bisnis dan konsumen akan lebih puas dengan kemampuan untuk menjalankan bisnis karena ekonomi tempat kita hidup menjadi lebih efisien.
