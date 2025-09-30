Apa itu Proyek Pengungkapan Karbon (CDP)?

Diluncurkan di London pada tahun 2000 sebagai Carbon Disclosure Project (Proyek Pengungkapan Karbon), CDP pada awalnya menyerukan pengungkapan emisi gas rumah kaca sebagai cara untuk berbagi informasi di antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti investor. Para pendiri berharap bahwa membuat data lingkungan seperti itu tersedia dapat mendorong tindakan terhadap perubahan iklim.

Organisasi nirlaba ini mengeluarkan kuesioner CDP pertamanya, yang meminta perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon mereka, pada tahun 2003. Satu dekade kemudian, organisasi ini menyingkat namanya menjadi CDP untuk mencerminkan cakupan pengungkapan lingkungan yang lebih luas dan keberagaman entitas yang bekerja sama dengannya.

Selain meminta pengungkapan jejak karbon, CDP juga meminta pengungkapan yang terkait dengan deforestasi, keamanan air, dan penggunaan plastik. Jangkauannya sekarang melampaui perusahaan untuk mencakup kota, negara bagian, dan wilayah.