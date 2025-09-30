Apa itu Proyek Pengungkapan Karbon (CDP)?

Diterbitkan: 18 April 2024
Kontributor: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
CDP, yang sebelumnya dikenal sebagai Carbon Disclosure Project, adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang menyediakan sistem pengungkapan dampak lingkungan untuk digunakan oleh sektor swasta dan publik. CDP mempromosikan pelaporan lingkungan tahunan dan transparansi sebagai hal yang penting untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan menciptakan masa depan yang net zero.
CDP mengklaim pengumpulan data lingkungan laporan mandiri paling komprehensif di dunia. Pengumpulan data dari proses pengungkapan CDP memungkinkan CDP untuk melacak kemajuan perusahaan dan kota dalam beberapa isu keberlanjutan dan menghitung skor untuk setiap entitas yang mengungkapkan. Skor CDP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja lingkungan suatu entitas dan memberikan insentif bagi pengelolaan dampak lingkungan.1
Kerangka kerja CDP untuk pelaporan informasi lingkungan adalah salah satu dari beberapa kerangka pelaporan ESG dan sistem pengungkapan global utama. Lainnya termasuk kerangka kerja oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Protokol GRK (gas rumah kaca), Global Reporting Initiative (GRI) dan Science-Based Targets initiative (SBTi).
Diluncurkan di London pada tahun 2000 sebagai Carbon Disclosure Project (Proyek Pengungkapan Karbon), CDP pada awalnya menyerukan pengungkapan emisi gas rumah kaca sebagai cara untuk berbagi informasi di antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, seperti investor. Para pendiri berharap bahwa membuat data lingkungan seperti itu tersedia dapat mendorong tindakan terhadap perubahan iklim.
Organisasi nirlaba ini mengeluarkan kuesioner CDP pertamanya, yang meminta perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon mereka, pada tahun 2003. Satu dekade kemudian, organisasi ini menyingkat namanya menjadi CDP untuk mencerminkan cakupan pengungkapan lingkungan yang lebih luas dan keberagaman entitas yang bekerja sama dengannya.
Selain meminta pengungkapan jejak karbon, CDP juga meminta pengungkapan yang terkait dengan deforestasi, keamanan air, dan penggunaan plastik. Jangkauannya sekarang melampaui perusahaan untuk mencakup kota, negara bagian, dan wilayah.
Di situs webnya, CDP mencantumkan empat isu keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagai area fokus utama pengumpulan data.
CDP meminta perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk memberikan informasi mengenai risiko iklim dan peluang untuk mengambil langkah-langkah rendah karbon melalui kuesioner perubahan iklim CDP. Data CDP yang dikumpulkan melalui kuesioner mencakup emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 sebagaimana didefinisikan oleh Protokol GRK serta informasi mengenai tata kelola, strategi bisnis, penggunaan kredit karbon, penetapan harga karbon internal-nilai moneter yang ditetapkan perusahaan untuk emisi GRK-dan masih banyak lagi.
CDP meminta perusahaan mengukur dampak air dan upaya untuk meningkatkan ketahanan air. Organisasi ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi kemitraan yang dapat membantu ketahanan air. Menurut CDP, setidaknya USD 77 miliar terancam oleh risiko air dalam rantai pasok pada tahun 2023.2
CDP menganggap deforestasi sebagai salah satu tantangan lingkungan paling signifikan di dunia—yang berdampak pada regulasi iklim, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati. Dengan kerangka kerjanya, CDP melacak pencegahan deforestasi dalam produksi pertanian. Organisasi ini juga memperluas cakupannya untuk melacak pencegahan kerusakan ekosistem alami lainnya.
CDP mempromosikan pengungkapan kegiatan terkait plastik. Ini memberikan dasar bagi perusahaan untuk membuat strategi untuk mengurangi penggunaan plastik dan polusi mereka. Pengungkapan tersebut dan strategi yang dihasilkan juga dapat membantu perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam perkembangan peraturan lokal dan global yang mengatur penggunaan plastik.
Sejak didirikan, CDP memperluas portofolio entitas pengungkapan. Selain meminta pengungkapan dari perusahaan, mereka juga meminta pengungkapan dari pemerintah dan organisasi sektor publik, termasuk pemerintah kota, negara bagian, dan daerah, serta otoritas publik. Pada tahun 2023, hampir 25.000 organisasi berpartisipasi dalam pengungkapan data CDP, termasuk lebih dari 23.200 perusahaan (senilai dua pertiga kapitalisasi pasar global) dan lebih dari 1.100 kota, negara bagian, dan wilayah.
Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan CDP untuk mendapatkan pengungkapan dampak lingkungan dari anggota rantai pasokan mereka, sementara investor dapat menggunakan data CDP untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Lebih dari 700 lembaga keuangan dengan aset lebih dari USD 67 triliun dan lebih dari 300 pembeli utama dengan lebih dari USD 6,4 triliun dalam pengeluaran pengadaan meminta informasi melalui CDP.
Skor CDP adalah metrik yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada organisasi dan para pemangku kepentingannya di mana posisi mereka dalam menangani perubahan iklim, deforestasi, dan ketahanan air melalui pengungkapan informasi. Pengungkapan dalam beberapa tahun berturut-turut dapat membantu perusahaan melacak kemajuan mereka dari waktu ke waktu.
CDP menggunakan metodologi penilaian yang selaras dengan Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Perusahaan dan kota diberi skor dari "D-" hingga "A," sementara perusahaan yang diminta untuk mengungkapkan tetapi gagal melakukannya menerima nilai "F". Entitas yang memperoleh skor "A" memimpin dalam kinerja pengungkapan dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, lebih dari 400 perusahaan dan 120 kota di seluruh dunia menerima skor "A" dari CDP dan dimasukkan dalam "Daftar A" tahunan CDP.
CDP bekerja dengan organisasi nirlaba dan pemerintah untuk mempromosikan kebijakan yang selaras dengan tujuan CDP. Mitra organisasi ini meliputi United Nations Global Compact, United Nations Marrakech Partnership for Global Climate Action, European Commission’s Zero Pollution Stakeholder Platform, Water Europe, dan Alliance for Climate Action Brazil.
