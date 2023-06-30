Membangun rantai pasokan layanan kesehatan yang tangguh

Langkah 1: Meningkatkan visibilitas dan proaktivitas

Sistem rumah sakit bekerja dengan beberapa tim, teknologi, dan proses yang terfragmentasi untuk mengelola operasi sehari-hari, yang menyebabkan kurangnya visibilitas data yang meluas. Biaya pasokan meningkat karena pemesanan berlebihan, pemborosan, dan pesanan darurat. Prosedur perawatan kesehatan dapat ditunda karena kurangnya persediaan. Profesional perawatan kesehatan perlu memiliki visibilitas yang lebih besar ke dalam inventaris apa yang mereka miliki, di mana itu berada (atau dalam perjalanan), dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk tidak hanya memprediksi gangguan rantai pasokan tetapi menyarankan cara meminimalkan masalah.

​Langkah 2: Konsolidasikan dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan opsi pemenuhan

Profesional kesehatan berjuang untuk mengonsolidasikan pesanan omnichannel di bawah satu visi kebenaran untuk penawaran, permintaan, dan inventaris antara departemen farmasi internal dan pemasok mereka. Menggabungkan data dari departemen yang terisolasi atau fasilitas yang berbeda adalah salah satu langkah pertama, dan paling penting, dalam menciptakan strategi rantai pasokan yang terinformasi dengan baik. Melakukannya merampingkan daya beli dan mengoptimalkan manajemen inventaris.

Setelah sistem rumah sakit memiliki visibilitas inventaris real-time, orkestrasi pesanan, dan kolaborasi pemasok, mereka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan opsi seperti pembelian online dengan pengambilan di toko. ​

Langkah 3: Meningkatkan ketertelusuran

Sepanjang rantai pasokan, data real-time yang dapat ditindaklanjuti sering kali tidak tersedia, tidak lengkap, atau terpisah-pisah. Dari kebutuhan untuk mengidentifikasi kontaminasi produk peka suhu bernilai tinggi (misalnya, biologi) dengan visibilitas langkah demi langkah data sensor rantai dingin dari produksi hingga pengiriman, hingga produk berkualitas tinggi yang dibuat dengan bahan yang benar, ​visibilitas rantai pasokan, kecepatan, dan koordinasi sangat penting untuk pengiriman produk yang aman dan efektif. Dengan membangun jaringan berbasis blockchain yang kuat dengan visibilitas, keterlacakan, dan asal yang kuat, para profesional industri kesehatan akan siap untuk mengatasi tantangan peraturan dan penipuan ini dalam rantai pasokan global yang kompleks. ​