Membangun rantai pasokan layanan kesehatan yang tangguh

Dalam rantai pasok kesehatan, terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi oleh apotek, rumah sakit, perusahaan farmasi, dan pasien: kelangkaan dan keterlambatan pasokan; kurangnya opsi pengiriman yang nyaman dan efisien secara biaya; serta peningkatan pemalsuan obat dan perubahan regulasi, disertai dengan kebutuhan yang terus-menerus akan pengelolaan rantai dingin obat yang lebih baik. Perjuangan ini tidaklah nyaman, yang berdampak buruk pada kualitas perawatan yang diterima pasien dan meningkatkan tingkat stres staf. Bagaimana para profesional rantai pasokan perawatan kesehatan dapat memilah masalah ini? Jawabannya adalah dengan membangun rantai pasokan yang tangguh.
Menurut survei industri, 78% responden masih menggunakan proses rantai pasokan manual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perawat di unit rawat inap medis/bedah biasanya menghabiskan hingga 2 jam shift mereka untuk melakukan tugas-tugas terkait pasokan. Pada tahun 2022, industri farmasi mengalami penarikan unit terbanyak dibandingkan dalam enam tahun terakhir, dengan 567,3 juta, meningkat 114% dibandingkan 264,6 juta unit yang ditarik pada tahun 2021.
Meskipun memastikan bahwa staf merasa memiliki perlengkapan yang memadai untuk bekerja secara efisien itu penting—terutama mengingat kekurangan tenaga kerja yang terus berlangsung dan meluas di industri kesehatan—biaya pengadaan/pasokan perlengkapan medis diperkirakan akan melampaui biaya tenaga kerja. Adapun implikasi obat yang mungkin mengandung bahan yang terkontaminasi atau disimpan pada suhu yang tidak konsisten, hasilnya bisa mengerikan.
Masalah rantai pasokan industri kesehatan ini sama mendesaknya, dan masing-masing membutuhkan perhatian segera. Berita baiknya, masalah-masalah kritis ini dapat diatasi dengan membangun ketahanan rantai pasok layanan kesehatan.
Sistem rumah sakit bekerja dengan beberapa tim, teknologi, dan proses yang terfragmentasi untuk mengelola operasi sehari-hari, yang menyebabkan kurangnya visibilitas data yang meluas. Biaya pasokan meningkat karena pemesanan berlebihan, pemborosan, dan pesanan darurat. Prosedur perawatan kesehatan dapat ditunda karena kurangnya persediaan. Profesional perawatan kesehatan perlu memiliki visibilitas yang lebih besar ke dalam inventaris apa yang mereka miliki, di mana itu berada (atau dalam perjalanan), dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk tidak hanya memprediksi gangguan rantai pasokan tetapi menyarankan cara meminimalkan masalah.
Profesional kesehatan berjuang untuk mengonsolidasikan pesanan omnichannel di bawah satu visi kebenaran untuk penawaran, permintaan, dan inventaris antara departemen farmasi internal dan pemasok mereka. Menggabungkan data dari departemen yang terisolasi atau fasilitas yang berbeda adalah salah satu langkah pertama, dan paling penting, dalam menciptakan strategi rantai pasokan yang terinformasi dengan baik. Melakukannya merampingkan daya beli dan mengoptimalkan manajemen inventaris.
Setelah sistem rumah sakit memiliki visibilitas inventaris real-time, orkestrasi pesanan, dan kolaborasi pemasok, mereka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan opsi seperti pembelian online dengan pengambilan di toko.
Sepanjang rantai pasokan, data real-time yang dapat ditindaklanjuti sering kali tidak tersedia, tidak lengkap, atau terpisah-pisah. Dari kebutuhan untuk mengidentifikasi kontaminasi produk peka suhu bernilai tinggi (misalnya, biologi) dengan visibilitas langkah demi langkah data sensor rantai dingin dari produksi hingga pengiriman, hingga produk berkualitas tinggi yang dibuat dengan bahan yang benar, visibilitas rantai pasokan, kecepatan, dan koordinasi sangat penting untuk pengiriman produk yang aman dan efektif. Dengan membangun jaringan berbasis blockchain yang kuat dengan visibilitas, keterlacakan, dan asal yang kuat, para profesional industri kesehatan akan siap untuk mengatasi tantangan peraturan dan penipuan ini dalam rantai pasokan global yang kompleks.
Keahlian kami di bidang Kesehatan dan Ilmu Hayati, pendekatan menyeluruh dari strategi hingga implementasi, serta praktik keberlanjutan yang khusus, memastikan rantai pasok Anda dapat beradaptasi dengan tantangan saat ini dan bersiap untuk peluang di masa depan. Keahlian ini mendukung Anda dalam meminimalkan risiko, mengurangi biaya dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kinerja lingkungan dan sosial.
IBM Sterling OMS, yang meraih beberapa penghargaan kepemimpinan pasar sebagaimana diakui oleh G2 (tautan berada di luar ibm.com), adalah solusi terdepan yang menyediakan visibilitas inventaris (inventory visibility) real-time, pengaturan pesanan, dan kolaborasi dengan pemasok, dilengkapi dengan kecerdasan buatan, menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis yang mencari solusi OMS yang andal, dapat diskalakan, dan fleksibel.
IBM Consulting adalah pemimpin global dalam konsultasi rantai pasokan untuk Kesehatan dan Ilmu Hayati, dengan ekosistem kemitraan global, akses kepemilikan ke teknologi IBM sendiri, riset, dan Expert Labs.
IBM Consulting membantu perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang Kesehatan dan Ilmu Hayati di dunia, seperti Merck, dalam merancang dan membangun rantai pasok yang cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Rantai pasok ini memberikan transparansi dan wawasan untuk mempercepat inovasi produk, mempertahankan kepercayaan, dan memastikan fokus pada kebutuhan pasien.
Pelajari insight dan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan CEO untuk mempercepat dan meningkatkan adopsi AI generatif secara bertanggung jawab di seluruh perusahaan.
Lihat bagaimana membuat data pasien dapat dibagikan dan aman membutuhkan cara berpikir baru tentang sistem layanan kesehatan.
Jelajahi mengapa UHCW NHS Trust bergabung dengan IBM Consulting dan Mitra Bisnis IBM Celonis SE untuk menggunakan teknologi IBM watsonx.ai untuk membantu mendorong perawatan pasien yang lebih efisien.
